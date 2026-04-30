Explainer: ഒരു സിനിമ! ഒന്നിലധികം സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍; മോളിവുഡിലെ മള്‍ട്ടി സ്റ്റാര്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ വിജയ ഫോര്‍മുല

പ്രേം നസീര്‍, മധു, സത്യന്‍ കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇങ്ങ് പേട്രിയറ്റ് വരെ എത്തി നില്‍ക്കുകയാണ് മലയാളത്തിന്‍റെ മള്‍ട്ടി സ്റ്റാര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍.

MALAYALAM CINEMA TRENDS MALAYALAM MULTI STARRER MOVIES MALAYALAM CINEMA MOHANLAL AND MAMMOOTTY
മള്‍ട്ടി സ്റ്റാര്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ വിജയ രഹസ്യം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 30, 2026 at 5:16 PM IST

സി. വി. സിനിയ

മ്പൻ താരനിരയുമായി എത്തുന്ന സിനിമകൾ എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശം സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് സ്ക്രീൻ പങ്കിടുന്നത് ആരാധകർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സിനിമാറ്റിക് അനുഭവമാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്തരം മള്‍ട്ടിസ്റ്റാര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് നീണ്ട ചരിത്രവും സ്ഥിരമായ പ്രേക്ഷക പിന്തുണയും ഉണ്ട്.

ഒന്നിലധികം മുന്‍നിര നായകന്മാർ ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന സിനിമകൾ വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പല ഭാഷകളിലും താരാധിപത്യവും സ്ക്രീൻ സ്പേസ് മത്സരവും കാരണം ഇത്തരം സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മലയാള സിനിമയിൽ മള്‍ട്ടിസ്റ്റാര്‍ ചിത്രങ്ങൾ വിജയം മറ്റു ഇന്‍ഡസ്‌ട്രികളിലും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളുടെ യാത്ര ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ആരംഭിച്ചതല്ല. അറുപതുകളിൽ പ്രേം നസീര്‍, മധു–സത്യന്‍ കോമ്പിനേഷനുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, ഇന്ന് മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ‘പേട്രിയറ്റും' കടന്ന് അരുണ്‍ അനിരുദ്ധന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന 'അതിരടി' വരെ എത്തി നില്‍ക്കുകയാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരട്ട നായകന്മാരുള്ള സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ സ്ഥിരമായി വിജയിക്കുന്നത്? അതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

1. മള്‍ട്ടിസ്റ്റാര്‍ ഹീറോ ഫോര്‍മുല

മലയാളത്തില്‍ കൂടുതല്‍ താരങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി എടുത്ത സിനിമ 'ട്വന്‍റി- 20' ആണ്. മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും സുരേഷ് ഗോപിയും ജയറാമും ദിലീപും അങ്ങനെ മുന്‍നിര നായകന്മാരൊക്കെ നിറഞ്ഞാടിയ സിനിമ.

MALAYALAM CINEMA TRENDS MALAYALAM MULTI STARRER MOVIES MALAYALAM CINEMA MALAYALAM FILMS VS OTHER INDUSTRIES
Twenthy -20 (Photo: Movie Poster)

മലയാളത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മള്‍ട്ടിസ്റ്റാര്‍ ചിത്രങ്ങളില്‍ പലതും ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വലിയ വിജയം നേടിയവയാണ്. 1965 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ചെമ്മീനും' മലയാളത്തില്‍ ഏറെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട 'ട്വന്‍റി-20' (2008), 'ഹരികൃഷ്‌ണന്‍സ്' (1998), 'ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ ബ്രദേഴ്‌സ്' (2011), 'കേരള വര്‍മ പഴശിരാജ' (2009), 'ചൈന ടൗണ്‍' (2011) 'ബാംഗ്ലൂര്‍ ഡേയ്‌സ്' (2014), 'എമ്പുരാന്‍' (2024) എന്നിങ്ങനെ എത്രയെത്ര സിനിമകളാണ് മോളിവുഡില്‍ നിന്ന് മാത്രമായി പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

