Explainer:വലിയ മുതല്‍ മുടക്കില്ല, വമ്പന്‍ സെറ്റുകളില്ല; എന്നിട്ടും ലോക ഹൃദയങ്ങളില്‍ ആഴ്‌ന്നിറങ്ങുന്ന മലയാള സിനിമകള്‍

മലയാളത്തില്‍ ബജറ്റുകള്‍ കുറവ് എന്നല്ല പകരം മറ്റു സിനിമാ മേഖലകളെ അപേക്ഷിച്ച് അത്രയും വമ്പന്‍ ബജറ്റ് ഇവിടെ മുടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. എന്നിട്ടും മലയാള സിനിമ ലോക പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ ഇടം പിടിച്ചതെങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

മലയാള സിനിമയുടെ വിജയ രഹസ്യം (ETV Bharat)
സി. വി. സിനിയ

രിക്കൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സിനിമാ വ്യവസായമെന്നായിരുന്നു മോളിവുഡിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് അതേ മോളിവുഡ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്. ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിലാണ് അത്തരമൊരു മാറ്റം മലയാള സിനിമയ്ക്കുണ്ടായത്.

മനുഷ്യരുടെ യഥാര്‍ഥ അനുഭവങ്ങളും വികാരങ്ങളുമൊക്കെ കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് മലയാളത്തില്‍ സിനിമകള്‍ പലപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ അകത്തളങ്ങളില്‍ കണ്ട കാഴ്‌ചകള്‍ തന്നെയായിരിക്കും അഭ്രപാളിയില്‍ തെളിഞ്ഞു വന്നതില്‍ പലതും. അതൊക്കെ അഭ്രപാളിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ കോടികളുടെ സെറ്റോ വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കോ ഒന്നുമല്ല മോളിവുഡ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ചെറിയ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ വമ്പന്‍ സിനിമകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന ഖ്യാതി ലോകമെമ്പാടും പരന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കഥ പറഞ്ഞ സിനിമകള്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കപ്പെട്ടു.

ചെറിയ ബഡ്‌ജറ്റ് ശക്തമായ കഥ എന്നത് മലയാളത്തിന്‍റെ ട്രെന്‍ഡല്ല, മറിച്ച് അതൊരു സ്വഭാവമായി മാറിയതാണ്. മലയാളത്തില്‍ ബഡ്‌ജറ്റുകള്‍ കുറവ് എന്നല്ല പകരം മറ്റു സിനിമാ മേഖലകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ബോളിവുഡ് ടോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടേത് പോലെ വമ്പന്‍ ബഡ്‌ജറ്റ് മുടക്കിയല്ല സിനിമകള്‍ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്നതാണ് മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത.

ശക്തമായ കഥയും തിരക്കഥയും

മലയാള സിനിമ എന്നും മുന്‍തൂക്കം നല്‍കുന്നത് കഥയ്ക്കും തിരക്കഥയ്ക്കുമാണ്. ജീവിതത്തിന്‍റെ സാധാരണ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മലയാളത്തില്‍ പലപ്പോഴും സിനിമകൾ പിറക്കുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ സംഘർഷം, ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ മാനസിക പോരാട്ടം, സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾ ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് സിനിമയായി മാറുന്നുണ്ട്.

വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ സ്വീകന്‍സുകളോ ദൃശ്യവിസ്‌മയങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രേക്ഷകനെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള കരുത്ത് ആ കഥയ്ക്ക് ഉണ്ടായാല്‍ മതി. വലിയ മുതല്‍ മുടക്ക് എന്നതല്ല മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനം. അതിനപ്പുറം വ്യത്യസ്‌ത കഥകള്‍ പറയാനും പുതിയ സിനിമകള്‍ പരീക്ഷിക്കാനും പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനും സംവിധായകരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും സ്വാതന്ത്യം എന്നതിലൊക്കെയാണ്. പുതുമയോടെ ഒരു കണ്ടന്‍റ് എങ്ങനെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നാണ് മോളിവുഡിലെ എഴുത്തുകാരും സംവിധായകരും ചിന്തിക്കുന്നത്.

