എഡിറ്റിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് സംവിധാനത്തിൻ്റെ കൊടിമരത്തിലേക്ക്; 'ഉന്മാദം' പിറന്ന വഴി പറഞ്ഞ് കിരൺ ദാസ്
കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെ നായകനാക്കി, ഷാഹി കബീർ രചന നിർവഹിക്കുന്ന 'ഉന്മാദം' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന് കിരൺ ദാസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 3:41 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് മികച്ച ചിത്രസംയോജനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ കിരൺ ദാസ് ആദ്യമായി സംവിധാന കുപ്പായം അണിയുന്നു. കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെ നായകനാക്കി, മികച്ച തിരക്കഥകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഷാഹി കബീർ രചന നിർവഹിക്കുന്ന 'ഉന്മാദം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് കിരൺ ദാസ് സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്.
പൊലീസ് പശ്ചാത്തലത്തോടൊപ്പം നിഗൂഢതയുടെയും വേറിട്ടൊരു ആഖ്യാന ശൈലിയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും തൻ്റെ പുതിയ അനുഭവങ്ങളും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ കിരൺ ദാസ്.
എഡിറ്റിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് സംവിധാനത്തിലേക്ക്
മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായി റഷ് എഡിറ്റിങ് ടേബിളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രം ആ സിനിമയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയല്ല എൻ്റേത്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളുടെയും തിരക്കഥ രചന മുതൽ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമാകാറുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ സമയങ്ങളിലും സഹകരിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെ എല്ലാ അർഥത്തിലും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എഡിറ്റിങ് പ്രോസസിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.
ഈ സിനിമാ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട പേരാണ് ഷാഹി കബീർ. ഈ വർഷം ഒന്നോ രണ്ടോ വലിയ പ്രോജക്ടുകൾ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ആ പ്രോജക്ടുകൾ മാറിപ്പോയപ്പോൾ കുറച്ചു സമയം ലഭിച്ചു. ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള മോഹം കുറച്ചു നാളുകളായി ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് അതിനുള്ള സമയം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് 'ഉന്മാദം' സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ തെളിയുന്നത്.
സംവിധാന മോഹവും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റവും
ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് എപ്പോൾ, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ പ്ലാനുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് കിരൺ ദാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുഹൃത്തായ ഷാഹി കബീറിൻ്റെയും മറ്റു ചില അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ശക്തമായ നിർബന്ധമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
അത് മാത്രമല്ല, സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക തലങ്ങൾ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സിനിമയുടെ ആഖ്യാനരീതിയും ചിത്രീകരണ രീതിയും ഒക്കെ മാറും. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം തന്നെ സിനിമയിൽ പ്രകടമാവും. അതിനുമുമ്പ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി.
'ഉന്മാദം' എന്ന പരിചിതമായ ലോകം
തനിക്ക് ഒരിക്കലും പുതിയൊരു കഥയല്ല 'ഉന്മാദം' എന്ന് കിരൺ ദാസ് പറയുന്നു. ഷാഹി കബീർ അടുത്ത സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതുമായ സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളുടെയെല്ലാം ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉന്മാദത്തിൻ്റെ കഥ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഷാഹയും ഞാനും ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രകളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കഥ ആധികാരികമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സിനിമ പെട്ടെന്ന് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ പുതിയൊരു കഥയെ പെട്ടെന്ന് സമീപിക്കേണ്ടതായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായില്ല. നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയുടെ അടുത്തഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്.
ഷാഹി കബീർ ടച്ച്
പലപ്പോഴും ഷാഹി കബീറിൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് ഒരു ത്രില്ലർ സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന് പറയുമെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിൽ കൂടുതലുമുള്ളത് ഇമോഷൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളായ പൊലീസുകാർ ആരും അതിമാനുഷരല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ്. പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിനുള്ളിലെ ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളും പ്രൊസീജിയറുകളും അതിലോലമായ റിയലിസത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ പ്രകടമാകുന്നത്.
നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമകളിൽ കണ്ടു പരിചയമില്ലാത്ത പല യഥാർഥ അനുഭവങ്ങളും ഷാഹി കബീറിൻ്റെ പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഡീറ്റൈലിംഗ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് തിരക്കഥയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേ പടിയോ അതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിലോ തിരശ്ശീലയിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് ഒരു സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്.
ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇമോഷണൽ വശങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരശ്ശീലയിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരു സംവിധായകൻ മാത്രം പരിശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതിനു മികച്ച ഒരു തിരക്കഥ വേണം, നല്ല കുറെ അഭിനേതാക്കൾ വേണം. ഇതിനുപുറമേ സിനിമയെ സംവിധായകനെ പോലെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷാഹി കബീറിൻ്റെ തിരക്കഥ പൂർണതയുള്ളതാണ്. അഭിനയം കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിനും ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് എല്ലാം സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഷാഹി കബീർ എന്നോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്ത് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു എഡിറ്റർ സംവിധായകനാകുമ്പോൾ
ഇനിയൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നിലെ സംവിധായകനെ പൂർണമായും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഷോട്ട് എടുത്തശേഷം പിന്നീട് കട്ട് ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു എഡിറ്ററുടെ കൃത്യമായ മനോഭാവം ഇതിലൂടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഷോട്ടിൻ്റെ കൃത്യം എവിടെയാണ് കത്രിക വീഴുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. പണ്ടുകാലത്ത് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷോട്ട് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തു എടുക്കുകയാണ് പതിവ്. ആ രീതി വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കണം എന്ന് തോന്നി, ആ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഉന്മാദം ഒരു യഥാർഥ സംഭവമാണോ?
ഷാഹി കബീർ പണ്ട് പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രസകരമായ കെട്ടുകഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഒരു പൊലീസ് കേസന്വേഷണവും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ശക്തികളുടെ സ്വാധീനവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ധാരാളം അനുഭവകഥകൾ പലരും പറയുന്നത് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതൊക്കെ സത്യമാണോ മിഥ്യയാണോ എന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വളരെ കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു കേസ് ഫയൽ ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ചില സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. ഈയൊരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടുപോകുന്ന തികച്ചും സാങ്കല്പികമായ ഒരു കഥയാണ് ഈ ചിത്രം.
വെറുമൊരു ഹൊറർ എലമെൻ്റ് മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം, മറിച്ച് നല്ല കൊമേഴ്സ്യൽ ഘടകങ്ങളുള്ള ചിത്രം തന്നെയാണ് ഉന്മാദം. കഥ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ചിത്രത്തിൻ്റെ ജോണറുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോയിൽ നിന്ന് വിസ്മയങ്ങളിലേക്ക്
അനുദിനം നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നടനാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ. ഒരു പ്രത്യേക റാങ്കുകളും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത, തികച്ചും സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പതിഞ്ഞ രീതിയിൽ, എന്നാൽ ആഴത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളോടെ അഭിനയിക്കേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണിത്. ആ കഥാപാത്രത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
എല്ലാത്തിനെയും ശാന്തമായി സമീപിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണത്. എന്നാൽ, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സാഹചര്യങ്ങളോട് ഇടപെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ ഭയവും ദേഷ്യവുമൊക്കെ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യാമം വെക്കാനും തല്ലാനും മടിക്കാത്ത പ്രകൃതം. എന്നാ താൻ കേസ് കൊട്, ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ പ്രകടനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രത്തിലേക്കും നമുക്ക് ധൈര്യമായി കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നും. ഒരുകാലത്തും ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം മോശം പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടില്ല. ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോയിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ ജീവിത യാത്ര മാതൃകാപരവും പ്രചോദനാത്മകവുമാണ്. ഒരുപക്ഷേ, ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിലെ അഭിനയപാടവം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വന്നേനെ.
ഫാൻ്റസി ഹൊറർ സിനിമകളുടെ കാലവും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കുതിപ്പും
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച തന്നെയാണ് ഇത്തരം സബ്ജക്ടുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ കഥാകൃത്തുക്കളെയും സംവിധായകരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. 'വഴിവിളക്കുകൾ വന്നപ്പോൾ ഒടിയൻ അസ്തമിച്ചു' എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ, ടെക്നോളജി ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ സിനിമയിലെ ഹൊറർ എലമെൻ്റുകൾ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാനുമൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള അലൗകിക വിഷയങ്ങൾ ഒരു സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിൻബലം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.
