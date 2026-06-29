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'ക്യാമറ, റോളിംഗ്, ആക്ഷന്‍'! ഫിലിം ഹബ്ബായി മാറിയ കൊച്ചി; ഇത് മലയാള സിനിമയുടെ കോടമ്പാക്കം

ഒരുകാലത്ത് കോടമ്പാക്കം വഹിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥാനം ഇന്ന് കൊച്ചി അഭിമാനത്തോടെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കേരളക്കരയില്‍ ജെ.സി. ഡാനിയല്‍ ഫിലിം സിറ്റി കൂടി സാധ്യമായാല്‍ സിനിമ നിര്‍മാണം എന്നത്, എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിലായിമാറും.

MALAYALAM CINEMA INDUSTRY JC DANIEL FILM CITY KERALA MALAYALAM MOVIES FILM LOCATION IN KOCHI
New Home of Malayalam Cinema With Film City Plans (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 12:39 PM IST

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സി.വി. സിനിയ

രുകാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ എല്ലാ വഴികളും ചെന്നെത്തിയിരുന്നത് കോടമ്പാക്കത്തേക്കായിരുന്നു. ഒരു സിനിമയുടെ സ്വപ്‌നം മനസിലുറച്ചാല്‍ സംവിധായകരും നിര്‍മാതാക്കളും കലാകാരന്മാരും പെട്ടിയുമായി മദ്രാസിലേക്കുള്ള ട്രെയിന്‍ കയറുന്ന കാലം. അനവധി ഹിറ്റുകളും എക്കാലത്തെയും ക്ലാസിക്കുകളും ജന്മം കൊണ്ട ആ മണ്ണ് മലയാള സിനിമയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് അടിത്തറയിട്ടു. എന്നാല്‍ കാലം മാറി, സിനിമയുടെ ഭൂപടവും മാറി. മലയാള സിനിമയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കേള്‍ക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ്.

നിര്‍മാതാക്കളും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും സംവിധായകരും അഭിനേതാക്കളും, സാങ്കേതിക പ്രവര്‍ത്തകരും നിറഞ്ഞ സൃഷ്ടിപരമായ അന്തരീക്ഷം. 1990 കളുടെ മധ്യം വരെ, മലയാള സിനിമയുടെ പ്രശസ്തമായ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കോടമ്പാക്കം. കോടമ്പാക്കം വഹിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥാനം കൊച്ചി അഭിമാനത്തോടെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് 25 വര്‍ഷത്തിലേറെയായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമാലോകം കൊച്ചിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ‘മലയാള സിനിമയുടെ പുതിയ കോടമ്പാക്കം’ എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് മലയാള സിനിമയുടെ സ്‌പന്ദനമായി കൊച്ചി മാറിയത്? സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുടെ വിശദീകരണം.

കൊച്ചിയും മോളിവുഡും

സിനിമാറ്റിക് നഗരമാകുന്നതിന്‍റെ സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ആദ്യയിടമാണ് കൊച്ചി. സിനിമ കാണുന്നത് പോലെയോ സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപിടി മേലെയോ ആണ് കൊച്ചിയുടെ പരിസരങ്ങള്‍. ആ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് മലയാള സിനിമയും വളരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി മലയാള സിനിമയുടെ ഹൃദയഭൂമിയായി കൊച്ചി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സിനിമയുടെ ആസൂത്രണം മുതൽ റിലീസ് വരെയുള്ള പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുന്നത് ഈ നഗരത്തില്‍ നിന്നാണ്. മാത്രമല്ല ഇന്ന് സിനിമാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരും കൊച്ചിയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നതും.

MALAYALAM CINEMA INDUSTRY JC DANIEL FILM CITY KERALA MALAYALAM MOVIES FILM LOCATION IN KOCHI
Ernakulam District Map (ETV Bharat)

" 1950 മുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1980-കളുടെ ഒരു അവസാനം വരെ മലയാള സിനിമ ശരിക്കും കോടമ്പാക്കം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയുടെ എല്ലാ ഈ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളും നടന്നിരുന്നത്. ഷൂട്ടിംഗുകൾ പലതും ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോസിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും മറ്റ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് കോടമ്പാക്കത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കോടമ്പാക്കം ആയിരുന്നു മലയാള സിനിമയുടെയും ഒരു കേന്ദ്രം. അഭിനേതാക്കള്‍ ആണെങ്കിലും ടെക്‌നീഷ്യന്‍സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കോടമ്പാക്കം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് സിനിമകൾ നിർമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാലം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൺപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പതുക്കെ നമ്മുടെ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയും എന്‍റെയുമൊക്കെ വരവും. പിന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ എത്തുകയും, ചിത്രീകരണങ്ങൾ കൂടുതലും കേരളത്തിലേക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ സിനിമ കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വേരുറപ്പിച്ചു തുടങ്ങി", തിരക്കഥാകൃത്ത് എസ്. സുരേഷ് ബാബു വിശദീകരിച്ചു.

"എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയെയെങ്കിലും കൊച്ചിയാണ് ശരിക്കും പിന്നീട് മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറിയത്. കാരണം വിസ്‌മയ സ്റ്റുഡിയോ, ലാല്‍ സ്റ്റുഡിയോസ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്വകാര്യ സ്റ്റുഡിയോകളും കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിക്കുകയും നമ്മുടെ സിനിമകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാ എഡിറ്റിംഗ് ഡബ്ബിങ്, റീ റെക്കോർഡിങ് മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സുകൾ എല്ലാ ജോലികളും കൊച്ചിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ഏറെക്കുറെ ഇപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സിനിമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. കോടമ്പാക്കം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ സ്വപ്‌നം പോലെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ", തിരക്കഥാകൃത്ത് എസ്. സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു".

Script Writer S. Suresh Babu (ETV Bharat)

"കൊച്ചിയുടെ ഈ വളർച്ച തീർച്ചയായും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളർച്ച തന്നെയാണ്. ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എന്‍റെ ഒരു അനുഭവത്തിലാണെങ്കിലും എന്‍റെ ആദ്യകാല സിനിമകളൊക്കെ 'ദാദാസാഹിബ്' ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സിനിമകളും കൂടുതലും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനെല്ലാം കോടമ്പാക്കത്തായിരുന്നു, ചെന്നൈ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു നടന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറിയതോടുകൂടി നമുക്ക് കുറെ കൂടെ നമ്മുടേതായ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. എല്ലാം നല്ല സ്റ്റുഡിയോ സംവിധാനങ്ങളും കൊച്ചിയില്‍ ആരംഭിക്കുകയും കൂടി ചെയ്‌തതോടുകൂടി ഇപ്പോള്‍ ശരിക്കും അത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഫിലിം മേക്കേഴ്‌സിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊച്ചി സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറിയതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും അത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്". എസ്. സുരേഷ് ബാബു വ്യക്തമാക്കി.

MALAYALAM CINEMA INDUSTRY JC DANIEL FILM CITY KERALA MALAYALAM MOVIES FILM LOCATION IN KOCHI
Major Shooting Location in Ernakulam District (ETV Bharat)

"കൂടുതൽ സിനിമകൾ കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ. കൊച്ചിയിൽ ഒരു സിനിമ നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടും ചിത്രീകരിച്ച് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് പോലും മറ്റ് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരു സിനിമ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറുകൾ ആണെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടെ ഷൂട്ടിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പിന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്‍റെ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റിന്‍റെയൊക്കെ പുറത്തൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡിയോസ് കൊച്ചിയിൽ അവരുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു സിനിമ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കാം. എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സിനിമകളും കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചു വരുന്നതിന്‍റെ ഒരു കാരണം", തിരക്കഥാകൃത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

"സിനിമ നിർമാണത്തിന് കൊച്ചി നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു യാത്ര സൗകര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. കേരളത്തിന്‍റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പുറത്ത് ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെ ഹൈദരാബാദ് ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ടെക്‌നീഷ്യൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു നഗരമാണ് കൊച്ചി. പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞപോലെ എല്ലാ ഏത് റേഞ്ചിലുള്ള ഹോട്ടൽ സംവിധാനങ്ങളും കൊച്ചിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഏത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഏത് റേറ്റിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണെങ്കിലും അതിന്‍റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊച്ചിയിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സിനിമ ടെക്നേഷ്യൻസിന് കൊച്ചി വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നഗരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്", എസ് സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.