മലയാള സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ (ETV Bharat)

അഭ്രപാളിയില്‍ കാണുന്ന കഥാപാത്രങ്ങള്‍ സ്വന്തം വീടുകളിലുള്ളവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ജീവിതത്തില്‍ അവര്‍ പറയുന്നതാണ് സിനിമയിലെ സംഭാഷണങ്ങളായി മാറുന്നത്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മലയാള സിനിമ ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷന് അത്രയേറെ പ്രിയമാവുന്നതും.

"അമാനുഷിക സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കഥാസന്ദർഭം സിനിമയാക്കി തിയേറ്ററിൽ എത്തിച്ച് ആളെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത്. മുൻ മാതൃകകൾ ഇല്ലാതെ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ തിയേറ്ററിൽ ആളുകള്‍ കയറും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആക്ഷൻ ഫാന്റസി സിനിമകൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ ആർക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽനിന്ന് വായിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളിൽ നിന്നോ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, സമാന രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും സൂപ്പർ ഹീറോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്", സര്‍വം മായയുടെ സംവിധായകന്‍ അഖില്‍ സത്യന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

"ഞാനും അച്ഛനും സിനിമകൾക്കായുള്ള കഥ കണ്ടെത്തുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരം സിനിമകൾക്ക് മുൻപ് ഇറങ്ങിയ സിനിമകളുടെയും നോവലുകളുടെയും ഒരു മാതൃക ആരോപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്‍റെ അച്ഛനും എനിക്കും സഹോദരൻ അനൂപ് സത്യനും ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ മാതൃകകൾ ഇല്ലാതെ സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്", അഖില്‍ സത്യന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മലയാളി പ്രേക്ഷകനെ പിടിച്ചിരുത്തണമെങ്കില്‍ അവരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തിരക്കഥകള്‍ വേണം. കണ്ടുമടുത്ത ഫോര്‍മുലകളും വമ്പന്‍ സെറ്റും വലിയ മുതല്‍ മുടക്കിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങളോടൊന്നും മലയാളികള്‍ക്ക് താത്പര്യമില്ല. പകരം അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകള്‍ തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇവിടുത്തെ സിനിമകള്‍ കണ്ടാല്‍ മനസിലാകും.

ഭ്രമയുഗം (ETV Bharat)

'മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സ്', 'പ്രേമലു', 'ഭ്രമയുഗം', 'ആടുജീവിതം', 'ആവേശം', എക്കോ, പൊന്‍മാന്‍ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. പൊന്‍മാന്‍ എന്ന സിനിമയൊക്കെ ആഗോളതലത്തില്‍ 12 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. പക്ഷേ അതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലം വെറുമൊരു തുരുത്തും കടലോരവുമൊക്കെയാണ്. അത്തരം സാധാരണ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിന്നാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്. അതേസമയം, 'മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബന്‍', 'തുണ്ട്', 'തങ്കമണി', വൃഷഭ തുടങ്ങിയവയൊന്നും പ്രേക്ഷകര്‍ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല. വമ്പന്‍ കലക്ഷന്‍ നേടിയില്ലെങ്കിലും ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ വേറെയുമുണ്ട് മലയാളത്തില്‍.

സിനിമകളെടുക്കുമ്പോള്‍ വമ്പന്‍ സെറ്റുകളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ മലയാള സിനിമയില്‍ ഗ്രാമങ്ങളും വീടുകളും പ്രേക്ഷകന് പരിചിതമായ നഗരങ്ങളുമൊക്കെയാണ് പശ്ചാത്തലമാകുന്നത്. ഇത് ചെലവ് കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല പകരം റിയലിസ്റ്റിക്കായി പ്രേക്ഷകന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

താരപ്രഭയേക്കാൾ അഭിനയം

താരങ്ങളാല്‍ സമ്പന്നമാണ് മലയാള സിനിമ. എന്നാല്‍ താരപ്രഭയേക്കാൾ അഭിനയം പ്രധാനമാണ്. ഒരു കഥാപാത്രം ശക്തമാണെങ്കില്‍ അത് ആര് ചെയ്‌താലും വിജയിക്കും എന്നത് മലയാളത്തിന്‍റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരു വലിയ നടന്‍റെ പേരിനപ്പുറം അല്ലെങ്കില്‍ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറുകളുടെ സിനിമ എന്നതിനപ്പുറം നല്ല സിനിമ എന്നതാണ് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമ കാണാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

"സധൈര്യം ഒരു ആശയം പറയാനുള്ള സ്പേസ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ട്. നല്ല സിനിമകളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് മലയാളി മാറിയെന്ന്", നടനും സംവിധായകനുമായ രാജേഷ് മാധവന്‍ പറഞ്ഞു.

