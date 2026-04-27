മുട്ടത്തോട് പൊട്ടിക്കാതെ ഉള്ളിലൊരു ലോകം; 2.5 എംഎം സുഷിരത്തിലൂടെ വിസ്മയം തീർക്കുന്ന സൂരജ് കുമാർ
മുട്ടത്തോട് പൊട്ടിക്കാതെ, അതിനുള്ളിലെ സുഷിരത്തിലൂടെ വിസ്മയങ്ങൾ വരച്ചിടുന്ന മൈക്രോ ആർട്ടിസ്റ്റ് സൂരജ് കുമാർ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 27, 2026 at 3:33 PM IST
അക്കി വിനായക്
ലോകത്ത് ഒരാളെപ്പോലെ ഏഴ് പേരുണ്ടാകാം എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും, ചില പ്രതിഭകൾക്ക് പകരക്കാരായി അവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ വിസ്മയകരമായ ഒരു കലാരൂപത്തിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ കലാകാരനാണ് തൃശൂർ വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ സൂരജ് കുമാർ. മുട്ടത്തോട് പൊട്ടിക്കാതെ, അതിനുള്ളിലെ സുഷിരത്തിലൂടെ വിസ്മയങ്ങൾ വരച്ചിടുന്ന ഈ മൈക്രോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇന്ന് കലാലോകത്തെ അത്ഭുതമാണ്. നിലവിൽ മലയാള സിനിമയിൽ കലാസംവിധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ജയസൂര്യ നായകനായി പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം കത്തനാരിൽ അടക്കം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി മുട്ടത്തോടിനുള്ളിലെ ചിത്രങ്ങളെപ്പറ്റി സൂരജ് കുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
കുട്ടിക്കാലത്ത് ബാലരമ ഡൈജസ്റ്റിൽ കണ്ട രണ്ടു ചിത്രങ്ങളാണ് തൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാവാസനയെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചത്. ആ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു കോഴിമുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ വരച്ചത് പോലെയാണ് സൂരജിന് തോന്നിയത്. ഈ തോന്നൽ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു. കലാമേഖലയോട് ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയെങ്കിലും ഉള്ളിലെത്തി ആളിക്കത്താൻ പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു. മറ്റാരും സഞ്ചരിക്കാത്ത കലാ വഴികളിലൂടെ സൂരജിനെ സഞ്ചരിക്കാൻ പിൽക്കാലത്ത് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരു കടുകുമണിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൗതുകം.
കടുകുമണിയിൽ വിരിഞ്ഞ കലാവിരുത്
ഹൈസ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് ഒരു കടുകുമണി മുറിച്ച് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള വായനയാണ് സൂരജിനെ ഈ വഴിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഒരു കടുകുമണിയെ നൂറിലധികം കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചുകൊണ്ട് സൂരജ് തൻ്റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചു. സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളകളിൽ 200 കഷ്ണങ്ങൾ വരെയായി കടുക് മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന സൂരജിൻ്റെ കരവിരുത് വലിയ കൈയടി നേടി. എന്നാൽ, "ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?" എന്ന നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യമാണ് മുട്ടത്തോടിനുള്ളിലെ ചിത്രരചന എന്ന അതികഠിനമായ ദൗത്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചത്.
മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ വരയ്ക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി നൂറുകണക്കിന് മുട്ടകൾ വാങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും സൂരജ് തളർന്നില്ല.
മുട്ടയിൽ 2.5 മില്ലീമീറ്റർ മാത്രം വ്യാസമുള്ള ഒരു ചെറിയ സുഷിരമുണ്ടാക്കി സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് അകത്തെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും പുറത്തെടുക്കും. അതിനുശേഷം തോടിനുള്ളിലെ പാടയും നീക്കം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കും.
ടെലഫോൺ വയറുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും ചെമ്പും പഞ്ഞിയും ഒക്കെ ശേഖരിച്ച് ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ കടക്കുന്ന ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഒടുവിൽ ഉണങ്ങിയ ഈർക്കിൽ ചീകി മിനുക്കിയെടുത്താണ് സൂരജ് തൻ്റെ പ്രകൃതിദത്തമായ ബ്രഷ് നിർമിച്ചത്.
വാട്ടർ കളർ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ലാലേട്ടനെയും യേശുക്രിസ്തുവിനെയും വരച്ചു തുടങ്ങിയ സൂരജ്, പിന്നീട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ 14 പീഡാനുഭവങ്ങൾ 14 മുട്ടത്തോടുകൾക്കുള്ളിലായി വിസ്മയകരമായി ആവിഷ്കരിച്ചു. ഇത് പ്രദേശത്തെ പള്ളിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതോടെയാണ് സൂരജ് എന്ന കലാകാരൻ ജനശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുന്നത്.
ബിനാലെ നൽകിയ വഴിത്തിരിവ്
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കൊച്ചിൻ ബിനാലെയാണ് ഈ കലാകാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത്. അഞ്ച് ദിവസം മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചപ്പോൾ സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഒരുപോലെ ആ വിസ്മയത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഒരു പ്രമുഖ വാർത്താ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ വരച്ചു നൽകിയത് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. അതോടെയാണ് മുട്ടത്തോടിനുള്ളിലെ ഈ 'സൂക്ഷ്മ ചിത്രരചന' ലോകം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്.
