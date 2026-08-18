'ഒന്പത് വര്ഷം മാറി നിന്നു, 45 വർഷമായി ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കുകയായിരുന്നു'; സംവിധായകന് പ്രിയദര്ശന്- അഭിമുഖം
‘ഒപ്പ’ത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 'ഹൈവാനി'ല് വലിയ മാറ്റം. അതിഥിയായി മോഹന്ലാല്. ഇ ടി വി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില് പുതിയ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചും തന്റെ സിനിമാ യാത്രയെ കുറിച്ചും പ്രിയദര്ശന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 5:23 PM IST
നീണ്ട 18 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബോളിവുഡിലെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരജോഡിയായ അക്ഷയ് കുമാറും സെയ്ഫ് അലി ഖാനും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ആക്ഷൻ-ത്രില്ലർ ‘ഹൈവാൻ’ ആണ് ഇരുവരെയും വീണ്ടും ഒരേ സ്ക്രീനിലെത്തിക്കുന്നത്. 2026 സെപ്റ്റംബർ 11ന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളില് എത്തും.
പ്രിയദർശന്റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരിക്കും 'ഹൈവാൻ'. കോമഡി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ബോളിവുഡിൽ വലിയ ജനപ്രീതി നേടിയ സംവിധായകൻ ഏകദേശം 16 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഒരു തീവ്രമായ ഡ്രൊമാറ്റിക്-ത്രില്ലർ ഒരുക്കുന്നത്. അതേസമയം, പ്രിയദര്ശന്റെ സംവിധാനത്തില് 2016 ല് ഒരുങ്ങിയ മോഹന്ലാല് ചിത്രം ഒപ്പത്തിന്റെ റീമേക്കാണെങ്കിലും ഇത് ഒരു സാധാരണ റീമേക്ക് ആയിരിക്കില്ലെന്നാണ് സംവിധായകന് പുതിയ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
'ഒപ്പം' മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി പ്രിയദർശൻ ഒരുക്കിയ ത്രില്ലറായിരുന്നു. കാഴ്ചശക്തിയില്ലാത്ത ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെയർടേക്കറുമായ ജയരാമൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം വലിയ പ്രേക്ഷക-വിമർശക സ്വീകാര്യത നേടിയിരുന്നു. ഹിന്ദി പതിപ്പിൽ സെയ്ഫ് അലി ഖാനാണ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മലയാള സിനിമയുടെ അതേ കഥ അതേപടി പകർത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഹിന്ദി പ്രേക്ഷകരുടെ പശ്ചാത്തലത്തിനും സംസ്കാര ത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സിനിമയെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രിയദർശൻ പറയുന്നു.
" 'ഹൈവാൻ' ഒരു റീമേക്ക് അല്ല. ഞാൻ എന്റെ തന്നെ സിനിമകൾ റീമേക്ക് ചെയ്യുകയോ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം സിനിമയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ‘ഭൂൽ ഭുലയ്യ’ കണ്ടാൽ അത് ‘ചന്ദ്രമുഖി’ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാകും. സംസ്കാരത്തിനും നഗരത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ സിനിമകളെ മാറ്റുന്നത്. കഥയുടെ ആത്മാവ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 'ഹൈവാനി'ലും ഞാൻ അതുതന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്", പ്രിയദർശൻ വ്യക്തമാക്കി.
കോമഡി സംവിധായകനായി മാറിയത് 'ഹേരാ ഫേരി'ക്ക് ശേഷം
മലയാള സിനിമയിൽ കോമഡിയുടെ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, ബോളിവുഡിൽ പ്രിയദർശന്റെ ആദ്യകാലത്ത് പ്രധാനമായും ഗൗരവമുള്ള സിനിമകളിലൂടെയായിരുന്നു. 1993ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഗാർദിഷ്' ജാക്കി ഷ്റോഫിനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ ആക്ഷൻ-ക്രൈം ഡ്രാമയായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ മോഹൻലാൽ ചിത്രം 'കിരീട'ത്തിന്റെ റീമേക്കായിരുന്നു ഈ ചിത്രം.
