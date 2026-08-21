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Explainer: പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ട്രെന്‍ഡില്‍ വീഴാത്ത മലയാള സിനിമ: എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്‌തമായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു?

പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ നിര്‍മിക്കുകയെന്നത് ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ മലയാള സിനിമയുടെ സമീപനം ഇതില്‍ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദമായി അറിയാം.

PAN INDIA TREND PAN INDIA MOVIES MALAYALAM CINEMA MALAYALAM FILM INDUSTRY
Malayalam Movie Trend (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 3:50 PM IST

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സി.വി. സിനിയ

ഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ് 'പാൻ-ഇന്ത്യൻ സിനിമ' എന്ന ആശയം. ഒരു പക്ഷേ നമ്മളില്‍ പലരും ഇത് എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഭാഷയിലോ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയോ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടാതെ, വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ഒരേസമയം ലക്ഷ്യമിട്ട് സിനിമകൾ നിർമിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. തെലുഗുവില്‍ നിന്ന് 'ബാഹുബലി', 'ആര്‍ ആര്‍ ആര്‍', 'പുഷ്‌പ', കന്നഡയിലെ 'കെ ജി എഫ്', ബോളിവുഡിലെ 'ബ്രഹ്മാസ്‌ത്ര പാര്‍ട്ട് 1' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍ രാജ്യത്തുടനീളം വമ്പന്‍ വിജയങ്ങള്‍ നേടിയതോടെ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ മലയാള സിനിമയുടെ സമീപനം ഇതില്‍ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ദേശീയ തലത്തില്‍ മാത്രമല്ല ആഗോളതലത്തിലും ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വലിയ ബജറ്റിലും വമ്പന്‍ താരനിരയിലും ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന പ്രവണത താരതമ്യേന കുറവാണ്. അതിന് പിന്നില്‍ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. വിശദമായി അറിയാം.

മലയാള സിനിമയുടെ ട്രെന്‍ഡ്

രാജ്യവ്യാപകമായി വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കാൾ, കേരളത്തിന്‍റെ തനത് ജീവിതവും സംസ്‌കാരവും കഥകളുമാണ് മലയാള സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനശക്തി. കഥാപ്രധാനമായ സമീപനമാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, രാഷ്ട്രീയം, പ്രണയം, സൗഹൃദം, മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് മോളിവുഡില്‍ പലപ്പോഴും പ്രമേയങ്ങളായിട്ടുള്ളത്.

Director Jeethu Joseph (ETV Bharat)

ഒരു സിനിമയുടെ വിജയം വലിയ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലോ നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റിലോ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്ന വിശ്വാസം ഇവിടെ ശക്തമാണ്. മികച്ച തിരക്കഥയും അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനവും സംവിധായകന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാടുമാണ് പ്രധാന ഘടകങ്ങളാവാറുള്ളത്.

"കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ്. ഒരു ചെറിയ ഓഡിയൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അവരുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള സിനിമകളാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ നിര്‍മിക്കുന്നത്. അതിനകത്തുനിന്ന് വിഭിന്നമായി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമയ്ക്ക് ശ്രമം നടത്തുമ്പോള്‍ ഒരുപക്ഷേ അത് മലയാളി ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ ചിലപ്പോൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാന്‍ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്", സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ് വിശദീകരിച്ചു.

"മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മലയാളത്തിൻ്റേതായ ഒരു റീച്ച് ഉണ്ട്. കാരണം അതൊരു പ്രാദേശിക ഭാഷയാണ്. കേരളം പോലെ, മലയാളം സംസാരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിത പ്രദേശത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കഥയുണ്ട്. ആ കഥയിലേക്ക് അതിനെ ഒരു പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ട്രെന്‍ഡിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അതിന്‍റെ ഓര്‍ഗാനിക്കായിട്ടുള്ള റീച്ച് ഇല്ലാതായി പോകുമെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്", നടനും സംവിധായകനുമായ മധുപാല്‍ വിശദീകരിച്ചു.

