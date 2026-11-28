മറുനാട്ടിലും മോളിവുഡ് സൂപ്പര്ഹിറ്റ്; മലയാള സിനിമയുടെ വിദേശ വിപണി സാധ്യതകള് ഇങ്ങനെ...
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ മലയാള സിനിമ വിദേശ വിപണിയിൽ കൊയ്ത നേട്ടങ്ങള് ചില്ലറയല്ല. കേരളക്കരയുടെ അതിരുകള് ഭേദിച്ച് മലയാള സിനിമ ആഗോള വ്യവസായമായി വളരുകയാണോ? വിദഗ്ധര് പറയുന്നത് കേള്ക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 9:58 AM IST
സി.വി. സിനിയ
നിവിന് പോളിയും-മമിത ബൈജുവും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' റിലീസായി ഞൊടിയിടയിലാണ് സിനിമാസ്വാദകരുടെ ഹൃദയത്തില് പതിഞ്ഞത്. മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തിനൊപ്പം മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രമായി മാറുകയും ചെയ്തു. മലയാള സിനിമയുടെ മാറുന്ന വിപണിസാധ്യതകളിലേക്കും ആഗോള സ്വീകാര്യതയിലേക്കും വിരൽചൂണ്ടുന്ന വിജയമായിരുന്നു അത്.
ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി മലയാളികളെയും പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്ന മലയാള സിനിമ ഇന്ന് ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമറിയിക്കുകയാണ്. അമേരിക്ക മുതൽ ബ്രിട്ടൻ, യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ വരെയുള്ള വിപണികളിൽ മലയാള ചിത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ്. 'പുലിമുരുകൻ' മുതൽ 'ലൂസിഫർ' വരെ, 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' മുതല് 'എമ്പുരാൻ' വരെ, 'ലോക' മുതല് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ വിജയം ഈ വളർച്ചയുടെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്.
എങ്ങനെയാണ് മലയാള സിനിമയുടെ വിദേശ വിപണി ഇത്രത്തോളം വളർന്നത്? ആഗോള സ്വീകാര്യത സിനിമകളുടെ ബജറ്റിനെയും നിർമാണ രീതികളെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു? കേരളത്തിന്റെ അതിരുകൾ കടന്ന് മലയാള സിനിമ ഒരു ആഗോള വ്യവസായമായി വളരുകയാണോ? വിദേശ വിപണിയിലെ ഈ മാറ്റങ്ങളും സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കാം.
പ്രാദേശിക വിപണിയിൽനിന്ന് ആഗോള വിപണിയിലേക്ക്
മലയാള സിനിമയുടെ വിദേശ വിപണിയെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പങ്ക് പരമപ്രധാനമാണ്. ഒരുകാലത്ത് മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ വിദേശ കലക്ഷന് ആകെ ലഭിച്ചിരുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരില് നിന്നായിരുന്നു. യു എ ഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, ഒമാൻ, കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ മലയാളി പ്രവാസി സമൂഹമായിരുന്നു വിദേശ റിലീസുകളുടെ പ്രധാന പ്രേക്ഷകർ. ഇന്ന് ആ സാഹചര്യം മാറിയിരിക്കുന്നു.
"മലയാള സിനിമയുടെ വിദേശ വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, 2016 വരെ ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റിൽ മലയാള സിനിമ നേരിട്ടിരുന്ന കുത്തകവൽക്കരണമാണ്. അക്കാലത്ത് വിദേശ വിതരണ മേഖലയിൽ വലിയൊരു മോണോപോളി നിലനിന്നിരുന്നു. ഏകദേശം 1970-കളിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു ഈ വിപണിയിൽ പ്രധാനമായും ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നത്. ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനും തിയേറ്ററുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മറ്റ് വിതരണക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു", സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും നിര്മാതാവുമായ ജിനു എബ്രഹാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ഈ കുത്തകയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയായത് 2016-ൽ ദുബായ് ആസ്ഥാനമായി ബി സിനിമാസ് (B Cinemas) എന്ന പുതിയ വിതരണ കമ്പനി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ്. 'ആനന്ദം' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അവർ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. അതോടെ ഓവർസീസ് വിതരണ മേഖലയിൽ പുതിയൊരു സാധ്യത തുറക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് കൂടുതൽ വിതരണ കമ്പനികൾ ഈ വിപണിയിലേക്ക് കടന്നുവരികയും സ്വന്തമായി ലൈസൻസുകൾ നേടുകയും സിനിമകൾ നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ജി.സി.സി. രാജ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്കും മലയാള സിനിമയുടെ വിദേശ വിപണി വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി", നിര്മാതാവ് ജിനു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.