തുടർന്ന് 1997ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കുടുംബബന്ധങ്ങളും വൈകാരികതകളും പ്രമേയമാക്കിയ 'വിരാസത്' എന്ന ചിത്രം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി. എന്നാൽ പ്രിയദർശന്റെ ബോളിവുഡ് കരിയര് ഗതി പൂര്ണമായും മാറ്റിയത് 2000ൽ അക്ഷയ് കുമാർ, സുനിൽ ഷെട്ടി, പരേഷ് റാവൽ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ 'ഹേരാ ഫേരി' എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു.
മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം 'റാംജി റാവു സ്പീക്കിങ്' അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ‘ഹേരാ ഫേരി’ വൻ വിജയമായതോടെ പ്രിയദർശൻ ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ കോമഡി സംവിധായകരിലൊരാളായി മാറി. തുടർന്ന് 'ഹംഗാമ', 'ഭാഗം ഭാഗ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും വലിയ ജനപ്രീതി നേടി.
"രസകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ബോളിവുഡിൽ രണ്ട് സീരിയസ്, ഡ്രൊമാറ്റിക് സിനിമകളിലൂടെ ഞാൻ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തി. എന്നാൽ 'ഹേരാ ഫേരി' വന്നതോടെ ഒരു രാത്രികൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കോമഡി സംവിധായകനായി മാറിഠ, പ്രിയദർശൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
" 'ഹേരാ ഫേരി'ക്ക് ശേഷം എല്ലാ നിർമ്മാതാക്കളും എന്നോട് കോമഡി ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വീണ്ടും ഒരു സീരിയസ് സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിർമ്മാതാവെങ്കിലും ഉണ്ടായത് ഭാഗ്യമായി. അങ്ങനെയാണ് 'ഹൈവാൻ' ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത്", അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അന്ധനായ കഥാപാത്രമായി സെയ്ഫ് അലിഖാന്
'ഹൈവാനി' ലെ സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ കഥാപാത്രം ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അന്ധനായ, കളരിപ്പയറ്റിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായാണ് താരം എത്തുന്നത്. ഉയർന്ന ഇന്ദ്രിയശേഷിയും ആയോധനകലാ പരിജ്ഞാനവുമുള്ള ഈ കഥാപാത്രം ഒരു കൊലപാതകക്കേസിൽ തെറ്റായി കുടുങ്ങുന്നതാണ് കഥയുടെ പ്രധാന സംഘർഷം.
മറുവശത്ത് അക്ഷയ് കുമാർ കരിയറിൽ തന്നെ ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ വേഷത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. ഗൗരവമല്ലാത്ത മനസ്സോടെ കൊലപാതകം നടത്തുന്ന ഒരു ക്രൂരനായ സൈക്കോ-കില്ലറായാണ് താരം അഭിനയിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രത്തിന് യാതൊരു ഗ്രേ ഷേഡുകളും ഇല്ലെന്നും പൂർണമായും നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രമാണെന്നും പ്രിയദർശൻ പറയുന്നു.
ചിത്രത്തിൽ സായാമി ഖേർ, ശ്രിയ പിൽഗാവോങ്കർ, ബോമൻ ഇറാനി തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
സെയ്ഫ് അലിഖാനെ നായകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പ്രിയദർശൻ പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സാധാരണ ആക്ഷൻ ഹീറോയെ അല്ല, പ്രായപൂർത്തിയായ, ജീവിതത്തോട് പോരാടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി.
"എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഹീറോയെ ആയിരുന്നില്ല വേണ്ടത്. പക്വതയുള്ള ഒരാൾ, ജീവിതവുമായി പോരാടുന്ന ഒരാൾ, അന്ധനായ ഒരാൾ, അത്തരമൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു വേണ്ടത്. സെയ്ഫിനൊപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായി പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല", പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു.