"ഒരു സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിലെ അഭിനേതാക്കളോ, അതിന്‍റെ ബഡ്‌ജറ്റോ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചാവിഷയമായി വരുന്നില്ല. 200 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകനെ സംതൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്ന, അവരെ നിരാശപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ആശയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഒരു സംവിധായകന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം", രാജേഷ് മാധവന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മലയാള സിനിമയുടെ ആഗോള വളർച്ച

അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് മലയാള സിനിമ ഇത്രയധികം ആഗോളതലത്തില്‍ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടി തുടങ്ങിയത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല്‍ കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം. വ്യത്യസ്‌ത ജോണറില്‍ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ചിലത് ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ വന്‍ വിജയം നേടിയപ്പോള്‍, ചിലത് മികച്ച നിരൂപക പ്രശംസ സ്വന്തമാക്കി. നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയതിനൊപ്പം ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ വിജയിച്ച സിനിമകളും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പതിവു രീതികളില്‍ നിന്ന് മാറി പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളും നരേറ്റീവ് ജോണറിലും സിനിമകള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടു.

മലയാള സിനിമയുടെ ആഗോള വര്‍ച്ച (ETV Bharat)

"നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ സിനിമയിലെ പോലുള്ള ഒരു നായകനെ എവിടെയും കാണാനാകില്ല. എല്ലാവരും ഒരു ആവറേജ് മനുഷ്യർ. റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകൾ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന പല ചിത്രങ്ങളിലും നായകൻ അമാനുഷികനാകും. അത്തരം സിനിമകൾ തന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ ആസ്വാദന നിലവാരത്തിന് യോജ്യമല്ല. തന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്കിടയിലേക്ക് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു നായകനെ ഒരു അമാനുഷിക ശക്തിയുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച വിജയങ്ങളാണ് എന്‍റെ വിജയങ്ങൾ", സംവിധായകന്‍ ഗിരീഷ് എ ഡി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രേമലുവും ഭ്രമയുഗവും മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സുമൊക്കെ അത്തരം ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ഇനിയുമുണ്ട് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍, ആടു ജീവിതവും ആവേശവും ആട്ടവും ഫാമിലിയുമൊക്കെ നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ ചിത്രങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്.

പ്രേക്ഷകരുടെ കാഴ്‌ചപ്പാട്

മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി പ്രേക്ഷകര്‍ തന്നെയാണ്. നല്ല സിനിമയെ ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകര്‍ തിരിച്ചറിയും. ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ അത് ഏത് തരത്തിലാണ് പ്രേക്ഷകന് കണക്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം.

2025- ഹിറ്റും ഫ്ലോപ്പും (ETV Bharat)

"മലയാളി പ്രേക്ഷകർ സിനിമകളെ കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയി കാണാൻ തുടങ്ങി. നല്ല ആശയങ്ങൾക്കാണ് ജനങ്ങൾ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. സിനിമയുടെ കഥ നല്ലതാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കും. താരമൂല്യമുള്ള ഒരു അഭിനേതാവിന്‍റെ മുഖം ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല എന്നത് പോസിറ്റീവായ കാര്യമാണ്", തിയേറ്റർ ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ സുരേഷ് ഷേണോയ്