മലയാളത്തിൽ മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമകൾ വളരെ അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് എസ് എൻ സ്വാമി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

MALAYALAM CINEMA TRENDS MALAYALAM MULTI STARRER MOVIES MALAYALAM CINEMA MALAYALAM FILMS VS OTHER INDUSTRIES
Prem Naseer (File Photo)

"പ്രേംനസീർ, സത്യൻ കാലം മുതൽ മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വല്ലപ്പോഴും മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണത്. വലിയ താരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് സിനിമകൾ വിജയിക്കണമെന്നില്ല. വലിയ താരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇവിടെ വലിയ വിജയം നേടുകയാണ്. ഇപ്പോൾതന്നെ തിയേറ്ററുകളിലോടുന്ന വാഴ എന്ന ചിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. ഹോളിവുഡിലും സ്ഥിതി അങ്ങനെതന്നെ. മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ജീവിതകഥയെ ആസ്പദമാക്കി ഇറങ്ങിയ ചിത്രത്തിൽ എല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങളാണ്. മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമകൾ ഇവിടെ താരങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല. വലിയതാരങ്ങൾ ഒരുമിക്കണമെങ്കിൽ സംവിധായകന്‍റെയോ തിരക്കഥാകൃത്തിന്‍റെയോ സ്വാധീനശക്തി കൂടി ഉണ്ടാകണം", എസ് എന്‍ സ്വാമി പറഞ്ഞു.

"ഞാൻ എഴുതിയ 'ജനകൻ' എന്ന സിനിമയിൽ മോഹൻലാലും സുരേഷ് ഗോപിയും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അന്ന് മോഹൻലാലിനെ ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് സുരേഷ് ഗോപിയാണ്. ബന്ധം, സൗഹൃദം ഇതൊക്കെ മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു", എസ് എൻ സ്വാമി വ്യക്തമാക്കി.

2. തിരക്കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നിലധികം നായകന്മാര്‍

മറ്റ് സിനിമാ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രി പോലെയല്ല മോളിവുഡ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും കഥയ്ക്കും തിരക്കഥയ്ക്കും തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം. തിരക്കഥ എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് സംവിധായകന്‍ പ്രേക്ഷകന് നല്‍കുന്നത്. നായകന്മാര്‍ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്‍റെ പുറത്ത് മാത്രം മലയാളത്തില്‍ സിനിമ നിര്‍മിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പകരം തിരക്കഥ രണ്ട് വമ്പന്‍ നായകന്മാരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ്.

MALAYALAM CINEMA TRENDS MALAYALAM MULTI STARRER MOVIES MALAYALAM CINEMA MALAYALAM FILMS VS OTHER INDUSTRIES
Chemmeen (Photo: Movie Poster)

"ശക്തനായ ഒരു നിർമ്മാതാവും അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന തിരക്കഥയും ആണ് ലോക പോലൊരു മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമ സംഭവിക്കാൻ കാരണമായത്. ദുൽഖർ സൽമാനെ പോലൊരു നിർമാതാവ് ഒപ്പം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒരു സിനിമയും വലിയ കാസ്റ്റിങ്ങും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു", സംവിധായകൻ ഡൊമിനിക് അരുൺ വ്യക്തമാക്കി.

3. കഥയാണ് നായകൻ

മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളുമാണ്. ഇവിടെ സിനിമകൾ താരങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയല്ല, കഥയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് നിർമിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ മുന്‍നിര നായകന്മാര്‍ ഉണ്ടായാലും, ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും വ്യക്തമായ പ്രാധാന്യവും സ്‌പേസും ലഭിക്കുന്നു. ട്വന്‍റി-20, ഹരികൃഷ്‌ണന്‍സ്, നാടോടിക്കാറ്റ്, അമര്‍ അക്‌ബര്‍ ആന്‍റണി പോലുള്ള സിനിമകള്‍ അതിന്‍റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

