ഭാഷയുടെ അതിര്വരമ്പുകളില്ല; ഒടിടിയിലൂടെ ഗ്ലോബല് ട്രെന്ഡാകുന്ന മലയാള സിനിമ
മലയാള സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ആഗോള ചർച്ചകൾ ഇത്രയും വർധിച്ചതിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? പരിശോധിക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 4:45 PM IST
സി.വി. സിനിയ
ഒരുകാലത്ത് ഇരുട്ടടഞ്ഞ തിയേറ്റർ മുറികളിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ യഥാർത്ഥ മായാജാലം. പക്ഷേ ഇന്ന്, ആ അനുഭവം വിരല്ത്തുമ്പിലെ സ്ക്രീനുകളിലേക്കും ലിവിംഗ് റൂമിലേക്കുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വരവോടെ സിനിമ കാണുന്ന രീതിയും, അത് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രേക്ഷക മനോഭാവവും പൂര്ണമായും മാറി.
ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലിരുന്നാലും ഒരു ക്ലിക്കിൽ സിനിമകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. മൊബൈൽ സ്ക്രീനുകളും ലിവിംഗ് റൂമുകളും പുതിയ തിയേറ്ററുകളായി മാറിയ ഈ ഡിജിറ്റൽ കാലത്ത്, ഓരോ പ്രേക്ഷകനും സ്വന്തം സമയത്ത് സിനിമയെ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ മാറ്റം മലയാള സിനിമയ്ക്കും വലിയ വഴിത്തിരിവായി.
ത്രില്ലർ, ഹൊറർ, കോമഡി, ഫീൽഗുഡ്, ആക്ഷന് തുടങ്ങി വിവിധ പ്രമേയങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആകർഷകമായി കഥകൾ പറയുന്നുവെന്നത് പലർക്കും കൗതുകമാണ്.
1. ഒടിടിയുടെ വരവ്
കൊവിഡ് കാലത്താണ് (2020-21) യാണ് പലരും ഒടിടി (ഓവര് ദി ടോപ്) എന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ലോക്ഡൗണ് വന്നതോടെ തിയേറ്റര് അടഞ്ഞു കിടന്ന 17 മാസക്കാലം. ആ സമയത്താണ് വലിയ തോതില് ഒടിടി എന്നത് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുന്നത്.
ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വരവോടെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. മുമ്പ് ഒരു സിനിമ വിദേശത്ത് എത്താൻ മാസങ്ങളെടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു ക്ലിക്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലിരുന്നും മലയാള സിനിമ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ കേരളത്തിനു പുറത്തും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ആരാധകവൃന്ദം രൂപപ്പെട്ടു.
നെറ്റ് ഫ്ളിക്സ്, ഹോട്ട്സ്റ്റാര്, സോണിലിവ്, ആമസോണ് പ്രൈം, സീ5, സണ് നെക്സ്റ്റ്, ഒടിടിപ്ലേ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് മലയാള സിനിമകള് നിറഞ്ഞാടി.
"കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ലോക സിനിമ മാറി. അതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിനിമയും മലയാള സിനിമയും മാറി. കാലാകാലം ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. കോവിഡ് കാലത്തിനുശേഷം പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന തലത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നു. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് യുവതലമുറ ലോക സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വീട്ടിലുള്ള പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അത്തരം സിനിമകൾ കാണാൻ ഇട വരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വേൾഡ് എന്റർടൈൻമെന്റും ആയി ഇവിടുത്തെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അന്തർദേശീയ സൃഷ്ടികൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ സാധാരണക്കാർക്കും സുപരിചിതമായി തുടങ്ങിയതിനുശേഷം ഇവിടത്തെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി.അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലങ്ങളായി മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകൾക്ക് അന്തർദേശീയ നിലവാരവും വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സാധാരണ കഥ പറയുന്ന മലയാള സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോറിങ് ആണ്. ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ സിനിമകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്", സിനിമാ നിര്മാതാവും നടനുമായ വിജയ് ബാബു വ്യക്തമാക്കി.
മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമ വിജയ് ബാബു നിർമ്മിച്ച 'സൂഫിയും സുജാതയും' എന്ന ചലച്ചിത്രമായിരുന്നു.
"കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സർവ്വൈവലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് 'സൂഫിയും സുജാതയും' ഡയറക്ട് ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ അടുത്തകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസ് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് മലയാളത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് തന്നെ വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് വളരുകയുണ്ടായി. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നൽകുന്ന വലിയ തുകയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇവിടെയുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ ക്യാൻവാസ് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ലോക പോലുള്ള സിനിമകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു ഭാഷ സിനിമയോടും കിടപിടിക്കാൻ നിലവാരമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു 10% സിനിമകൾ മാത്രമേ മലയാളത്തിൽ ഉള്ളൂ", വിജയ് ബാബു വ്യക്തമാക്കി.
2. പ്രതിസന്ധിയില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒടിടി
കോവിഡ് മഹാമാരിയെത്തിയപ്പോൾ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗും റിലീസുകളും എല്ലാം നിർത്തിവെക്കപ്പെട്ടു. തിയേറ്ററുകൾ അടഞ്ഞതോടെ നിരവധി സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യാനാകാതെ നിര്മാതാക്കള്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു. ഈ പ്രതിസന്ധിയ്ക്കിടെയാണ് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് സിനിമാ നിര്മാതാക്കള്ക്ക് പുതിയ വഴികള് തുറന്നത്. ഒടിടിയില് നേരിട്ട് സിനിമകള് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. ഇത് മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു.
"സമസ്ത മേഖലകളും ചലന രഹിതമായെങ്കിലും നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലോക്ക് ഡൗൺ നല്ല കാലമായിരുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ മലയാള സിനിമകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് മലയാള സിനിമ ബിസിനസ് വളർന്നു. ദൃശ്യം, പ്രേമം തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ മലയാളം ഒ ടി ടി വ്യവസായം കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് തഴച്ചു വളരാൻ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്", പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് ഭാരവാഹിയും റാംജിറാവു സ്പീക്കിംഗ്, ഹിറ്റ്ലര് തുടങ്ങിയ നിരവധി സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ നിര്മാതാവുമായ ഔസേപ്പച്ചൻ വാളക്കുഴി പറഞ്ഞു.
2017 ലാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതെങ്കിലും 2013ൽ പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യം സിനിമ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളിലും റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ദൃശ്യത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ മലയാളം ആണെന്ന് ഒട്ടുമിക്ക അന്യഭാഷ പ്രേക്ഷകർക്കും തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായി. തെന്നിന്ത്യയിൽ പ്രേമം എന്ന സിനിമ തരംഗമായി മാറി. ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ദൃശ്യം2 ഒ ടി ടി യിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ റെക്കോർഡ് കാഴ്ചക്കാരെയാണ് ലഭിച്ചത്. മലയാള സിനിമയുടെ റിയലിസ്റ്റിക് സ്വഭാവമാണ് പല അന്യഭാഷ പ്രേക്ഷകരെയും ആകർഷിച്ചത്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഉണ്ട്. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്, ലൂസിഫർ, ഹോം അങ്ങനെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ. മലയാള സിനിമയുടെ ആരാധകരായ മറ്റുഭാഷ പ്രേക്ഷകർ പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ പഴയ മലയാളം സിനിമകളും തേടിപ്പിടിച്ചു കണ്ടു", നിര്മാതാവ് പറഞ്ഞു.
3. മലയാള സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരം
"സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിച്ചത് തന്നെയാണ് അന്യഭാഷ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ മലയാള സിനിമകൾ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാൻ കാരണമായത്. ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിലവഴിച്ചതും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ അന്യഭാഷ സിനിമകൾ കാണുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ സിനിമകൾക്ക് ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ എന്നത് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു. മലയാള സിനിമ എക്കാലവും മറ്റുള്ള ഭാഷാ സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അറുപതുകൾ മുതൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങളിലുള്ള സിനിമകൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും അതിർത്തി വിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു വഴി തെളിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമകളുടെ ഗുണനിലവാരം എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ള ഭാഷ ചലച്ചിത്ര പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു", തിയേറ്റര് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന് എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗവും എറണാകുളം ഷേണായീസ്, പത്മ തിയേറ്റര് ഉടമയുമായ സുരേഷ് ഷേണായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"മലയാള സിനിമയുടെ വിജയ ശതമാനം കൂടിയത് അന്യഭാഷ സിനിമകൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാർക്കറ്റ് കുറയാൻ കാരണമായി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി മലയാളം തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണത്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത വളരെ വലുതാണ്. അവിശ്വസനീയമായ ട്രാക്ഷനാണ് മലയാളം സിനിമയ്ക്ക് ഒടിടികളില് ലഭിക്കുന്നത്", സുരേഷ് ഷേണായി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"വടക്കേ ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരുടെ വലിയ പിന്തുണ തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വർദ്ധനവാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല ഭാഷാ സിനിമ പ്രേമികൾക്കും മലയാളം സിനിമ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്രെയ്സ് ആണ്.
മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വലിയ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിലും", തിയേറ്റര് ഉടമ പറഞ്ഞു.
"സിനിമയുടെ കലാമൂല്യം നോക്കി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഒടിടി സിനിമകൾ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒടിടിക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെയും വലിയ താരങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങളോട് മാത്രമേ താത്പര്യമുള്ളൂ. കൊവിഡ് കാലത്ത് ഒടിടി സ്വപ്നം കണ്ട് എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഒക്കെയും ഇപ്പോൾ നിർബന്ധിതമായി തിയേറ്റർ റിലീസിന് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും നൂറുകണക്കിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ക്യൂവിൽ. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് തിയറ്റർ വ്യവസായത്തെ ഒരു ശതമാനം പോലും ഇതുവരെയും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാഥമികമായ ആസ്വാദനമാണ്", സുരേഷ് ഷേണായി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
4. പുതിയ റിലീസ് തന്ത്രങ്ങൾ
ഒടിടിയിൽ സിനിമകൾ എത്തുന്നതിനു പ്രധാനമായും രണ്ടു വഴികളുണ്ട്. ആദ്യമേ ഒടിടി കരാറുണ്ടാക്കി നിർമിക്കുന്നവയും റിലീസ് ചെയ്തതോ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതോ ആയ ചിത്രങ്ങൾ ഒടിടിയിൽ എത്തിക്കുന്നവയും. കോവിഡ് കാലത്ത് മലയാള സിനിമ ഒടിടിയില് നേരിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. തിയേറ്ററില് വീണ്ടും സിനിമ പ്രദര്ശിപ്പിക്കാന് തുടങ്ങിയതോടെ ആ തന്ത്രം ഒടിടി മാറ്റി. ഇപ്പോള് പല സിനിമകളും തിയേറ്ററില് റിലീസ് ചെയ്ത് 45 ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്. അവയില് ചിലത് മാത്രം ഒടിടിയില് നേരിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നവയും ഉള്പ്പെടുന്നുണ്ട്.
കാഴ്ചക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങള് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്ക്കുണ്ട്. ഇതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധവും.ഏത് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനായാലും അവരുടേതായ ഡേറ്റ ബേസുണ്ടാകും. ഏതൊക്കെ സിനിമകള് ഏതൊക്കെ പ്രായക്കാര് കണ്ടുവെന്നും എത്ര സമയം അതിനായി ചെലവഴിച്ചുവെന്നൊക്കെയുള്ള കണക്കുള് കൃത്യമായി അവര്ക്കറിയാം.
മലയാള സിനിമകളില് ഒരു സമയത്ത് ത്രില്ലര് സിനിമള്ക്കായിരുന്നു താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കില് പിന്നീടത് ഫീല്ഗുഡ് സിനിമകള്ക്ക് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകളും ഒടിടിക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാൽ കൂടുതൽ ‘ഹിറ്റ്’ കിട്ടുന്ന സിനിമകൾ കൂടുതലായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.
"ലോക്ക് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒടിടി അവരുടെ നയം മാറ്റി. സിനിമകൾ മുൻകൂർ പണം നൽകി വാങ്ങുന്ന പ്രവണത അവർ നിർത്തി. തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രം എഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പണം നൽകാൻ ഒടിടി തീരുമാനിക്കുന്നു. മുമ്പ് നൽകിയിരുന്നതിനേക്കാൾ നാലിലൊന്ന് വില മാത്രമാണ് എത്ര വലിയ സിനിമയാണെങ്കിലും ഒടിടികൾ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്. ഇപ്പോൾ പല സിനിമകളും പേ പെര് വ്യൂ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ എഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതുപോലും. അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്രപേർ സിനിമ കണ്ടു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പണം നൽകും എന്നുള്ള രീതി" ഔസേപ്പച്ചന് വ്യക്തമാക്കി.