സിനിമയെ മികച്ച രീതിയില്‍ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രേക്ഷകര്‍

PAN INDIA TREND MALAYALAM CINEMA PAN INDIA MOVIES PAN INDIAN STARS
Reasons for making Pan Indian films (ETV Bharat)

"മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പാൻ ഇന്ത്യൻ ട്രെൻഡിനെ പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് പിന്തുടരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ കഥയിൽ തന്നെ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ മലയാളിക്ക് റീസണബിൾ ആണോ എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമാണ് അത് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സിനിമയ്ക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം". സംവിധായകന്‍ മധുപാല്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

" 'ദൃശ്യം' പോലെ ഒരു സിനിമ പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയാണ്. കാരണം അതൊരു ക്രൈം സ്വഭാവമാണ്. എന്നാൽ അത് ലോകത്തിന്‍റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും സംഭവിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കഥയാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ കെ.ജി.എഫ് പോലെ ഒരു കഥ ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മലയാള ഭാഷ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടോടുകൂടി കാണേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്", മധുപാല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"കെ. ജി .എഫിന്‍റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വന്നപ്പോള്‍ ഇവിടുത്തെ ആളുകള്‍ അതൊരു ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത സിനിമയാണെന്ന തരത്തിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതൊരിക്കലും മലയാള സിനിമ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ആളുകള്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക്, മലയാള സിനിമയുടേതായ ഒരു ഒരു റീച്ച് ഉണ്ട്. മലയാള സിനിമ പരിപൂർണമായിട്ടും അതിന്‍റെ രീതിയില്‍ മലയാളത്തിന്‍റെ തനിമ വിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് കണ്‍വെര്‍ട്ട് ചെയ്‌തെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം", മധുപാല്‍ പറഞ്ഞു.

"മലയാളി പ്രേക്ഷകർ സിനിമകളെ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. നല്ല ആശയങ്ങൾക്കാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ എന്നും മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. സിനിമയുടെ കഥ നല്ലതാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കും. താരമൂല്യമുള്ള ഒരു അഭിനേതാവിന്‍റെ മുഖം ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോസിറ്റീവായ കാര്യം", തിയേറ്റർ ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ സുരേഷ് ഷേണോയ് പ്രതികരിച്ചു.

PAN INDIA TREND PAN INDIA MOVIES MALAYALAM CINEMA MALAYALAM FILM INDUSTRY
Suresh Shenoy (Photo: Special Arrangement)

" പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന മറ്റു ഭാഷ ചിത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്‌തു വരുമ്പോഴും അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. എത്രയോ സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. 'കെ. ജി. എഫ്' തമിഴ് സ്വീകരിക്കും , കാരണം, ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളില്‍ ഹിന്ദി, തമിഴ്, മലയാളം ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത്.

പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന സിനിമകള്‍, മലയാളം സിനിമ മലയാളം സിനിമയായിട്ടും തമിഴ് സിനിമയിലെ ആളുകള്‍ മലയാളം പറഞ്ഞാല്‍ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും എന്നാല്‍ തമിഴിന്‍റെ ഒര്‍ജിനലോടുകൂടി കാണുകയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കന്നഡയിലെ സിനിമകള്‍ പലപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 'കാന്താര' പോലൊരു സിനിമ വന്നപ്പോൾ അത് മലയാളം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തമിഴ് 'കാന്താര' ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിയത്. കന്നട സിനിമ അല്ല ഓടിയത്, മലയാളം പറഞ്ഞ 'കാന്താര' ഓടിയിട്ടില്ല. അത് വളരെ ചുരുക്കം ചില തിയേറ്ററുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത സിനിമകൾ പോലും പാൻ ഇന്ത്യൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ സ്വീകരിക്കില്ല.", മധുപാല്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സിനിമയുടെ വ്യത്യസ്‌തമായ വഴി

