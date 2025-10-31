ETV Bharat / entertainment

മമ്മൂട്ടി ഡ്യൂപ്പില്ലാതെ കാറോടിച്ച രംഗങ്ങൾ; 'ദി ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ' എഡിറ്റിങ് അനുഭവം പങ്കുവച്ച് നൗഫൽ അബ്‌ദുല്ല

ആദ്യ ചിത്രമായ 'അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം' ഫസ്റ്റ് കട്ടിൽ നിർമാതാവിന് തൃപ്തിയായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് വിജയമായി. 'കെട്ടിയോളാണ്‌ൻ്റെ മാലാഖ'യുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ആസിഫ് അലിയുടെ അഭിനയം മികവോടെ അവതരിപ്പിച്ചത് എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Editor-Noufal Abdulla (Instagram)
October 31, 2025

അക്കി വിനായക്

'നുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം' എന്ന സിനിമയിലൂടെ കടന്നുവന്ന് പ്രശസ്തനായ ചിത്രസംയോജകനാണ് നൗഫൽ അബ്ദുല്ല. 'കെട്ടിയോളാണൻ്റെ മാലാഖ', 'കപ്പേള', മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'ദി ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ' തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്' എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും നൗഫൽ അബ്ദുല്ലയാണ്. ചിത്രസംയോജകൻ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ സിനിമ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു. നൗഫൽ അബ്ദുല്ല ആദ്യമായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചലച്ചിത്രം ഖാലിദ് റഹ്മാൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ആസിഫ് അലിയും ബിജു മേനോനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം' ആയിരുന്നു.

'അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് രജീഷ വിജയൻ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവച്ചത്. ഈ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് അവർക്ക് മികച്ച നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ഈ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് കട്ട് കണ്ടശേഷം നിർമാതാവായ ഷാജി നടേശൻ സംതൃപ്തനല്ലായിരുന്നുവെന്ന് നൗഫൽ അബ്ദുല്ല ഓർത്തെടുക്കുന്നു. 'അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം' വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എഡിറ്റിങ് പാറ്റേൺ പരീക്ഷിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു. അതുവരെ കണ്ട ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വേഗതയും ഭാവവുമാണ് സംവിധായകനും താനും മനസ്സിൽ കണ്ടത്.

അനുരാഗിൻ കരിക്കിൻ വെള്ളം (instagram)

നിർമാതാവിൻ്റെ അതൃപ്തിയും പ്രതിസന്ധികളും

ചിത്രം ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിർമാതാവായ ഷാജി നടേശൻ സിനിമ കാണണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നു. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാനറായ ഓഗസ്റ്റ് സിനിമാസ് ആണ് 'അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം' നിർമിച്ചത്. അന്ന് സന്തോഷ് ശിവനും ഷാജി നടേശനും പൃഥ്വിരാജും തമിഴ് നടൻ ആര്യയും ഓഗസ്റ്റ് സിനിമാസിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് സമാന്തരമായി ഓഗസ്റ്റ് സിനിമാസ് നിർമിക്കുന്ന 'ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമം' എന്ന പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 'ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമം' എല്ലാ അർഥത്തിലും ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ള ചിത്രമായിരുന്നു.

ഖാലിദ് റഹ്മാൻ പുതിയ സംവിധായകൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് 'ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമം' എന്ന ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച അതേ മൂല്യം 'അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചോ എന്നും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു 'അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിർമാതാവിനെ ചിത്രം കാണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ദൈർഘ്യം കുറച്ച ശേഷം കാണിച്ചാൽ പോരേ എന്ന് താൻ സംവിധായകനോട് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ തൻ്റെ സിനിമയിൽ ഖാലിദ് റഹ്മാന് വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു.

Editor-Noufal Abdulla (instagram)

അദ്ദേഹം സധൈര്യം നിർമാതാവിനെ സിനിമ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. ലാപ്ടോപ്പിൽ സിനിമ കോപ്പി ചെയ്ത് എറണാകുളത്തെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് നിർമാതാവിനെ ചലച്ചിത്രം കാണിച്ചു. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതും ഷാജി നടേശൻ്റെ മുഖത്ത് നിരാശാഭാവമാണ് ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തിന് 'അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം' എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ കട്ടിൽ ഒട്ടും തൃപ്തി തോന്നിയില്ല. അതോടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ചിത്രത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചു.

അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം വിജയം

സംവിധായകനും നിർമാതാവും നേർക്കുനേരിൽ കണ്ടാൽ ഒരുപക്ഷേ വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകാം എന്ന ഘട്ടം വരെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ. പിന്നീട് ഒരുപാട് അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം സിനിമയുടെ തുടർനടപടികൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ നിർമാണ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു. ഡബ്ബിങ് പൂർത്തിയായ ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിസ്മയാസ് മാക്സ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ അജിത്ത് എ ജോർജ് ആണ് ചിത്രം ഫൈനൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്സിന് ശേഷം അതേ സ്റ്റുഡിയോയിലിരുന്ന് നിർമാതാവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ചിത്രം കണ്ടു.

സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതും നിർമാതാവായ ഷാജി നടേശൻ്റെ മുഖം പെട്ടെന്ന് വിടർന്നു. ഈ സിനിമ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി. സംവിധായകനായ ഖാലിദ് റഹ്മാനെ അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പുണർന്നു. വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു സിനിമയെ കൃത്യമായ മികച്ച രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഒരു പാക്കേജാക്കി മാറ്റിയതോടെ സിനിമയുടെ മുഖം മാറി. 'അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം' മലയാളത്തിലെ മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നായി മാറി. ആസിഫ് അലിയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന സിനിമയായിരുന്നു ഇത്.

'കെട്ടിയോളാണൻ്റെ മാലാഖ' എഡിറ്റിങ് അനുഭവം

ആസിഫ് അലിയുടെ നിരവധി സിനിമകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നൗഫൽ അബ്ദുല്ല പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചത് 'കെട്ടിയോളാണൻ്റെ മാലാഖ' എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗമാണ് ആ സിനിമയുടെ ആത്മാവ്. ആസിഫ് അലി എന്ന നടൻ്റെ മികവുറ്റ പ്രകടനം കൊണ്ട് ആ ചിത്രം സമ്പന്നമായി. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് എക്കാലവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നായി പിന്നീട് മാറുകയും ചെയ്തു. 'കെട്ടിയോളാണൻ്റെ മാലാഖ' എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ നിസാം ബഷീർ തൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ്. തങ്ങളെല്ലാം കരിയർ ഒരുമിച്ച് ആരംഭിച്ചവരാണ്.

എഡിറ്റിങ് ടേബിളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാജിക് എന്ന് പലപ്പോഴും ചില സിനിമകളെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ തൻ്റെ കരിയറിൽ സംഭവിച്ച മാജിക്കാണ് 'കെട്ടിയോളാണൻ്റെ മാലാഖ'. ആ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച രൂപം പുറത്തുവരുന്നത് എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ തന്നെയാണ്. ആദ്യരാത്രിയിൽ ഭാര്യയെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവ് എന്ന ആശയത്തെ മുൻനിർത്തി എടുത്ത ചിത്രം. തൻ്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയും ഇതാണ്. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം എല്ലാവർക്കും ഓർമയുണ്ടാകും. വളരെ ഇമോഷണലായി ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുന്ന ആസിഫലിയുടെ കഥാപാത്രം.

Kettyol Aanente Malakha (instagram)

വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഇമോഷണൽ ഡയലോഗുകളാണ് ആസിഫലിയുടെ കഥാപാത്രം അവിടെ പറയുന്നത്. ഈ രംഗം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോൾ താൻ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻസിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കാറ്. ഒരു കഥാപാത്രം ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കണം, ഏത് ഷോർട്ടിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ആ രംഗം കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു എഡിറ്റർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയുണ്ട്. സിനിമ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകൻ ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല. ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തുള്ള ആസിഫലിയുടെ കഥാപാത്രം ഭാര്യയായ വീണയുടെ കഥാപാത്രത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വീണയുടെ ധാരാളം റിയാക്ഷൻ ഷോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

പക്ഷേ ആസിഫ് അലി എന്ന നടൻ്റെ അഭിനയപാഠവത്തിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സമ്മാനം പോലെ ആ രംഗത്തെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാമെന്ന് താൻ സംവിധായകനായ നിസാമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ആസിഫ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വീണയുടെ റിയാക്ഷൻ ഷോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കി. ആസിഫ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മുഖം മാത്രമാണ് രംഗത്ത് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആസിഫ് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും വീണയുടെ റിയാക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതും.

Kettyol Aanente Malakha (instagram)

ഒരു കഥാപാത്രം ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇടാതെ രംഗം ഡയലോഗ് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന് എഡിറ്റർ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അഭിനേതാവ് അത്രയും മികച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കണം. തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസിഫ് അതിമനോഹരമായാണ് ആ രംഗം അവതരിപ്പിച്ചത്. ആസിഫ് ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോട്ടിൽ കത്രിക വയ്ക്കാൻ തോന്നിയില്ലെന്ന് നൗഫൽ അബ്ദുല്ല വ്യക്തമാക്കുന്നു.