വലിയ വിഎഫ്എക്സ് പിന്തുണയും ഡോള്ബി അറ്റ്മോസ് സൗണ്ടും ഒക്കെ ഹൊറർ ഫാൻ്റസി സിനിമകളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നു. പണ്ടും ഹൊറർ, ഫാൻ്റസി സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് സിനിമകൾ മാത്രമാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അപര്യാപ്തത തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു മികച്ച തിയേറ്റർ അനുഭവം നൽകാനുള്ള സാങ്കേതിക പിന്തുണ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലോജിക്കില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിലും അതിന് ലോജിക് ഉണ്ടെന്ന് പ്രേക്ഷകരെ താൽക്കാലികമായി വിശ്വസിപ്പിക്കണം. അതിന് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിന്തുണ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്.
തിയേറ്റർ അനുഭവങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധികളും നിലപാടുകളും
ഹൊറർ ഫാൻ്റസി സിനിമകള്, പല തിയേറ്ററുകളിലും കൃത്യമായ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ചിലയിടത്ത് മിഴിവ് കുറവ്, ചില തിയേറ്ററുകളിൽ ശബ്ദം വ്യക്തമല്ല ഇതൊക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമ അതേ ആധികാരികതയോടെയാണോ തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സാഹചര്യം സംവിധായകർക്കില്ല. ഓരോ തിയേറ്ററിലും പോയി അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല.
പല തിയേറ്ററുകളിലും പല ടോണിലാണ് സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ചില തിയേറ്ററുകളിലെ ശബ്ദ വിന്യാസം തന്നെ താറുമാറാണ്. കാലിബ്രേഷൻ കൃത്യമല്ല, പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റനൻസും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. നമ്മൾ സിനിമയിൽ എന്താണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് അതുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ പ്രേക്ഷകന് സാധിക്കാതെ വരും.
പിന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ഡയലോഗ് ഒരു സിനിമയുടെ കഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇംപോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണെന്ന് കരുതുക. കാലിബ്രേഷൻ ശരിയല്ലാത്തതു കാരണം ആ ഡയലോഗ് ആ സ്പീക്കറിലൂടെ കൃത്യമായി കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ആ മുഴുവൻ സീനിൻ്റെയും മൂഡ് തകർക്കും. സിനിമകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അതേ ഗുണനിലവാരത്തിൽ തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള കർശനമായ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൊണ്ടുവരണമെന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. മിനിമം ഗുണനിലവാരം എങ്കിലും ഒരു തിയേറ്ററിന് ഉണ്ടാകണം എന്ന നിബന്ധന കൊണ്ടുവരണം. വർഷങ്ങളായി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പൂർണമായ ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം മറികടക്കാനുള്ള സാങ്കേതികത തൽക്കാലം മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. സംഘടനകൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കേണ്ട വിഷയമാണിത്.
എല്ലാ തിയേറ്ററുകളെയും ഞാൻ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തുന്നില്ല. വളരെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ പ്രദർശനം നടത്തുന്ന തിയേറ്ററുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ, ഏതാണ്ട് 80 ശതമാനം തിയേറ്ററുകളും പലതരം പരിമിതികളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ചില തിയേറ്ററുകൾ ഒക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നുപോയാൽ മതിയെന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത എത്രയോ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ ഗുണനിലവാരമില്ലാതെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വേദനയോടെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി
സിനിമകൾ കാണുക, പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക—ഇതാണ് എൻ്റെ രീതി. എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും സിനിമകൾ കാണാൻ ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തും. അതിപ്പോൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമയോ ഇന്ത്യൻ സിനിമയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നുമില്ല, ഏതു ഭാഷയിലുള്ള സിനിമകളും കാണും. ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ പ്രചോദനമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർത്തു വെക്കാറൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയിൽ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാറുമില്ല. സിനിമകൾ കാണുന്നതിലൂടെയും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെയും എൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിഷ്വൽ സോൺ സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. സിനിമകളും പുസ്തകങ്ങളും മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കലാകാരനെ നിരന്തരം ഉത്തേജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും.
സിനിമയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ്
സിനിമ ഒരു പാഷനായി കരുതി ആ വഴിക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു വന്നയാളല്ല താനെന്ന് കിരൺ ദാസ് പറയുന്നു. സിനിമ ഇഷ്ടമായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടന്നിട്ടില്ല. കൊച്ചിയിലെ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വിഎഫ്എക്സ് ആർട്ടിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്.
അനലോഗ് ടേപ്പുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പഴയ മലയാളം സിനിമകൾ ഡിജിറ്റൽ ടേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ മലയാളത്തിലെ വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾ തീരുമാനിച്ചു. അനലോഗ് ടെക്നോളജി കാലഹരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. കൺവെർഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെക്കുകൾക്ക് വലിയ വിലയുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ മാത്രമാണ് അന്ന് ആ പ്രോസസ് സാധ്യമായിരുന്നത്. ഒരു ടേപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടേപ്പിലേക്ക് സിനിമ മാറ്റുമ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോപ്പി-പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, സിനിമ പൂർണമായി പ്ലേ ചെയ്യണം. ടേപ്പിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ മോശമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തുവെക്കണം. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിംഗ് എന്നാണ് ആ പ്രോസസിന് പേര്. വിഎഫ്എക്സിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എനിക്ക് ധാരാളം ഒഴിവുസമയം ലഭിച്ചതിനാൽ ആ ജോലി ചെയ്യാനും അവസരം ലഭിച്ചു.
അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം ക്ലാസിക് സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു—തൂവാനത്തുമ്പികൾ, നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ, ദശരഥം... ആ ജോലി പൂർത്തിയായപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു നഷ്ടബോധം തോന്നി. സിനിമകൾ കാണാതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ എന്ന അവസ്ഥ. എന്തുചെയ്താലും വേണ്ടില്ല, സിനിമകൾ കാണണം, സിനിമകളിൽ പ്രവൃത്തിക്കണം എന്നായി ചിന്ത. പതുക്കെപ്പതുക്കെ സിനിമ എൻ്റെ അഭിനിവേശമായി മാറി. ഇതിനിടയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും സിനിമകളുടെ ഭാഗമായി, അവരിലൂടെ ഞാനും ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തി.
എഡിറ്റിങ് ടേബിളിലെ ക്രിയാത്മക തർക്കങ്ങൾ
ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളും എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടേതാണ്. അവരുടെ സിനിമകൾക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക. സാമ്പത്തിക മെച്ചം കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് മറ്റു സിനിമകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഏത് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും പരമാവധി ആത്മാർഥത കാണിക്കാറുണ്ട്.
പഴയതുപോലെ ഡയറക്ടർ എഡിറ്റിങ് ടേബിളിൽ വന്നിരുന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന രീതിയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അവർ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. സ്പോട്ട് എഡിറ്റർ തൽസമയം ദൃശ്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ശേഷം റഷ് എഡിറ്റർക്ക് നൽകും. ഇപ്പോഴുള്ള എഡിറ്റർമാർ ആരും തന്നെ സ്പോട്ട് എഡിറ്റ് റഫറൻസ് നോക്കാറില്ല. തങ്ങളുടെ സിനിമയെ എഡിറ്റർ റീ-റൈറ്റ് ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഓരോ സംവിധായകനും റഷ് കൈമാറുന്നത്. ചെയ്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ മറ്റൊരു മികച്ച വേർഷൻ കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷ ഏതൊരു സംവിധായകനും ഉണ്ടാകും.
എഡിറ്റർക്ക് എപ്പോഴും സംവിധായകനോട് ഒരു അമിത സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ചെറിയ തെറ്റുകൾ കണ്ടാലും സ്നേഹത്തോടെ തർക്കിക്കാനും ശകാരിക്കാനുമുള്ള അവസരമുണ്ട്. മാറ്റി എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംവിധായകർ വേറൊരു രീതി വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, തീർച്ചയായും! പലപ്പോഴും ഇത്തരം തർക്കങ്ങളിൽ എഡിറ്റർമാർ തന്നെ ജയിക്കാറുമുണ്ട്. വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമകളിൽ അത്തരം ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ തർക്കിച്ചു തോറ്റുപോയ ചില നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കാറുള്ളത്.