"വിദേശത്തുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഇന്ന് സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ തന്നെ പോയി കാണാൻ കൂടുതൽ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം. മുൻപൊക്കെ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ പ്രിന്റുകള് കണ്ടാലും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രീതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. വ്യാജ പ്രിന്റുകള് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പോലും അവ കാണാതെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തി സിനിമ കാണാനാണ് പ്രേക്ഷകർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിദേശ വിപണിയിലെ കലക്ഷൻ വർധിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ഒരു പ്രധാന കാരണവും ഇതായിരിക്കാം," മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രമായ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റി'ന്റെ സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ.ഡി. അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. തിയേറ്റർ അനുഭവം പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായിരിക്കാം തിയേറ്ററുകളിലെ വരുമാനം വർധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്," സംവിധായകന് ഗിരീഷ് എ.ഡി. വ്യക്തമാക്കി.
വിദേശ വിപണിയിൽ വളരുന്ന മലയാള സിനിമ
2013 മുതലാണ് മലയാള സിനിമയുടെ വിദേശ കലക്ഷന് പ്രത്യക്ഷത്തില് ഉയരാന് തുടങ്ങിയത്. ആ വര്ഷം ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ 'ദൃശ്യം' ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് 75 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. 2014 ല് 'ബാംഗ്ലൂര് ഡേയ്സ്' 50 കോടി രൂപയും നേടിയിരുന്നു. 2015 ല് യുവ പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് തരംഗമായി മാറിയ നിവിന് പോളി ചിത്രം 'പ്രേമ'വും വലിയ കലക്ഷന് നേടിയിരുന്നു. 64 കോടി രൂപയാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി ചിത്രം നേടിയത്. അത് 2026 ആകുമ്പോഴേക്കും മലയാള സിനിമയുടെ ആഗോള കലക്ഷനില് 40 ശതമാനത്തോളം വിദേശത്ത് സംഭാവന ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്.
2016-ലെ ഐ എം ഡി ബി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മലയാള സിനിമയുടെ വിദേശ വരുമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം 29.85 ശതമാനം വിദേശ വിപണിയില് നിന്നായിരുന്നു. അതേ വര്ഷം ഇന്ത്യയില് 160 മലയാള സിനിമകള് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം 40 മലയാള സിനിമകള് മാത്രമാണ് വിദേശത്ത് റിലീസ് ചെയ്തത്. 2016-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻലാലിന്റെ 'പുലിമുരുകൻ' ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹരണ്. വിദേശ വിപണിയില് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകള് ഉണ്ടെന്ന് വ്യവസായം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാലം കൂടിയായിരുന്നു അത്.
"കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിനിടെ മലയാള സിനിമകളുടെ വിദേശ വിപണി ഏകദേശം 300 ശതമാനത്തോളം വളർച്ച കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെന്റ്ട്രാക്ക് പോലുള്ള ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനവും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗവും ബോക്സ് ഓഫീസ് കലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യതയും വ്യക്തതയും കൊണ്ടുവന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിനിടെ വിദേശ വിപണി മലയാള സിനിമയുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായി മാറി.", നിര്മാതാവ് സി.വി. സാരഥി ( ഇ- ഫോര് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്) വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ന് കൂടുതല് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നഗരങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ റിലീസ് വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ ഈ വളര്ച്ച കലക്ഷനിലും വ്യക്തമാണ്.