സെയ്ഫ് അലിഖാന്റെ പിതാവും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ മൻസൂർ അലി ഖാൻ പട്ടൗഡിയോടുള്ള തന്റെ ആരാധനയും പ്രിയദർശൻ ഓർത്തെടുത്തു.
"മൻസൂർ അലി ഖാൻ പട്ടൗഡിയെ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ആരാധകനായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് സെയ്ഫിനെ കണ്ടു, കഥ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു", സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു.
"സിനിമയിൽ ഒരു സാധാരണ കഥാപാത്രത്തെയാണ് സെയ്ഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പരിഷ്കൃതമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള സെയ്ഫിനെ ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം മികച്ചൊരു നടനാണ്" പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു.
സൈക്കോ കില്ലര് ആയി അക്ഷയ് കുമാര്
അക്ഷയ് കുമാറുമായുള്ള പ്രിയദർശന്റെ ബന്ധം വർഷങ്ങളായി തുടരുന്നതാണ്. എന്നാൽ 'ഹൈവാനി'ൽ അക്ഷയ് നായകനല്ല, വില്ലനാണ്. അതും ഒരു സൈക്കോ കില്ലർ.
ആദ്യം ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി ബോബി ഡിയോളിനെയായിരുന്നു പ്രിയദർശൻ പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് അക്ഷയ് കുമാർ നെഗറ്റീവ് വേഷം ചെയ്യാനുള്ള താൽപര്യം അറിയിച്ചത്.
"ആദ്യം ആ കഥാപാത്രത്തിനായി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക വ്യക്തി ബോബി ഡിയോളായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും തിരക്കഥ കേൾക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് അക്ഷയ് കുമാര് നെഗറ്റീവ് വേഷം ചെയ്യാനുള്ള താത്പര്യം അറിയിച്ചത്. അങ്ങനെ അക്ഷയ് കുമാര് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തി.", പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു.
"ഒരു ദിവസം ‘ഭൂത് ബംഗ്ലാ’യുടെ ഷൂട്ടിനിടെ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിന് ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. അക്ഷയ്യോട് ഞാൻ ത്രില്ലർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ അക്ഷയ് ചോദിച്ചു, ‘ആ നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രം ഞാൻ ചെയ്തോട്ടേ?’ ഞാൻ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. 'നിങ്ങൾ തമാശ പറയുകയാണോ?' എന്ന് ചോദിച്ചു," പ്രിയദർശൻ ഓർത്തെടുത്തു.
"പക്ഷേ അക്ഷയ് വളരെ സീരിയസായിരുന്നു. തനിക്ക് ഒരു സൈക്കോ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഏറെക്കാലമായി ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സെയ്ഫിന്റെ വില്ലനായി അക്ഷയ് എത്തുമെന്ന് ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല", സംവിധായകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
താരമത്സരവുമില്ല ഈഗോയുമില്ല
"അക്ഷയ് നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ സെയ്ഫിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. ‘അല്ല, നിങ്ങൾ തമാശ പറയുകയായിരിക്കും. അക്ഷയ് ഒരിക്കലും ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യില്ല’ എന്നായിരുന്നു സെയ്ഫിന്റെ പ്രതികരണം," പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു.
ഇരുവരും തമ്മിൽ യാതൊരു താരമത്സരമോ ഈഗോയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പ്രിയദർശൻ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
"സെയ്ഫ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അക്ഷയ് തയ്യാറായതിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ നന്ദിയുള്ളവനായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് അഭിനേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ നല്ലൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത്. ആരാണ് വലുത്, ആരാണ് ചെറുത് എന്നൊന്നും ഇരുവരും ചിന്തിച്ചില്ല. യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയും തോന്നിയിരുന്നില്ല",അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
18 വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അക്ഷയ്–സെയ്ഫ് കൂട്ടുകെട്ട്
1990കളിലെ 'മെയിൻ ഖിലാഡി തു അനാരി’യിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ അക്ഷയ് കുമാറും സെയ്ഫ് അലി ഖാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഹൈവാൻ'.