Director Jeethu Joseph (ETV Bharat)

" മലായാള സിനിമ കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിയത് വലിയ ഗുണകരമാണ്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഗുണകരമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾക്കും അത് ഒത്തിരി ഗുണകരമായിട്ട് തന്നെ വന്നു. കൂടുതൽ ഓപ്പര്‍ച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായി. കാരണം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ശരിക്കും സൗത്തിൽ ചെന്നൈ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രാസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഒരു സെന്‍റര്‍ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത്. പണ്ട് തെലുഗുവിനും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ചെന്നൈ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ മദ്രാസിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചത്. മലയാളവും, ഓഫ്കോഴ്‌സ് അതുപോലെ തന്നെ. കാരണം ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെയായിരുന്നു, ലാബുകൾ അവിടെയായിരുന്നു പ്രസാദ്, ജെമിനി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ നമുക്ക് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഓരോ വർക്ക് ചെയ്‌ത് അതിന്‍റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ പോകണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രായോഗിക പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ ടെക്നോളജി മൊത്തത്തിൽ മാറി ഫിലിമിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റലായി കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി. എറണാകുളം തന്നെ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഒത്തിരി ജോബ് ഓപ്പർച്ചൂണിറ്റീസുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അതിന്‍റെ ക്വാളിറ്റിയിലും പല സാമ്പത്തികമായ അതിന്‍റെ നിർമ്മാണ ചിലവിലും എല്ലാം നമുക്ക് അത് ഗുണകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്", സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ് വിശദീകരിച്ചു.

അതിവേഗം വളരുന്ന കൊച്ചി

MALAYALAM CINEMA INDUSTRY JC DANIEL FILM CITY KERALA MALAYALAM MOVIES FILM LOCATION IN KOCHI
Locations (ETV Bharat)

"നമുക്കിവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ, യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. മ്യൂസിക്, റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഉണ്ട്, എഡിറ്റിംഗ് സ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഈവൻ ഇപ്പോള്‍ ഡിഐ എല്ലാം അതും ഒരെണ്ണമൊന്നുമല്ല രണ്ടും മൂന്നും വെച്ച് ഒത്തിരി അങ്ങനത്തെ സ്റ്റുഡിയോസ് ഉണ്ട്, ഫ്ലോറുകളുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ടെക്‌നിക്കല്‍ ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതു പോലെ മദ്രാസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകേണ്ട. പിന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം ഇവിടെ വന്നു. പഴയ മധുരാശിയുടെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊച്ചി വന്നു മലയാള സിനിമയ്ക്ക്. അപ്പോള്‍ ബാക്കി കേരളത്തിലുള്ള പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊരു ഹബ്ബായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോള്‍ തീർച്ചയായിട്ടും കൊച്ചിയാണ്. ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ പഴയ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിയായി. കാരണം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടെയുണ്ട്, അത് തന്നെ അതിന്‍റെ മെയിൻ കാരണം", ജീത്തു ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

"ഒരു പടം ഷൂട്ടിംഗ് മുതൽ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നിയിടം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊച്ചിയിൽ നടത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോള്‍ സെൻസറിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് തിരുവനന്തപുരം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടെ അത് ഒന്നിലധികം ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോള്‍ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റുഡിയോസ് ആങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞപോലെ യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി നമ്പേഴ്‌സ് ഉണ്ട്. അപ്പോള്‍ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോള്‍ മലയാളം സിനിമ 200 പടം ഒക്കെയാണ് ഒരു വർഷം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വന്നാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് തന്നെയാണ് അതിന്‍റെ മെയിൻ കാരണം", സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ് വിശദമാക്കി.

കേരളത്തിന്‍റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ലൊക്കേഷന്‍

കേരളത്തില്‍ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് സിനിമയുടെ 70 ശതമാനവും ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പല തരത്തിലുള്ള ലൊക്കേഷനുകളും കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് കൊച്ചിയുടെ വലിയ പ്രത്യേകത. നഗരദൃശ്യങ്ങൾ, ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ, കടൽത്തീരങ്ങൾ, ബാക്ക്‌വാട്ടറുകൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, ദ്വീപുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ലഭ്യമാണ്.

MALAYALAM CINEMA INDUSTRY JC DANIEL FILM CITY KERALA MALAYALAM MOVIES FILM LOCATION IN KOCHI
Major Shooting Location in Ernakulam District (ETV Bharat)

കൊച്ചിയില്‍ മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്കും കേരളത്തില്‍ ഒട്ടേറെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനുകളുണ്ട്. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ മലനിരകൾ, മൂടൽമഞ്ഞ് വീഴുന്ന കുന്നുകൾ, മനോഹരമായ കടൽത്തീരങ്ങൾ, ശാന്തമായ കായലുകൾ, പൈതൃക ഗ്രാമങ്ങൾ, ആധുനിക നഗരങ്ങൾ എന്നിവ ഒരേ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നത് മറ്റിടങ്ങളില്‍ നിന്നും കേരളത്തെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സംവിധായകർക്ക് എളുപ്പമാണ്. മലയാള സിനിമകള്‍ മാത്രമല്ല അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളുടെയും ലൊക്കേഷന്‍ പലപ്പോഴും കേരളമാകാറുണ്ട്.