"പത്ത് കോടിയും 20 കോടിയും മുതൽമുടക്കുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്രകാരം എഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയാണ് ഒടിടിയില് നിന്നും വരുമാനം ലഭിക്കുക. ഒ ടി ടി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മലയാള സിനിമകളും ലോകവ്യാപകമായി പ്രേക്ഷകർ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു കാണണമെന്നില്ലല്ലോ. ഒടിടി ബിസിനസിന്റെ ലഭ്യത പല സിനിമകളുടെ ഗുണനിലവാര തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്", ഔസേപ്പച്ചൻ വാളക്കുഴി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
5. ഒടിടിയും ആഗോള പ്രേക്ഷകരും
ദൃശ്യം 2, മിന്നല് മുരളി, ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന് കിച്ചണ്, മാലിക്, ജോജി തുടങ്ങിയ സിനിമകള് ഒടിടി വഴി ലോകവ്യാപകമായി ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രങ്ങളാണ്. ശക്തമായ തിരക്കഥയും അവതരണ ശൈലിയും കൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ ഗ്ലോബല് ഇമേജ് ശക്തമായി.
തിയേറ്ററില് പരാജയപ്പെട്ട സിനിമകള് പോലും ഒടിടിയില് എത്തിയപ്പോള് വമ്പന് വിജയമായി മാറി. ചില സിനിമകള് ആഗോള ട്രെന്ഡിങ് ലിസ്റ്റില് ഇടം നേടി. ഇതിലൂടെ മലയാള സിനിമയുടെ ഗുണമേന്മയെ കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടും കൂടുതല് ചര്ച്ചകള് ആരംഭിച്ചു. മികച്ച സിനിമയാണെങ്കില് ക്യത്യമായും അത് പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുക്കും. ടെലിവിഷനും തിയേറ്ററിനും നല്കാന് കഴിയാത്ത ആധിപത്യം ഒടിടിക്ക് നല്കാന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് പ്രേക്ഷകരില് ശക്തമായി. ഇതോടെ ഒടിടി എന്നത് സിനിമാ പ്രേമികള്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാന് പറ്റാത്ത ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്തു.
"വയനാട് ദുരന്തം, ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് 'ഭരതനാട്യം' എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സിനിമ വലിയ പരാജയമായി മാറി. ഞാനും നടൻ സൈജു കുറുപ്പും മാനസികമായി തകർന്നു. സൈജു ചേട്ടൻ ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാണ പങ്കാളി കൂടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ നിർമാതാക്കളുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമായി സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിയേഴാം ദിവസം തന്നെ ചിത്രം ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഒരു പരാജയചിത്രം അത്ഭുതകരമായി പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിച്ചത്. പല വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളെക്കാൾ ആ സമയത്ത് 'ഭരതനാട്യം' ഭാഷാഭേദമന്യേ ജനങ്ങൾ കണ്ടു. അതിനെ തുടർന്നാണ് 'ഭരതനാട്യം' എന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ 'മോഹിനിയാട്ടം' സംഭവിക്കുന്നത്", സംവിധായകന് കൃഷ്ണദാസ് മുരളി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയ്ക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം സംഭവിക്കാൻ കാരണമായത് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് ആണ്. പ്രേക്ഷകർ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കണം എന്നില്ല. തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന ഘടകം പ്രധാനമാണെങ്കിലും വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടിയിലൂടെ സിനിമകൾ കാണുന്നു. ആശയം മൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ ഒ ടിടിയുടെ നെടുംതൂണാണ്. നല്ല സിനിമകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ വിജയ പരാജയ ഘടകങ്ങളെ പോലും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറി", കൃഷ്ണദാസ് മുരളി പറഞ്ഞു.
6. മലയാളത്തിലെ വെബ്സീരുകളും പരീക്ഷണവും
കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഇതരഭാഷകളിലെ ഒട്ടേറെ വെബ്സീരിസുകള്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്താണ് മണിഹീസ്റ്റ് പോലുള്ള വെബ് സീരീസുകള് പ്രേഷകര് ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതോടെ മലയാളത്തിലും വെബ്സീരീസുകള് പതുക്കെ ഉണര്ന്നു തുടങ്ങി.
ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, സോണി ലിവ്, സീ 5 എന്നിവയിലൂടെയൊക്കെ ഒട്ടേറെ വെബ്സീരിസുകള് പ്രേക്ഷകര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കേരള ക്രൈം ഫയൽസ്, മാസ്റ്റർപീസ്, പേരില്ലൂർ പ്രീമിയർ ലീഗ്, ജയ് മഹേന്ദ്രന്, ബ്ലയിന്റ് ഫോള്ഡ്, 1000+ ബേബീസ്, മധുവിധു, നരേന്ദ്രന്സ് ഹണിമൂണ്, ഫാര്മ, ഒടുവിലിതാ കാസര്ഗോഡ് എംബസി വരെ എത്തി നില്ക്കുകയാണ്.
"മലയാളത്തിൽ ഒറിജിനൽ വെബ് സീരീസ് എന്ന ആശയം എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്ന് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇപ്പോൾ വെബ് സീരീസുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു വിജയസാധ്യത ബിസിനസ് എന്നിവ ഒരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. സി ഫൈവ് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രോഡക്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവരുന്നു. ഇതൊരു പക്ഷേ ധാരാളം ചലച്ചിത്ര സംവിധായകർക്ക് അഭിനേതാക്കൾക്കും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും", ഇന്സ്പെഷന് ബംഗ്ലാവ് വെബ്സീരിസ് സംവിധായകന് സൈജു എസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ഓറിയന്റഡ് ആയ കണ്ടന്റുകള്ക്ക് സ്ഥായിയായ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാനാകും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മലയാളം എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ് വ്യവസായം ഇനിയും തഴച്ചു വളരും", സൈജു എസ്. പറഞ്ഞു.
"സംഭവവിവരണം നാലരസംഘം എന്ന വെബ് സീരിസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശംസകളും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും ലഭിച്ചത് അന്യഭാഷകളിൽ നിന്നുമാണ്. ഇപ്പോൾ കൃഷാന്ത് ചേട്ടന്റെ സിനിമകളൊക്കെ അന്യഭാഷാ പ്രേക്ഷകർ തേടിപ്പിടിച്ചാണ് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകനിലവാരമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതേ നിലവാരമുള്ള സിനിമകളുമാണ് പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് പോലെ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് മലയാളം സിനിമകളും മലയാളം വെബ് സീരീസുകളും വളരെ സീരിയസ് ആയി കേരളത്തിന് പുറത്തെ പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ ആരംഭിച്ചത്.
സിനിമ എന്ന സ്വപ്നവുമായി നടന്ന ഞാൻ ഒരുപാട് അവഗണനകൾ നേരിട്ടു. ഒടുവിൽ ഇനി വേണ്ട എന്ന ചിന്തയിലാണ് ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. യാദൃശ്ചികമായി നാലര സംഘത്തിന്റെ ഓഡിഷൻ പങ്കെടുക്കുകയും അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ വെബ് സീരീസ് റിലീസ് ആയതിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് ഹിന്ദി പ്രൊജക്ടുകളും ഒരു തമിഴ് പ്രോജക്ടും എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഒരു ഹിന്ദി മ്യൂസിക്കൽ ആൽബത്തിലും അഭിനയിച്ചു. കൈനിറയെ അവസരങ്ങൾ. സിനിമ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യന്മാരെയും അഭിനേതാക്കളെയും മറ്റു ഭാഷയിലുള്ളവർ സസൂഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്", നടന് സച്ചിന് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
7.അന്യഭാഷക്കാര് ഉറ്റുനോക്കുന്ന മോളിവുഡ്
"ഡിജിറ്റൽ യുഗം വന്നതിനുശേഷം ആണ് മലയാള സിനിമ അതിർത്തി വിട്ട് സഞ്ചരിച്ച് തുടങ്ങിയതെന്ന് തെറ്റായ ധാരണ ഇവിടെ പലർക്കും ഉണ്ട്. തമിഴിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും എല്ലാ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ മലയാള സിനിമയെ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ മലയാള സിനിമ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്യഭാഷാ പ്രേക്ഷകർ മലയാള സിനിമ കൂടുതലായി കാണുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്ന് ഒന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാന് മാർഗ്ഗങ്ങളും ഇല്ല. എല്ലാവരും കരുതുന്നു