ചില ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വ്യവസായങ്ങൾ പാൻ-ഇന്ത്യൻ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് വലിയ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളും വമ്പൻ ബജറ്റ് സിനിമകളും നിർമിച്ചപ്പോൾ, മലയാള സിനിമ ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം അകന്നു നിന്നുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്‌തമായ വഴിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

'ദൃശ്യം' പോലുള്ള സിനിമകള്‍ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഭാഷയ്ക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിയിച്ച സംഭവമായിരുന്നു. 'പ്രേമലു', 'ആവേശം', 'മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സ്‌', 'എ ആര്‍ എം', 'മാര്‍ക്കോ' തുടങ്ങിയ സിനിമകള്‍ കേരളത്തിന് പുറത്തും ശ്രദ്ധ നേടി. പ്രത്യേകിച്ച് 'മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സും ദൃശ്യവുമൊക്കെ' കേരളത്തിന് പുറത്തും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വമ്പൻ പാൻ-ഇന്ത്യൻ ഫോർമുല ഇല്ലാതെയും ദേശീയ പ്രേക്ഷകരെ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളായി കാണാം.

"ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കേരളം പോലെ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ധാരാളം അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വരുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ബംഗാളിയും ഒറിയയും ഹിന്ദിയും തെലുഗുവും കന്നടയും തമിഴും ഒക്കെ പറഞ്ഞുപോകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ പോലും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയിലൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നത്. ആ പ്രേക്ഷകരെ വച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നില്‍ക്കാന്‍ പറ്റുകയുള്ളു", മധുപാല്‍ പറഞ്ഞു.

"അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്കൊരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന ഒരു മലയാള സിനിമയായിരുന്നു 'മലൈക്കോട്ട വാലിബൻ'. അതൊരു ഫെയറി ടെയിൽ പോലെ നിൽക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ആ സിനിമ കേരളത്തിൽ ഓടിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും അതിനൊരു റീച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം മലയാള സിനിമയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അല്ലായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നത്". മധുപാല്‍ തുടര്‍ന്നു.

Madhupal (ETV Bharat)

"മലയാളം പരിപൂർണ്ണമായിട്ടും ഒറിജിനൽ സിനിമയെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫിലിം മേക്കേഴ്‌സ് ആണ് പൊതുവേ മലയാളത്തിൽ ഉള്ളത്", മധുപാല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

താരങ്ങൾക്കൊപ്പം മാറുന്ന വിപണി

തെലുഗുവില്‍ പ്രഭാസ്, അല്ലു അർജുൻ, ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആർ, രാം ചരണ്‍ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾക്കുണ്ടായ ദേശീയതലത്തിലുള്ള ആരാധകശക്തി വലിയ മാർക്കറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. കന്നഡ സിനിമയിൽ യഷ്, ഋഷഭ് ഷെട്ടി തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഷാതീതമായ വിപണി വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാല്‍ മലയാളത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍, മമ്മൂട്ടി, ഫഹദ് ഫാസിൽ, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ, ദുൽഖർ സൽമാൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഭാഷകളിലും ആരാധകരുണ്ട്. ഇവരിൽ പലരുടെയും ദേശീയതലത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റ് മറ്റു ചില ദക്ഷിണേന്ത്യൻ താരങ്ങളുടേതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ സ്ഥിരതയാർന്നതല്ല.

"പൊതുവേ നമ്മൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ ഏത് ഭാഷയും കാണുകയും അതുപോലത്തെ ഒരു സിനിമ വന്നാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മലയാളി അഭിനേതാക്കള്‍ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അത്ര പോപ്പുലർ ആണെന്ന്. എന്നിരുന്നാലും മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി സിനിമയ്‌ക്ക് പോലും ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഹിന്ദി ബെൽറ്റിലേക്കോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോള്‍ അതും ഒരു കാരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്", ജീത്തു ജോസഫ് വിശദീകരിച്ചു.