"മെജോറിറ്റിയും എൻ്റെ സിനിമകൾ കൊച്ചിയിൽ തന്നെയാണ് ലൊക്കേഷൻസ്. കുറച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മെജോറിറ്റിയും കേരളത്തിൽ തന്നെ, അതാണ് തൊടുപുഴ അങ്ങനെയുള്ള സെറൗണ്ടിങ്സ് ആണ്. തിരുവനന്തപുരം പക്ഷേ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ 95% കൊച്ചിയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോള്‍ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റി ഇതിനെ നമുക്ക് കൺവീനിയൻസ് ആണല്ലോ അത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഞാൻ കൊച്ചിയെ കൂടുതലും ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് വേറൊരു സിറ്റിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റിയും കൊച്ചിയിൽ തന്നെയാണ്", ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

ജെ. സി. ഡാനിയല്‍ ഫിലിം സിറ്റി- ഇനിയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴില്‍

മലയാള സിനിമയുടെ വികസന സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വമ്പന്‍ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ വി. ഡി. സതീശന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയത്. കൊച്ചിയില്‍ 'ജെ.സി. ഡാനിയല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം സിറ്റി' വരുന്നതാണ് ഇതില്‍ പ്രധാനം. അത് യാഥാര്‍ഥ്യമായാല്‍ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നല്‍കുന്ന വലിയ മാറ്റമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

MALAYALAM CINEMA INDUSTRY JC DANIEL FILM CITY KERALA MALAYALAM MOVIES FILM LOCATION IN KOCHI
Advantage of JC Daniel Film City (ETV Bharat)

"ഒരു ഫിലിം സിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണകരമാണ്. അത് വളരെ സ്വാഗതാര്‍ഹമായ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനവും അതും വളരെ സിനിമയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒത്തിരി ഗുണകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ്", സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ചിത്രീകരണത്തിനായി ചില ഘട്ടങ്ങളില്‍ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ജെ. സി. ഡാനിയല്‍ ഫിലിം സിറ്റി വന്നാല്‍ ഇനിയെല്ലാം സ്വന്തം മണ്ണില്‍ ഒരു കുടക്കീഴിലാകുമെന്നതാണ്. ഷൂട്ടിങ് ഫ്‌ളോറുകള്‍, ഔട്ട്‌ഡോര്‍ സെറ്റുകള്‍, പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷന്‍ യൂണിറ്റുകള്‍, ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോകള്‍, വിഎഫ്എക്സ് സ്റ്റുഡിയോകള്‍, താമസസൗകര്യങ്ങള്‍, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഒരേ സമുച്ചയത്തില്‍ ലഭ്യമാകും. ഇതോടെ സമയവും ചെലവും ഗണ്യമായി കുറയുകയും നിര്‍മാണപ്രക്രിയ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാകുകയും ചെയ്യും.

കൊച്ചിയില്‍ ഫിലിം സിറ്റി വരികയാണെങ്കില്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന സിനിമാ കേന്ദ്രങ്ങളായ ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ എന്നിവയോടൊപ്പം കേരളത്തിന്‍റെ പേരും ചേര്‍ക്കാന്‍ കഴിയും.

MALAYALAM CINEMA INDUSTRY JC DANIEL FILM CITY KERALA MALAYALAM MOVIES FILM LOCATION IN KOCHI
Advantage of JC Daniel Film City (ETV Bharat)

"ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ ഈ പറഞ്ഞതു പോലെ നമ്മുടെ കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജെ.സി. ഡാനിയല്‍ ഫിലിം സിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശുപാർശയുണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും അതുതന്നെയാണ് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സ്വപ്‌നം എന്നു പറയുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ എല്ലാ സംവിധാന സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്‌സും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ പതിൻമടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കൊച്ചിയിലുണ്ട്. അപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഈ പറഞ്ഞതു പോലെ ഗവൺമെന്‍റിന്‍റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോയായ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ. അത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകാതെ അതിനെ കൂടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കൊച്ചിയിലെ സിനിമ വളരുമ്പോൾ തന്നെ ചിത്രാഞ്ജലിയെ മറക്കാതെ കൂടി നമുക്ക് പോകാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാന്‍ പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഫിലിം സിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു സിനിമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വപ്‌നം", തിരക്കഥാകൃത്ത് പറഞ്ഞു.