"സൗദി അറേബ്യയിൽ നേരത്തെ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ തിയേറ്ററുകൾ ആരംഭിക്കുകയും മലയാള സിനിമകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ പ്രദർശനത്തിനെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടെ സൗദി അറേബ്യയും മലയാള സിനിമയുടെ വലിയൊരു വിദേശ വിപണിയായി മാറി. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽനിന്ന് നിരവധി യുവാക്കൾ പഠനത്തിനും ജോലിക്കുമായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കുടിയേറുന്നുണ്ട്. ഇതും മലയാള സിനിമയുടെ വിദേശ വിപണിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാനഡ, യൂറോപ്പ്, യുകെ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം മലയാള സിനിമയുടെ വിപണി ഗണ്യമായി വളർന്നിട്ടുണ്ട്", സംവിധായകനും നിര്മാതാവുമായ ജിനു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.
താരമൂല്യമുള്ള (മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി, ദുൽഖർ സൽമാൻ, പൃഥ്വിരാജ്) ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ ആരാധക പിന്തുണയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിപണി താരാധിഷ്ഠിത സിനിമകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ചെറിയ ബജറ്റിൽ ഒരുക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങളുള്ള സിനിമകൾക്കും വിദേശത്ത് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമായ ഒട്ടേറെ മലയാള സിനിമകള് വിദേശത്ത് നിന്ന് കോടികള് കൊയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
"വിദേശ വിപണിയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു 'ലൂസിഫർ' എന്ന സിനിമ. മലയാള സിനിമയ്ക്കും വിദേശ വിപണിയിൽ വലിയൊരു ബിസിനസ് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി കാണിച്ചുതന്ന ചിത്രമായിരുന്നു അത്. നമ്മുടെ വിപണി എത്രത്തോളം വലുതാണെന്നും ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റിൽനിന്ന് എത്രത്തോളം വരുമാനം നേടാൻ കഴിയുമെന്നും 'ലൂസിഫർ' തെളിയിച്ചു", സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും നിര്മാതാവുമായ ജിനു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.
"ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വിപണിയിൽനിന്ന് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് സമാനമായ ഷെയർ വിദേശ വിപണിയിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ നേരത്തെ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. അന്ന് സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെ സിനിമകൾക്ക് പോലും 25-30 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ നൽകി വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്", ജിനു എബ്രഹാം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"അതേസമയം, ഈ തുകയിൽനിന്ന് എത്രത്തോളം ലാഭമുണ്ടായി, നഷ്ടമുണ്ടായോ, സിനിമയുടെ യഥാർഥ അന്തിമ കലക്ഷൻ എത്രയായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കണക്കുകളൊന്നും വ്യക്തമായി അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന കുത്തകവൽക്കരണമായിരുന്നു അതിന് പ്രധാന കാരണം. പിന്നീട് കൂടുതൽ വിതരണക്കമ്പനികൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നതോടെ മത്സരം ശക്തമായി. ഈ മത്സരം തന്നെയാണ് വിദേശ വിപണിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും കൂടുതൽ സുതാര്യതയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കിയതെന്നാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത്", നിര്മാതാവ് ജിനു എബ്രഹാം വ്യക്തമാക്കി.
"മുൻപത്തേക്കാൾ ഇന്ന് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല, സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിലെത്തി കാണുന്ന പ്രവണതയുമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു ട്രെൻഡ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമ മോശമാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് പോകില്ല. എന്നാൽ നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ അത് കാണാതിരിക്കുന്നത് അഭിമാന ക്ഷതമായാണ് പലരും കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ താങ്ങാനാകുന്ന കാര്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം തിയേറ്ററിലെത്തി സിനിമ കാണുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചു. പണ്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുന്നത് വലിയ ചെലവായി കണക്കാക്കിയിരുന്നതിനാൽ പലരും അതിന് മടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സിനിമ കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർന്നതും ഇതിന് ഒരു കാരണമായിരിക്കാം," സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ.ഡി. വ്യക്തമാക്കി.
പത്തുവര്ഷത്തിനുള്ളില് വലിയ വളര്ച്ചയാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 2024-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 241 കോടി രൂപയുടെ കലക്ഷൻ നേടിയപ്പോൾ വിദേശ വിപണിയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം ഏകദേശം 73.40 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 2025-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'എമ്പുരാൻ' ഏകദേശം 266.81 കോടി രൂപയുടെ ആഗോള കലക്ഷൻ നേടിയപ്പോൾ വിദേശ വിപണിയിൽനിന്ന് 142.25 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതായാണ് സാക്നില്ക്ക് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള കലക്ഷന്റെ പകുതിയിലധികവും വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്നായിരുന്നു.
" കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മലയാള സിനിമകളുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിപണിയായി ജിസിസി (GCC) മേഖല വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. യുകെ, യുഎസ്, യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ വിപണികളുടെ ആകെ വിഹിതം ജിസിസി വിപണിയുടെ ഏകദേശം 30 ശതമാനം മാത്രമാണ്", നിര്മാതാവ് സി.വി സാരഥി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സബ്ടൈറ്റിലും ഒടിടിയും വിദേശ വിപണിയും
2016 ല് റിലീസ് ചെയ്ത 'പുലിമുരുകന്' ശേഷം മലയാള സിനിമ പതുക്കെ ഉണര്ന്നതായിരുന്നു. എന്നാല് 2020-22 കോവിഡ് കാലഘട്ടം മലയാള സിനിമയുടെ തിയേറ്റര് വിപണിയെ തന്നെ ഉലച്ചു... 2020-ലും 2021-ലും തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിട്ടതും റിലീസുകൾ മുടങ്ങിയതും വിദേശ വിപണിയെയും ബാധിച്ചു. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മലയാള സിനിമയുടെ ആഗോള പ്രചാരത്തിന് പുതിയ വഴിതുറന്നു.
കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല, മലയാളം അറിയാത്ത മറ്റ് ഭാഷാപ്രേക്ഷകർക്കും സിനിമകൾ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. സബ്ടൈറ്റിലുകളിലൂടെ മലയാള സിനിമയുടെ കഥപറച്ചിൽ രീതിയും അവതരണവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തി. 2022-ൽ തിയേറ്റർ വിപണി തിരിച്ചുവരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഈ ആഗോള പ്രേക്ഷകവൃന്ദം വിദേശ ബോക്സ് ഓഫീസിലും ചലനങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാന് തുടങ്ങി.
"ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും തിയേറ്റർ റിലീസുകളിലും സബ്ടൈറ്റിലുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഏതൊരു അന്യഭാഷാ പ്രേക്ഷകനും സിനിമ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രധാനമായും സബ്ടൈറ്റിലുകളിലൂടെയാണ്. സബ്ടൈറ്റിലുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് സിനിമയിലെ സംഭാഷണങ്ങളുടെ അർഥം മാത്രമല്ല, സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആശയവും പശ്ചാത്തലവുമാണ്. സാധാരണയായി സബ്ടൈറ്റിലുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വാക്കുകൾ അതേപടി തർജമ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല. ഓരോ സീനിലെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ, അതിന്റെ സന്ദർഭം, പശ്ചാത്തല സംഗീതം തുടങ്ങി സിനിമയുടെ ആവിഷ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് സബ്ടൈറ്റിലുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായും സന്ദർഭോചിതമായും സബ്ടൈറ്റിലുകൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ സിനിമ കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നതിനൊപ്പം അതിലെ പ്രമേയവും സന്ദേശവും വ്യക്തമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കൈമാറാൻ സാധിക്കും.", സബ് ടൈറ്റില് റൈറ്ററും നടനും ഡബ്ബിങ് ആര്ട്ടിസ്റ്റുമായ രാജേഷ് ജന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വന്നതോടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയൊരു വിപണിയാണ് തുറന്നുകിട്ടിയത്. അതിനനുസരിച്ച് താരങ്ങളുടെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രതിഫലമടക്കം സിനിമയുടെ നിർമാണച്ചെലവുകളും വർധിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒ.ടി.ടി വിപണിയിൽ മലയാള സിനിമകൾക്ക് പഴയതുപോലെയുള്ള സ്വീകാര്യതയില്ല. ഒരുകാലത്ത് തുറന്നുകിട്ടിയ പല ബിസിനസ് സാധ്യതകളും ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വർധിച്ച നിർമാണച്ചെലവുകൾ അതേപടി തുടരുമ്പോൾ വിപണി ചുരുങ്ങുന്നത് മലയാള സിനിമ നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.", ജിനു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.