"ഒരു വമ്പന്‍ ബജറ്റ് മുടക്കിയിട്ട് റിസ്‌ക് എടുക്കാന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഭയങ്കര റിസ്‌കാണ് അത്രയും ഹെവി ബജറ്റില്‍ സിനിമ എടുക്കാന്‍. ആ ഒരു റിസ്‌സ് എടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്പനി മലയാളത്തില്‍ ഇല്ല. സ്വഭാവികമായിട്ടും അതിന്‍റെ റിസ്‌കില്‍ തന്നെയാണ് ആള്‍ക്കാരുടെ ഭയം. അടുത്തിടെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് പോലും, അത് അത്യാവശ്യം ഓടിയിട്ട് പോലും നിര്‍മാതാവിന് പൂര്‍ണമായും അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് പ്രശ്‌നം", ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

മലയാള സിനിമയുടെ പ്രധാന വിപണി- ബോക്‌സ് ഓഫിസ് വളര്‍ച്ച

വലിയ പാൻ-ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്. ഒരു സിനിമ കേരളത്തിൽ മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനവും ഇന്ത്യയിലുടനീളം നൂറുകണക്കിന് കോടിയുടെ ബിസിനസ് ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക ഘടനയും വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

PAN INDIA TREND PAN INDIA MOVIES MALAYALAM CINEMA MALAYALAM FILM INDUSTRY
Box office growth of Malayalam cinema (ETV Bharat)

"ഈ പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ മലയാളം ഫോളോ ചെയ്യാത്തതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന്‍റെ ബജറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന സോ കോൾഡ്, പാൻ ഇന്ത്യൻ, വിജയിച്ച പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര ഹെവി ബജറ്റിലുള്ള സിനിമകളാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാന്‍റസി, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആക്ഷൻ, മാസ് മസാല അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമകൾ. നമ്മള്‍ ഇപ്പോള്‍ 'പുഷ്‌പ' എടുത്താലും 'ബാഹുബലി' എടുത്താലും ഇത് ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമകളാണ്. അതുപോലത്തെ വലിയ സിനിമകളുടെ ബജറ്റ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല", സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

മലയാള സിനിമയുടെ പ്രധാന വിപണി ഇപ്പോഴും കേരളമാണ്. അതിനാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബജറ്റ് മുടക്കിയാൽ ആ നിക്ഷേപം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കേരളത്തിലെ മാത്രം തിയേറ്റർ വരുമാനം പലപ്പോഴും മതിയാകില്ല. അതിനാൽ ഒരു വലിയ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ഉത്തരേന്ത്യ തുടങ്ങിയ വിപണികളിൽ ശക്തമായ വിതരണശൃംഖല ഉറപ്പാക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനായി വലിയ തോതിലുള്ള പ്രമോഷനും ഡബ്ബിംഗും വിതരണ പങ്കാളിത്തവും ആവശ്യമാണ്. അതോടെ സിനിമയുടെ റിസ്‌കും വര്‍ധിക്കുകയാണ്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വിപണി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ വ്യവസായമായി വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

"പ്രധാനമായും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന്‍റെ വമ്പന്‍ ബജറ്റ് തന്നെയാണ്. അത്രയും ബജറ്റില്‍ ഒരു മലയാളി ആക്‌ടറിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്‌ത് അത് വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മറ്റുള്ള സിനിമകള്‍ 'പുഷ്‌പ'യോ 'ബാഹുബലി'യോ പോലയുള്ള സിനിമകൾ വിജയിപ്പിച്ച പോലെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നാളെ അത് മാറിക്കൂടയെന്നില്ല. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വന്ന് അത്രയും റിസ്‌ക് എടുക്കുക എന്നു പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. അതാണ് അതിനുള്ളിലെ പ്രധാന പ്രശ്‌നം", ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

