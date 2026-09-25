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'മകന്‍റെ ഫുട്ബോൾ മാച്ചിൽ തുടങ്ങിയ സൗഹൃദം'; കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം; 'ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ' വിശേഷങ്ങളുമായി ഏകാംബരം

കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌ത ചിത്രം, തിരക്കഥ ഞെട്ടിച്ചെങ്കിലും ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തെന്ന് പ്രശസ്‌ത ഇന്ത്യൻ ഛായാഗ്രഹകൻ എൻ കെ ഏകാംബരം...

N K EKAMBARAM INTERVIEW WITH N K EKAMBARAM YEZHU KADAL YEZHU MALAI CINEMATOGRAPHER N K EKAMBARAM
CINEMATOGRAPHER N K EKAMBARAM (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 3:59 PM IST

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അക്കി വിനായക്

പേരൻപ് എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം സംവിധായകൻ റാം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ. നിവിൻ പോളി, സൂരി, അഞ്ജലി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ചിത്രം ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുക. പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമോഷണൽ കണ്ടൻ്റുകളിലൂടെ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം ഫാൻ്റസി ആണെന്ന് മനസിലാക്കാം. പക്ഷേ സംവിധായകൻ റാമിൻ്റെ മുൻകാല സിനിമകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാനുഷിക വികാരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയാൻ ആകില്ല.

പ്രശസ്‌ത ഇന്ത്യൻ ഛായാഗ്രഹകൻ എൻ കെ ഏകാംബരമാണ് ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ വെട്ടം, ദ്രോണ, ഒപ്പം, വില്ലൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്കും അദ്ദേഹം ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും എൻ കെ ഏകാംബരം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.

ഉലകം എനക്കുള്ളൈ..

കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌തതും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതുമായ ചിത്രമാണ് ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ എന്ന് ഛായാഗ്രഹകൻ എൻ കെ ഏകാംബരം പറയുകയുണ്ടായി. ഈ സിനിമയുടെ ലോകം തന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെ യാദൃശ്ചികമായാണ്. വർഷങ്ങളായി സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി റാം എന്ന സംവിധായകനെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു കണ്ട ഒരു ഹായ് പറയാനുള്ള അവസരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല.

എൻ്റെ മകൻ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറാണ്. തിരുവനന്തപുരം എംജി കോളജിലാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത്. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്ലേയർ കൂടിയാണ്. ഒരിക്കൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ ഒരു മാച്ച് നടന്നപ്പോൾ മകനോടൊപ്പം ഞാനും പോയിരുന്നു. എതിർ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ സംവിധായകൻ റാം സാറിൻ്റെ മകനാണെന്ന് അവിടെവച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല മാച്ച് കാണാൻ സംവിധായകൻ റാമും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു.

N K EKAMBARAM INTERVIEW WITH N K EKAMBARAM YEZHU KADAL YEZHU MALAI CINEMATOGRAPHER N K EKAMBARAM
എൻ കെ ഏകാംബരം പ്രിയദര്‍ശനൊപ്പം (special arrangement)

വണക്കം നാൻ ക്യാമറാമാൻ ഏകാംബരം. എന്നെ കണ്ടപാടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരിയും സാർ.. അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്‌ച. റാം സാറിൻ്റെ വീട് അടുത്തു തന്നെയാണെന്നും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു കോഫി കുടിച്ചിട്ട് പോകാം എന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷണം ഞാൻ നിരസിച്ചില്ല. വീട്ടിലെത്തി കോഫി കുടിക്കുന്ന 10 മിനിറ്റിന് ഇടയിൽ 10 വർഷത്തെ സൗഹൃദബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ചു. യാത്രപറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നും, ക്യാമറാമാനായി ആരെയും മനസിൽ കണ്ടിട്ടില്ല താങ്കൾക്ക് സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും ചോദിക്കുന്നത്. ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം. കഥ വിശദമായി ചെന്നൈയിൽ വച്ച് പറയാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി.

