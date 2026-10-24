കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, സംവിധാനം, നിര്മ്മാണം, വിതരണം പിന്നെ അഭിനയവും; എന്തും ചെയ്യും മോളിവുഡിലെ ബഹുമുഖപ്രതിഭകള്
മലയാള സിനിമയിൽ ബഹുമുഖപ്രതിഭകള് ഏറുകയാണ്. ഒരു സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരാൾ തന്നെ കൈവെക്കുമ്പോള് അതിന്റെ കഥയുടെ ഒഴുക്കിലും സര്ഗസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും സാമ്പത്തിക വശങ്ങളിലും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കാം?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 3:33 PM IST
സി.വി. സിനിയ
കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം ഇതൊക്കെ നല്ല വെടിപ്പിന് കൈകാര്യം ചെയ്ത പ്രതിഭാധനരായ ചലച്ചിത്ര പ്രവര്ത്തകരുടെ ടൈറ്റിലുകള് സിനിമാ കൊട്ടകകളില് തെളിയുമ്പോള് സര്വ്വം മറന്ന് കൈയടിച്ചവരാണ് മലയാളികള്. ശ്രീനിവാസനും ബാലചന്ദ്രമേനോനും രഞ്ജിത്തും ലോഹിതദാസും വേണു നാഗവള്ളിയും പത്മരാജനും സത്യന് അന്തിക്കാടുമൊക്കെ അങ്ങിനെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയം തൊട്ടവരാണ്. കാലം മുന്നേറിയപ്പോള് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ബേസില് ജോസഫും ജോയ് മാത്യുവും ധ്യാന് ശ്രീനിവാസനുമടക്കമുള്ള പുത്തന് നിരയുമെത്തി.
തിരക്കഥാകൃത്ത് മുതൽ നിർമാതാവ് വരെ, സംവിധായകൻ മുതൽ നായകൻ വരെ ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ അധ്വാന ഫലമായാണ് ഓരോ സിനിമയും പിറവിയെടുക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിർവഹിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ചുമതലകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ, അഭിനയത്തിനൊപ്പം സംവിധാനവും തിരക്കഥാരചനയും നിർമാണവും വിതരണവുമെല്ലാം ഒരാൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവണത മലയാള സിനിമയിൽ പുതുമയുള്ളതല്ല. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ, ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യം തുടക്കം മുതൽതന്നെ കാണാം.
മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവായ ജെ. സി. ഡാനിയലിൽ നിന്നുതന്നെ തുടങ്ങാം. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചലച്ചിത്രമായ 'വിഗതകുമാരൻ' നിർമിക്കുകയും സംവിധാനം ചെയ്യുകയും അതിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ജെ. സി. ഡാനിയലായിരുന്നു. 1928-ൽ അദ്ദേഹം വെട്ടിത്തെളിച്ച ആ വഴിയിലൂടെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയും വളർന്നും തന്നെയാണ് ഇന്നും മലയാള സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
കാലം മാറിയപ്പോൾ സിനിമയുടെ സർഗാത്മകവും സാമ്പത്തികവുമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഒരേസമയം കൈയൊപ്പ് ചാർത്തുന്ന ഈ പ്രവണതയാണ് ആഗോള സിനിമാലോകത്ത് 'മൾട്ടി-ഹൈഫനേറ്റ് കൾച്ചർ' (Multi-Hyphenate Culture) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.
മലയാള സിനിമയിൽ ബഹുമുഖപ്രതിഭാ സംസ്കാരം എത്രത്തോളം വേരൂന്നിക്കഴിഞ്ഞു? ഒരു സിനിമയുടെ ഒന്നിലധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കഥപറച്ചിലിലും സൃഷ്ടിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും നിർമാണച്ചെലവിലും സാമ്പത്തിക ഘടനയിലും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? താരങ്ങളുടെ ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ സിനിമയ്ക്ക് പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തെയും സമകാലിക പ്രവണതകളെയും മുൻനിർത്തി പരിശോധിക്കാം.