"ഇന്ന് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി പ്രേക്ഷകരും മലയാള സിനിമകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അറബ് പ്രേക്ഷകരും മികച്ച മലയാള സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ശക്തമായ പ്രമേയങ്ങളും മികച്ച ഉള്ളടക്കവുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. സബ്ടൈറ്റിലുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഭാഷയുടെ അതിരുകൾ മറികടന്ന് മലയാള സിനിമകൾ കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നുമുണ്ട്", ജിനു എബ്രഹാം വ്യക്തമാക്കി.
സാമ്പത്തിക ഘടനയെ മാറ്റിയെഴുതുന്ന വിദേശ വിപണി
പത്തുവര്ഷത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ വിദേശ വിപണി കണക്കുകള് പരിശോധിക്കുമ്പോള് ഓരോ വര്ഷവും വര്ധിച്ചതായി കാണാം. 2026-ൽ റിലീസ് ചെയ്ത 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' 330 കോടി രൂപയിലധികമാണ് ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് നേടിയത്. ഇതിൽ ഏകദേശം 138.45 കോടി രൂപ വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആകെ കലക്ഷന്റെ ഏകദേശം 42 ശതമാനവും ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ്.
"സിനിമ നിർമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ വിദേശ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമും വിദേശ വിതരണക്കാരും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്താറുണ്ട്. വലിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ കൂടുതൽ റിലീസ് സെന്ററുകള് ലഭിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി തുടങ്ങിയ സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെ സിനിമകൾക്ക് വിദേശത്ത് കൂടുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം സിനിമകൾക്ക് പ്രധാന സെന്ററുകളില് പോലും റിലീസ് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. താരമൂല്യമുള്ള സിനിമകളാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചുപോലും തിയേറ്ററുകളിലെത്തി കാണാൻ തയ്യാറാകും. എന്നാൽ ചെറിയ സിനിമകളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യമുണ്ടാകണമെന്നില്ല. അവ കാണുന്നതിനായി പ്രേക്ഷകർ ദൂരം താണ്ടി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല," ഗിരീഷ് എ.ഡി. വ്യക്തമാക്കി.
"വിദേശ വിപണിയിലെ കലക്ഷൻ പ്രധാനമായും മലയാളികൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, അവരുടെ ജനസംഖ്യ എത്രത്തോളമുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലൊക്കെ മലയാളികളുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ മലയാള സിനിമകൾ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമാണ് റിലീസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിതരണക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് സിനിമകൾ നൽകുന്നത്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരം ആവശ്യങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല. ഇത്തരം ഘടകങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സിനിമാ വിതരണം തീരുമാനിക്കുന്നത്," ഗിരീഷ് എ.ഡി. പറഞ്ഞു.
"ഇന്ന് കാനഡ, യുകെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം മലയാള സിനിമയുടെ വലിയ വിദേശ വിപണികളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. 'ആദം ജോൺ' എന്ന എന്റെ സിനിമ യുകെയിലും സ്കോട്ട്ലൻഡിലുമാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. എന്നാൽ അന്ന് വളരെ കുറച്ച് തിയേറ്ററുകളിൽ മാത്രമാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ആ സിനിമയുടെ ഓവർസീസ് വിതരണാവകാശം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പുതിയ വിതരണക്കമ്പനിയായ ബി സിനിമാസിനായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട്. കേരളത്തിൽനിന്ന് ലഭിച്ച അതേ ഷെയർ തന്നെ ഓവർസീസ് വിപണിയിൽനിന്നും നേടാന് അന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു." ജിനു എബ്രഹാം തുടര്ന്നു.
"നേരത്തെ 10 ലക്ഷം, 15 ലക്ഷം രൂപ തുടങ്ങിയ തുകകൾ നൽകി സിനിമകളുടെ വിദേശ വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കുകയും അവിടെനിന്ന് രണ്ട് കോടിയും മൂന്ന് കോടിയുമൊക്കെ കലക്ഷൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന കുത്തക സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിതരണക്കാരിലേക്ക് മാത്രമാണ് എത്തിയിരുന്നത്. അതിന്റെ യഥാർഥ കണക്കുകളോ ലാഭവിഹിതമോ നിർമാതാക്കൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല", ജിനു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.