"2025ൽ ഗുണനിലവാരം ഉള്ള സിനിമകളുടെ ഒരു ജൈത്ര യാത്ര തന്നെ മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരാജയങ്ങളുടെ ശരാശരി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ സിനിമകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 2023- 24 കാലഘട്ടം വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗണ്യമായ കുറവ് തന്നെ 2025 ൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023 ൽ 260 ലധികം സിനിമകളും 2024 ഏകദേശം അത്രതന്നെ സിനിമകളും മലയാളത്തിൽ സെൻസർ ചെയ്‌തു. 50 ഓളം സിനിമകളുടെ കുറവാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 214 സിനിമകൾ സെൻസർ ചെയ്‌തു എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോഴും 150 ലധികം ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ആയതെന്ന് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പൊന്‍മാന്‍ സിനിമ പോസ്റ്റര്‍ (ETV Bharat)

"താരമൂല്യം ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അല്ലാതായി മാറിയതും 2025ന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയും തിയേറ്റർ ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനും വ്യക്തമാക്കി. ഒരു താരമൂല്യവും ഇല്ലാത്ത അഭിനേതാക്കളുടെ സിനിമകൾ കാണാനാണ് ഈ വർഷം ജനങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയത്", അവർ അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു.

2025 തുടക്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി തിയേറ്റർ ബിസിനസിന് ഏറ്റ ആഘാതമാണ്. തുടക്കത്തിലെ പ്രതിസന്ധി അനുസരിച്ച് ജൂൺ മാസത്തോടെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 50 ഓളം തിയേറ്ററുകൾ പൂട്ടി പോകേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആലപ്പുഴ ജിംഖാന, തുടരും തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ വലിയ വിജയം പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ തിയേറ്റർ ഉടമകളെ സഹായിച്ചു.

2025 ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷനും ബഡ്‌ജറ്റും (ETV Bharat)

2025ന്‍റെ ഗ്രാഫ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തിയേറ്റർ ബിസിനസ് കേരളത്തിൽ വലിയ ലാഭകരമായ ഒന്നായി മാറി. എന്നാൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഭാഗം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 70% സിനിമകളും പരാജയമായിരുന്നു. താരമൂല്യം ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അല്ലാതായി മാറിയതും 2025ന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയും തിയേറ്റർ ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനും വ്യക്തമാക്കി. ഒരു താരമൂല്യവും ഇല്ലാത്ത അഭിനേതാക്കളുടെ സിനിമകൾ കാണാനാണ് ഈ വർഷം ജനങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഇറച്ചുകയറിയതെന്ന് അവർ അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു.

കഥയുടെ തെരെഞ്ഞടുപ്പും സിനിമകളുടെ പരാജയവും

"സിനിമകളുടെ വിജയ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിർവചിക്കാൻ ആകില്ല. അങ്ങനെ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൃശ്യം എന്ന സിനിമ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേനെ. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആത്മസംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആശയങ്ങളിലാണ് സിനിമ ഭാഷ്യം ഒരുക്കുന്നത്. ഒരു സംവിധായകനും തന്‍റെ സിനിമ മോശമായി പോകണമെന്ന് ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ചെയ്യാറില്ല", സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

എ ആര്‍ എം (ETV Bharat)

"ഒരു സിനിമയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പലർക്കും പല താൽപര്യങ്ങളാണ്. തിരക്കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് കഥാപാത്രങ്ങളെങ്കിലും, ചിലർക്ക് ഹീറോയിസം നിർബന്ധമാണ്. ചിലർ സിംഗിൾ ഹീറോയിസം വേണമെന്ന് പറയും. സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ധാരാളം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവിടെയുണ്ട്. അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുമാണ്. അതിനെ ഞാൻ കുറ്റമായി കാണുന്നില്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്തവരും ധാരാളമുണ്ട്", ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"കഥയുമായി ചെന്നാൽ ഒരിക്കലും ഹീറോയിസത്തെക്കുറിച്ചോ സ്ക്രീൻ സ്പേസിനെക്കുറിച്ചോ അഭിപ്രായം പറയാത്ത നടൻമാർ ഉണ്ട്. കഥാപാത്രം മികച്ചതായിരിക്കണം, സിനിമയുടെ ആശയം മികവുറ്റതായിരിക്കണം. അതാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു സിനിമയുടെ വിജയമോ പരാജയമോ എന്നെ ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചാൽ, അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യുന്നത്", ജീത്തു ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

"ആശയമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾക്കും കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾക്കും ഇവിടെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു സംവിധായിക എന്നുള്ളത് നിലയിൽ എന്‍റെ സിനിമകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ആഴമുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത്. കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളോട് എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല. എല്ലാത്തിനും സിനിമകൾക്കുമുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെയുണ്ട്.