രോമാഞ്ചം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജിത്തു മാധവനുമായി ക്രിയേറ്റീവ് ആയ രീതിയിൽ ഒരുപാട് തർക്കിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംവിധായകൻ ജോൺപോൾ ജോർജ്, ദിലീഷ് പോത്തൻ എന്നിവരുമായും അങ്ങനെ തന്നെ. എന്നാൽ ദിലീഷേട്ടനുമായി തർക്കിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് വിജയിക്കുക. അതുപോലെ ഞാൻ 'ഒഴിവാക്കാം' എന്ന് പറഞ്ഞ സീനുകൾ സംവിധായകൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം സിനിമയിൽ വെക്കുകയും അത് വലിയ ഹിറ്റാവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. രോമാഞ്ചം സിനിമയിലെ ഒരുപാട് സീനുകൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ ആ സീനുകൾക്ക് വലിയ കയ്യടിയാണ് കിട്ടിയത്. പൈങ്കിളി എന്ന ചിത്രത്തിലും സമാനമായ അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ക്രിയാത്മക ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് ഒരു മികച്ച സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.
ഒരു സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള പ്രോസസ്സിൽ ഞാനും ഭാഗമാകാറുണ്ട്. ഒരു സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം തിരക്കഥയാണ്. അത് പിടികിട്ടിയാൽ പകുതി ജോലി കഴിഞ്ഞു. ചർച്ചകളിലൂടെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളണം, സിനിമയുടെ മൂഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ സെറ്റിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് നോക്കിനിൽക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ സിനിമയുടെ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമാകും. പിന്നീട് ദൃശ്യങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ എവിടെ തുടങ്ങണം, എന്തുചെയ്യണം എന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകില്ല.
വ്യത്യസ്ത ജോണറുകൾ ഒരേസമയം
ഒരേസമയം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ജോണർ സിനിമകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് കിരൺ ദാസ് പറയുന്നു. പലർക്കും ഇതൊരു തെറ്റായ പ്രവണതയായി തോന്നാമെങ്കിലും തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഒരേ സിനിമയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് നമ്മെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും, ചിലപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് തെറ്റാം. എന്നാൽ ഒരേ സമയം രണ്ടു സിനിമകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ല. ഒരു സിനിമയിൽ പ്രവൃർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദം മറ്റൊരു ജോണറിലുള്ള ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടും.
ഉദാഹരണത്തിന്, മമ്മൂട്ടി നായകനായ റോഷാക്ക് (സ്റ്റൈലിഷ് പടം) എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ സമയത്താണ് ഉള്ളൊഴുക്ക് (ജീവിതഗന്ധിയായ ചിത്രം) ചെയ്തത്. ജാന് എ മനും ജോജിയും ഒരേസമയമാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ടും ആനയും ആടും പോലെ വ്യത്യാസമുള്ള സിനിമകളാണ്. റോഷാക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ വലിയ സമ്മർദമായി മാറും. ആ സമയത്ത് ഉള്ളൊഴുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും. അത് എനിക്ക് വലിയൊരു റിലാക്സിങ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഉള്ളൊഴുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിലെ വലിയ ഇമോഷൻ കാരണം വീണ്ടും സമ്മർദമാകും. ഉടനെ തിരികെ റോഷാക്കിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ പരസ്പരം ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് പതിവ്.
എഡിറ്റിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ വെല്ലുവിളി
ഉള്ളൊഴുക്ക് എന്ന സിനിമയെ മുൻനിർത്തി ഇത് വിശദീകരിക്കാം. ചിത്രത്തിൽ പാർവതിയുടെയും ഉർവശി ചേച്ചിയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കേന്ദ്രബിന്ദുക്കൾ. രണ്ടുപേരുടെയും ഇമോഷന് തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഗത്ത് ന്യായവുമുണ്ട്. സാഹചര്യമാണ് ആ കഥയിലെ വില്ലൻ. ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ഇമോഷൻ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ്. ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഇമോഷന് പ്രാധാന്യം കൂടിപ്പോകും. ഒരു ചെറിയ ഷോട്ട് കൊണ്ടുപോലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ചെയ്യാൻ.
