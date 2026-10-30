ആത്മാക്കളെ വിളിച്ച് ചേർക്കും, ഉത്തമന് ഗോസ്റ്റായി മാറും; 'ഗെരിഗ'യിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി എം.കെ. ഷെജിൻ
ഹൊറർ ത്രില്ലർ സിനിമയായ ഗെരിഗയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ഷെജിനുമായുള്ള ഇൻ്റര്വ്യൂ
Published : October 30, 2026 at 4:41 PM IST
അക്കി വിനായക്
തെലുഗു സംവിധായകൻ ഭാസ്കർ ബണ്ടുപള്ളി ഒരുക്കുന്ന സ്പിരിച്വൽ ഹൊറർ ത്രില്ലർ ഗെരിഗ ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി. മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര പിആർഒ ആയ എം കെ ഷെജിനാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞവർഷം പുറത്തിറങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ നിഴൽ വ്യാപാരികൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം നായകനായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി സിനിമാ വാർത്ത പ്രചാരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷെജിൻ ഇപ്പോൾ അഭിനയ മേഖലയിലും സജീവമാവുകയാണ്. ഗെരിഗ എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോ കഴിയുന്ന വേളയിൽ എം കെ ഷെജിൻ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് വിശേഷങ്ങള് പങ്കിട്ടു.
ഗെരിഗ
ആത്മാക്കളെ വിളിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയുടെ പേരാണ് ഗെരിഗ . പൊതുവേ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമല്ലാത്ത പേരും പ്രവർത്തിയും. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ മലയാളത്തിൽ വ്യത്യസ്തയുടെ പര്യായമാകുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമയിൽ ഉടനീളം പുതുമയാണ് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക. മണിച്ചിത്രത്താഴ് ഭ്രമയുഗം പോലെയുള്ള സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ മികച്ച ആശയമുള്ള സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് സംവിധായകൻ ഭാസ്കർ ബണ്ടുപള്ളി, തൻ്റെ നിർമാതാവായ വനമാലി പ്രൊഡക്ഷൻസ് വേണുഗോപാൽ ജിക്കൊപ്പം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് എം കെ ഷെജിൻ പറഞ്ഞു.
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ഉത്തമൻ എന്ന കഥാപാത്രം
ഒരു കുടുംബനാഥൻ ആണ് ഉത്തമൻ.. സാഹചര്യങ്ങളിൽ അയാൾ ഒരു ഗോസ്റ്റ് ആയി മാറുന്നു. ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ വശങ്ങളും ഷെയിഡുകളും ഉള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തെലുങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അഭിനേതാക്കൾ മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും. രാജസ്ഥാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ അടക്കം പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ഞാൻ അഭിനയിച്ച നിഴൽ വ്യാപാരികൾ എന്ന ചിത്രം കണ്ടിട്ടാണ് ഉത്തമൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്കുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
എന്നെ നേരിട്ട് കാണാനും കഥ പറയാനും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. പല ഡയമെൻഷനുകൾ ഉള്ള കഥാപാത്രമാണ്. നാടക മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തി പരിചയവും, ചില സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയധികം വേരിയേഷൻ ഉള്ള കഥാപാത്രം ഇത് ആദ്യമായാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഇത് എന്നെക്കൊണ്ട് അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സംശയവും ഉള്ളിലുദിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നിയ കൺഫ്യൂഷൻ സംവിധായകനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കും ഞങ്ങൾ ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന വാക്കുകൾ എനിക്ക് ധൈര്യം നൽകി.
മിത്തോളജി
ആത്മാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അവരുമായി സംവാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് ഗരിക. ആന്ധ്ര തെലുങ്കാന ഭാഗങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മിത്തോളജി. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കഥയും ഉത്തമൻ എന്ന കഥാപാത്രവും ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രീകരണം
കാസ്റ്റിങ് പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. കാലടി ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. ഹൈദരാബാദിലാണ് സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും പോസ്റ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. മൂന്നു ദിവസമാണ് ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രീകരിച്ചത്. എൻ്റെ സിനിമ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ആയിരുന്നു ആ ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രീകരണം. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ടും കഥാപാത്രം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയില്ല.
വല്ലാതെ ഭയവും കൗതുകവും തോന്നാൻ ആരംഭിച്ചു. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആത്മാക്കൾ ഉത്തമൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അത് അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. വി എഫ് എക്സിൻ്റെ പിന്തുണയൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ അഭിനയിക്കണമല്ലോ.
മലയാളത്തിൽ പതിവായി കണ്ടുവരുന്ന പ്രേത സങ്കല്പ സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഗരിക. ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയല്ല ചെയ്യുക. ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ വേറൊരു തലമാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുക. ഉത്തമൻ എന്ന പ്രേതം പ്രേക്ഷകരെ ഒരുതരത്തിലും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ ഒക്കെ ഉത്തമനെ ഞാൻ കയ്യടക്കത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അത് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകി.
ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലെ ചില വിശേഷങ്ങൾ
ഒരു ഹൊറർ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ചില നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് പണ്ടുമുതൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ വിശ്വാസമോ അവിശ്വാസമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. കാലടിയിലെ ഒരു വനമേഖലയിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിച്ചത്. ആദ്യത്തെ മൂന്നുദിവസം കനത്ത മഴ പെയ്യുകയും, ഒന്ന് കയറി നിൽക്കാൻ പോലും മാർഗമില്ലാതെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എല്ലാം നനയുകയും ചെയ്തു.
ഒരുപാട് ആർട്ട് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഒക്കെ മഴയിൽ ഒലിച്ചുപോയി. ഒട്ടുമിക്ക ദിവസങ്ങളിലും രാത്രി ആണ് ചിത്രീകരണം. വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ പിറ്റേദിവസം ആറുമണിവരെ. അതുപോലെതന്നെ ഒരു പുതിയ ഹെലി ക്യാമറ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് നേരെ വന്നു പതിച്ചത് ഹോമകുണ്ഡത്തിനുള്ളിൽ. അങ്ങനെയുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ ചിത്രീകരണ വിശേഷങ്ങളായി പങ്കുവയ്ക്കാം.
സ്വന്തം സിനിമയുടെ പി ആർ ഓ ആയി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ
സ്വന്തം സിനിമയെന്നല്ല ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആത്മാർത്ഥ പരിശ്രമം കഴിഞ്ഞ 16 , 17 വർഷങ്ങളായി ഞാൻ നടത്താറുണ്ട്. തമിഴ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു ചിത്രം പ്രമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഒരല്പം കൂടും. നമ്മുടെ പ്രകടനത്തെ പറ്റി പ്രേക്ഷകർ എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോവുക, സ്വന്തം സിനിമ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ടെൻഷൻ.
അല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വാർത്താ പ്രചരണ മേഖലയിൽ നിന്ന് പൂർണമായി വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിഴൽ വ്യാപാരികൾ, ഗരിക തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ മുഴുനീള കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടു ജോലിയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് വാർത്താ പ്രചരണ മേഖലയ്ക്ക് ഇടവേള നൽകി. നമ്മൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി ആത്മാർത്ഥതയോടെ കൂടി ചെയ്യണം.
ഒരു സിനിമ പിആർഒ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ
ഒരുപാടുണ്ട്. ഒന്ന് ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് വാർത്താ പ്രചാരകർ മാത്രമാണ് മലയാളം സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് അവരുടെയൊക്കെ എണ്ണം വർധിച്ചു. അതൊരു മോശം കാര്യമായി പറയുന്നില്ല. ഒരു വലിയ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന താരത്തിൻ്റെ സിനിമ പ്രമോട്ട് ചെയ്യാൻ സ്വാഭാവികമായി എളുപ്പമാണ്. ഒരുപക്ഷേ പ്രമോഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ആ സിനിമകൾ കാണാൻ എത്തും.
ഇടത്തരം സിനിമകളുടെ പ്രമോഷൻ ആണ് നിലവിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. ചെറിയ സിനിമകളെ ലാഘവത്തോടെ സമീപിക്കാൻ ആവില്ല. ചിലതൊക്കെ മികച്ച ആശയങ്ങളുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആയിരിക്കും. ആ സിനിമയുടെ മൂല്യം മനസിലാക്കി നമ്മൾ ആ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് എം കെ ഷെജിൻ പറയുന്നു. മലയാളത്തിൽ സ്പിരിച്വൽ ഹൊറർ ജോണറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചുരുക്കം ചില സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ഗെരിഗ. ആദ്യ ഷോ കഴിയുമ്പോൾ ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
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