ഇരുവരും ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തിന് പുറത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്നതായും പ്രിയദർശൻ പറയുന്നു.
"മിക്ക സമയത്തും, എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തിന് പുറത്ത് അക്ഷയ്യും സെയ്ഫും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ ഷൂട്ട് എപ്പോഴും ഒരു പിക്നിക് പോലെയാണ്. ഞാൻ അഭിനേതാക്കൾക്ക് സമ്മർദ്ദം നൽകാറില്ല. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. ഒരുപക്ഷേ, ഇരുവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തിരക്കഥയുമായി ആരും ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല", അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
'ഹൈവാൻ' ഡാർക്ക് ത്രില്ലർ, പക്ഷേ പ്രിയദർശന്റെ ഹ്യൂമറും ഉണ്ടാകും
അക്ഷയ് കുമാറും സെയ്ഫ് അലി ഖാനും തമ്മിലുള്ള ക്യാറ്റ് ആൻഡ് മൗസ് പോരാട്ടമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. ചിത്രം ഗൗരവമേറിയ ക്രൈം ത്രില്ലറാണെങ്കിലും തന്റെ സിനിമകളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഹ്യൂമർ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രിയദർശൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല.
അന്തരിച്ച നടൻ അസ്രാണിയുടെ കോമഡി ഘടകങ്ങളും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കിടയിലെ സ്വാഭാവികമായ സംഭാഷണങ്ങളുമെല്ലാം സിനിമയിൽ ഹ്യൂമറിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ നൽകും.
"ത്രില്ലർ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ത്രില്ലറുകളിൽ നര്മവും തമാശയും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും, ചില ഇടങ്ങളില് നിങ്ങള് ചിരിക്കും", പ്രിയദര്ശന് പറഞ്ഞു.
"ഒപ്പ’ത്തിൽ അന്ധനായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച അനുഭവം തന്നെയുള്ളതിനാൽ 'ഹൈവാനി'ൽ അന്ധനായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രിയദർശന് വലിയ തോതിലുള്ള പുതിയ ഗവേഷണം ആവശ്യമായി വന്നില്ല. സെയ്ഫ് അലി ഖാന് പ്രത്യേക പരീശീലനമൊന്നും നല്കാതെയാണ് കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ ചലനങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും സെയ്ഫിനോട് പങ്കുവച്ചതായി പ്രിയദര്ശന് വ്യക്തമാക്കി.
"ഒരു സ്കൂളിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അവർ എവിടെ നടക്കണം, എവിടെ ഓടണം, ബെഞ്ച് എവിടെയാണ്, ബ്ലാക്ക്ബോർഡ് എവിടെയാണ് എന്നെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാം", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ജന്മനാ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണെന്നും ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാവരും തങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരാണെന്നും തോന്നും. കാരണം അവർ ഒരിക്കലും വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ സെയ്ഫിനോട് പറഞ്ഞത്", പ്രിയദർശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഥാപാത്രത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യബോധം നിലനിർത്താൻ ബ്രെയിൽ വാച്ച് പോലുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാമിയോ റോളില് മോഹന്ലാല്
" 'ഹൈവാനി'ൽ മോഹൻലാൽ പ്രത്യേക അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുവെന്നതാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും ആവേശം നൽകുന്ന മറ്റൊരു വിവരം. 'ഒപ്പം' എന്ന സിനിമയിൽ നായകനായിരുന്ന മോഹൻലാൽ ഹിന്ദി പതിപ്പിലും ഒരു പ്രത്യേക സാന്നിധ്യമായി എത്തും", പ്രിയദര്ശന് പറഞ്ഞു.
