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ചിരിയും യാത്രയും രുചികരമായ വിഭവങ്ങളും; ജപ്പാനില്‍ അടിച്ചുപൊളിച്ച് രശ്‌മിക

ജപ്പാന്‍ യാത്ര ആസ്വദിച്ച് രശ്‌മിക മന്ദാന; ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ട കാഴ്ചകളും പങ്കുവെച്ച് താരം.

RASHMIKA MANDANNA CELEBRITY TRAVEL JAPAN TRIP RASHMIKA MANDAN JOURNEY
Rashmika Mandanna (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 4, 2026 at 7:54 PM IST

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ന്ത്യയിലുടനീളം വലിയ ആരാധകരുള്ള നടിയാണ് രശ്‌മിക മന്ദാന. സിനിമയില്‍ മാത്രമല്ല സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും വളരെ സജീവമാണ് ഈ താരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രശ്‌മിക സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റും ഞൊടിയിടയിലാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുക്കാറുളള്ളത്.

ഇപ്പോഴിതാ താരത്തിന്‍റെ ഒരു യാത്രയുടെ ചിത്രങ്ങളിലാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണുടക്കിയിട്ടുള്ളത്. സിനിമയെ പോലെ തന്നെ യാത്രകളെയും പുതിയ ഭക്ഷണങ്ങളെയുമൊക്കെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഈ താരത്തിന്‍റെ ജപ്പാന്‍ ട്രിപ്പിന്‍റെ മനോഹര ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ജപ്പാന്‍ ഈ വര്‍ഷം കൂടുതല്‍ രസകരമായിരുന്നു', എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് താരം ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ രശ്‌മിക പങ്കുവച്ച മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളേക്കാള്‍ ആരാധകരുടെ കണ്ണുടക്കിയിരിക്കുന്നത് താരത്തിന്‍റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിഭവത്തിലാണ്.

കാഴ്‌ചയില്‍ തന്നെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഡെസേര്‍ട്ട് കണ്ടതോടെ ഇത് ഏത് വിഭവമാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ ചോദ്യം. ജപ്പാനിലെ സ്പെഷല്‍ ഡെസേര്‍ട്ടാണത്. ജപ്പാനിലെ ഹാപ്പി പാന്‍കേക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ ജാപ്പാനീസ് സൂഫ്ലെ പാന്‍കേക്കാണത്.

കണ്ടാല്‍ പഞ്ഞിമിഠായി പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരുതരം മൃദുവായ കേക്ക്. വായിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞുപോകുന്ന ഈ പാൻകേക്കുകൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും വലിയ ആരാധകരാണുള്ളത്.

ആ ചിത്രത്തില്‍ കണ്ടത് പോലെ കേക്കിന് മുകളില്‍ അല്‌പം ഐസിങ് ഷുഗറും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഐസ്ക്രീമും പുതിനയിലയും ഒക്കെ ചേർത്താണ് ഇത് സാധാരണയായി വിളമ്പുന്നത്. ഈ കേക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള പാനീയത്തിലേക്കാണ് അടുത്തതായി ആരാധകരുടെ കണ്ണു പതിഞ്ഞത്.

അതാകട്ടെ ജപ്പാനിസ് ഭക്ഷണ സംസ്‌കാരത്തിന്‍റെ ഒരു പ്രധാന പാനീയമാണത്. പ്രശസ്‌തമായ ഐസ്‌ഡ് മാച്ചാ ലാറ്റെ. ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഇലകൾ പൊടിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഈ പാനീയം.

മധുരം നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി പാൻകേക്കിനൊപ്പം അല്പം കയ്പ്പും മധുരവും ചേർന്ന തണുത്ത മാച്ചാ ലാറ്റെ കുടിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലാസിക് കോമ്പിനേഷനാണത്രേ.

അതേസമയം കോക്ടെയ്ല്‍ 2 ആണ് രശ്‌മികയുടേതായി അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രം. ഷാഹിദ് കപൂറും കൃതിയും സനോണ്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണത്.

ദീപിക പദുക്കോണ്‍ സെയ്‌ഫ് അലിഖാന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 2021 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ കോക്ടെയ്‌ലിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത്. രണ്ടുഭാഗങ്ങളും അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹോമി അദജാനി തന്നെയാണ്.

തരുണ്‍ ജെയിന്‍ ലവ് രഞ്ജന്‍ എൻ്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രീതം ആണ് കോക്ടെയിലന് സംഗീതം നല്‍കിരിക്കുന്നത് സന്താന കൃഷ്ണന്‍ രവിചന്ദ്രനാണ് ഛായാഗ്രഹാഹണം,

ദിനേശ് വിജൻ, ലവ് രഞ്ജൻ, പ്രമിത ആർ വിജൻ, അങ്കുർ ഗാർഗ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ചിത്രം 2 ജൂൺ 19 ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

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RASHMIKA MANDANNA
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RASHMIKA MANDAN JOURNEY
RASHMIKA MANDANNA JAPAN TRIP

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