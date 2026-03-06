ഇത്തവണ എന്തായിരിക്കും? പ്രേക്ഷകരെ കോരിത്തരിപ്പിക്കാന് വീണ്ടും രണ്വീര് സിംഗ്; ധുരന്ധര് 2 ട്രെയിലര് തിയതി പുറത്ത്
തിയേറ്ററില് തീപ്പാറിച്ച സ്പൈ ത്രില്ലര് ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രം ധുരന്ധറിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഈ വര്ഷം മാര്ച്ച് 19 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 6, 2026 at 11:44 AM IST
ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് രണ്വീര് സിംഗ് നായകനായി എത്തുന്ന ധുരന്ധന് 2. ആഗോളബോക്സ് ഓഫിസില് മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച് 1300 കോടി രൂപയിലധികം വരുമാനമാണ് ധുരന്ധര് സ്വന്തമാക്കിയത്. ചിത്രം വിജയകരമായി പ്രദര്ശനം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് രണ്ടാം ഭാഗവും പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഇപ്പോഴിതാ ആഴ്ചകളോളം നീണ്ട ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും കാത്തിരിപ്പിനും ആരാധകരുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവേശത്തിനും ശേഷം ധുരന്ധർ 2വിന്റെ ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി. ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസും ബി 62 സ്റ്റുഡിയോസും ചേര്ന്നാണ് പോസ്റ്റര് പുറത്തിറക്കിയത്.
പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്ലർ നാളെ ( 2026 മാര്ച്ച് 7) രാവിലെ 11.01 ന് പുറത്തു വിടും. രൺവീർ സിംഗ് ജസ്കിരത് സിംഗ് രംഗിയായും ഹംസയായും തന്റെ ഇരട്ട വേഷങ്ങളില് എത്തുന്ന ചിത്രം, ചരിത്രത്തിൽ അജ്ഞാതരായ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന വമ്പൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത്.
ആദിത്യ ധർ ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇന്ത്യയിലും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിലും, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ അമേരിക്ക, കാനഡ, യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റെക്കോർഡ് ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്.
ഈ വര്ഷം മാര്ച്ച് 19 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. ധുരന്ധര് 2 വിന്റെ ആവേശഭരിതമായ ടീസര് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 3) സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ആദിത്യ ധർ തന്നെയാണ് ഈ സ്പൈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സിനിമാ വ്യവസായവും എക്സിബിറ്റർമാരും, രണ്ടാം ഭാഗമായ ധുരന്ധർ പ്രതികാരത്തിൽ വമ്പൻ പ്രതീക്ഷയാണ് പുലർത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ മഹാവിജയത്തിൽ സിനിമാ വ്യവസായം ഒന്നടങ്കം പന്തയം വെക്കുന്നതോടെ, ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വാനോളം ഉയരുകയാണ്.
ബി62 സ്റ്റുഡിയോ നിർമ്മിച്ച് ജിയോ സ്റ്റുഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആദിത്യ ധർ ചിത്രം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ ആണ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2026 മാർച്ച് 19ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ഗുഡി പഡ്വയുടെയും ഉഗാദിയുടെയും അവസരത്തിലും ഈദിന് മുന്നോടിയായും പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രം രചിച്ചതും സംവിധായകൻ ആദിത്യ ധർ തന്നെയാണ്. ജ്യോതി ദേശ്പാണ്ഡെയും ലോകേഷ് ധറും ആദിത്യ ധറും ചേർന്നാണ് ഈ മെഗാ മാസ്സ് ആക്ഷൻ സ്പൈ ത്രില്ലർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിആർഒ - ശബരി.