MALAYALAM CINEMA TRENDS MALAYALAM MULTI STARRER MOVIES MALAYALAM CINEMA MALAYALAM FILMS VS OTHER INDUSTRIES
മള്‍ട്ടി സ്റ്റാര്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ വിജയ രഹസ്യം (ETV Bharat)

"പേട്രിയേറ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ ആശയവുമായി ആദ്യം സമീപിച്ചത് മമ്മൂക്കയെയാണ്. മോഹൻലാൽ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു താരത്തെയും. ഇവിടെത്തന്നെ ഒരാൾ ഉള്ളപ്പോൾ മറ്റൊരാളെ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന മമ്മൂക്കയുടെ ചോദ്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോഹൻലാലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്", സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ പറഞ്ഞു.

മള്‍ട്ടി സ്റ്റാര്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ വിജയ രഹസ്യം (ETV Bharat)

"കഥയും കഥാപാത്രവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലാൽസാർ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായത്. എല്ലാവരും ഈ സിനിമയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. ഈ സിനിമയിൽ താരങ്ങൾ ഇല്ല. ഇത്തരം ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പേട്രിയറ്റ് പോലൊരു മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമ സാധ്യമായത്", മഹേഷ് നാരായണന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

"സ്റ്റാർഡത്തിലുപരി കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും കഥയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷേ മലയാള സിനിമയിൽ വമ്പൻ താരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എത്തുന്നത്. നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് നടൻ മമ്മൂട്ടി സിനിമയുടെ പ്രസ് മീറ്റ് വേളയിൽ പറഞ്ഞു. ഇമേജ് നോക്കി മാറിനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ,ചത്താപ്പച്ച എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ അതിഥി താരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ദിലീപിന്റെ സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ചു. അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു", മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ.

4. താരങ്ങളുടെ സഹകരണ മനോഭാവം

MALAYALAM CINEMA TRENDS MALAYALAM MULTI STARRER MOVIES MALAYALAM CINEMA MALAYALAM FILMS VS OTHER INDUSTRIES
Harikrishnans (Photo: Movie Poster)

മള്‍ട്ടിസ്റ്റാര്‍ സിനിമകള്‍ വിജയിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍ മുൻനിര താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണ മനോഭാവവും ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. വ്യക്തിപരമായ ഇമേജിനേക്കാൾ സിനിമയുടെ വിജയത്തിനാണ് അവർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ട്വിന്‍റി- 20 പോലുള്ള വമ്പന്‍ മള്‍ട്ടിസ്റ്റാര്‍ സിനിമകള്‍ ഇതിന് തെളിവാണ്.

"മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും സുപ്രധാന താരങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരുവരുടെയും കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിൽ പോലും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും സുപ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ പരസ്പരം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവും സംഭവിച്ചു. തുടക്കകാലത്ത് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിരുന്ന സിനിമകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പമോ സ്റ്റാർ ഡാം ഇമേജോ അവർ പരസ്പരം നോക്കിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും വസ്തുതയാണ്. അങ്ങനെയൊരു ലെഗസി അവർ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഹൻലാലിനെയും മമ്മൂട്ടിയെയും മാറ്റിനിർത്തി മലയാള സിനിമയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടം പരിശോധിക്കാം . പ്രേംനസീർ, സത്യൻ, ജയൻ, സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ വലിയ താരങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമകളിൽ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്", സംവിധായകന്‍ അഖില്‍ പോള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

5. മള്‍ട്ടിസ്റ്റാറുകള്‍ക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം

മറ്റു സിനിമാ മേഖലകളില്‍ നിന്ന് മലയാള സിനിമ വളരെ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. മറ്റു സിനിമാ മേഖലകളിലെ പ്രധാന പ്രശ്‌നം സ്‌ക്രീന്‍ സ്പേസ് മത്സരമാണ്. എന്നാൽ മലയാള സിനിമയിൽ സംവിധായകർ കഥാപാത്രങ്ങളെ സമതുലിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടുപേരെയും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ സ്വീകരണം നേടുന്നു.