പ്രേമമെന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ മലയാള സിനിമ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചതെന്ന്. ഒരിക്കലുമല്ല ഒരു സിബിഐ ഡയറിക്കുറിപ്പ് പോലുള്ള സിനിമകൾ 300 ദിവസത്തിലധികം ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ മലയാളം വേർഷൻ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ് സിനിമകളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് മോഹൻലാൽ- പ്രിയദർശൻ കൂട്ടുകെട്ടിലുള്ള സിനിമകൾ തമിഴ് പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുവച്ചത്. എന്നെ ഒരു സംവിധായകൻ ആക്കാനും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ ആക്കാനും പ്രേരിപ്പിച്ചത് മലയാള സിനിമയായിരുന്നു", പ്രശസ്ത തമിഴ് സംവിധായകന് മഹേന്ദ്രന്റെ മകനും സംവിധായകനുമായ ജോണ് മഹേന്ദ്രന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ഇനി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ കാര്യത്തെ ചേർത്ത് സംസാരിക്കാം. മലയാള സിനിമ ആശയത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. മറ്റൊരു ഭാഷയിലും കാണാത്ത ഒരു നൈസർഗികത മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഏതൊരു കാര്യത്തെയും ജനങ്ങൾ കൗതുകത്തോടെ കൂടി നോക്കിക്കാണുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കളങ്കാവൽ' എന്ന സിനിമ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. മമ്മൂട്ടി ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വരുന്നത് പുതുമയല്ല, പക്ഷേ ആ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ആ പക്വമായ രീതിയും അതിൻ്റെ റിയലിസവും മലയാളത്തിലേ സാധ്യമാകൂ. അതുപോലെ അഖിൽ അനിൽകുമാറിനെപ്പോലുള്ള യുവ സംവിധായകരുടെ പക്വത എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്. 'തലവര' എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ട് അഖിലും നടൻ അർജുൻ അശോകനും ചെന്നൈയിൽ വന്ന് എന്നെ കണ്ടിരുന്നു. നല്ല ആശയങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ജനങ്ങൾ കാണും. അതിപ്പോൾ മലയാളം എന്നോ തമിഴ് എന്നോ അങ്ങനെ ഭാഷാ വേർതിരിവ് ഒന്നുമില്ല. മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി നല്ല സിനിമകൾ കടന്നുവരുന്നു", ജോണ് മഹേന്ദ്രന് വ്യക്തമാക്കി.
"അച്ഛന് ( വിഖ്യാത സംവിധായകൻ മഹേന്ദ്രൻ )മലയാള സിനിമകൾ എക്കാലവും ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് തമിഴിൽ വല്ലപ്പോഴുമേ ഒരു നല്ല സിനിമ സംഭവിക്കൂ, എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ വല്ലപ്പോഴുമേ ഒരു മോശം സിനിമ സംഭവിക്കൂ എന്ന്. മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമാണ്, അതായത് ഒ ടി ടി ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിതിനുശേഷം എന്നാൽ എന്റെ അച്ഛൻ ഇത് പറയുന്നത് 80-കളിലാണ്. കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ?", ജോണ് മഹേന്ദ്രന് ചോദിച്ചു.
"ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വന്നതിലൂടെ സിനിമകളുടെ ഭാഷ എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതെയായി മാറി. ഏത് ലാംഗ്വേജിലും നമുക്ക് സിനിമ കാണാം. സബ്ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ നല്ല സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നു. നാളെ കന്നടയിൽ നിന്ന് നല്ല സിനിമകൾ കൂടുതലായി വന്നാൽ കന്നട സിനിമയ്ക്ക് ആകും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ", ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
8. സബ് ടൈറ്റിലുകളുടെ പ്രാധാന്യം
മലയാളം പോലും അറിയാത്തവരാണ് മലയാള സിനിമയുടെ കാഴ്ചക്കാരിലേറും. അവര്ക്കുള്ള ഏക ആശ്രയം സബ്ടൈറ്റിലുകള് തന്നെയാണ്. സിനിമയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങള് അതിന്റെ തനിമ ചോരാതെ നിലനിര്ത്തുകയെന്നതാണ് പ്രധാന ദൗത്യം. മലയാള സിനിമയെ ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുളളതാക്കിയത് സബ്ടൈറ്റിലുകള് തന്നെയാണ്.
