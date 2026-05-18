മെയ്യഴകന് സംവിധായകന് പ്രേം കുമാറുമായി കൈകോര്ത്ത് ഫഹദും ശിവദയും; ഒരുങ്ങുന്നത് ആക്ഷന് ത്രില്ലര് പടം
വേൽസ് ഫിലിം ഇന്റർനാഷണലും മൺസൂൺ മൂവീസും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിർമാണം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 1:18 PM IST
'96', 'മെയ്യഴകൻ' എന്നീ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം സംവിധായകന് സി. പ്രേം കുമാര് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തില് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരങ്ങളായ ഫഹദ് ഫാസിലും ശിവദയും.
'പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 32' എന്ന് താത്ക്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പൂജാ ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈയിൽ വച്ച് നടന്നു. ത്രില്ലർ ജോണറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് സംവിധായകന് സി. പ്രേം കുമാര് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സി. പ്രേം കുമാര് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും നിര്വഹിക്കുന്നത്.
ഫഹദിനേയും ശിവദയേയും കൂടാതെ സി. പ്രേം കുമാറിന്റെ സ്ഥിരം സഹപ്രവർത്തകനായ ഹിറ്റ് മേക്കർ ഗോവിന്ദ് വസന്തയും ഈ ചിത്രത്തില് സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷാരി കെ. ഗണേഷ് ആണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വേൽസ് ഫിലിം ഇന്റർനാഷണലും മൺസൂൺ മൂവീസും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിർമാണം.
മോഹന്ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒരുമിച്ചെത്തിയ വമ്പന് ചിത്രം പേട്രിയറ്റിലാണ് ഫഹദിന്റേതായി ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം. അതേസമയം വടിവേലുവിനൊപ്പം 'മാരീസൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഫഹദ് തമിഴിൽ അവസാനമായി വേഷമിട്ടത്. ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ആദ്യത്തെ തമിഴ് സോളോ ലീഡ് ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും സിനിമയ്ക്കുണ്ട്.
പേട്രിയറ്റില് ശിവദയും എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് ഫഹദ് ഫാസിലും ശിവദയും ആദ്യമായി ഒരു സിനിമയിൽ നായകനും നായികയും ആയി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
"ഫഹദ് ഫാസിലിനൊപ്പമുള്ള എന്റെ പുതിയ ചിത്രം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. എന്നാൽ '96' നും 'മെയ്യഴകൻ' നും പ്രേക്ഷകർ നൽകിയ വൈകാരിക അനുഭവം ചിത്രത്തിലും ഉണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി മനസിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ കഥയാണിത്. പലരും ഇത്തരമൊരു ഴോണറിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് ഉപദേശിച്ചെങ്കിലും അതാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ആവേശത്തിലാക്കിയത്. കഥയുടെ ആദ്യ 45 മിനിറ്റ് മാത്രം ഫഹദ് സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിയായ ആവേശം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതാണ് ഈ ചിത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയത്. ഇത് ഒരു ഡയറക്ട് തമിഴ് സിനിമയായിരിക്കും', ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകന് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
Where emotion meets storytelling, magic begins.— Vels Film International (@VelsFilmIntl) May 16, 2026
A new world is coming to the big screen.#ProductionNo32 | Presented by Dr. Ishari K Ganesh
Produced by @VelsFilmIntl In Association with #Monsoon_Movies
Starring: #Fafa & #Shivada
Written & Directed by #C_PREMKUMAR… pic.twitter.com/ZHzdPUPB6d
ചിത്രത്തിൽ ചേതൻ, ഹരീഷ് ഉത്തമൻ, കരുണാകരൻ എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
'മെയ്യഴകൻ' സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രാഹകനായ മഹേന്ദ്രൻ ജയരാജു ആണ് ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത്.എഡിറ്റിങ് ആർ. ഗോവിന്ദരാജാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.