MALAYALAM CINEMA TRENDS MALAYALAM MULTI STARRER MOVIES MALAYALAM CINEMA MALAYALAM FILMS VS OTHER INDUSTRIES
Summer in Bethlehem (Photo: Movie Poster)

"മലയാളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർ ഒരു അഭിനേതാവിന്റെ താരമൂല്യത്തെ അളക്കുന്നത് അയാൾക്കൊരു സിനിമയിൽ എത്രനേരം സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഹീറോ മെറ്റീരിയൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ടെമ്പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്നും നോക്കിയല്ല. മറ്റുള്ള ഭാഷകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മലയാള സിനിമയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിലെ നായക കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വേറൊരു ഇമേജ് ഉള്ളവരാണ്. മറ്റുഭാഷാ സിനിമകളിൽ ഉള്ളതുപോലെ നായകനു വേണ്ടി ഒരു ഇൻട്രോ സോങ്ങ്, നായക കഥാപാത്രത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ഒരു ബിൽഡ് അപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും മലയാള സിനിമയിൽ ഇല്ല. അതായത് അനുഭാഷകളിൽ ഒരു സൂപ്പർതാര കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്കും മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് കുറെ അധികം രീതികളുണ്ട്. പാട്ട് ഫൈറ്റ് ബിൽഡ് അപ്പ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലത്. മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർതാരങ്ങൾ അഭിനയിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിൽ പോലും ഈ ഒരു രീതി അവലംബിച്ചിട്ടില്ല. കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിൽ പോലും കഥാപാത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണ് മലയാള താരങ്ങൾ പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് 'നമ്പർ 20 മദ്രാസ് മെയിൽ' ആണെങ്കിലും 'നരസിംഹം' ആണെങ്കിലും ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് എത്തിയത് കഥയുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യപ്രകാരം ആയിരുന്നു. കഥാപാത്രത്തിന് പുറത്തു പോകുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാർ ഡാം എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ പോലും ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാർഡും തലയിലേറ്റാത്ത താരങ്ങൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചയും അനുഭവവുമാണ്", അഖില്‍ പോള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

6. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം

"ലോക എന്ന ഫീമെയിൽ സെൻഡ്രിക് സിനിമയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള താരമായ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഥാപാത്രമായി എത്തി. അദ്ദേഹമാണ് നിർമാതാവ് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത മാറ്റിവച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആ സിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രമായി എത്താനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചു. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ടൊവിനോ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു. ആ സിനിമയുടെ പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നതും ആ സിനിമ വലിയതായതും പ്രേക്ഷകര്‍ ആ സിനിമ സ്വീകരിച്ച ശേഷമാണ്. സിനിമയിൽ വിജയവും പരാജയവും ആപേക്ഷികമാണല്ലോ. അവിടെ ഈ താരങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയത് സിനിമയുടെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമകൾ സ്മൂത്തായി സംഭവിക്കുന്നത് പണ്ട് മുതൽക്കേ ഇവിടത്തെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ മുകളിലാണ്", അഖില്‍ പോള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

MALAYALAM CINEMA TRENDS MALAYALAM MULTI STARRER MOVIES MALAYALAM CINEMA MOHANLAL AND MAMMOOTTY
ബിഗ് മള്‍ട്ടിസ്റ്റാര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

"മോഹൻലാൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് 'മനു അങ്കിൾ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഓരോ കുടുംബത്തിലും മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ ഫാൻ ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് താരങ്ങളെയും പില്ലറുകളായി നിലനിർത്തിയാണ് മലയാള സിനിമ വളരുന്നത്. ആ സമയത്ത് അത്തരം ഭാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും പെരുമാറി. അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം ഡ്യൂറേഷനുള്ള കഥാപാത്രമായി മനു അങ്കിൾ എന്ന സിനിമയിൽ ഹലോ എന്‍റെ പേര് മോഹൻലാൽ, സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു വരില്ല", അഖില്‍ പോള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

