ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്‍; രംഗണ്ണന്‍ തിരിച്ചു വരുന്നു! ആവേശം 2 ഉറപ്പു നല്‍കി ഫഹദ് ഫാസില്‍, റിലീസ് അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്ത്

മലയാളത്തിന് പുറത്തും വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രത്തിൽ ഫഹദ് അവതരിപ്പിച്ച രംഗണ്ണനെ പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തതാണ്.

Aavesham (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 9, 2026 at 12:21 PM IST

2 Min Read
രംഗണ്ണനും, രംഗണ്ണന്‍ തീര്‍ത്ത ആവേശവും പ്രേക്ഷകര്‍ ഇന്നും മറന്നിട്ടില്ല. ഭാഷയുടെ അതിര്‍വരമ്പുകള്‍ ഭേദിച്ച് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ ട്രെന്‍ഡിംഗ് ആയ ചിത്രമായിരുന്നു ഫഹദ് ഫാസില്‍ നായകനായ ആവേശം എന്ന ചിത്രം. 2023 ഏപ്രില്‍ 11 വിഷു റിലീസായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത്.

അന്‍വര്‍ റഷീദ് എന്‍റെര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറില്‍ അന്‍വര്‍ റഷീദും ഫഹദ് ഫാസില്‍ ആന്‍ഡ് ഫ്രണ്ട്‌സിന്‍റെ ബാനറില്‍ നസ്രിയ നസീമും ചേര്‍ന്നായിരുന്നു നിർമാണം. ജിത്തു മാധവന്‍ ഒരുക്കിയ ആക്ഷന്‍ കോമഡി ചിത്രമായിരുന്നു ആവേശം.

മലയാളത്തിന് പുറത്തും വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രത്തിൽ ഫഹദ് അവതരിപ്പിച്ച രംഗണ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഇന്ന് കൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസാണുള്ളത്. ചിത്രത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് എത്തിയവരില്‍ അലിയ ഭട്ടിനെപ്പോലെയുള്ള ബോളിവുഡ് താരങ്ങള്‍ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

സിനിമയിലെ ഫഹദിന്റെ ലുക്ക് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ആകര്‍ഷിച്ചത്. സർവാഭരണ വിഭൂഷിതകനായാണ് ഫഹദ് ചിത്രത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നത്. കഴുത്തിൽ സ്വർണമാലകളും, വിരലിലെ മോതിരങ്ങളും, കയ്യിലെ സ്വർണത്തളയും വളയുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തു. എന്നാലിതെല്ലാം ഒറിജിനൽ ഗോൾഡ് ആണെന്നാണ് സംവിധായകന്‍ അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ ട്രെന്‍ഡിംഗ് ആയി മാറിയതോടെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുമോയെന്ന് നിരന്തര ചോദ്യമുയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ അതിനുള്ള മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകനും പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വന്തം രംഗണ്ണനുമായ ഫഹദ് ഫാസില്‍. 2027 ലോ 2028 ലോ ചിത്രമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഫഹദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

"ആവേശം 2 ഉണ്ടാകും. എവിടെപ്പോയാലും ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ആവേശത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെപ്പറ്റിയാണ്. 2027 ലോ 28 ലോ ചിത്രം പ്രതീക്ഷിക്കാം," എന്നാണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ പറഞ്ഞത്. വർഗീസ് ബ്ലൂ ഹിൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വാർഷികാഘോഷത്തിലാണ് താരം ഈ വമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതിനൊപ്പം, മഹേഷ് നാരായണൻ ചിത്രം 'പേട്രിയറ്റി'ൽ താൻ വില്ലനായിരിക്കും എന്നും നടൻ പറഞ്ഞു.

ഫഹദിന് പുറമെ മന്‍സൂര്‍ അലി ഖാന്‍, ആശിഷ് വിദ്യാര്‍ഥി, സജിന്‍ ഗോപു, പ്രമുഖ മലയാളി ഗെയിമറും യൂട്യൂബറുമായ ഹിപ്സ്റ്റര്‍, മിഥുന്‍ ജെ എസ്, റോഷന്‍ ഷാനവാസ്, പൂജ മോഹന്‍രാജ്, നീരജ രാജേന്ദ്രന്‍, ശ്രീജിത്ത് നായര്‍, തങ്കം മോഹന്‍ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങള്‍ അണിനിരന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്.

സമീര്‍ താഹിര്‍ ആണ് ആവേശത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിച്ചത്. സുഷിന്‍ ശ്യാം ഈണം നല്‍കിയ ഗാനങ്ങള്‍ ചാര്‍ട്ട് ബീറ്റില്‍ ടോപിലായിരുന്നു.

