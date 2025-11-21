"ചോദ്യങ്ങള് ചോദിച്ച് തന്നെ മുന്നേറുക", മീനാക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മീനാക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്ക്ക് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ നന്ദി അറിയിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടാണ് പുതിയ പാഠ്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടി മീനാക്ഷിയുടെ പരാമര്ശങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയുമായി മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മീനാക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്ക്ക് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളെല്ലാം പരിഷ്കരിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് കുറിച്ചു.
ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പുതുക്കുമെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടാണ് നാം പുതിയ പാഠ്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെയെന്നും നല്ലതിനെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
"പ്രിയപ്പെട്ട മീനാക്ഷിയ്ക്ക്, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മീനാക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കണ്ടു. അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എല്ലാം പരിഷ്കരിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടാണ് നാം പുതിയ പാഠ്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പുതുക്കുമെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്.
ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും, ട്രാഫിക് ബോധവത്ക്കരണവും, സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതയും, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും, നിയമ സാക്ഷരതയുമെല്ലാം വിവിധ ക്ളാസുകളിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ, നല്ലതിനെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ, വി ശിവൻകുട്ടി." -വി ശിവന്കുട്ടി കുറിച്ചു.
മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിന് മീനാക്ഷി മറുപടിയും കുറിച്ചു. തന്റെ പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചതിനും പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താന് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചതിലും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി എന്നാണ് മീനാക്ഷി കുറിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഇതിന് മുന്പും മന്ത്രിയോട് തനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നുവെന്നും മീനാക്ഷി കുറിച്ചു.
"പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചതിലും.. കാര്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ട് കൂടെ ചേർന്നതിനും.... അങ്ങേയ്ക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി... മുൻപും വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ സാറിനോട് എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു.. വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം എനിക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ തന്നതും ഓർമ്മയിലുണ്ട്... ഇപ്പോൾ പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം എന്ന് അറിയിച്ചതിലും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി..." -മീനാക്ഷി കുറിച്ചു.
മീനാക്ഷിയുടെ ഈ മറുപടിക്ക് "ചോദ്യങ്ങള് ചോദിച്ച് തന്നെ മുന്നേറുക" എന്ന് മന്ത്രി വീണ്ടും മറുപടി നല്കി.