താരങ്ങള് സിനിമയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക്
സിനിമയിൽ ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് ബഹുമുഖ പ്രതിഭകള് അല്ലെങ്കില് മൾട്ടി-ഹൈഫനേറ്റുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരാൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല. കരിയറിനെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മലയാള സിനിമയിൽ ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്.
"മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയിലൂടെയാണ്. മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവായ ജെ. സി ഡാനിയൽ. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചലച്ചിത്രമായ 'വിഗതകുമാരൻ' നിർമിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത് പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വേഷമിട്ടത് ജെ. സി ഡാനിയൽ ആയിരുന്നു. 1928 ൽ ജെ. സി ഡാനിയൽ സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇന്നും മലയാള സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നത്", പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനും ദേശീയ പുരസ്കാര നിര്ണ്ണയ സമിതി അംഗവുമായിരുന്ന എ . ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
"സൂപ്പർതാരമായിരുന്നു മധു നിരവധി സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുകയും സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സൂപ്പർതാരം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സുകുമാരനും സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഖ്യാത സംവിധായകനായ വിൻസെന്റ് മാസ്റ്റർ ഇന്നും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്ത മികച്ചൊരു ഛായഗ്രാഹകൻ കൂടിയായിരുന്നു", ഡോ. ഷൈൻകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
"ബഹുമുഖ പ്രതിഭ എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായമായി മാറിയ ബാലചന്ദ്രമേനോൻ. കഥാ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം ബാലചന്ദ്രമേനോൻ എന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു. മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ ശ്രീനിവാസൻ... അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ ചെയ്യാത്ത ജോലികൾ ഇല്ല", സിനിമാ ചരിത്ര അന്വേഷിയും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോ. ഷൈൻകുമാർ വിശദീകരിച്ചു.
"മലയാള സിനിമയുടെ അടയാളമായി മാറിയ മികച്ച ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങൾ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ മോഹൻലാൽ നിർമിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് മമ്മൂട്ടി, ലാൽ, ദിലീപ് ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ വരെ. ദിലീപിന്റെ ഗ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് നിവിൻ പോളി, അജു വർഗീസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയവരെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത്", ഡോ. ഷൈൻകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
"സിനിമയിൽ ഒന്നിലധികം മേഖലകളിൽ ശോഭിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടു കൂടിയല്ല ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന പല ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്", സീനിയര് പി ആര് ഒ ആയ എ. എസ് ദിനേശ് വിശദീകരിച്ചു.
"അഭിനയ മോഹവുമായി പ്രിയദർശനെ കാണാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ശ്രീനിവാസൻ, അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തിരക്കഥ എഴുതണം എന്ന സ്നേഹമുള്ള ഭീഷണിയിൽ വീണു പോവുകയായിരുന്നു. നിരവധി സിനിമകൾ എഴുതി തെളിഞ്ഞപ്പോൾ, സ്വന്തം ചുറ്റുപാടുകളെ ആഴത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള വൈഭവം ശ്രീനിവാസൻ തിരക്കഥകളെ വേറിട്ടതാക്കി. അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത 'വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം' എന്ന ചലച്ചിത്രം എത്രയോ ഭാഷകളിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ നടൻ ദിലീപ്. അഭിനയ മോഹവുമായി കടന്നുവന്ന ദിലീപ് സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെയും കയറിപ്പറ്റണം ഉദ്ദേശവുമായി ആണ് സംവിധായകൻ കമലിന്റെ സഹായി ആകുന്നത്", പി ആര് ഒ എ. എസ് ദിനേശ് പറഞ്ഞു.
മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും മധുപാലും പൃഥ്വിരാജും വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ഉണ്ണി മുകുന്ദനും നിവിന് പോളിയും, ടൊവിനോ തോമസും മഞ്ജു വാര്യരും ഗീതു മോഹന്ദാസുമൊക്കെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ എന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗുണങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും
ഒരു നടൻ തന്നെ നിർമാതാവാകുമ്പോൾ സിനിമയില് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിക്കുകയെന്നത് പലരുടെയും സംശയമായിരിക്കാം. അഭിനേതാവ് നിർമാതാവാകുന്നതുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ ബജറ്റ് സ്വാഭാവികമായി കുറയുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല. നിർമാണച്ചെലവ്, താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം, നിക്ഷേപത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ യഥാർഥ സാമ്പത്തിക ഘടനയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാകൂ.
ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തിൽനിന്നുള്ള നേട്ടത്തിൽ പങ്കാളിയാകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതുപോലെ, സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടത്തിന്റെ ബാധ്യതയും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. അതിനാൽ നിർമാണത്തിലേക്കുള്ള താരങ്ങളുടെ പ്രവേശനം കൂടുതൽ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള അവസരം മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമാണ്.
"ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന നിർമ്മാതാവിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണം ആണ് 'ലോക ചാപ്റ്റര് 1: ചന്ദ്ര' പോലുള്ള സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ കാരണമായത്. താരതമ്യേന പുതുമുഖങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം. ആശയത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പണം മുടക്കാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ച ധൈര്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ പിന്തുണയിൽ ആണ് 'ലോക' സംഭവിച്ചത്", സംവിധായകന് അരുണ് ഡൊമനിക് വെളിപ്പെടുത്തി.
" ഇതുപോലുള്ള സബ്ജക്ടുകള് വളരെ പെട്ടെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള നിർമാതാക്കൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. ഒരുപക്ഷേ നിരവധി ഭാഷ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമായിരിക്കാം മികച്ച ഒരു ആശയത്തെ തിരിച്ചറിയാനും പിന്തുണയ്ക്കാനും ദുല്ഖര് സല്മാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മറ്റുള്ള ഭാഷ ഇൻഡസ്ട്രികളിലെ സിനിമകളെ വച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 'ലോക' ചെറിയ ബജറ്റ് ചിത്രമാണ്. പക്ഷേ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ബജറ്റ് ചിത്രവുമാണത്.", സംവിധായകന് അരുണ് ഡൊമനിക് പറഞ്ഞു.
"ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി റിസ്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടര് ഉണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ എല്ലാ നിർമാതാക്കളും എടുക്കണമെന്നില്ല. സിനിമ ഒരു ആവേശമായി കരുതുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് ഗുണനിലവാരമുള്ള സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വിജയവും പരാജയവും ആപേക്ഷികമാണ്. അഥവാ ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടാലും മറ്റൊരാൾ കഴുത്തിനു പിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല. സാഹചര്യങ്ങളാണ് സിനിമയിലെ വ്യത്യസ്ത വഴികൾ കലാകാരന് മുന്നിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്", വിനീത് ശ്രീനിവാസന് വ്യക്തമാക്കി.
ക്രിയേറ്റീവ് സ്വാതന്ത്ര്യം
അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയുടെ കഥയിലും കഥാപാത്രത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലും മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, ഒരു സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിര്മാണത്തിലും അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും പങ്കാളിയാകാൻ പലപ്പോഴും അഭിനേതാക്കളില് ചിലര് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സംവിധാനത്തിലേക്കോ തിരക്കഥയിലേക്കോ അതിന്റെ മുതല്മുടക്കിലേക്കോ കടക്കുന്നത് ഈ താൽപര്യം നടപ്പാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിലൊന്നായിട്ടാണ്.
"സംവിധായകൻ എന്നതിലുപരി തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് അഭിനേതാവായി. സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെക്കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അവസാനം റിലീസ് ചെയ്ത 'ലർക്ക്' എന്ന എന്റെ ചലച്ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്ന വേളയിൽ, എനിക്കെതിരെ സംഘടിത ആക്രമണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതു കൊണ്ടാണ് ആ ചിത്രം സ്വയം നിർമ്മിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ഒരുപക്ഷേ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതോടെ ഞാൻ അസ്തമിച്ചു എന്ന് ചിലർ കരുതിക്കോട്ടെ.", എം എ നിഷാദ് പറഞ്ഞു.
" 2008 ൽ യാതൊരു സിനിമ പിൻബലവും ഇല്ലാതെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് ബസ് കയറുമ്പോള് സിനിമയുടെ ഭാഗമാകണം അതുമാത്രമായിരുന്നു ആഗ്രഹം. തുടക്കകാലത്ത് ഓൺലൈനിലൂടെ സിനിമാ പ്രമോഷൻ എന്നൊരു ആശയം തോന്നി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തികഞ്ഞ അവഗണനയായിരുന്നു ഫലം. എന്നാൽ പുതിയ സംവിധായകർക്ക് ഓൺലൈൻ സിനിമ പ്രമോഷന്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലായതോടെ സിനിമാപ്രാന്തൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ജനിക്കുകയായിരുന്നു. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ സിനിമകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ഞാനിതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ", സംവിധായകനും നടനും നിര്മാതാവുമായ സാജിദ് യഹിയ പറഞ്ഞു.
"സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്നപ്പോൾ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി വിജയ് ബാബു, സാന്ദ്ര തോമസ്, ജയസൂര്യ തുടങ്ങിയ നിരവധി പേരുടെ സഹായഹസ്തങ്ങൾ എനിക്ക് നീണ്ടു. എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ജയസൂര്യ 'ഇടി' എന്ന ചിത്രത്തിന് എനിക്ക് ഡേറ്റ് തന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. പിന്നീട് സംവിധായകനായി, നിർമ്മാതാവായി. അതിനൊക്കെ മുമ്പ് 'ആട്' പോലുള്ള വലിയ സിനിമകളുടെ പ്രോജക്ട് കോഡിനേറ്റർ ആയി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു" യഹിയ പറഞ്ഞു.
"24 മണിക്കൂറും വർഷം മുഴുവനും സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ നടനായി. തീവ്രവാദി, പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ തുടങ്ങിയ വേഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുത്തു.", സാജിദ് യഹിയ പറഞ്ഞു.
"പെട്ടെന്നൊരു നിർമാതാവിനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള മികച്ച ആശയമുള്ള സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 'ശേഷിപ്പ്', 'പല്ലൊട്ടി', 'മഡ് ഫിഷ്' തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. നൂറിലധികം ചലച്ചിത്രകാരന്മാരെ ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി. തുടക്കകാലത്ത് എന്നെ ഒരുപാട് പേർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്", സാജിദ് യഹിയ വിശദീകരിച്ചു.
ഒരു വ്യക്തി ഒന്നിലധികം റോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതല്ല, മറിച്ച് ആ റോളുകൾ സിനിമയുടെ അന്തിമരൂപത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം.
നിര്മാണവും വിതരണവും
മലയാള സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന മേഖലയാണ് വിതരണവിഹിതം. തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം നിർമാതാവിനും വിതരണക്കാരനും തിയേറ്റർ ഉടമയ്ക്കും നിശ്ചിത കരാറുകൾ പ്രകാരം വീതിച്ചുനൽകുന്നു. വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി വിതരണക്കാർ നിർമാതാവിന് മുൻകൂർ തുക നൽകുകയോ വരുമാനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുകയോ ചെയ്യാം. സിനിമയുടെ ബജറ്റ്, താരമൂല്യം, തിയേറ്ററുകളിലെ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം, പ്രദർശന ദിവസങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വിതരണവിഹിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, സിനിമയുടെ വിജയവും പരാജയവും നിർമാതാവിന്റെ വരുമാനത്തെ മാത്രമല്ല, വിതരണക്കാരന്റെയും തിയേറ്റർ ഉടമയുടെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു.
"ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഷെയറിന്റെ അമിതഭാരമാണ് ലാൽ ജോസ് 'എൽ ജെ ഫിലിംസ്' എന്ന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങാൻ കാരണമായത്. കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നിരവധി നല്ല സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിച്ചു. 30% ത്തിൽ അധികം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്തിനും ഇരുപതിനും ഇടയിൽ ശതമാനം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഷെയർ ആണ് 'എൽജെ ഫിലിംസ്' ഈടാക്കിയത്. പിന്നീട് 'എൽജെ' ഫിലിംസിന്റെ റേറ്റ് മലയാളത്തിൽ അടിസ്ഥാന റേറ്റ് ആയി മാറപ്പെട്ടു", പി ആര് ഒ ഷിജിന് എം.കെ വ്യക്തമാക്കി.
സ്വന്തം നിർമാണക്കമ്പനിയും സിനിമാ കാഴ്ചപ്പാടും
ഒരു സിനിമയുടെ കഥ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിർമാതാവിന്റെ താൽപര്യങ്ങളും പ്രധാനമാണ്. സിനിമയ്ക്കായി എത്ര പണം ചെലവഴിക്കാം, ആരെ അഭിനയിപ്പിക്കാം, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തുടങ്ങിയ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിർമാണത്തിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ടാകും.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം നിർമാണക്കമ്പനിയുള്ള ഒരു നടന് താൽപര്യമുള്ള കഥകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. പുറത്തുനിന്നുള്ള നിർമാതാവിന് സാമ്പത്തികമായി അപകടസാധ്യതയുള്ളതായി തോന്നുന്ന ഒരു കഥയ്ക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവസരം നൽകാനും സാധിച്ചേക്കാം. പുതിയ സംവിധായകരുടെ സിനിമകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ ആഖ്യാനരീതികൾക്കും പിന്തുണ നൽകാനുള്ള സാധ്യതയും ഇതിലുണ്ട്.
പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഫഹദ് ഫാസിൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആശിര്വാദ് സിനിമാസ്, യു എം എല് തുടങ്ങിയ നിർമാണസംരംഭങ്ങളെൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരമാണ്.
"ഗായകനായി മലയാള സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു… അഭിനയവും സംവിധാകനും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നതാണ്. നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള സിനിമകൾ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നിർമ്മാതാവുമാകുന്നതില് തെറ്റില്ല", വിനീത് ശ്രീനിവാസന് പറഞ്ഞു.
ഒരു താരത്തിന് സ്വന്തം നിർമാണക്കമ്പനിയുണ്ടെന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം കൂടുതൽ പരീക്ഷണാത്മക സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. കഥയുടെ സ്വഭാവം, വിപണിയിലെ സാധ്യതകൾ, ലഭ്യമായ ബജറ്റ്, പ്രേക്ഷകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും.
മലയാളത്തില് മാത്രമല്ല ബഹുമുഖ പ്രതിഭകള്
മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഇന്ഡസ്ട്രികളിലും ഒട്ടേറെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളുണ്ട്.
"തമിഴിലും കന്നഡിയിലുമൊക്കെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളുടെ എണ്ണം മലയാള സിനിമകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഭാഗ്യരാജ് എന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭയുടെ സിനിമകൾ മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുഗു, കന്നട സിനിമകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ട്", എ. എസ് ദിനേശ് പറഞ്ഞു.
" ഭാഗ്യരാജ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് കന്നട സൂപ്പർതാരമായ ഉപേന്ദ്ര. അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഓം' എന്ന ചലച്ചിത്രം മാസ് സിനിമകളുടെ ഒരു റഫറൻസ് പുസ്തകമാണ്. നടൻ ശിവരാജ് കുമാറിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ ചിത്രം. റീ റിലീസ് എന്ന കീഴ്വഴക്കം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായ ചിത്രം. ഉപേന്ദ്രയാണ് റിവേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന പ്രക്രിയ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായി അവലംബിക്കുന്നത്", ഡോ. ഷൈന് കുമാര് വിശദമാക്കി.
മലയാള സിനിമയുടെ വളർച്ചയിൽ കഥകളുടെ വൈവിധ്യം, താരങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, നിർമാണസംരംഭങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, പുതിയ പ്രതിഭകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അഭിനേതാക്കൾ സംവിധാനത്തിലേക്കും നിർമാണത്തിലേക്കും കടക്കുമ്പോള് ഈ മേഖലകളിൽ പുതിയ സാധ്യതകളാണ് സൃഷ്ടിക്കടുന്നത്. മുകളില് പറഞ്ഞ വിശദീകരണങ്ങളില് നിന്ന് അത് വ്യക്തമാണ്.
റിപ്പോര്ട്ട്: അഖില് വിനായക്.