" ഇന്ന് ആ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമയുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായി ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റ് മാറിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ വിദേശ വിപണിയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനത്തെ ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യത്തോടെ കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല. ഇന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ ബിസിനസിൽ ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റിന് നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ട്", സംവിധായകന് ജിനു എബ്രഹാം വ്യക്തമാക്കി.
"ഒരു സിനിമ നിർമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഓവർസീസ് റിലീസും കൂടി പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. ഓവർസീസ് വിപണിയെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു വിപണിയായി മാത്രം കാണേണ്ടതില്ല. ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളിലേക്ക് നമ്മുടെ സിനിമകൾ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇന്ന് ബിസിനസ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിപണിക്കൊപ്പം ഓവർസീസ് വിപണിയെയും പ്രധാനമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന നിർമാണച്ചെലവുകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ സാധ്യതയാണ്". ജിനു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.
വലിയ ബജറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വിദേശ വിപണിയിൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കാനാകില്ല എന്നത് മറ്റൊരു യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ്. സിനിമയുടെ പ്രമേയം, താരങ്ങളുടെ ജനപ്രീതി, റിലീസ് സമയം, വിതരണ ശൃംഖല, പ്രചാരണം എന്നിവയെല്ലാം നിർണായകമാണ്.
ഓവർസീസ് വിപണിയിലെ വെല്ലുവിളികൾ
വിദേശ വിപണിയിലെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം നിരവധി വെല്ലുവിളികളും മലയാള സിനിമ നേരിടുന്നുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ തിയേറ്റർ വാടക, വിതരണച്ചെലവ്, പ്രചാരണച്ചെലവ്, നികുതികൾ, ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ എന്നിവ സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക വിജയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഓരോ രാജ്യത്തും വ്യത്യസ്തമായ വിതരണ നിയമങ്ങളും പ്രദർശന രീതികളുമുണ്ട്.
ചില സിനിമകൾക്ക് മികച്ച റിലീസ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്ക്രീനുകളും ഷോകളും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. കൂടാതെ വിദേശ വിപണിയിൽനിന്നുള്ള കലക്ഷനും നിർമാതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന യഥാർഥ വരുമാനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഗോള കലക്ഷൻ മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക ലാഭം വിലയിരുത്താനാകില്ല.
"വിദേശ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി സിനിമ കൃത്യസമയത്ത് അവിടങ്ങളിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ്. യൂറോപ്പ്, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഓരോ രാജ്യത്തെയും സെൻസർ നിയമങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലടക്കം ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ സെൻസറിനുള്ള നടപടികൾ നേരത്തേ പൂർത്തിയാക്കണം. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ വഴിയാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അവ കൊറിയർ വഴി അയക്കുന്നതും വെല്ലുവിളിയാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക നിലവാരത്തിൽ സിനിമ വിദേശ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്", നിര്മാതാവും സംവിധായകനുമായ ജിനു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.
"വിദേശ വിപണി മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു സാധ്യതയാണ്. യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ വിദേശ വിപണിയെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തുറന്നുകിട്ടിയ ഈ സാധ്യതകൾ അടഞ്ഞുപോകുമോ എന്ന ഭയവുമുണ്ടായി. എന്നാൽ സമീപകാല കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിദേശ മലയാളികളുടെ സിനിമ കാണുന്ന ശീലത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്", നിര്മാതാവ് ജിനു എബ്രഹാം വ്യക്തമാക്കി.
മലയാള സിനിമയുടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയെ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയൊരു ബിസിനസ് സാധ്യതയാക്കി മാറ്റാന് കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിലെ കണക്കുകളും വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായവും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയുടെ വിദേശ കലക്ഷന് പത്തുവര്ഷത്തില് എന്തുമാറ്റമാണുണ്ടാക്കിയത് എന്നതിലല്ല, മറിച്ച് ഗള്ഫ് വിപണിയേയും പ്രവാസി മലയാളികളേയും മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്നു ഒരു പ്രാദേശിക സിനിമാ വ്യവസായം എങ്ങനെ അമേരിക്കയിലും യുറോപ്പിലും മറ്റു വിദേശത്തുമുള്പ്പെടെ പ്രേക്ഷകരെ കണ്ടെത്തി ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസ് ശക്തിയായി മാറിയെന്നതാണ് ഇത് പറയുന്നത്.