വില്ക്കാനില്ല ഈ സൃഷ്ടികള്
എൻ്റെ കലാസൃഷ്ടികൾ വാങ്ങാൻ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും ഇതുവരെ വിൽക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. പലരും മോഹ വിലയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഞാനെങ്ങനെയാണ് വില പറയുക. നിലവിൽ ലോക റെക്കോർഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത്. ഗിന്നസിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. കഴിഞ്ഞവർഷം ടാലൻ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ പേരെഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നൂറിലധികം ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 75 ഓളം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു. മുട്ടത്തോടല്ലേ തട്ടിയും മുട്ടിയും ഒക്കെ ചിലതൊക്കെ കേടാകും.
സിനിമയിലെ കലാസംവിധാന രംഗത്ത് സജീവമായ ഇദ്ദേഹം ഇതിനോടകം 25-ഓളം ചിത്രങ്ങളിൽ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. ജയസൂര്യയുടെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രമായ 'കത്തനാർ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകളിൽ തൻ്റെ കൈയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചു. 'ആട് 2' എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് സമയത്ത് ജയസൂര്യയുടെ ചിത്രം മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ വരച്ചപ്പോൾ താരം തന്നെ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചത് വലിയ പ്രചോദനമായെന്ന് ഈ കലാകാരൻ പറയുന്നു. ബിജുമേനോൻ, നസ്ലിൻ തുടങ്ങി നിരവധി മലയാള താരങ്ങൾ എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കണ്ണുകൾക്ക് കരുതലാവണം; താൽക്കാലിക ഇടവേള
മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി കണ്ണുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. ആദ്യകാലത്ത് ഒക്കെ കാഴ്ചയും കോൺസെൻട്രേഷനും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. വീട്ടിലിരുന്നു ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും ഒരു വർക്ക് പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കലാ ജീവിതം വളരെ സീരിയസ് ആയി ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരമാവധി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വീട്ടുകാർ ശ്രമിച്ചു. നിലവിൽ എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. മണിക്കൂറുകളോളം ഇമവെട്ടാൻ പോലും മറന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല. ചികിത്സ തേടിയപ്പോൾ കണ്ണിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഞാനത് പുനരാരംഭിക്കും. ചുവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ചിത്രമെഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ എത്ര മുട്ട
മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഒരു ചിത്രം വരച്ചു തീർക്കുന്നത് എന്നാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ എത്ര മുട്ടകൾ വേണ്ടിവരും എന്ന ചോദ്യം നേരിടുന്നത്. ഒരു കലാകാരൻ ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്ന് ഒരിക്കലും കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച.. സമയക്രമമായി ചെയ്തുതീർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ ഇത്. പിന്നെ മുട്ടയുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യം. ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഒരു മുട്ട മതി. ദ്വാരത്തിലൂടെ ചായവുമായി കടന്നുചെല്ലുന്ന ഈർക്കിൽ ബ്രഷിൻ്റെ ഒരു മൃദുസ്പർശം പോലും ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന വരെയായി മാറാം. ചെറിയൊരു പാകപ്പിഴ സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത മുട്ട തോടിലേക്ക് പോകണം. മുട്ടയുടെ ദ്വാരം വലുതായാലും പുതിയൊരു മുട്ടത്തോട് എടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. നിരവധി മുട്ട തോടുകൾ കരുതിവച്ചാണ് ഒരു ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.
ദാസേട്ടൻ്റെ ചിത്രം
വരച്ചതിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ദാസേട്ടൻ്റേതായിരുന്നു. മലയാളത്തിൻ്റെ ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസിൻ്റെ ചിത്രം. മുഖം വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെയർ പാറ്റേൺ പിടിക്കാൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടി.
ആത്മസംതൃപ്തി നൽകിയ ചിത്രം
വിഖ്യാത പെയിൻ്റർ വിൻസൻ്റ് വാൻഗോഗിൻ്റെ സൺഫ്ലവർ എന്ന ചിത്രമാണ് എനിക്ക് വരച്ചത് ഏറ്റവും ആത്മസംതൃപ്തി നൽകിയ ചിത്രം. എഡ്വേർഡ് മങ്ക് എന്ന വിഖ്യാത പെയിൻ്ററുടെ ദി സ്ക്രീൻ എന്ന ചിത്രവും ഞാൻ മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്വയം മറന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇമ പോലും വെട്ടാതെ ആ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ അശ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് ആ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ണിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഏകദേശം ഒരാഴ്ച എൻ്റെ കാഴ്ചയെ ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി.
കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടാൽ ഉടൻതന്നെ സൂരജ് വീണ്ടും മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ അത്ഭുത ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ആരംഭിക്കും. മൈക്രോ ആർട്ടുകൾക്ക് പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വീകാര്യത കുറവാണ്. ഒരു പൊതു സ്ഥലത്ത് എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ പോലും കാണാനെത്തുന്ന ആയിരം പേരൽ പത്ത് പേർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കലാസൃഷ്ടിയെ വളരെ സീരിയസ് ആയി വീക്ഷിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവർ മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ ഒരു ചിത്രം എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നകലും. ആ ചിത്രം മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും അത്തരത്തിലുള്ളവർ മെനക്കെടാറില്ല.
Also Read: കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ലിജോ മോളും ഒന്നിക്കുന്നു; നിഗൂഢതകള് നിറഞ്ഞ 'ഉന്മാദം', ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്