" ഒടിടിയില് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സബ്ടൈറ്റുകള്. ഏതൊരു അന്യഭാഷ പ്രേക്ഷകനാണെങ്കിലും സിനിമ മനസിലാക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സബ് ടൈറ്റലുകളിലൂടെയാണ്. സബ് ടൈറ്റിലൂകളിലൂടെയുള്ള അറിവ് എന്നു പറഞ്ഞാല് ആ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള മൊത്തമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. സാധാരണ സബ് ടൈറ്റുകള് എഴുതുമ്പോള് അത് വേര്ഡ് ടു വേര്ഡ് ട്രാന്സിലേഷന് അല്ല. ആ സിനിമയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ആ സീനിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങള് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കില് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കോ അങ്ങനെ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണോ പറയുന്നത് അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സബ്ടൈറ്റിലുകളാണ് എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടാല് സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതല് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയെന്നതിന് അപ്പുറം സിനിമയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയത്തെ അങ്ങനെ ഒരു മെസേജ് ഒറിയന്റേഷന് പോലും കാണുന്ന ആളുകള്ക്ക് ഉണ്ടാവും", മാജിക് മഷ്റൂം, കൂടല്, പഞ്ചായത്ത് ജെട്ടി, ഗുമസ്തന് എന്നീ സിനിമകളുടെ സബ്ടൈറ്റുകള് ചെയ്ത രാജേഷ് ജന പറയുന്നു.
"മലയാളിയല്ലാത്ത ഒരാള് സിനിമ കാണുമ്പോള് ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ബോധം മനസിലാക്കികൊടുക്കുന്നത് സബ്ടൈറ്റുകളാണ് എന്ന് നിസംശയം പറയാം. ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് കൊവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഇക്കാലത്ത് സബ്ടൈറ്റുലുകള് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സബ്ടൈറ്റുലുകള് പുതിയൊരു സംഭവമല്ല, വര്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോള് അത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മാന്ഡറ്ററി ലെവലിലേക്കാണ്. 2026 മാര്ച്ച് 15 ന് ശേഷം സെന്സര് ബോര്ഡിന്റെ ഒരു നിര്ദേശമുള്ളത് സബ്ടൈറ്റിലിന്റെ ക്ലോസ് ദി കാപ്ഷന്സും ഓഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്സും നല്കണമെന്നാണ്. സെന്സര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കില് ഇതുകൂടി നിര്ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോള് നമ്മുടെ റീച്ച് കൂടുകയാണ് ചെയ്യന്നത്", രാജേഷ് ജന കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇവിടെ ഒരു മലയാളിക്ക് അപ്പുറം ഭാഷയ്ക്ക് അതീതമായിട്ട് അല്ലെങ്കില് ദേശത്തിന് അതീതമായി അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ സിനിമ എത്തിപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യം ഈ സബ്ടൈറ്റിലുകളിലൂടെയും ഓഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെയും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് രാജേഷ് ജന പറയുന്നു.
"സിനിമ എന്നത് അതിന്റെ കള്ച്ചറുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന കലയാണ് . പ്രാദേശിക ഭാഷയാണെങ്കിലും ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട്. ആ സൗന്ദര്യം നിലനിര്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് സബ്ടൈറ്റിലുകള് ചെയ്യുന്നത്", രാജേഷ് പറയുന്നു.
"ചേട്ടന് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സീന് ആണെങ്കില് ബ്രോ എന്ന് നല്കാം പക്ഷേ അതിന് പകരം ചേട്ടന് എന്ന് തന്നെ സബ്ടൈറ്റില് നല്കാം. അങ്ങനെ നല്കിയാലുള്ള ഗുണം നമ്മള് ഈ പറയുന്ന കള്ച്ചറല് അന്യഭാഷക്കാര് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോള് വളരെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോള് 'അമ്മച്ചീ' എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചോട്ടെ. നമ്മള് എന്തിനാണ് വെസ്റ്റേണിനെ കടമെടുക്കുന്നത്. കള്ച്ചറാണല്ലോ സിനിമയിലൂടെ പറയുന്നത്. പലരും സബ്ടൈറ്റിലുകള് കണ്ടാണ് സിനിമ മനസിലാക്കുന്നത്. പിന്നീടാണ് സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നത്. ലോകത്തോട് സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് സബ്ടൈറ്റിലൂടെയാണ്. മലയാളത്തിൽ മറ്റു ഭാഷകളെക്കാൾ മികച്ച സബ്ടൈറ്റിലിങ് രീതി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു", രാജേഷ് ജന വ്യക്തമാക്കി.
കടപ്പാട്: അക്കി വിനായക്