തിയേറ്റര് ക്ലാഷ് ഉറപ്പ്! ഇത്തവണ മമ്മൂട്ടിയും ദുല്ഖറും നേര്ക്കുനേര്; ബോക്സ് ഓഫിസില് തീപാറിക്കാന് നിരവധി ചിത്രങ്ങള്
ആക്ഷൻ, ത്രില്ലർ, ഹൊറർ, ഫാന്റസി, റൊമാന്റിക്, ഡ്രാമ തുടങ്ങി വിവിധ ജോണറുകളിലുള്ള ഒട്ടേറെ സിനിമകളാണ് ഈ ആഴ്ച പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 1:11 PM IST
ഓരോ മാസവും ഓരോ ആഴ്ചയും പുത്തന് ചിത്രങ്ങള്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളില് പലരും. ഈ ആഴ്ച തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത് വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിലുള്ള ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളാണ്. അമല് നീരദിന്റെ 'ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി Deux' മുതല് ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ തെലുഗു ചിത്രം 'ആകാശംലോ ഒക താര', ധനുഷ് നായകനാകുന്ന 'ഓം: ഓപ്പറേഷൻ മോൾ' എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഹോളിവുഡിൽ നിന്നുള്ള വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളും റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു.
ആക്ഷൻ, ത്രില്ലർ, ഹൊറർ, ഫാന്റസി, റൊമാന്റിക്, ഡ്രാമ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സിനിമകളാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. കൂടാതെ മലയാളത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രേംപാറ്റ' എന്നീ ചിത്രവും സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള് ഈ ആഴ്ച തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോക്സ് ഓഫിസിലും വലിയ മത്സരമായിരിക്കുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകള് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇത്തവണ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളിലെ താരനിരയേയും സംവിധായകരേയും കഥാപശ്ചാത്തലവും പരിചയപ്പെടാം.
ആകാശംലോ ഒക താര (എ ഒ ടി)
ദുൽഖർ സൽമാനെ നായകനാക്കി പവൻ സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ആകാശംലോ ഒക താര'. ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള കൽപ്പന എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാകണമെന്നതാണ് കൽപ്പനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ അവളുടെ സ്വപ്നത്തെ ചുറ്റുമുള്ളവർ സംശയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭാര്യയുടെ കഴിവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ദുൽഖർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇതിനിടെ കരിയറിൽ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ട രോഹിണി എന്ന എയ്റോസ്പേസ് എൻജിനീയറുടെ വരവും കഥയിൽ നിർണായകമാകുന്നു. ഒരു റോക്കറ്റ് നിർമിക്കാൻ പുതിയൊരു സംഘത്തെ തേടുന്ന രോഹിണിയും കൽപ്പനയും കൃഷ്ണയും ഒന്നിക്കുന്നതോടെ അസാധ്യമായി തോന്നുന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു. സാത്വിക വീരവല്ലിയാണ് കൽപ്പനയായി എത്തുന്നത്. ശ്രുതി ഹാസനും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലുണ്ട്.
സംവിധാനം: പവൻ സാദിനേനി
അഭിനേതാക്കൾ: ദുൽഖർ സൽമാൻ, സാത്വിക വീരവല്ലി, ശ്രുതി ഹാസൻ
ഓം: ഓപ്പറേഷൻ മോൾ
ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി, സായ് പല്ലവി എന്നിവർ ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഓം: ഓപ്പറേഷൻ മോൾ'. രഹസ്യാന്വേഷണവും അധോലോകവും രാഷ്ട്രീയവും പ്രമേയമാകുന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഒരു രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് ധനുഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രക്ത ചന്ദന കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുന്നതിനായി മരംവെട്ടുകാരന്റെ വേഷത്തിലാണ് ധനുഷ് എത്തുന്നത്.
സായ് പല്ലവി ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം കള്ളക്കടത്തിൽ കുടുങ്ങിയ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാനും ധനുഷിന്റെ കഥാപാത്രം ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അനധികൃത സാമ്രാജ്യത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നു. ഇതോടെ ദൗത്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നു.
സംവിധാനം: രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി
അഭിനേതാക്കൾ: ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി, സായ് പല്ലവി, ശ്രീലീല, നസീറുദ്ദീൻ ഷാ, ഇന്ദ്രൻസ്.
ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി Deux
മലയാള സിനിമാപ്രേമികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അമൽ നീരദിന്റെ 'ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി Deux'. നവംബർ 19ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിനായി ഒന്നിക്കുന്നത്. നസ്ലിൻ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ടൊവിനോ തോമസ്, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ചന്തു സലിംകുമാർ, രജിഷ വിജയൻ, നദിയ മൊയ്തു, ജ്യോതിർമയി തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്.