7. ഫാന്‍ ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഈഗോയില്ല

MALAYALAM CINEMA TRENDS MALAYALAM MULTI STARRER MOVIES MALAYALAM CINEMA MALAYALAM FILMS VS OTHER INDUSTRIES
Harikrishnans (Photo: Movie Poster)

"ഫാൻ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു താരം മറ്റൊരു താരത്തിന്റെ സിനിമയിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷം അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതി അവരുടെ താരമൂല്യത്തിന് കോട്ടം വരുത്തുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി ഇവിടെയുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ സംഭവിക്കില്ല. പിന്നെ ഈ താരങ്ങളും സംവിധായകനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് തന്നെ. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രങ്ങൾ. ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം നാളെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന പേട്രിയറ്റ് തന്നെ", അഖില്‍ പോള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

8. പ്രേക്ഷകരുടെ മനോഭാവം

മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർ ഉള്ളടക്കത്തെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവരാണ്. താരാധിപത്യത്തിനേക്കാൾ മികച്ച കഥയും അഭിനയവുമാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനാൽ മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമകൾക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നു.

MALAYALAM CINEMA TRENDS MALAYALAM MULTI STARRER MOVIES MALAYALAM CINEMA MOHANLAL AND MAMMOOTTY
മള്‍ട്ടി സ്റ്റാര്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ വിജയ രഹസ്യം (ETV Bharat)

"മഹേഷ് നാരായണന് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരുവിധ സ്റ്റാർ ഇമേജ് നോക്കേണ്ട ബാധ്യതയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇതുപോലെ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രം വരുമ്പോൾ ഓരോ താരത്തിനും പ്രത്യേകം താരകേന്ദ്രീകൃതമായ സീനുകളും തിരക്കഥയിൽ അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഈക്വലായ സംഭവങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കണം. മോഹൻലാൽ ഉണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുണ്ട് ഫഹദ് ഫാസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ താരമാണ്. ചാക്കോച്ചൻ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ആളായി മാറി. മറ്റു ഭാഷ ചിത്രമാണെങ്കിൽ ഓരോ താരത്തിനും കഥാപാത്രത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ സ്റ്റാർഡം വെളിവാക്കുന്ന സീനുകളും സംഭാഷണങ്ങളും എഴുതി പിടിപ്പിക്കണം. പക്ഷേ 'പേട്രിയറ്റ്' ചിത്രത്തിൽ എല്ലാ താരങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രമായി മാത്രം അഭിനയിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ താരങ്ങളും തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ അവരെ കാണാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകരും തയ്യാറാണ്ഠ, അഖില്‍ പോള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

MALAYALAM CINEMA TRENDS MALAYALAM MULTI STARRER MOVIES MALAYALAM CINEMA MOHANLAL AND MAMMOOTTY
Director Akhil Paul (Special Arrangement)

"മലയാള സിനിമയിലെ കഥകൾ കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ രണ്ട് നായകന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിലും, കഥയിൽ അവർ സ്വാഭാവികമായി ചേർന്ന് പോകുന്നു. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യതയും അനുഭവസമ്പത്തും നൽകുന്നു",അഖിൽ പോൾ.

മലയാള സിനിമയിൽ മൾട്ടി സ്റ്റാർ സംസ്‌കാരം പുതിയതല്ല. സത്യൻ–പ്രേം നസീർ–മധു കാലം മുതൽ തന്നെ നിരവധി താരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെത്തിയ സിനിമകൾ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഈ പാരമ്പര്യം ഇന്നും തുടരുകയാണ്.

MALAYALAM CINEMA TRENDS MALAYALAM MULTI STARRER MOVIES MALAYALAM CINEMA MOHANLAL AND MAMMOOTTY
Athiradi (Movie Poster)

