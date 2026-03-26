ഒരു ചിരിയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രണയം, ഒടുവിൽ കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അമരക്കാരൻ: ഇ.എ രാജേന്ദ്രൻ്റെ ഓർമകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ
കലാജീവിതത്തിന് തുടക്കം അമ്മാവന്മാരുടെ പിന്തുണയോടെ. നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് നാടകപഠനം. മികച്ച ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ നിർമാതാവ്. അവസാന ചിത്രം ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത പെരുംകളിയാട്ടം.
Published : March 26, 2026 at 12:00 PM IST
ഇഎ രാജേന്ദ്രനെ കലാജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരായ അമ്മാവന്മാർ. കലയോട് വലിയ എതിർപ്പുള്ള കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭാവികളായ അമ്മാവന്മാരുടെ പൂർണ പിന്തുണയോടെ അദ്ദേഹം നാടകവേദികളിലെത്തിയത്. ഈ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം രാജേന്ദ്രൻ്റെ കലാജീവിതത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുറച്ചുനാളുകളായി അദ്ദേഹത്തെ വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടിയിരുന്നു. പ്രമേഹരോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം ശരീരഭാരം കുറച്ചത്. എന്നാൽ പ്രായത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നായിരുന്നു രാജേന്ദ്രൻ്റെ പ്രതികരണം.
ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. തെന്നിന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ നിർമാതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു രാജേന്ദ്രൻ. ടെലിവിഷൻ മേഖലയിലെ ഇത്തരം തിരക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സിനിമയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ അകറ്റി. സിനിമയിലുണ്ടായ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പൂർണ അർഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും സിബി മലയിൽ, സത്യൻ അന്തിക്കാട് തുടങ്ങി പ്രമുഖ സംവിധായകർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ നേട്ടമായി അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നു.
അവസാന ചിത്രം പെരുംകളിയാട്ടം
ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'പെരുംകളിയാട്ടം' ആണ് രാജേന്ദ്രൻ്റെ അവസാന ചിത്രം. ഇതിൽ വില്ലൻ വേഷമായിരുന്നില്ല എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകി. സിനിമയിൽ തുടർച്ചയായി വില്ലൻ സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിവന്നതിലെ വലിയ നിരാശ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'പ്രണയവർണങ്ങൾ', 'ദയ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ തൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ പലരും വിസ്മരിക്കുന്നുവെന്ന് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ 'ശാകുന്തളം' നാടകത്തിൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. നവമാധ്യമങ്ങളും സിനിമയും വിനോദ മേഖല കീഴടക്കിയപ്പോഴും നാടകങ്ങൾ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചു.
നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ (എൻഎസ്ഡി) നിന്നാണ് അദ്ദേഹം നാടകപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. എന്നാൽ ഈ പശ്ചാത്തലം പല സിനിമക്കാർക്കും അറിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ മെലിഞ്ഞ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പൊതുവേദിയിലെത്തിയത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ കുടുംബം ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. തന്നെ മലയാളികൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ സംഭവത്തോടെയാണ് മനസ്സിലായതെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചു. താനെന്ന നടനെ പലരും ഇപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം സരസമായി പറഞ്ഞു. നടൻ ദേവൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധു കൂടിയാണ് രാജേന്ദ്രൻ.
സന്ധ്യയുമായുള്ള പ്രണയം
നടൻ മുകേഷിൻ്റെ സഹോദരി സന്ധ്യയാണ് രാജേന്ദ്രൻ്റെ ഭാര്യ. പ്രീഡിഗ്രി പഠനകാലത്ത് ഒരു നാടകവേദിയിൽ വച്ചാണ് സന്ധ്യ രാജേന്ദ്രനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. അന്ന് സന്ധ്യ ചിരിച്ചെങ്കിലും രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചില്ല. ഇത് സന്ധ്യയിൽ നീരസമുണ്ടാക്കി. എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുവരും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴും സന്ധ്യ അറിയാതെ ചിരിച്ചുപോയി.
ആ ചിരിക്കുള്ള മറുപടി രാജേന്ദ്രനും നൽകിയതോടെ അത് വലിയ പ്രണയമായി മാറി. അക്കാലത്ത് വടക്കൻ കേരളത്തിലുള്ളവർ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലെ എതിർപ്പുകൾ രാജേന്ദ്രൻ്റെ കുടുംബത്തിലുമുണ്ടായി. എന്നാൽ അമ്മാവന്മാരുടെ പിന്തുണയോടെ ഇരുവരും വിവാഹിതരായി.
മുകേഷിൻ്റെ പിതാവും കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അമരക്കാരനുമായിരുന്ന ഒ മാധവൻ്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷമാണ് സമിതിയുടെ മുഴുവൻ ചുമതലയും രാജേന്ദ്രൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. നാടകരംഗം സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട കാലത്തും സമിതിയെ നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹം അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചു. നാടകങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകരാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടും.