സംവിധായകൻ എസ്‌പി ജനനാഥൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിരവധി സിനിമകൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്‌തമായ സിനിമകളുടെ വക്താവാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വെട്രിമാരൻ, റാം, ബാല, മിഷ്‌കിൻ അങ്ങനെ പോകുന്നു പേരുകൾ. സിനിമ യാത്രയിൽ ഈ സംവിധായകരോടൊപ്പം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായി എൻ്റെയും ആഗ്രഹമായി.

മെരണ്ടു പോയിട്ടേൻ..

ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇതൊരു യാത്രയുടെ കഥയാണ്. തീവണ്ടിയിലാണ് സിനിമയുടെ ഭൂരിഭാഗം കഥയും സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ദൈർഘ്യമുണ്ട് ആ രംഗങ്ങൾക്ക്. മാത്രമല്ല സിനിമയിൽ ഉടനീളം പരീക്ഷണാത്മകമായ കാര്യങ്ങളാണ്. രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന രീതിയിൽ കഥ പറയുന്ന ചാലഞ്ച് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഇതുവരെ കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഥ പശ്ചാത്തലമാണ് സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നലോകം പോലെ തോന്നണം. തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ലൈറ്റിങ്ങിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി. ട്രെയിനിനുള്ളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റിനുള്ളിൽ ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്‌തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോറടിച്ചു തുടങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്ങനെ ട്രെയിൻ സീക്വൻസുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ലെയറുകൾ ആയി റാം തിരക്കഥയിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

N K EKAMBARAM INTERVIEW WITH N K EKAMBARAM YEZHU KADAL YEZHU MALAI CINEMATOGRAPHER N K EKAMBARAM
എൻ കെ ഏകാംബരം സഹപ്രവര്‍ത്തകരൊപ്പം (special arrangement)
സിനിമയിലെ പ്രധാന ഘടകമായ ട്രെയിൻ സീക്വന്‍സുകൾ

ട്രെയിൻ രംഗങ്ങൾക്കുള്ളിലെ അന്തരീക്ഷമാണ് വ്യത്യസ്‌തത തോന്നുന്ന തരത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇരുട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ. സിറ്റി ലൈറ്റുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ. മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള യാത്ര. കാലാവസ്ഥ പ്രക്ഷുബ്‌ധമായ അവസ്ഥയിലൂടെയുള്ള യാത്ര.. അങ്ങനെ ട്രെയിനിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ധാരാളം വ്യത്യസ്‌തമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ സിനിമയുടെ കഥാപാശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ട്. ഒരു ക്യാമറാമാന് അധികം തല പുകയ്ക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാം തിരക്കഥയിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആശയം വ്യക്തമാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ടെക്‌നിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എങ്കിലും ഈ തിരക്കഥ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് എന്നൊരു ബോധ്യം എൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തി.

ടെക്‌നിക്കലി സൊല്ലട്ടാ

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ചെയ്‌ത കാര്യം ധാരാളം ട്രെയിൻ യാത്രകൾ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനും സംവിധായകനും മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്‌തു. ട്രെയിനിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകം എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു യാത്ര. ഓരോ 300 കിലോമീറ്റർ കഴിയുന്തോറും മാറുന്ന ഭൂപ്രകൃതി, സംസ്‌കാരം ഇതൊക്കെ വെറുതെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാഴ്‌ചകൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്‌തപ്പോൾ പഠനങ്ങൾ ആയിരുന്നു.