2024 ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷനും ബഡ്‌ജറ്റും (ETV Bharat)

പുതിയകാലത്ത് സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകൾ വലിയ വിജയം നേടുന്നതിന്, പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന മനോഭാവം മാറിയതുകൊണ്ട് കൂടിയാണെന്ന് രേവതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോക എന്ന സിനിമയുടെ വലിയ വിജയം അതിനൊരു ഉദാഹരണം ആണ്", നടിയും സംവിധായികയുമായ രേവതി പറഞ്ഞു.

"ലോക എന്ന സിനിമ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇക്വാലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇവിടെയുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോക്ക പരമായ ചിന്താഗതിയാണ്. ഒരു സിനിമയുടെ നല്ല കഥ, അതിന്‍റെ സംഗീതം, ആ സിനിമയുടെ കഥയിൽ കാണിക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇമോഷൻസ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക പോലുള്ള സിനിമകൾ ഇവിടെ വലിയ വിജയമാകുന്നത്", രേവതി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

2024, 25 മൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മലയാള സിനിമ ദേശീയ തലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവര്‍ മോളിവുഡില്‍ സംഭവിക്കുന്ന സിനിമകളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. ആവേശം, മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സ് പ്രേമലു എന്നീ സിനിമകള്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വന്‍ വിജയം കൈവരിച്ചതിന് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. ചെറിയ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ വരുന്ന സിനിമകളായാലും പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓഡിയന്‍സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.

ചെറിയ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ വലിയ സിനിമകള്‍

ബഡ്‌ജറ്റ് എന്നത് ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഫാക്‌ടര്‍ ആണെങ്കില്‍ പോലും ആ തുക വച്ച് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് എന്താണ് നല്‍കുന്നത് എന്നതിലാണ് മലയാള സിനിമ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമകള്‍ എടുത്തു നോക്കിയാല്‍ എല്ലാം വ്യത്യസ്‌തമാണ്. എല്ലാ സിനിമയിലും ഒരു സംവിധായകന്‍ അവരുടേതായ കാഴ്‌ചപ്പാടുണ്ട്. അത് സ്ഥിരം പാറ്റേണില്‍ വരുന്ന സിനിമകളല്ല. പകരം പ്രേക്ഷകനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഈ ചിത്രത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് നോക്കുന്നത്.

2023 മികച്ച മലയാള സിനിമകള്‍ (ETV Bharat)

"ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. എക്കോ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച വലിയ വിജയം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചുപിടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. മലേഷ്യ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടുക്കിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്‌തത്. മലയാള സിനിമ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി ബഡ്‌ജറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ബഡ്‌ജറ്റ് പരിമിതി പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാതെ മികച്ച നിലവാരത്തിൽ സിനിമകൾ ചെയ്യുക. സിനിമ പറയുന്ന ഇമോഷൻ പ്രേക്ഷകന് കണക്‌ട് ആയാൽ ബാക്കിയുള്ള കുറവുകൾ പ്രേക്ഷകൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല", സംവിധായകന്‍ ദിൻജിത് അയ്യത്താൻ വ്യക്തമാക്കി.

"ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക്ക് മെയിൽ സെൻട്രിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള തരംതിരിവ് സിനിമയിൽ താൻ കാണുന്നില്ല. ചലച്ചിത്രം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഥയുടെയും തിരക്കഥയുടെയും പിൻബലത്തിലാണ്. ഏതൊരു ഭാഷാ സിനിമയിലും ഫാന്‍റസി സിനിമകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്നത് ഒരല്‍പം റിസ്ക്കുള്ള കാര്യം തന്നെ. പക്ഷേ ഒരു കഥ രൂപപ്പെട്ട് അതിന്‍റെ തിരക്കഥ പൂർണമായപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വലുതായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ചെറിയ താരങ്ങളെ വച്ച് വലിയ സിനിമ ചെയ്യാൻ കഥയുടെ മേൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു നിർമ്മാതാവ് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ലോക എന്ന സിനിമയുടെ വിജയത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന കാരണം നിർമ്മാതാവ് ദുൽഖർ സൽമാന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ്. മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ ബഡ്‌ജറ്റ് സിനിമയാണ്. പക്ഷേ മറ്റ് ഇൻഡസ്‌ട്രികളെ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റ് സിനിമയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് തുക പോലും ലോക എന്ന സിനിമ ചെയ്യാൻ ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല", സംവിധായകന്‍ ഡൊമനിക് അരുൺ പറഞ്ഞു.