പ്രിയദർശന്റെ കരിയറിലെ നൂറാമത്തെ സിനിമയിലും മോഹൻലാൽ തന്നെ നായകനാകും. പ്രിയദർശന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ 'പൂച്ചക്കൊരു മൂക്കുത്തി' യിൽ നായകനായെത്തിയത് മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ്. അതേ നായകന് തന്നെയാണ് പ്രിയദര്ശന്റെ നൂറാമത്തെ ചിത്രത്തിലും നായകനാകുന്നത്.
"അടുത്തത് എന്റെ 99-ാമത്തെ ചിത്രമാണ്. അത് അക്ഷയ്ക്കൊപ്പം ടിപ്സിനായി [കോമിക്-ത്രില്ലർ ചിത്രം വിക്കഡ് സണ്ണി] ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം, അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെ മോഹൻലാലിനൊപ്പം എന്റെ നൂറാമത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കും. എന്റെ ആദ്യ സിനിമയിലെ നായകൻ മോഹൻലാൽ ആയിരുന്നു. എന്റെ നൂറാമത്തെ സിനിമയിലും അദ്ദേഹം നായകനാകും. അത് എനിക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യമാണ്", പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു.
അച്ഛനും മകനുമായ സംഗീതജ്ഞരുടെ ബന്ധത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷണൽ മ്യൂസിക്കൽ ഡ്രാമയായിരിക്കും ചിത്രമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചന നൽകുന്നത്.
"ഇത് ഒരു മ്യൂസിക്കലാണ്. അച്ഛനും മകനുമായ സംഗീതജ്ഞരുടെ കഥയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ശരിയായി സംഭവിച്ച ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം", പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു.
98 സിനിമകൾ, 5 ഭാഷകൾ; ഇനി നൂറാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക്
മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു തുടങ്ങി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായി 98 സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രിയദർശൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന സംവിധായകരിലൊരാളാണ്.കോമഡി മുതൽ ആക്ഷൻ, ക്രൈം, കുടുംബകഥകൾ, ആർട്ട് സിനിമകൾ വരെ വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ പുരസ്കാരവും അന്തർദേശീയ അംഗീകാരവും നേടിയ ‘കാഞ്ചീവരം’ പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളോടാണ് തനിക്ക് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
"എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ‘കാഞ്ചീവരം’ പോലുള്ള സിനിമകളാണ് ഞാൻ പറയുക. ആ സിനിമയ്ക്ക് ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു", പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു.
"രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വാണിജ്യ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം ആർട്ട് ഹൗസ് സിനിമകളും ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"45 വർഷമായി ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായി ഇതുവരെ ചെയ്ത 98 സിനിമകളിൽ ഏകദേശം 80 ശതമാനവും വിജയിച്ചു. അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കാൻ കഴിയുക?", പ്രിയദര്ശന് പറഞ്ഞു.
"ഒമ്പത് വർഷം വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറിനിന്നു. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന്, മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്യുകയാണ്. ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും", പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ, പതിവ് കോമഡി ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറി പ്രിയദർശൻ വീണ്ടും ഒരു വമ്പന് ക്രൈം ത്രില്ലറുമായി എത്തുമ്പോൾ, അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ഇതുവരെ കാണാത്ത നെഗറ്റീവ് വേഷവും സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ അന്ധനായ നായക കഥാപാത്രവും 'ഹൈവാനി'ന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തുകയാണ്. 18 വർഷത്തിന് ശേഷം അക്ഷയ്–സെയ്ഫ് കൂട്ടുകെട്ട്, പ്രിയദർശന്റെ മലയാള ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ ഹിന്ദി അവതരണം, അതോടൊപ്പം മോഹൻലാലിന്റെ പ്രത്യേക സാന്നിധ്യം — എല്ലാം ചേർന്ന് 2026ലെ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ‘ഹൈവാൻ’ മാറുകയാണ്.