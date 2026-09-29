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'ഞാന്‍ വിവാഹം ചെയ്‌തത് ഒരു കുട്ടിയെ, ഇപ്പോള്‍ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടി'; ഫഹദ് ഫാസില്‍

'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിള്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമോഷന്‍ പരിപാടിക്കിടെയാണ് നര്‍മം കലര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് നസ്രിയയെ കുറിച്ചും സാറയെ കുറിച്ചും ഫഹദ് സംസാരിച്ചത്.

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Fahadh jokingly compares his wife to a child. (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2026 at 11:30 AM IST

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ഹദ് ഫാസിൽ നായകൻ ആകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തെലുഗു ചിത്രമാണ് 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിള്‍'. എസ്. എസ്. രാജമൗലി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമോഷന്‍ പരിപാടിക്കിടെ ഫഹദ് ഫാസില്‍ പറഞ്ഞ തമാശ നിറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളാണ് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്.

തനിക്ക് കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ അസാമാന്യ കഴിവാണെന്ന് ആളുകള്‍ പറയാറുള്ളതായി ഫഹദ് പ്രമോഷനിടെ പറയുകയുണ്ടായി. അതിന് കാരണവും താന്‍ വിവാഹം ചെയ്‌തത് ഒരു കുട്ടിയെ ആയതിനായാലെന്നും താരം തന്നെ തമാശയോടെ പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാറ പലേക്കറുമായുള്ള രസകരമായ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഫഹദ് ഭാര്യ നസ്രിയ നസീമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സാറ നടത്തിയ തയാറെടുപ്പുകളും ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നിട്ടും കാണിച്ച ക്ഷമയും പ്രശംസനീയമാണെന്നും ഫഹദ് പറഞ്ഞു.

ഫഹദിന്‍റെ വാക്കുകൾ:

"ഞാൻ ഒരു ‘കുട്ടി’യെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള എന്‍റെ കഴിവും ക്ഷമയും ഗംഭീരമാണെന്നു പറയുന്നവരോട് വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് എന്നു പറയും ഞാൻ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി. ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡയലോഗ് തെറ്റിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവളെന്നെ തിരുത്തി. എന്‍റെ കുട്ടി കോ – സ്റ്റാർ എന്‍റെ ഡയലോഗുകളും മനഃപാഠമാക്കി. അത്രയും ക്ഷമയുള്ള കുഞ്ഞാണ് സാറ. ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ എന്‍റെ ഒപ്പം അഭിനയിച്ചവരിൽ സാറയാണ് എന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കോ–സ്റ്റാർ. സിനിമ സെറ്റിൽ ഞങ്ങൾ അത്രയും രസകരമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത്. ആ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളുടെ പകുതി മാത്രമേ സ്ക്രീനിലെത്തിക്കാണുകയുള്ളൂ. മനോഹരമായ സിനിമയാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്", ഫഹദ് ഫാസില്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ബാലതാരമായി സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ നസ്രിയയെ ക്യൂട്ട് നായിക എന്നാണ് ആരാധകര്‍ പൊതുവെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. കുസൃതിയും കുറുമ്പുമൊക്കെയായുള്ള ആ സെലിബ്രിറ്റി താരത്തെ ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞു നസ്രിയയായി തന്നെയാണ് ആരാധകര്‍ കാണുന്നത്.

2014 ലാണ് നസ്രിയയും ഫഹദ് ഫാസിലും തമ്മില്‍ വിവാഹിതരായത്. 'ബാംഗ്ലൂര്‍ ഡേയ്‌സ്' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഇരുവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു വിവാഹവും. വിവാഹ സമയത്തെ ഇരുവരുടെയും പ്രായവ്യത്യാസം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

അതേസമയം ഫാന്‍റസി ഫാമിലി എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായി ഒരുങ്ങുന്ന 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിള്‍' എന്ന ചിത്രം മലയാളം, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ഒക്ടോബർ 2ന് ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് സംവിധായകന്‍ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫഹദും സാറയും തമ്മിലുള്ള കെമസട്രിയും മികച്ചതായിരിക്കുമെന്നും സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എസ്. എസ്. രാജമൗലി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം നവാഗതനായ ശശാങ്ക് യെലേട്ടി ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ബാഹുബലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ ആർക്കാ മീഡിയ വർക്ക്‌സും ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. ആർക്ക മീഡിയ വർക്ക്‌സ്, ഷോയിംഗ് ബിസിനസ് എന്നീ ബാനറുകളുടെ കീഴിൽ ഷോബു യാർലഗഡ്ഡ, പ്രസാദ് ദേവിനേനി, എസ്. എസ്. കാർത്തികേയ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ.

കലാമൂല്യമുള്ളതും പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസകൾ നേടിയ ചിത്രങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ഭാവനാ സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ ഭാവനാ റിലീസ് 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ' കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്കെത്തിക്കുന്നു. നേരത്തെ റിലീസായ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസറും ഗാനവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരുന്നു.

കാലഭൈരവയാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എസ്. എസ്. കാഞ്ചിയും, കോ-റൈറ്റർ ഹംസ അലിയുമാണ്. ബാലാജി സുബ്രഹ്മണ്യം ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പ്രവീൺ ആന്റണി എഡിറ്റിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

സുധൻ കൊറിയോഗ്രഫിയും, രാമ രാജമൗലി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനും സ്റ്റൈലിംഗും നിർവഹിക്കുന്നു.എസ്. എസ്. ശശാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറും, ഡി. സതീഷ് കുമാർ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവും, രാഹുൽ ഷാലി ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറും, ഡി. യോഗാനന്ദ് പ്രൊഡക്ഷൻകൺട്രോളറുമാണ്.

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