MALAYALAM CINEMA INDUSTRY JC DANIEL FILM CITY KERALA MALAYALAM MOVIES FILM LOCATION IN KOCHI
Art Director Salu K George (ETV Bharat)

"മലയാള സിനിമയുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ കൊച്ചിക്ക് 90 ശതമാനം പങ്കുണ്ട്. കൊച്ചിയിലാണ് കൂടുതലായും ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്നത്. ഫിലിം സിറ്റി കേരളത്തില്‍ വരണമെന്നുള്ളത് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. ഫിലിം സിറ്റി വരികയാണെങ്കില്‍ അത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും",ആര്‍ട്ട് ഡയറക്‌ടര്‍ സാലു കെ ജോര്‍ജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മികച്ച തിയേറ്റര്‍

സിനിമയുടെ വളർച്ചയ്‌ക്കൊപ്പം കൊച്ചിയുടെ തിയേറ്റർ സംസ്‌കാരവും മാറിയോ എന്നാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ സ്ക്രീൻ തിയേറ്ററുകൾക്ക് പകരം ആധുനിക മൾട്ടിപ്ലക്‌സ് തിയേറ്ററുകളും മികച്ച ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങളും 4K പ്രൊജക്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളുമൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ച് മികച്ച രീതിയില്‍ ഒരു സിനിമ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നതാണ്.

"കൊച്ചി സിനിമാ ഹബ്ബായി മാറുന്നതുകൊണ്ട് തിയേറ്ററുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. തിയേറ്ററുകൾ പഴയത് തന്നെ എല്ലാ നാട്ടിലും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ നവീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സിനിമകളുടെ മാറ്റവും ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പ്ലിമെന്റേഷനുമാണ് തിയേറ്ററുകൾ മാറാൻ പ്രാരിപ്പിക്കുന്നത്", സുരേഷ് ഷേണായ് പറഞ്ഞു.

MALAYALAM CINEMA INDUSTRY JC DANIEL FILM CITY KERALA MALAYALAM MOVIES FILM LOCATION IN KOCHI
Theatre Owner Suresh Shenoy (ETV Bharat)

"കാലിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും മലബാർ സൈഡിൽ ആണെങ്കിലും ട്രാവൻകൂർ സൈഡിൽ ഉള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ വളരെ എളുപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ സിനിമ ഹബ്ബ് കൊച്ചിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. അത് സിനിമ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊച്ചിയിൽ മാത്രമല്ല സിനിമ നടക്കുന്നത്. കാരണം മലയാള സിനിമ കൂടുതൽ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പാലക്കാട്, ഇടുക്കി അങ്ങനെ കേരളത്തിന്‍റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്",തിയേറ്റര്‍ ഉടമയായ സുരേഷ് ഷേണായ് പറഞ്ഞു.

"തിയേറ്ററുകൾ ഇപ്പോള്‍ ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഏത് ജില്ലയിലാണെങ്കിലും ഗുണനിലവാരമുള്ള തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രേക്ഷകർ ആ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോള്‍ തിരുവനന്തപുരത്തോ കോഴിക്കോടോ കാസർക്കോടോ എവിടെയാണോ നല്ല തിയേറ്ററുകൾ ഉള്ളത് അവിടേക്ക് പ്രേക്ഷകർ വരും . അല്ലാതെ സിനിമയുടെ ഹബ്ബ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ തിയേറ്ററുകൾക്ക് വലിയ മാറ്റം ഈ നാട്ടിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ ജില്ലകളിലും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം മാത്രമേ തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ.", സുരേഷ് ഷേണായ് വ്യക്തമാക്കി.

"പണ്ട് 71-എം എം ഫിലിം വന്നപ്പോഴാണ് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തിയേറ്റർ മാറിയത്. 3D ഫിലിം വന്നപ്പോഴാണ് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തിയേറ്ററുകൾ മാറിയിട്ടുള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നു, 4K വന്നു, 8K വന്നു. റെസല്യൂഷൻ വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് തിയേറ്ററുകളുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി. പിന്നെ ഇതിന്‍റെ ഇടയിൽ മുൻപ് ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പ്ലാറ്റിനം അങ്ങനെയൊക്കെ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള തിയേറ്ററുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത്", തിയേറ്റര്‍ ഓണോഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹിയും പ്രമുഖ തിയേറ്റര്‍ ഉടമയുമായ സുരേഷ് ഷേണായ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ ഫിലിം സിറ്റികള്‍

