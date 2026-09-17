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രാമേശ്വര തീരത്ത് കണ്ട കാഴ്‌ചയിൽനിന്ന് ഒരു സിനിമ; സജീവ് പാഴൂർ ചിത്രം 'എന്ന വിലൈ' ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ

സിനിമയുടെ റിലീസ് വേളയിൽ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളുമായി സജീവ് പാഴൂർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

ENNA VILAI
എന്ന വിലൈ ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 1:26 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 1:51 PM IST

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ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ തിരക്കഥാകൃത്ത് സജീവ് പാഴൂർ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് 'എന്ന വിലൈ'. നിമിഷാ സജയനും കരുണാസും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ചിത്രം തമിഴ് ഭാഷയിലാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു.

സിനിമയുടെ റിലീസ് വേളയിൽ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സജീവ് പാഴൂർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ചു. ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച 'എന്ന വിലൈ' മികച്ച നിരൂപക പ്രശംസയാണ് നേടിയത്. പതിനാറാമത് ദാദ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും ചിത്രം നേടി. വൈ ജി മഹേന്ദ്രൻ, പൂർണ്ണിമ ഭാഗ്യരാജ്, മൊട്ട രാജേന്ദ്രൻ, വിജയലക്ഷ്മി, ഷാഷ, പ്രവീണ, കമലേഷ്, ഗോലി സോഡ പാണ്ഡി, ജെ. എസ്. കവി, മോഹൻ റാം, നിഴൽഗൽ രവി, വിവിയാന, ചേതൻ കുമാർ, തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രാമേശ്വരവും ചെന്നൈയും അടക്കം 56 ലൊക്കേഷനുകളിൽ ആയിട്ടാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.



എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം തമിഴ് സിനിമ


'കേശു ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ രാമേശ്വരം സമുദ്രതീരത്ത് കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് എന്ന വിലൈ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആധാരം ആയതെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയം തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഒരുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആധികാരികത ലഭിക്കുക. ആ നാട്ടിലെ ജീവിതമാണല്ലോ സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം. മാത്രമല്ല തമിഴ് ഭാഷയോട് വൈകാരികമായ ഒരു അടുപ്പവുമുണ്ട്.



ഉർവശിയും നിമിഷയും


താൻ തിരക്കഥ എഴുതിയ 'തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും' എന്ന ചലച്ചിത്രം സിനിമയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആദ്യം സമീപിച്ചത് ഉർവശി ചേച്ചിയെ ആയിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ 'എന്ന വിലൈ' എന്ന സിനിമയുടെ ആശയവും ആദ്യം സംസാരിച്ചത് ഉർവശി ചേച്ചിയോട് തന്നെ. ചേച്ചിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ആശയം എഴുതി തുടങ്ങിയത്.

യോഗി ബാബുവിനെ നായകനാക്കാൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ. അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചതുമാണ്. പിന്നീട് പല സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ കാസ്റ്റിങ് അപ്പാടെ മാറി. ഉർവശി ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ആലോചിച്ച വേഷങ്ങൾ എല്ലാം പിന്നീട് ചെയ്തത് നിമിഷയാണ്. അതൊരു യാദൃച്ഛികത മാത്രമാണെന്ന് സജീവ് പാഴൂർ വ്യക്തമാക്കി.

ENNA VILAI
എന്ന വിലൈ ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കോർട്ട് റൂം ഡ്രാമയുടെ സ്വഭാവമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ എത്ര പണം കൊടുത്താലും നേടാനാകാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വില മതിക്കാനാകാത്ത അത്തരം ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം. ചിത്രത്തിൽ ഒരു കേസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊരു വിഷയം സിനിമയിൽ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ENNA VILAI
എന്ന വിലൈ ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
ഒരു മലയാളി സംവിധായകൻ തമിഴ് സിനിമ ഒരുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന മലയാളചുവ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തമിഴ് ജനതയുടെ സംസ്കാരവും ജീവിതവും അടുത്തറിയാനുള്ള ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. തമിഴ്നാട്ടിലെ പല ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു, അവിടെ താമസിച്ചു.

ഗ്രാമവാസികളുടെ ഒപ്പം കൂടി അവരുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും നോക്കി കണ്ടു. അവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭാഷയിലെ സ്ലാങ്ങ് വ്യതിയാനമാണ്. ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന രീതികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതൊക്കെ കൃത്യമായി തിരക്കഥയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയതെന്ന് സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി.


ചിത്രത്തിൽ നിമിഷാ സജയൻ ഒരു വക്കീൽ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കരുണാസ് അതിമനോഹരമായി ഈ സിനിമയിൽ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും സംവിധായകൻ വിശദീകരിച്ചു.

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Last Updated : September 17, 2026 at 1:51 PM IST

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