ലോക പോസ്റ്റര്‍ (ETV Bharat)

നൂറുകോടി, 200 കോടി അങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകളിൽ ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് അല്ല. സിനിമ അൾട്ടിമേറ്റിലി പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

"ജനങ്ങൾ ഒരു സിനിമ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പരിണിതഫലമാണ് ഈ പറയുന്ന 100 കോടിയും 200 കോടിയും. ചലച്ചിത്രം ഒരു ബിസിനസ് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മാതാവ് മുടക്കിയ പണം തിരികെ കിട്ടുക എന്നതായിരുന്നു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്‍റെ പ്രധാന അജണ്ട", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

മൂന്നു വര്‍ഷം പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമകളുടെ കണക്ക് (ETV Bharat)

"ഫാന്‍റസി ജോണറിൽ ഉള്ള ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സംവിധായകനെക്കാൾ കൂടുതൽ റിസ്‌ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാതാവാണ്. മറ്റ് ഭാഷ ഇൻഡസ്ട്രികളെ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ മുടക്ക് മുതൽ വളരെ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ തുകയാണ്", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു പ്രേക്ഷകൻ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും തവണ ഈ സിനിമ കാണുന്നു. ചെറിയ ഡീറ്റൈലുകളെ കുറിച്ച് പോലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നേരിട്ടും സംവദിക്കുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ലോക പോലുള്ള സിനിമകളുടെ വിജയ ഘടകങ്ങങ്ങളെന്ന് സംവിധായകന്‍ പറയുന്നു.

"ഫാന്‍റസി എന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്‌സ്‌പിരിമെന്‍റൽ ജോണർ ആണ്. പക്ഷേ വളരെ കൊമേഴ്സ്യലായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആഖ്യാന രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ തിരക്കഥയിൽ അവലംബിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്‌സ്‌പിരിമെന്‍റൽ സിനിമ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമ എന്നാൽ ഒരുപാട് രോമാഞ്ചം നൽകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സൃഷ്‌ടിയാണ്. അത്തരം ഏരിയകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു. എല്ലാത്തിലും ഉപരി കല്യാണി പ്രിയദർശന്‍റെ പ്രകടനം അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു.

പ്രേമലു പോസ്റ്റര്‍ (ETV Bharat)

എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുന്നത്, പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമ പ്രേക്ഷകൻ ഇഷ്ടപെട്ടാൽ അവിടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ഫാക്ടർ ആയി വരുന്നില്ല", ഡൊമനിക് അരുണ്‍ വ്യക്തമാക്കി.

"ചെറിയ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ മലയാള സിനിമ അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴല്ല. 70കളിലും 80കളിലും തന്നെ മലയാള സിനിമ തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ പാഠപുസ്‌തകം ആയിരുന്നു. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ, കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ആശയ മൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത്ഭുതത്തോടെ കൂടിയാണ് നോക്കിനിന്നിരുന്നത്", നടന്‍ ഇലവരസ് .

എന്നിലെ കലാകാരനുള്ള ട്യൂഷൻ ലഭിച്ചത് മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നാണ്. എത്രപേർക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല ചെന്നൈയിൽ സഫയർ എന്ന ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനമില്ല. 80കളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും അവിടെ സ്ഥിരമായി ചലച്ചിത്രമേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ഭദ്രൻ ഫെസ്റ്റിവൽ,സിബി മലയിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ, പത്മരാജൻ ഫെസ്റ്റിവൽ, ഭരതൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഹരിഹരൻ ഫെസ്റ്റിവൽ അങ്ങനെയൊക്കെ.

