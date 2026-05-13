'അപ്പുവിന്‍റെ ഗേള്‍ഫ്രണ്ടിന്‍റെ പേരാണ് എസ്‌തര്‍'! മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എസ്‌തര്‍ അനില്‍

"ലാൽ അങ്കിൾ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു ലൂസ് ഷർട്ടുമിട്ട് നിലത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് മോഹൻലാലിന്‍റെ മകൻ എന്ന് വിശ്വിസിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു"

Published : May 13, 2026 at 8:47 PM IST

ബാലതാരമായി മലയാളികളുടെ ഉള്ളില്‍ ചേക്കേറിയ താരമാണ് എസ്‌തര്‍ അനില്‍. ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളില്‍ കുട്ടി താരമായി എസ്‌തര്‍ അനില്‍ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ പോലും ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രം ദൃശ്യത്തിലാണ് ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയത്.

ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം റിലീസിനെത്തുമ്പോള്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമോഷന്‍റെ ഭാഗമായി എസ്‌തര്‍ പ്രണവ് മോഹന്‍ലാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്നത്.

ചുരുക്കം സിനിമകളില്‍ മാത്രമാണ് വേഷമിട്ടിട്ടുള്ളുവെങ്കിലും ഒട്ടേറെ ആരാധകര്‍ പ്രണവ് മോഹന്‍ലാലിന് ഉണ്ട്. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നില്‍ വരുന്നതിന് മുന്‍പ് പിന്നണിയിലും പ്രണവ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീത്തു ജോസഫിനോടൊപ്പം വിവിധ സിനിമകളില്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്‌ടറാണ് താരം ജോലി ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ദൃശ്യത്തിന്‍റെ തമിഴ് പതിപ്പായ പാപനാശം.

ഈ ചിത്രത്തില്‍ എസ്‌തര്‍ അനിലും വേഷമിട്ടിരുന്നു. ആ സമയം സിനിമയുടെ സെറ്റില്‍ വച്ച് പ്രണവുമായി സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ഓര്‍മകള്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി. പ്രണവിന്‍റെ ഗേള്‍ഫ്രണ്ടിന്‍റെ പേരും തന്‍റെ പേരും എസ്‌തര്‍ എന്നാണ് എന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചും എസ്തര്‍ ഓര്‍ത്തു. ദൃശ്യം 3യുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് എസ്‌തര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.

"പ്രണവ് മോഹൻലാൽ ദൃശ്യത്തിന്‍റെ തമിഴ് പതിപ്പായ പാപനാശത്തിന്‍റെ ക്രൂവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടായിരുന്നു. ക്ലാപ് ബോർഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നയാളായിരുന്നു. കേരളത്തിലായിരുന്നു പാപനാശത്തിന്‍റെ ഷൂട്ടെങ്കിലും തമിഴ് ക്രൂവായിരുന്നു അധികവും. മോഹൻലാലിന്‍റെ മകൻ സെറ്റിലുണ്ടെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി അവർ കുറച്ച് പേർ വന്നു.

അവർ തിരഞ്ഞു നടന്നിട്ട് അപ്പുവിനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ നിലത്തിരിക്കുന്ന പ്രണവിനെ അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. മുടിയൊക്കെ നീട്ടി, ലാൽ അങ്കിൾ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു ലൂസ് ഷർട്ടുമിട്ട് നിലത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് മോഹൻലാലിന്‍റെ മകൻ എന്ന് വിശ്വിസിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു. ആ ഷർട്ടിൽ എന്തോ കീറലുമുണ്ടായിരുന്നു.

ലാൽ അങ്കിൾ ജാഗ്വർ കാറൊക്കെ കൊടുത്തുവിട്ടിരുന്നെങ്കിലും പ്രണവ് ക്രൂവിന്‍റെ ബസിലാണ് പോയിരുന്നത്. ജീത്തു സാറായിരുന്നു ആ കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. പ്രണവ് അധികം സംസാരിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു, ഞാനും വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ചേ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളു. എസ്തര്‍ എന്നൊരു ഗേള്‍ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ഞാന്‍ പോയി ചോദിച്ചു. എങ്ങനെ അറിയാം എന്ന് പ്രണവേട്ടന്‍ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു.. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുചോദ്യം ചോദിച്ചത്", എസ്‌തര്‍ പറഞ്ഞു.

"അത് ലാൽ അങ്കിൾ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. 'ഒരു നാൾ വരും' എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ്‌തര്‍ എന്ന പേര് മലയാളികൾക്കിടയിൽ അത്ര പരിചിതമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പേര് മാറ്റണോ എന്നൊരു ചർച്ച വന്നിരുന്നു. മണിയൻപിള്ള രാജു അങ്കിൾ അപ്പോൾ ലാൽ അങ്കിളിനോട് അതേകുറിച്ച് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയൊരു രീതി സിനിമയിൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്‍റെ പേര് മാറ്റല്ലേ എന്ന് മനസിൽ ഇങ്ങനെ കരുതുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ലാൽ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു, ' എസ്‌തര്‍ നല്ല പേരല്ലേ, അപ്പുവിന്‍റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിന്‍റെ പേരാണ് എസ്‌തര്‍. അത് വെച്ചോളൂ മാറ്റേണ്ട,' എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതേ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പ്രണവിനോട് ചോദിച്ചത്", എസ്‌തര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21 നാണ് ദൃശ്യം 3 ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