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലച്ചിത്ര നിര്‍മാണ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. സിനിമാ നിര്‍മാണം, സംവിധാനം, ഇന്‍ഡോര്‍/ഔട്ട്ഡോര്‍ സെറ്റുകള്‍, സ്റ്റുഡിയോകള്‍ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഫിലിം സിറ്റിക്കുള്ളില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബോളിവുഡ്, ടോളിവുഡ്, കോളിവുഡ്, സാൻഡൽവുഡ് തുടങ്ങിയ പ്രാദേശികഭാഷാ സിനിമാ വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായി ഈ ചലച്ചിത്ര നഗരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

MALAYALAM CINEMA INDUSTRY JC DANIEL FILM CITY KERALA MALAYALAM MOVIES FILM LOCATION IN KOCHI
Major Film city in India (ETV Bharat)

"കേരളത്തിന്‍റെ സ്വന്തം ഒരു ഫിലിം സിറ്റി ചിത്രാഞ്ജലി ഉണ്ട്. അത്രയും വലിയ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെ ചിത്രാഞ്ജലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ടെക്നോളജിയും ഡി ഐ അടക്കമുള്ള പല ടെക്നോളജിയും ഒരുപക്ഷേ കൊച്ചിയിൽ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല, അപ്പോള്‍ സർക്കാർ ചിലവിൽ വളരെ ചിലവ് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ നവീകരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല", സുരേഷ് ഷേണായ് പറഞ്ഞു.

സിനിമകള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ, വെബ് സീരീസുകൾ, പരസ്യങ്ങൾ, സംഗീത വീഡിയോകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഫിലിം സിറ്റി ഗുണം ചെയ്യും. ഇതോടൊപ്പം വിനോദസഞ്ചാരത്തിനുള്ള സാധ്യതയുമാണ് തുറന്നിടുന്നത്.

" നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ കിട്ടിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതൊരു കൊച്ചി ഒരു ബിസിനസ് സിറ്റി ആണ്, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍. കൊച്ചിയിലേക്ക് അതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് വരാനും ആക്സസ് കാര്യങ്ങള്‍ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും, പിന്നെ ഇതൊരു സെന്‍റര്‍ ഓഫ് കേരളയാണല്ലോ. അപ്പോള്‍ അത് നമുക്ക് കേരളത്തിന്‍റെ എല്ലാ അപ്പുറത്തു നിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നുമൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് ഇത് ചെയ്യാനും ഒരു മിഡ് വേ എന്നുള്ള രീതിയിലും ജിയോഗ്രാഫിക്കലിയും കൊച്ചി അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്.", ജീത്തു ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

"മലയാളം സിനിമ ചെയ്യാന്‍ കൊച്ചി മതിയല്ലോ. പിന്നെ ഒരു തിരക്കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ ലൊക്കേഷന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കൊച്ചിയില്‍ തന്നെയുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ കൊച്ചികൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സിനിമ ഒതുങ്ങില്ല. ക്രിയേറ്റീവായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ലൊക്കേഷന്‍ നോക്കും. ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംയോജിത ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ സമുച്ചയങ്ങളിലൊന്നാണ്. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലൊക്കെ 50 സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് നടന്നാല്‍ പോലും അറിയാന്‍ കഴിയില്ല. അത്രയും വലിയ സ്ഥലമാണത്. കേരളത്തിലും ഫിലിം സിറ്റി വരികയാണെങ്കില്‍ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് അത് നല്ല കാര്യമാണ്.", ആര്‍ട്ട് ഡയറക്‌ടര്‍ സാലു കെ ജോര്‍ജ് പ്രതികരിച്ചു.

MALAYALAM CINEMA INDUSTRY JC DANIEL FILM CITY KERALA MALAYALAM MOVIES FILM LOCATION IN KOCHI
Film Location in Kerala (ETV Bharat)

മലയാള സിനിമയുടെ ഭൂപടത്തിൽ കൊച്ചി ഇന്ന് ഒരു നഗരമെന്നതിലുപരി സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ സിനിമകളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഷൂട്ടിംഗുകളും സിനിമാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും വർധിക്കുന്നതോടെ കൊച്ചിയുടെ പ്രാധാന്യവും ഉയരുകയാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് അനുകൂലമായ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാകുകയും ചെയ്‌താല്‍, കേരളത്തിന്‍റെ സ്ഥിരം ഫിലിം ഹബ്ബായി കൊച്ചി മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകും. സിനിമയുടെ പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്ന നഗരമായി കൊച്ചി മാറും…

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