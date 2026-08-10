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​കൊച്ചിയെ ഇളക്കിമറിച്ച് ഫഹദ്; 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ' പ്രൊമോഷന് കൂട്ടിന് രാജമൗലിയുടെ പാട്ടും ബർത്ത്‌ഡേ കേക്കും!

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സർപ്രൈസ് നല്‍കി എസ് എസ് രാജമൗലിയുടെ പത്നി രമ രാജമൗലിയും

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കോളജ് കുട്ടികളോടൊപ്പം ഫാഫയുടെ തകര്‍പ്പന്‍ ഡാന്‍സ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 8:16 PM IST

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എറണാകുളം: ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകൻ ആകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തെലുഗു ചിത്രമായ ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിളിൻ്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ കൊച്ചിയിലെത്തി. സെൻ്റ് തെരേസാസ് കോളജിലാണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ അടക്കമുള്ള അണിയറ പ്രവർത്തകർ എത്തിയത്. താരങ്ങൾ വിദ്യാർഥിനികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി.

എസ് എസ് രാജമൗലി അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഗാനവും കോളജിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ റിലീസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ചിത്രത്തിലെ കേക്ക് യു വാക്ക് യു എന്ന ഗാനമാണ് കോളജ് വേദിയിൽ റിലീസ് ചെയ്‌തത്. ഗാനത്തിനൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിലും, ബാലതാരമായ സാറയും വിദ്യാർഥിനികളും ചേർന്ന് ചുവടുവച്ചു. ശേഷം സർപ്രൈസ് ആയി അതേ ഗാനം ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ കാലഭൈരവയും റാപ്പർ ശരത്തും ചേർന്ന് ലൈവായി ആലപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അതിനുശേഷം ആണ് പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേക്കു മുറിച്ചത്.

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സാറാ പലേക്കർ, ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ശശാങ്ക് യെലേട്ടി, നിർമ്മാതാക്കളായ എസ് എസ് കാർത്തികേയ, ഷോബു യർലഗദ്ധ, സംഗീത സംവിധായകൻ കാല ഭൈരവ, റാപ്പർ ശരത് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ സർപ്രൈസ് സാന്നിധ്യമായി എസ് എസ് രാജമൗലിയുടെ പത്നി രമ രാജമൗലിയും എത്തിയിരുന്നു. എസ്. എസ്. കാർത്തികേയ, ഷോബു യാർലഗഡ്‌, പ്രസാദ് ദേവിനേനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഷോവിങ് ബിസിനസ് ബാനറിലും ആർക്കാ മീഡിയാ വർക്‌സിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഫാൻ്റസിയും ഹ്യൂമറും ഹൃദയസ്‌പർശിയായ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു സിനിമാനുഭവം സമ്മാനിക്കും എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ.

എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് സംവിധായകൻ വേദിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ചെയ്യുന്ന സിനിമകളോട് എപ്പോഴും ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ എന്ന ചിത്രത്തോട് മനസുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായി ഫഹദ് ഫാസിൽ വ്യക്തമാക്കി. ബാലതാരമായ സാറ തന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നും ഫഹദ് ഫാസിൽ വേദിയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു അച്ഛനെപ്പോലെ സഹോദരനെപ്പോലെ ചേട്ടനെപ്പോലെ സുഹൃത്തിനെ പോലെയൊക്കെയാണ് താൻ സാറയ്ക്ക് എന്ന് ഫഹദ് പറഞ്ഞു. ആ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രിയിൽ വ്യക്തമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാകും ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക.

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TAGGED:

FAHAD FASIL NEW MOVIE UPDATE
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