അമൽ നീരദ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, അൻവർ റഷീദ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ്, ഫഹദ് ഫാസിൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നീ ബാനറുകളാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. അപ്പു പ്രഭാകറാണ് ഛായാഗ്രഹണം. വിവേക് ഹർഷൻ എഡിറ്റിങ്ങും ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ സംഗീതവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഉണ്ണി ആർ സംഭാഷണവും തപസ് നായക് സൗണ്ട് ഡിസൈനും നിർവഹിക്കുന്നു. ജോസഫ് നെല്ലിക്കലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ. റഫീഖ് അഹമ്മദും വിനായക് ശശികുമാറുമാണ് ഗാനരചയിതാക്കൾ.
സംവിധാനം: അമൽ നീരദ്
അഭിനേതാക്കൾ: നസ്ലിൻ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ടൊവിനോ തോമസ്, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ചന്തു സലിംകുമാർ, രജിഷ വിജയൻ, നദിയ മൊയ്തു, ജ്യോതിർമയി തുടങ്ങിയവർ.
സത്യവാൻ സാവിത്രി
കീർത്തി സുരേഷ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'സത്യവാൻ സാവിത്രി'. ദീപക് എന്ന യുവാവുമായുള്ള ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന സാവിത്രി എന്ന യുവ അഭിഭാഷകയുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. വിവാഹശേഷം ഭർത്താവുമായി അടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് വെറോണിക്ക എന്ന സ്ത്രീയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീപക് പ്രതിയാകുന്നത്.
ഭർത്താവിന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ സാവിത്രി തന്നെ കോടതിയിൽ പ്രതിരോധത്തിനായി ഇറങ്ങുന്നു. എന്നാൽ സ്വന്തം ശക്തനായ മുതിർന്ന ഉപദേഷ്ടാവായ മാർക്കണ്ഡേയനെതിരെ നിയമപോരാട്ടം നടത്തേണ്ടിവരുന്നതോടെ അവളുടെ ജീവിതം നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് എത്തുന്നു. കോടതി മുറിയിലെ പോരാട്ടങ്ങളും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ സംഘർഷങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.
സംവിധാനം: പ്രവീൺ എസ്. വിജയ്
അഭിനേതാക്കൾ: കീർത്തി സുരേഷ്, മിഷ്കിന്
കാലി ഖേതി
ഹൊറർ ത്രില്ലർ പ്രേക്ഷകർക്കായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'കാലി ഖേതി'. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയിൽ അച്ഛനും മകനുമായാണ് ജാക്കി ഷ്രോഫും ശരദ് കേൽക്കറും എത്തുന്നത്. കൃഷിയിടത്തിൽ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ഇരുവരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നതോടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്.
കൃഷിയിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുണ്ട കുടുംബരഹസ്യങ്ങളും മണ്ണിനടിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുരാതനമായ ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയും അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു. ക്രമേണ ശപിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി അതിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കെതിരെ തിരിയുന്നു. അമാനുഷിക ശക്തികളുടെ ഭീകരതയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അച്ഛനും മകനും നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
സംവിധാനം: ഹാരിസ് ഇംതിയാസ് ഖാൻ
അഭിനേതാക്കൾ: ശരദ് കേൽക്കർ, ജാക്കി ഷ്രോഫ്
ദി ഹംഗർ ഗെയിംസ്: സൺറൈസ് ഓൺ ദി റീപ്പിംഗ്
പ്രശസ്തമായ 'ദി ഹംഗർ ഗെയിംസ്' ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ പുതിയ ചിത്രമാണ് 'സൺറൈസ് ഓൺ ദി റീപ്പിംഗ്'. ഫ്രാഞ്ചൈസിലെ ആദ്യ ചിത്രത്തിലെ സംഭവങ്ങൾക്ക് 24 വർഷം മുമ്പുള്ള കഥയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 50-ാമത് ഹംഗർ ഗെയിംസായ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ക്വെല്ലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
16 വയസ്സുകാരനായ ഹെയ്മിച്ച് അബർനതിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഞ്ചാരം. പതിവിലും ഇരട്ടി മത്സരാർഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മാരകമായ മത്സരത്തിലേക്ക് ഹെയ്മിച്ച് എത്തിപ്പെടുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 12ൽനിന്നുള്ള മത്സരാർഥിയായ അയാൾ മറ്റ് ആദരാഞ്ജലികളുമായി ചേർന്ന് കാപ്പിറ്റോളിനും പ്രസിഡന്റ് സ്നോയ്ക്കുമെതിരെ പോരാടുന്നു. മത്സരത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലും സ്നോയുടെ പ്രതികാരം ഹെയ്മിച്ചിന്റെ ജീവിതത്തെ വേട്ടയാടുന്നു. ഭാവിയിലെ കലാപത്തിലേക്കുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾക്കും ചിത്രം വഴിയൊരുക്കുന്നു.
