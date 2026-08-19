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തിരുപ്പതി ദര്‍ശനത്തിനിടെ നയൻതാര തലമുണ്ഡനം ചെയ്തോ! ചിത്രങ്ങള്‍ തരംഗമാകുന്നു, സത്യാവസ്ഥ ഇതാണ്

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഭർത്താവും സംവിധായകനുമായ വിഘ്‌നേഷ് ശിവനൊപ്പം നയൻതാര തിരുമല ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

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Nayanthara (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 9:36 AM IST

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തെന്നിന്ത്യന്‍ ലേഡീ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ നയന്‍താര തിരുപ്പതി ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനത്തിനിടെ തലമൊട്ടയടിച്ചുവെന്ന തരത്തിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ രീതിയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. തലമുണ്ഡനം ചെയ്‌ത നയന്‍താരയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്.

നയൻതാര ക്ഷേത്രദർശനത്തിനിടെ മുടി സമർപ്പിച്ചുവെന്നും, യഷ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം ‘ടോക്‌സിക്’ തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് താരം തലമുണ്ഡനം ചെയ്തതെന്നുമായിരുന്നു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണം. എക്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായി പങ്കുവെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ യഥാർഥമല്ലെന്നും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയോ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷന്‍റെയോ സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും വ്യക്തമായി.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഭർത്താവും സംവിധായകനുമായ വിഘ്‌നേഷ് ശിവനൊപ്പം നയൻതാര തിരുമല ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ആ സന്ദർശനത്തിനിടെ പകർത്തിയ യഥാർഥ ചിത്രങ്ങളാണ് പിന്നീട് കൃത്രിമമായി മാറ്റം വരുത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചത്. യഥാർഥ ചിത്രങ്ങളിൽ നയൻതാരയുടെ മുടി സാധാരണ നിലയിലാണുള്ളത്. എന്നാൽ വൈറൽ ചിത്രങ്ങളിൽ മുടി പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്‌ത നിലയിലാണ് താരത്തെ കാണിക്കുന്നത്.

വൈറൽ ചിത്രങ്ങളുടെ യാഥാർഥ്യം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന സൂചനകൾ നയൻതാരയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും ആഭരണങ്ങളിലുമുണ്ട്. യഥാർഥ സന്ദർശന ചിത്രങ്ങളിൽ താരം ധരിച്ചിരുന്ന അതേ വസ്ത്രവും കമ്മലുകളും തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിലും കാണുന്നത്. എന്നാൽ തലമുടിയുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് യഥാർഥ ചിത്രത്തിൽ എഐ ഉപയോഗിച്ച് മുഖത്തിനും ശരീരത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മുടിയില്ലാത്ത രൂപം സൃഷ്ടിച്ചതിന്‍റെ സൂചനയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

നയൻതാരയുടെ തലമുണ്ഡനം ചെയ്തതായി തോന്നിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. ടോക്സിക്കിന്‍റെ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി താരം തിരുമലയിൽ മുടി സമർപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പ്രധാന അവകാശവാദം.

യഷിന്റെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്സ്’. കെജിഎഫ്: ചാപ്റ്റർ 2ന് ശേഷം യഷ് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. ഇതോടെ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ വാർത്തയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നയൻതാരയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാജ ചിത്രങ്ങളും അതിവേഗം പ്രചരിച്ചത്.

എന്നാൽ ചിത്രങ്ങളുടെ യഥാർഥ ഉറവിടം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നയൻതാരയുടെ തിരുമല സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. യഥാർഥ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വസ്ത്രം, ആഭരണങ്ങൾ, ശരീരഭാവം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ നിലനിർത്തി തലമുടി മാത്രം മാറ്റിയാണ് വൈറൽ പതിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നയൻതാര പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ ‘ടോക്സിക്’ ആണ് നിലവിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ യഷിനൊപ്പം കിയാര അദ്വാനി, താര സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത്, ഹുമ ഖുറേഷി തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

ഗോവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു മയക്കുമരുന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റിന്‍റെ ഇരുണ്ട ലോകത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ. ഗോവയുടെ സണ്ണി ബീച്ചുകളും പൈതൃക ഇടങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിന് പിന്നിലെ ക്രിമിനൽ ലോകത്തേക്കാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്താനിരിക്കെയാണ് നയൻതാരയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള തലമുണ്ഡന വാർത്ത സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത്. സിനിമയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവേശത്തിനിടയിൽ ഈ വ്യാജ ചിത്രങ്ങളും വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയായിരുന്നു.

‘ടോക്സിക്’ കൂടാതെ നയൻതാരയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രോജക്ടും ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. വംശി പൈഡിപ്പള്ളി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ എസ് വി സി 63-ൽ സൽമാൻ ഖാന്‍റെ നായികയായി നയൻതാര എത്തുന്നുണ്ട്. സൽമാൻ ഖാനും നയൻതാരയും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

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