മോഹൻലാലിന്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും ഒക്കെ തുടക്കകാലത്തെ സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും ആയിരുന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ ഇമോഷനുകൾ അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനം ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിലെ മികച്ച ടെക്നിക്കൽ പെർഫെക്ഷൻ എന്നിലെ ചലച്ചിത്രപ്രേമിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. മലയാള സിനിമയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഞാനെന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകന്റെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്. അന്ന് ഞാൻ ഒരു ചിത്രം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്.

"80കളിൽ ചെറിയ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ ഒരുക്കിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയായിരുന്നു കൂടെവിടെ. അന്ന് ഞാൻ അടക്കമുള്ള തമിഴ് ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകർ കണ്ട അത്ഭുതപ്പെട്ട മലയാളം സിനിമകളൊക്കെ 20 ദിവസവും 22 ദിവസവും കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് 100 ദിവസത്തിലധികം പല സിനിമകളുടെയും ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 70കളിലെയും 80കളിലെയും 90കളിലെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ചുരുങ്ങിയ ബഡ്ജറ്റും ചുരുങ്ങിയ സമയവും കൊണ്ട് ലോക ക്ലാസിക്കുകളോട് ഉപമിക്കാവുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് മലയാളം സിനിമ സൃഷ്ടിച്ചത്. സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന ചിത്രം 14 പ്രാവശ്യം ആണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അതൊന്നും മലയാള സിനിമയല്ല ഇന്റർനാഷണൽ സിനിമയാണ്. മലയാളത്തിൽ കഥയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സിനിമകൾ വലിയ വിജയം നേടുന്നത്",. നടന്‍ പറഞ്ഞു.

ഒടിടി തുറന്നിട്ട ലോക വിപണി

മുതല്‍ മുടക്ക് കാണുമ്പോള്‍ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സിനിമാ വ്യവസായമാണ് മോളിവുഡിന്‍റേത്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് കാലഘട്ടം മോളിവുഡിന് ഡിജിറ്റല്‍ ഒടിടി പ്രദര്‍ശനം അനുഗ്രഹമായി. ഈ കാലഘട്ടമാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും ഇടയിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റത്തിന്‍റെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. പതിവ് ഫോര്‍മുലകളില്‍ നിന്ന് മാറി ക്രിയേറ്റീവ് കണ്ടന്‍റിന് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചതും ആ സമയം തന്നെയായിരുന്നു.

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കോവിഡ് കാലത്തെ മാറ്റം (ETV Bharat)

മലയാള സിനിമ ലോക വിപണിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. വെറും 600 തിയേറ്ററുകളില്‍ മാത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് വരുമാനം നേടിയിരുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ മുന്നില്‍ ഒടിടിയിലൂടെ ലോക വിപണി തുറന്നിട്ടു. തിയേറ്ററ്റര്‍ അടച്ചിട്ടിരുന്ന പതിനേഴ് മാസകാലം വമ്പന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒടിടിയില്‍ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്ന പുതിയ സമൂഹം കേരളത്തില്‍ രൂപം കൊണ്ടു. ചെറിയ സിനിമകൾക്കും ആഗോള പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്താൻ സാധിച്ചു. ഇതോടെ ഉള്ളടക്കമുള്ള സിനിമകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി.

മുന്‍പൊക്കെ റീമേക്ക് ആയിരുന്നു അന്യഭാഷക്കാര്‍ക്ക് സിനിമ കാണണമെങ്കിലുള്ള മാര്‍ഗം. എന്നാല്‍ ഒടിടിയുടെ വരവോടു കൂടി എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും എല്ലാത്തരം സിനിമകളും ആസ്വദിക്കാനുള്ള വേദിയായി അത് മാറി.