N K EKAMBARAM INTERVIEW WITH N K EKAMBARAM YEZHU KADAL YEZHU MALAI CINEMATOGRAPHER N K EKAMBARAM
‘ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ' ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് സെറ്റില്‍ നിന്നും (special arrangement)

ലൈറ്റിലുള്ള വ്യതിയാനം, മഴയത്ത് കൂടിയുള്ള യാത്ര, ടണലുകൾക്ക് ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും പുറത്തുവരുമ്പോഴും ട്രെയിനിന് ഉള്ളിലെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വ്യതിയാനം ഇതൊക്കെ ഞാൻ സസൂക്ഷ്‌മം വീക്ഷിച്ചു. ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും മരുപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതൊക്കെ കയ്യിലിരുന്ന ചെറിയ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയെടുത്തു. ട്രെയിനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി സമയനഷ്‌ടം തന്നെയാണ്.

ഒരുപാട് സമയം നഷ്‌ടപ്പെടുത്താനുമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യഥാർത്ഥ ട്രെയിനിൽ ഇതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. യഥാർത്ഥ ട്രെയിനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ട് റീ ടേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ സമയം വേണം. ഓടിപ്പോകുന്ന ട്രെയിൻ നിർത്തണം പിന്നോട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയിൽ ഉടനീളം ലൈറ്റിന് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈൻ ഒന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എൻ കെ ഏകാംബരം വിശദീകരിക്കുന്നു.

ചെന്നൈയിലെ എആർ റഹ്മാൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആണ് ട്രെയിനിൻ്റെ സെറ്റ് ഇട്ടത്. വിഷ്വൽ എഫ്എക്‌സിൻ്റെയും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെയും കൃത്യതയാർന്ന ഇഴചേരൽ ആണ് ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ എന്ന സിനിമയുടെ ദൃശ്യ ഭാഷ്യം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും എപ്പോഴും എടുത്തു മാറ്റുന്ന തരത്തിൽ അല്ല ലൈറ്റുകൾ ക്രമീകരിച്ചത്. ഒറ്റത്തവണ സെറ്റ് ചെയ്‌ത് ഡിജിറ്റലി ലൈറ്റുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്‌തു. നമ്മൾ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്‌ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതും പോലെ. എവിടെ ക്യാമറ വെച്ചാലും ലൈറ്റ് സോഴ്‌സ് ലഭിക്കണം.

വേഗത്തിൽ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റുകളും അതേ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്‌തു. ലൈറ്റുകളുടെ വേഗത്തിലുള്ള ചലനമാണ് ട്രെയിൻ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്. സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകളുടെ സോഴ്‌സിനു പോലും പ്രത്യേകം ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സെറ്റിന് ചുറ്റും കറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സിഗ്നൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്‌സുകൾ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്‌തത്. സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ ട്രാക്കിൻ്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. തിരക്കഥയിലെ ടൈമിങ് അനുസരിച്ച് മാനുവൽ ആയാണ് അത്തരം ലൈറ്റുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.

N K EKAMBARAM INTERVIEW WITH N K EKAMBARAM YEZHU KADAL YEZHU MALAI CINEMATOGRAPHER N K EKAMBARAM
എൻ കെ ഏകാംബരം വിജയ്‌ക്കൊപ്പം (special arrangement)

ഏറ്റവും രസകരമായി തോന്നിയ ഒന്ന് നിലാവെളിച്ചത്തിൽ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള രംഗങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഉണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി കൃത്രിമ ചന്ദ്രവെളിച്ചം ഞങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ചു. ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം ക്രോമ കീയാണ്. ഗ്രാഫിക്‌സ് പിന്തുണയോടെ കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒറിജിനൽ സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നീട് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്‌താണ് സീനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ എന്ന സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിൽ പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു രംഗം ട്രെയിനിനുള്ളിലെ ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ട് ആണ്. ജിമ്പൽ എന്ന സംവിധാനമാണ് ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ഓപ്പറേറ്ററിനു മാത്രമാണ് ട്രെയിനിൽ ഉള്ളിലെ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് കൂടി ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കയറിപ്പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പുറത്തുനിന്നാണ് കൺസോൾ വഴി ഞാൻ ഫ്രെയിം നിയന്ത്രിച്ചത്. ഫോക്കസ് പുള്ളറിന് പോലും ക്യാമറയ്ക്ക് ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.

ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ പ്രകാരമാണ് ഫോക്കസ് പുളളറും പ്രവർത്തിച്ചത്. ഏകദേശം ഒരു ദിവസം മുഴുവനും എടുത്താണ് ആ രംഗം ചിത്രീകരിച്ചത്. ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. ക്യാമറയുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായ പൊസിഷനിൽ വരികയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഫോക്കസ് നഷ്‌ടപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ താളം നഷ്‌ടപ്പെടും. അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ തവണ പരിശ്രമിച്ചാണ് ട്രെയിനിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ട് ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

N K EKAMBARAM INTERVIEW WITH N K EKAMBARAM YEZHU KADAL YEZHU MALAI CINEMATOGRAPHER N K EKAMBARAM
എൻ കെ ഏകാംബരം (special arrangement)

അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അനുചിതമാണ്. സിനിമ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഫ്രഷ് ഫീൽ നഷ്‌ടപ്പെടും. ഒന്നരമണിക്കൂറോളം ട്രെയിനിനുള്ളിൽ കഥ പറയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ വ്യത്യസ്‌തതയുള്ള ലൈറ്റിങ്ങും വ്യത്യസ്‌തതയുള്ള ക്യാമറ ആംഗിൾസും ആവശ്യമായിരുന്നു. കാരണം നിവിൻ പോളിയും സൂരിയും മാത്രമാണ് കഥാപാത്രങ്ങളായി ട്രെയിനിൽ ഉള്ളത്.

സിനിമാട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അപ്പുറം
നിവിൻ പോളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ചിരഞ്ജീവിയാണ് (മരണമില്ലാത്ത ആൾ). അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദൈവ പരിവേഷമാണ് സിനിമയിൽ ഉള്ളത്. എന്ന് കരുതി ദൈവം അല്ല. ഇപ്പോഴുള്ള മനുഷ്യരാശിയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനിച്ച ഒരാൾ. പല യുഗങ്ങൾ കണ്ട ഒരാൾ. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ലുക്കിൽ ഒരു ദൈവീകത തോന്നണം. അയാളുടെ കാഴ്‌ചകൾ ക്യാമറയിലൂടെ ഒപ്പിയെടുക്കുമ്പോഴും ഒരു ദൈവീക ഭാവം ഉണ്ടാകണം. അത് ടെക്‌നിക്കലിന് അപ്പുറമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് സിനിമയുടെ തിരക്കഥയാണ്. നിവിൻ പോളിയെ പോലെ തന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തെ പൂർണമായി ക്യാമറാമാനും ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ അത്തരം രംഗങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

നിവിൻ പോളി..

നിവിൻ പോളിയെ ആദ്യ കാഴ്‌ചയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു യേശുക്രിസ്‌തുവിൻ്റെ രൂപമായിട്ടാണ് എനിക്കും സംവിധായകനും തോന്നിയത്. കാരണം മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി അങ്ങനെയൊരു രൂപത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ എത്തിയത്. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയായിരുന്നു കോസ്റ്റ്യൂം. കഥാപാത്രത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിവിൻ പോളി ഒരല്പം ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതൊക്കെ മറയ്ക്കാൻ കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെയാണ് സഹായിച്ചത്.

സെറ്റിൽ വച്ച് നിവിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പയ്യൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ശാന്ത പ്രകൃതമുള്ള ഒരാൾ. പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയില്ല ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ദൈവീക ഭാവം പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. എന്ത് മാജിക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്‌ത അന്യൻ സിനിമ ഓർമ്മയില്ലേ.. അതുപോലെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ നിവിൻ്റെ പ്രകടനം. അന്യൻ കഥാപാത്രം പോലെയാണെന്ന് കരുതല്ലേ..