മലയാള സിനിമാ വ്യവസായത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് താരതമ്യേന ചെറിയ ബജറ്റിൽ മികച്ച സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കഴിവ്. ഒരു വലിയ സെറ്റ്, നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്സ്, ആയിരക്കണക്കിന് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്ലാതെയും മികച്ച കഥയിലൂടെ ഒരു സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

PAN INDIA TREND MALAYALAM CINEMA PAN INDIA MOVIES PAN INDIAN STARS
The Major Challenges Malayalam Cinema Faces in Making Pan-Indian Films (ETV Bharat)

"ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ നിർമ്മിക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് വച്ചാല്‍ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കഥ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ആ കഥ കണ്ടെത്തുന്നത് മുതൽ അതിന്‍റെ ഒരു ബജറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ അതിലേക്ക് വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്നിവയാണ്", സംവിധായകന്‍ മധുപാല്‍ പറഞ്ഞു.

"മലയാളത്തിലാണ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കണ്‍വെര്‍ട്ട് ചെയ്യണം. ആ കഥ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതാണോ എന്നറിയണം. മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകള്‍ ധാരാളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണോ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് എന്നറിയണം. നായകന്‍ മലയാളിയാണെങ്കില്‍ പോലും നായകന് ചുറ്റും നില്‍ക്കുന്ന ആളുകള്‍ മറ്റു ഭാഷകളില്‍ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയണം. ഇന്ത്യന്‍ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഈ കഥയെ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോള്‍ പല ഭാഷകളിലുള്ള താരങ്ങള്‍ വരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ബജറ്റ് മാറുന്നു. ഇതിനുണ്ടാക്കുന്ന സീക്വൻസുകളുടെയും ഇതിനു വരുന്ന മറ്റു ടെക്നിക്കൽ സ്വഭാവങ്ങളുടെയും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചറിന്‍റെയും മാർക്കറ്റിങ്ങിന്‍റെയും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നേരിടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ", മധുപാല്‍ പറഞ്ഞു.

ഡബ്ബിംഗ് പതിപ്പുകളും പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകളും

"മലയാള സിനിമകൾ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്‌താല്‍ മാത്രം അത് പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയാവില്ല. കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് 'ദൃശ്യം' പാറ്റേണിൽ കുറെ സിനിമകളൊക്കെ വന്നിട്ടും അതൊന്നും തന്നെ പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. മലയാള സിനിമകൾ ഡബ്ബ് ചെയ്‌തു എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് അന്യഭാഷകളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്‌തതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ഒരു കാരണവശാലും പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല", സംവിധായകന്‍ മധുപാല്‍ വിശദീകരിച്ചു.

PAN INDIA TREND MALAYALAM CINEMA PAN INDIA MOVIES PAN INDIAN STARS
Pan Indian Movie List (ETV Bharat)

" പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കഥ പരിപൂർണ്ണമായിട്ടും ലോകത്ത് എവിടെയും നടക്കുന്നതും ലോകത്ത് എവിടേക്കും സ്വീകാര്യമാകുന്നതും ലോകത്ത് എവിടെ കൊണ്ടു വച്ചാൽ പോലും വിശ്വസനീയമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ കഥയ്ക്ക് ഒരു റീച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ കഥ ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്", മധുപാല്‍ പറഞ്ഞു.

"ഇവിടുത്തെ സിനിമകള്‍ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അതൊരു പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ കള്‍ച്ചറിലേക്ക് ഒന്നും മാറില്ല. ആകാന്‍ പറ്റുകയുമില്ലയെന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഓരോ അറിവുകളും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ഒരു ആക്ടേഴ്‌സിന്‍റെ സ്വഭാവമുണ്ട്. കന്നടയിലെയും തമിഴിലെയും തെലുഗുവിലെയും ഹിന്ദിയിലെയും ഒക്കെ താരങ്ങളെ വച്ചുകൊണ്ട് പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാൽ പോലും അത് നടക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ട്. അതൊരു ടെറൈൻ ഉണ്ട്. ആ ടെറൈനിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു നിന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ.മെട്രോ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചേക്കും. എല്ലാ ഭാഷയിലും എല്ലാ പ്രദേശത്തേക്കും റീച്ച് ആകുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് അതിനൊരു ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ റിസപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്", മധുപാല്‍ പറഞ്ഞു.