സംവിധാനം: ഫ്രാൻസിസ് ലോറൻസ്
അഭിനേതാക്കൾ: ജോസഫ് സാഡ, മക്കെന്ന ഗ്രേസ്, വിറ്റ്നി പീക്ക്, റാൽഫ് ഫിയന്നസ്, ജെസ്സി പ്ലെമൺസ്
ഹൗ ടു റോബ് എ ബാങ്ക്
ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഹൗ ടു റോബ് എ ബാങ്ക്'. റയാൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുഖംമൂടി ധരിച്ച സംഘം തങ്ങളുടെ കവർച്ചകൾ ചിത്രീകരിച്ച് ഓൺലൈനിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അത്യാഗ്രഹികളായ ബാങ്കുകൾക്കും സാധാരണക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ പോരാടുന്ന ആധുനിക റോബിൻ ഹുഡുകളായാണ് ഇവർ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
സംഘത്തിന്റെ വീഡിയോകൾക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാർ ലഭിക്കുന്നതോടെ എഫ്.ബി.ഐ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുന്നു. ഏജന്റ് ജോൺ വെസ്റ്റും റീഗൻ എന്ന മിടുക്കിയായ ഹാക്കറും ചേർന്ന് സംഘത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതിനിടെ മറ്റൊരു വലിയ കവർച്ചയ്ക്കായി സംഘം പദ്ധതിയിടുന്നതോടെ സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നു. നിക്കോളാസ് ഹോൾട്ടും സോയ് ക്രാവിറ്റ്സും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രം ആക്ഷനും ത്രില്ലറും കോർത്തിണക്കുന്നു.
സംവിധാനം: ഡേവിഡ് ലീച്ച്
അഭിനേതാക്കൾ: നിക്കോളാസ് ഹോൾട്ട്, സോയ് ക്രാവിറ്റ്സ്, പീറ്റ് ഡേവിഡ്സൺ, ജോൺ സി. റെയ്ലി, അന്ന സവായ്
ഗോഡ്സില്ല മൈനസ് സീറോ
ഗോഡ്സില്ല ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഗോഡ്സില്ല മൈനസ് സീറോ'. യുദ്ധാനന്തര ജപ്പാന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയിൽ ആദ്യ ഗോഡ്സില്ല ആക്രമണത്തിന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കൊയിച്ചി ഷിക്കിഷിമയും കുടുംബവും സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ഭീഷണി എത്തുന്നത്.
മൂന്ന് തലയുള്ള ഭീമാകാരനായ രാക്ഷസൻ കിംഗ് ഗിഡോറയുടെ വരവും പുനരുജ്ജീവിച്ച ഗോഡ്സില്ലയുടെ തിരിച്ചുവരവും ജപ്പാനെ വീണ്ടും അപകടത്തിലാക്കുന്നു. രണ്ട് ഭീകരശക്തികൾക്കിടയിൽ രാജ്യം അകപ്പെടുമ്പോൾ പഴയ സഖ്യകക്ഷികളുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും സഹായത്തോടെ കൊയിച്ചി പ്രതിരോധത്തിനിറങ്ങുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാനും രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനുമുള്ള പോരാട്ടമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം.
സംവിധാനം: തകാഷി യമസാക്കി
അഭിനേതാക്കൾ: റ്യൂനോസുകെ കാമികി, മിനാമി ഹമാബെ, ഹിഡെതാക യോഷിയോക, മസാമി നാഗസാവ, മിൻ തനക
പ്രേംപാറ്റ
ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിൽ എത്തുന്ന ക്യാംപസ് പ്രണയ ചിത്രമാണ് 'പ്രേംപാറ്റ'. ജോമോൻ ജ്യോതിർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം യുവപ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഒരുക്കുന്നത്. പുതുതലമുറയുടെ സൗഹൃദവും പ്രണയവും ആഘോഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ കോളജ് ജീവിതമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലം.
'ആയിഷ', 'ഇഡി' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആമിർ പള്ളിക്കൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണിത്. എഴുത്തുകാരൻ ലിജീഷ് കുമാറും ആമിർ പള്ളിക്കലും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ചിത്രത്തിനുണ്ട്. 'കഞ്ചാവ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാർക്ക് പരിചിതനായ ലിജീഷ് കുമാറാണ് കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കുന്നത്.
നവംബർ 27നാണ് പുതിയ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്.
സംവിധാനം: ആമിർ പള്ളിക്കൽ
അഭിനേതാക്കൾ: ജോമോൻ ജ്യോതിർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ.