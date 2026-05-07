കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ്, പ്രിയദർശൻ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി; ഏക്താ കപൂർ
ഭൂത് ബംഗ്ല തിയേറ്ററുകളില് തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രിയദര്ശനും അക്ഷയ് കുമാറും ഒന്നിക്കുന്നത് 14 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 12:08 PM IST
പ്രിയദര്ശന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരിയര് ഹിറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഭൂത് ബംഗ്ലാ. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ മിന്നുന്ന വിജയത്തില് സംവിധായകനെ വാനോളം പ്രശംസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂത് ബംഗ്ലാ സിനിമയുടേതടക്കം നിര്മാതാവായ ഏക്താ കപൂര്.
തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്ന് സമ്മാനിച്ച പ്രിയദർശന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവം പങ്കുവെച്ചുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏക്താ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്.
ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രിയദർശൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഏക്ത പറയുന്നു.
"ഏക്ത, ഈ സിനിമയിലൂടെ നിങ്ങൾ പണം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ നിർമ്മാതാവിന് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്യില്ല," എന്നായിരുന്നു പ്രിയദർശന്റെ വാക്കുകൾ. ഒരു സംവിധായകൻ തന്റെ നിർമ്മാതാവിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപൂർവമാണെന്ന് അവർ കുറിച്ചു.
"തന്റെ നൂറാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളോടൊപ്പമായിരുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങളെപ്പോലെ ശക്തമായ നിലപാടുകളുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ വലിയ തർക്കങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പരസ്പരം ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ബഹുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് അവർ കണ്ടില്ല. പ്രിയദർശനോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തതുപോലെ ഇത്രയേറെ ആസ്വദിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്കൊപ്പവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
അദ്ദേഹം ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇതായിരുന്നു, 'ഏക്താ, ഈ സിനിമയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പണം ലഭിക്കാത്ത ഒരു സിനിമയിലും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാറില്ല.' ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിർമാതാവ് സുരക്ഷിതനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിലപാട് പ്രിയൻ സാറിനെപ്പോലെ തന്നെ അപൂർവ്വമായിരിക്കും! എന്റെ കമ്പനിയുടെ പണവും ഈ സിനിമയും സുരക്ഷിതമായ കൈകളിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷേ അവയെല്ലാം തികഞ്ഞ ബഹുമാനത്തോടെയായിരുന്നു. ഒരോ ദിനവും ഒരു സംവിധായകൻ തന്നെയാകണം ആ കപ്പലിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; അതൊരു മികച്ച യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു!
പ്രിയൻ സർ, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനും അച്ചടക്കത്തിനും എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എനിക്ക് നൽകിയതിനും നന്ദി! ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കാനാവില്ല. എപ്പോഴും ഏറെ സ്നേഹം ബഹുമാനം!’’–ഏക്താ കപൂർ കുറിച്ചു.
പ്രിയദർശൻ-അക്ഷയ് കുമാർ കൂട്ടുകെട്ട് 14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിച്ച 'ഭൂത് ബംഗ്ല' തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം ഏക്ത കപൂർ ആയിരുന്നു. 120 കോടി ബജറ്റിൽ നിർമിച്ച ചിത്രം ഏകദേശം 200 കോടി രൂപ ബോക്സ്ഓഫിസിൽ നിന്നും നേടി കഴിഞ്ഞു. അക്ഷയ് കുമാറിനൊപ്പം വമിഖ ഗബ്ബി, തബു, പരേഷ് റാവല്, അസ്രാണി, രാജ്പാല് യാദവ് തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിആർഒ ആതിര ദിൽജിത്ത്.