ഒടിടി- സബ്‌ടൈറ്റില്‍- ഡബ്ബിങ്

മലയാള സിനിമയുടെ ദേശീയ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവുകളിൽ ഒന്നാണ് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ വളർച്ച. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ മറ്റു ഭാഷാ പതിപ്പുകളില്‍ സിനിമ പുറത്തിറക്കുന്നതും. ഇന്ന് മോളിവുഡിന്‍റെ ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2020-ന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർ വിവിധ ഭാഷകളിലെ സിനിമകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവണത ശക്തമായി. നല്ല കഥയുള്ള സിനിമ ഏത് ഭാഷയിലാണെന്നതിനെക്കാൾ അത് എത്ര മികച്ചതാണ് എന്നതാണ് പ്രേക്ഷകർ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കുന്നത്.

"മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വളര്‍ച്ചയുണ്ടാക്കിയത് ഒടിടി തന്നെയാണ്. അതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ്. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് മലയാള സിനിമകൾക്ക് റീച്ച് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. വലിയൊരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ ഒടിടി വന്നതിനു ശേഷം തന്നെയാണ്", നടനും ഡബ്ബിംഗ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റും സബ് ടൈറ്റില്‍ ട്രാന്‍സിലേറ്റര്‍ രാജേഷ് ജന പറയുന്നു.

"മലയാളം ആണെങ്കിലും ഹിന്ദി ആണെങ്കിലും തമിഴ് ആണെങ്കിലും കന്നട ആണെങ്കിലും ഡബ്ബിംഗ് അടക്കം സിനിമയില്‍ സബ്ടൈറ്റിൽസ് വലിയൊരു ഘടകമാണ്. സബ് ടൈറ്റിലും ഡബ്ബിംഗും വന്നതോടെ അവ രണ്ടും സിനിമയുടെ വലിയ ഘടകമായി മാറി. സബ്ടൈറ്റിലുകളിലൂടെയും ഡബ്ബിംഗിലൂടെയും മലയാളം അറിയാത്ത പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ ഭാഷ വലിയ തടസ്സമല്ലാതായി മാറി", രാജേഷ് ജന അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

"ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നയാള്‍ക്കും സിനിമ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയും. ഡബ്ബിംഗ് പതിപ്പിലൂടെ അന്ധനായ ഒരാള്‍ക്കും ഈ സിനിമ ആസ്വദിക്കാന്‍ സാധിക്കും. അവര്‍ ഡയലോഗിലൂടെ കേള്‍ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മള്‍ തിയേറ്ററിൽ കണ്ട കഥയാണ്", രാജേഷ് ജന പറഞ്ഞു.

"പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമകൾ പൊതുവേ മലയാളത്തിന്‍റെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ കഥകളിൽ പലപ്പോഴും മലയാളികൾ അല്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നു പോകാറുണ്ട്. പരിപൂർണ്ണമായിട്ടും അതുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ആകണമെന്നില്ല.", മധുപാല്‍ പറഞ്ഞു.

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Rajesh Jana (ETV Bharat)

സിനിമാ വിദഗ്‌ധര്‍ നല്‍കിയ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മലയാള സിനിമയുടെ ഭാവി ഒരുപക്ഷേ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയാകുക എന്നതിലല്ല, മറിച്ച് മികച്ച സിനിമ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ശക്തമായ കഥ, അഭിനയം, യാഥാർഥ്യം, പുതുമ എന്നിവയിലൂടെ ദേശീയ പ്രേക്ഷകരെ നേടുക എന്നതാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ശക്തി. അതിനാൽ മലയാള സിനിമ പാൻ-ഇന്ത്യൻ ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാൾ, പാൻ-ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിലേക്ക് സ്വന്തം രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി.

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