'കപ്പേള'യുടെ വലിയ വിജയം

ഏറെ നിരൂപക ശ്രദ്ധ നേടുകയും നിരവധി ഭാഷകളിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ചലച്ചിത്രമായിരുന്നു 'കപ്പേള'. ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും അന്ന ബെന്നും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് അഭിനേതാവ് കൂടിയായ മുസ്തഫയായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമുള്ള അനുഭവം നൗഫൽ അബ്ദുല്ല വിശദീകരിച്ചു. 'കപ്പേള' എന്ന സിനിമയുടെ ഫൈനൽ എഡിറ്റിങ് കണ്ട ശേഷം തനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ആ സിനിമയുടെ മേൽ തോന്നിയില്ല. നല്ല സിനിമയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്തോ ഒരു പോരായ്മ ഫീൽ ചെയ്തു.

കപ്പേള (instagram)

ഒരു തൃപ്തിക്കുറവ് തനിക്ക് തോന്നി. ഒരുപക്ഷേ അത് തനിക്ക് മാത്രം തോന്നിയതാകാം. വലിയ വിജയം താൻ ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ തൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രം വലിയ വിജയമായി മാറി. ഒരുപാട് നിരൂപക പ്രശംസകൾ പിടിച്ചുപറ്റി. നിരവധി ഭാഷകളിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

'ദി ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ' കാർ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ

ഹനീഫ് അദേനി സംവിധാനം ചെയ്ത മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'ദി ഗ്രേറ്റ് ഫാദറും' എഡിറ്റ് ചെയ്തത് നൗഫൽ അബ്ദുല്ലയാണ്. ആ സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് വിശേഷത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചിലത് പറഞ്ഞു. 'ദി ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ' എന്ന സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ താൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമായും കാർ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ആ സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ സംവിധായകനോടൊപ്പം നിരവധി ഫൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കാർ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ എല്ലാം അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് മമ്മൂക്ക തന്നെയാണ്.

കാറിൻ്റെ വീൽ നിരങ്ങി നീങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ഷോട്ടിൽ പോലും മറ്റൊരാളെക്കൊണ്ട് കാർ ഓടിക്കാൻ മമ്മൂക്ക അനുവദിച്ചില്ല. തൻ്റെ മുഖം രംഗത്ത് കടന്നുവരാത്ത ക്ലോസ് ഷോട്ടുകളിൽ പോലും കാർ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ മമ്മൂക്ക തന്നെയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചത്. മലയോരമേഖലയിൽ വച്ച് മമ്മൂക്കയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കാർ പൊലീസ് തടയുന്നുണ്ട്. കഥാപാത്രം പിന്മാറി എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ശേഷം രണ്ടു കാറുകൾക്കിടയിലൂടെ വാഹനം അതിവേഗതയിൽ റിവേഴ്സിൽ ഓടിച്ചു പോകുന്ന രംഗം എല്ലാവർക്കും ഓർമയുണ്ടാകും. മമ്മൂക്കയുടെ കാറിനെ തടയാൻ വരുന്ന രണ്ടു കാറുകൾ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ്.

The Great Father (instagram)

കൃത്യമായ ടൈമിൽ രണ്ടു കാറുകൾക്കിടയിലൂടെ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുന്നത് സാക്ഷാൽ മമ്മൂട്ടി തന്നെ. ഈ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് താൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്പിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രധാന നടൻ തന്നെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള എഡിറ്റിങ് പാറ്റേൺ ആണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതായത് മമ്മൂക്ക കാർ നിരക്കി നീങ്ങുമ്പോൾ അത് മമ്മൂക്കയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രേക്ഷകനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക കൂടി വേണം. അപ്പോഴാണ് പ്രേക്ഷകന് ഹരം കൊള്ളാൻ സാധിക്കുക.

The Great Father (instagram)

പക്ഷേ താനൊരു എഡിറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മമ്മൂക്ക ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നതിലുപരി ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാകും രംഗം എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. സംവിധായകൻ ആ രംഗം ഏത് രീതിയിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യവും നോക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക അജണ്ട മുന്നിൽ വച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊരുപക്ഷേ സിനിമയുടെ കഥ പറച്ചിലിനെ സാരമായി ബാധിക്കും. അങ്ങനെയൊരു രീതി തന്നെയാണ് എല്ലാ സിനിമയിലും താൻ അവലംബിക്കുകയെന്ന് നൗഫൽ അബ്ദുല്ല പ്രതികരിച്ചു. തൻ്റെ ആദ്യ സംവിധാനസംരംഭമായ 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്' തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്നു. പ്രേക്ഷകർ ചിത്രം കണ്ട് വിലയിരുത്താനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