കഥാപാത്രം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടണമെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് പ്രണയ ഭാവത്തിലേക്ക് മാറണമെങ്കിലോ ഞൊടിയിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഞാൻ അന്യൻ എന്ന താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. അനായാസം ഭാവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാ അഭിനേതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാകില്ല. നിവിൻ പോളിയുടെ പ്രകടനം ഈ സിനിമയുടെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ്. റൊമാന്റിക് രംഗങ്ങളിൽ നിവിൻ എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഒരു ചിരിയിൽ വീഴ്ത്തി കളയും.

N K EKAMBARAM INTERVIEW WITH N K EKAMBARAM YEZHU KADAL YEZHU MALAI CINEMATOGRAPHER N K EKAMBARAM
‘ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ' ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് സെറ്റില്‍ നിന്നും (special arrangement)
കഥ വഴി

പല യുഗങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ എന്ന സിനിമയിലെ നിവിൻ പോളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രണയ ജീവിതം. പല യുഗങ്ങളിലും അഞ്ജലി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെ തേടിപ്പിടിച്ച് അയാൾ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളുടെ പ്രണയത്തെ അഞ്ജലിയുടെ കഥാപാത്രം കണ്ടഭാവം നടിക്കുന്നില്ല. ഓരോ ആയിരം 2000 വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും അവളെ കണ്ടെത്താനും പ്രണയിക്കാനും ഈ കഥാപാത്രം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒരു ദേവത കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അഞ്ജലിയെ ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും, ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങൾ ഉള്ള പശ്ചാത്തലവും പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതുമ നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു. രാമേശ്വരവും വണ്ടിപ്പെരിയാറും വാഗമണ്ണും ഒക്കെയായിരുന്നു ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രണയ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലൊക്കേഷൻ.

സിനിമയിൽ ഒന്നരമണിക്കൂർ നിവിൻ പോളിയുടെ കഥാപാത്രവും സൂരി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. നിവിൻ്റെ കഥാപാത്രം പല യുഗങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. 32 വയസുള്ള സൂരിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളിലേക്ക് നിവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം ചിത്രം ചർച്ചചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ അരമണിക്കൂറാണ് നിവിൻ്റെ കഥാപാത്രവും അഞ്ജലിയുടെ കഥാപാത്രവും തമ്മിലുള്ള പ്രണയ രംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയെന്ന് എൻ കെ ഏകാംബരം പറഞ്ഞു.

നിവിൻ പോളി അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ നിമിഷങ്ങൾ

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിഭാവുകത്വവും ഇല്ലാത്ത അഭിനയ ശൈലി തന്നെയാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. അഞ്ജലിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ കാണുമ്പോൾ ശക്തമായ കാറ്റിൻ്റെ അകമ്പടിയിൽ നിവിൻ ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് അതിമനോഹരമായിരുന്നു. നാളെ നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നിവിൻ പോളിയുടെ കഥാപാത്രം അഞ്ജലിയോട് ചോദിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട്.

മറുപടി പറയാതെ അവൾ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുമ്പോൾ സങ്കടത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന നിവിൻ്റെ ഭാവം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. പിറ്റേദിവസം ആ കഥാപാത്രത്തെ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത എക്‌സ്‌പ്രഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി പിടിച്ച് അദ്ദേഹം അതിലൂടെ ഭാവമാറ്റം വരുത്തിയത് അയാളിലെ അഭിനേതാവിനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ സാധിച്ചു. അതിഭാവുകത്വമില്ലാത്ത നാച്ചുറൽ അഭിനേതാവായ നിവിനാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. 8822 വർഷങ്ങളായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നിവിൻ്റേത്.