ഇഷ്ക്ക് സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ആ സിനിമയിലും നായകനും വില്ലനും കൃത്യമായ അതിരുകളില്ല. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഷെയിൻ നിഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് അധികം വെച്ചാൽ അയാൾ നായകനും ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ വില്ലനും ആയി മാറും. പക്ഷേ കഥയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ആണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് മീറ്റർ. കഥയ്ക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയൊരു സന്തുലനാവസ്ഥ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് എഡിറ്റിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. ചിലപ്പോൾ ഈ ബാലൻസിങ് നിലനിർത്താനായി ചില അഭിനേതാക്കളുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ പോലും കഥയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നു കണ്ട് വെട്ടിക്കളയേണ്ടി വരും. സിനിമയ്ക്കും കോട്ടം തട്ടരുത്, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്കും തകരാറുണ്ടാകരുത്—മൊത്തത്തിൽ ഇതൊരു ബാലൻസിങ് ഗെയിം ആണ്.
രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖം കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മുഖം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രംഗത്തിന് അനുയോജ്യവവുക. സിനിമയുടെ ജോണർ അനുസരിച്ചാണ് ആ തീരുമാനം. ഉള്ളൊഴുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രീതി പൂർണമായും അവലംബിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അവിടെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിക്കും റിയാക്ഷനും ഒരേ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ രോമാഞ്ചം എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയെക്കാൾ റിയാക്ഷൻസിനാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ. കാരണം കോമഡി വർക്ക് ഔട്ട് ആകുന്നത് ആ ഡയലോഗ് കേട്ട് മറ്റുള്ളവർ നൽകുന്ന റിയാക്ഷനിലാണ്. ഫുട്ബോൾ കളിയിൽ ഗോൾ അടിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ അടുത്തതായി കാണിക്കേണ്ടത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ആരവമാണ്, അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഹൈ എനർജി ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുക. എടുത്ത ഷോട്ടുകൾ വെറുതെ ഒരുമിപ്പിച്ചു വെക്കലല്ല എഡിറ്റിങ്, അതൊരു മാനസിക ധർമമാണ്.
'ഉന്മാദവും' പഴയകാല ഫിലിം എഡിറ്റിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും
ഉന്മാദം എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. എന്നോടൊപ്പം വർഷങ്ങളായി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ജിതിൻ എന്ന കലാകാരനും ഈ സിനിമയിൽ എഡിറ്ററായി ഒപ്പമുണ്ട്. ജിതിൻ എന്നോടൊപ്പം 35-ൽ അധികം സിനിമകളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മീറ്റർ എൻ്റേതുമായി കൃത്യമായി ഒത്തുപോകുന്നതാണ്. ഉന്മാദം സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ എഡിറ്റിങ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അത് ജിതിനാണ് ചെയ്തത്.
കമ്പ്യൂട്ടർ എഡിറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും മാറി പഴയ ഫിലിം എഡിറ്റിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രത്തിന് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഹോളിവുഡിലൊക്കെ അത്തരം രീതികൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ. പഴയതുപോലെ ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന്, അത് ടെലിസിനി അടിച്ച്, കട്ട് ചെയ്ത്, കട്ട് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയോട് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. കാലഹരണപ്പെട്ട ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും ആ രീതി ഹോളിവുഡിൽ തിരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ വെറുതെ ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു സിനിമയുടെ കഥയാണ് അത് എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒഡീസി പുറത്തിറങ്ങി, ആ കഥയുടെ ബാഹുല്യവും മൂല്യവുമാണ് അതിനെ ഐമാക്സിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സംവിധായകനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അതുപോലൊരു കഥ നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അല്ലാതെ മോശമായതോ സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു കഥ ഐമാക്സിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം.
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