"കോവിഡ് സമയത്താണ് ഒടിടി വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ആള്‍ക്കാര് പുറത്ത് നിന്നുള്ള സിനിമകള്‍ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തുള്ള നരേറ്റീവ്സ് എന്താണ്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റോറീസാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രേക്ഷകര്‍ അപ്ടുഡേറ്റാണ്. അത്രയും എജ്യുക്കേറ്റഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കില്‍ അപ്‌ഡേറ്റഡായിട്ടുള്ള ഓഡിയന്‍സ് മുന്നിലേക്കാണ് നമ്മള്‍ സിനിമയുമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത്. നമ്മള്‍ ചെയ്യുന്ന സിനിമ അവരെ എക്‌സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്", സംവിധായകന്‍ ക്രിസ്റ്റോ ടോമി പറഞ്ഞു.

മലയാളത്തില്‍ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തും കൂടുതല്‍ സ്വീകാര്യത ഒടിടിയിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ക്രിസ്റ്റോ പറഞ്ഞു.

"ഓഡിയന്‍സിന് അറിയാം മിക്ക സിനിമകളും 30 അല്ലെങ്കില്‍ 45 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒടിടിയില്‍ എത്തുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില്‍ അവര്‍ തിയേറ്ററില്‍ പോയി സിനിമകള്‍ കാണുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവരെ അത്രത്തോളം എക്‌സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടന്‍റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്‍റെ ചാലഞ്ച് എഴുത്തുകാരിലേക്കും സംവിധായകരിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നല്ല ചലഞ്ചായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

"മലയാളത്തില്‍ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഇത്രയും അധികം സിനിമകള്‍ ഒടിടിയില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ പോലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായിട്ട് തിയേറ്ററുകളില്‍ നന്നായി സിനിമകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും ഒരുപാട് പേര്‍ തിയേറ്ററില്‍ വന്ന് സിനിമകള്‍ കാണുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തേക്കാളും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായിട്ട് മലയാളത്തിനോട് ഒരു പോസറ്റീവ് ട്രെന്‍ഡ് ആണ് കാണുന്നത്. വിജയിച്ച സിനിമകളൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സിനിമകളാണ്. പ്രത്യേക ഫോര്‍മാറ്റ് പറയുന്നതിനപ്പുറം പല പല ശക്തമായ കണ്ടന്‍റ് പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് മലയാളത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്‍ഷമായിട്ട് നല്ല രീതിയില്‍ വിജയിച്ചത്", സംവിധായകന്‍ ക്രിസ്റ്റോ ടോമി വ്യക്തമാക്കി.

ശ്രദ്ധേയരായ സംവിധായകര്‍ (ETV Bharat)

" ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ സിനിമ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി മാറി. ഒടിടിക്ക് ഇതിനുമുന്‍പ് ഒരുപാട് കണ്ടന്‍റ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് സബസ്‌ക്രൈബേഴിസിനെ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് കണ്ടന്‍റ് വാങ്ങിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അവര്‍ക്ക് ഒരു നല്ല സബ്‌സ്‌ക്രൈബേഴ്‌സ് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് കുറച്ചു കൂടി സെലക്‌ടീറ്റാവായി, അവര്‍ ഇന്‍വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേണ്‍സിന് അവര്‍ കുറച്ചു കൂടി കാല്‍ക്കുലേറ്റീവ് ആയി. ഏത് തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്‍റാണ് വേണ്ടത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകനെയാണ് തങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് നോക്കിയാണ് ഇപ്പോള്‍ കണ്ടന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കോവിഡ് സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പര്‍ച്ചേഴ്‌സിംഗ് ഇപ്പോള്‍ കാണിക്കുന്നില്ല. തിയേറ്ററില്‍ നന്നായി പോകുന്ന സിനിമകള്‍ ഒടിടിയിലും ഇടം കണ്ടെത്താറുണ്ട്", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മറ്റെന്തിനേക്കാളും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കഥയും തിരക്കഥയും തന്നെയാണ് മുഖ്യം. അത്തരം സിനിമകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സംവിധായകരും എഴുത്തുകാരും നിര്‍മാതാക്കളും തന്നെയാണ് ഇന്ന് മോളിവുഡിലുള്ളത്. അവര്‍ക്ക് വമ്പന്‍ സെറ്റോ വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കോ എന്നതിനപ്പുറം സിനിമ പ്രേക്ഷകരെ എക്‌സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് പ്രധാനം.