N K EKAMBARAM INTERVIEW WITH N K EKAMBARAM YEZHU KADAL YEZHU MALAI CINEMATOGRAPHER N K EKAMBARAM
‘ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ' ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് സെറ്റില്‍ നിന്നും (special arrangement)

റാം എന്ന സംവിധായകൻ

മറ്റുള്ള സംവിധായകരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്‌തനാക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ കോമ്പറമൈസിനും തയ്യാറാകാത്ത വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്‌തിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഷോട്ടുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നന്നായി എന്ന് തോന്നുന്ന ഷോട്ടുകൾ പോലും വീണ്ടും എടുക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിക്കുമ്പോൾ എന്തിനുവേണ്ടി എന്ന് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പക്ഷേ അതിനു പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്തെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഒരാഴ്‌ച സമയമെടുത്തു. അദ്ദേഹം ഓരോ തവണ റീട്ടെക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സീൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകും. അത് കിട്ടുന്നതുവരെ ആ സീൻ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് ഓക്കേ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ സംവിധായകൻ റാമിന് ഇല്ല. എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് അത് പൂർണ അർത്ഥത്തിൽ കിട്ടണം.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസിലായപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനും ആ ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം റീടെക്കുകൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒന്നുകൂടി ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നോക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. യു വാണ്ട്സ് ടു ഫിനിഷ് ഓർ യു വാണ്ട്സ് ടു ടേക്ക് ബെറ്റർ അതാണ് സംവിധായകൻ്റെ ചോദ്യമെന്ന് എൻ കെ ഏകാംബരം പറയുന്നു.

സൂരി

നടൻ സൂരിയുമായി എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ആത്മബന്ധം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വളർച്ച വളരെയധികം പ്രചോദാത്മകമാണ്. ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ എന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി വച്ചതാണെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ഫിറ്റായിരുന്നു ആ ക്യാരക്‌ടറിൽ സൂരി. അമാനുഷികനായ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നുപെട്ട ഒരു സാധാരണക്കാരൻ. അയാളുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും ഭയവും അതിജീവനവും എല്ലാം കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സൂരിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

N K EKAMBARAM INTERVIEW WITH N K EKAMBARAM YEZHU KADAL YEZHU MALAI CINEMATOGRAPHER N K EKAMBARAM
എൻ കെ ഏകാംബരം (special arrangement)

ഈയൊരു പ്രശ്‌നത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു കടക്കാം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെപ്രാളം പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായി കണക്‌ട് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ കോമിക് സ്വഭാവമുള്ളതായി മാറും. ചിലപ്പോൾ വില്ലൻ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും. ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് സൂരി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം. തനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയൊരുക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിവിൻ പോളിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കാലിൽ വീണ് കരയാനും വേണ്ടിവന്നാൽ ആക്രമിക്കാനും ആ കഥാപാത്രം തയ്യാറാണ്.

ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രപോലെ ഒഴുകുന്ന കഥാപാത്രം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൂരിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണിത്. നിവിൻ പോളി വളരെ അനായാസം അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കഥാപാത്രത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാൻ വളരെയധികം സൂരി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുപോയാൽ അത് സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തെ പോലും ബാധിച്ചു എന്ന് വരാം. സൂരിയുടെ കഥാപാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ജോലി കൂടിയായിരുന്നു.

ഏഴു കടൽ ഏഴു മലൈ എന്ന സിനിമയിൽ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണോ

അതെ. നിവിൻ സൂരി അഞ്ജലി ഇവർ മൂന്നു പേരുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. അവരുടെ ജീവിതവും ഇമോഷൻസും ആണ് ചിത്രം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. അതൊരു വലിയ ക്യാൻവാസ് ആയി പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത. ട്രെയിൻ സീനുകളിൽ ഈ രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആയി പോലും ആരുമില്ല. സിനിമയിൽ ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള കാട് രംഗമുണ്ട്. അതിലും രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ഒരു മരുഭൂമി സീൻസിലാണ് നാല് ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നത്. ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ തോന്നലുകളും ആണ്.

പരീക്ഷണാത്മകമായ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയായ വെട്ടം വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടിട്ടാണ്. ഏതൊരു സമ്മർദ്ദത്തെയും മറികടക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് വെട്ടമെന്ന് എൻ കെ ഏകാംബരം പ്രതികരിച്ചു.

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