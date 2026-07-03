Exclusive: ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കില്ല, കടുത്ത മത്സരം; ആകാംക്ഷയോടെ സിനിമാ പ്രേമികള്
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം 2026: മമ്മൂട്ടി, അല്ലു അർജുൻ, സായ് പല്ലവി, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 5:17 PM IST
72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിനായി കണ്ണും കാതും കൂര്പ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സിനിമാ പ്രേമികള്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇത് വീണ്ടുമൊരു സുവര്ണ വര്ഷമാകുമോയെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയാളികള് . 2024-ല് സെന്സര് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളാണ് പുരസ്കാരത്തിനായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിന്റെ പ്രശസ്ത സംവിധായകന് ജയരാജും ജൂറി അംഗത്തിലുണ്ട്.
ഏതൊക്കെ സിനിമകളായിരിക്കും ഇത്തവണ പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹമാകുന്നത് എന്നറിയാന് ഇനി ദിവസങ്ങള് മാത്രമേേയുള്ളു. 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാക്കളെ ജൂലൈ 3 ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാല്, ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടാവില്ലെന്നും പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ ഉടന് അറിയിക്കുമെന്നും സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇടിവി ഭാരത് മാത്രമാണ് അറിയിച്ചത്. ഈ മാസം അവസാനം പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Who can compete with this goat performance #Bramayugam— Kunjhan (@kunjhan369) July 3, 2026
The most deserving ✅#72ndNationalFilmAwards
#Mammootty pic.twitter.com/n9ayAHzhGM
മികച്ച നടനുള്ള അന്തിമ പോരാട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയകളിലെ ചർച്ചകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. രാഹുല് സദാശിവന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഭ്രമയുഗത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടിക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം.
ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഹൊറർ ഡ്രാമ ചിത്രത്തില് ചാത്തനായും കൊടുമണ് പോറ്റിയായും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച മമ്മൂട്ടിക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുമോയെന്നാണ് ആവേശത്തോടെ ആരാധകര് നോക്കുന്നത്. നിരവധി ആരാധകര് അത്തരം വാര്ത്ത കേള്ക്കാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ദേശീയ പുരസ്കാരം മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രത്യാശ.
ആടുജീവിതത്തിലെ അഭിനയത്തിന് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വൈകാരികമായും ശാരീരികമായും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിനായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ കഠിനാധ്വാനത്തെയും സമർപ്പണത്തെയും പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചതെന്ന് ആരാധകർ വിശ്വസിക്കുന്നു. മികച്ച നടനുള്ള ബഹുമതി അദ്ദേഹം നേടുന്നത് കാണുമെന്ന് നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ഉപയോക്താവ് എഴുതി, “#72nationalawards #PrithvirajSukhumanan #Goatlife ലെ അഭിനയത്തിന് അവാർഡ് നേടേണ്ടതുണ്ട്.”
#72nationalawards #PrithvirajSukumaran needs to get the award for his performance in #Goatlife— A V A D (@avadsays) July 3, 2026
അതേസമയം, അല്ലു അർജുന്റെ ആരാധകരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപോലെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. പുഷ്പ: ദി റൈസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ നടൻ ഇപ്പോഴും വലിയ ജനപ്രീതി ആസ്വദിക്കുന്നു. പിന്തുണക്കാർ അദ്ദേഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ സാന്നിധ്യത്തെയും പ്രതിബദ്ധതയെയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകൾ പങ്കിടുന്നു. “അല്ലു അർജുൻ ദേശീയ അവാർഡിന് അർഹനല്ല. ദേശീയ അവാർഡ് #അല്ലു അർജുന് അർഹതയുണ്ട്,” ഒരു ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.
അതോടൊപ്പം മികച്ച നടിക്കുള്ള മത്സരവും ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അമരനിലെ പ്രകടനത്തിന് സായി പല്ലവി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുടെ ഇഷ്ടതാരങ്ങളിൽ ഒരാള്. ആരാധകർ അവരുടെ വൈകാരിക പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. ദേശീയ പുരസ്കാരം സായ് പല്ലവിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ആരാധകര്.
Allu Arjun doesn't deserve national award— Josh 🚬 (@NorthAArmy) July 3, 2026
National award deserves #AlluArjun 🐯 pic.twitter.com/aXWPTGcqnS
അഭിനയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ, നിരവധി സിനിമകൾക്കും ഗാനങ്ങൾക്കും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൽക്കി 2898 എഡിക്കും ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യമികവിനും സാങ്കേതിമികവിനും പുരസ്കാരം ലഭിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ആരാധകര്.
Manifesting National Award for Sai Pallavi for Amaran today. She truly deserves the highest recognition. Hopefully, this time. ✨🤞🏼@Sai_Pallavi92 | #SaiPallavi ❤️ pic.twitter.com/fgixgg3dkJ— Pallavi (@PallaviAlwayz) July 3, 2026
മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു എന്നീ ഭാഷകളില് പുരസ്കാരം ലഭിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തില് അവരവരുടെ പ്രിയതാരങ്ങള്ക്കും സിനിമകള്ക്കുമായി ആര്പ്പു വിളിക്കുകയാണ് ആരാധകര്.