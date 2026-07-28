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എന്തൊരു മനോഹരമാണ് ഈ ഗാനം! ദുല്‍ഖര്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ഇരട്ടി സന്തോഷം; എ ഒ ടിയിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്

ദുൽഖറിന്‍റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആരാധകർക്ക് ആവേശമേകി; 'ആകാശംലോ ഒക താര'യിൽ നിന്ന് ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററും ഗാനവും പുറത്ത്.

AAKASAMLO OKA TARA MOVIE DULQUER SALMAAN TELUGU MOVIE DULQUER SALMAAN MOVIES
A O T (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 5:22 PM IST

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തെലുഗു ആരാധകര്‍ക്കും മോളിവുഡ് ആരാധകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ആവേശം പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ പുതിയ ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനമെത്തി. താരത്തിന്‍റെ 43ാം പിറന്നാള്‍ ദിനത്തിലാണ് ആരാധകര്‍ക്ക് ഇരട്ടി മധുരം പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് 'ആകാശംലോ ഒക താര' (എ ഒ ടി) എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തുവിട്ടത്.

താരത്തിന്‍റെ ജന്മദിനവും ചിത്രങ്ങളുടെ പുത്തന്‍ അപ്ഡേറ്റുകളുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും.

പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ട ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററിൽ 'കൃഷ്ണ' എന്ന കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംവിധായകൻ പവൻ സാദിനേനി സർപ്രൈസായി പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്ററിൽ മുണ്ടും ഷർട്ടും ധരിച്ച് തികച്ചും സാധാരണക്കാരനായ ഒരു യുവാവിന്‍റെ ലുക്കിലാണ് താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഗ്ലാമറിനേക്കാൾ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഈ ലുക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ദുൽഖറിന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത്. മലയാളി-തെലുഗു ആരാധകർ ഒരുപോലെ പോസ്റ്റർ ഏറ്റെടുത്തതോടെ ചിത്രത്തോടുള്ള പ്രതീക്ഷയും വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദുൽഖറിന്‍റെ കരിയറിലെ വ്യത്യസ്‌ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും 'കൃഷ്‌ണ'യെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററിനൊപ്പം ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനവും പുറത്തിറങ്ങി. 'കുട്ടി കുട്ടി പൂവേ' എന്ന മനോഹരമായ മെലഡിയാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗാനത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങളും സംഗീതവും ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രണയത്തിന്‍റെയും വികാരങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗാനം ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫീൽ-ഗുഡ് സ്വഭാവം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.

സന്ദീപ് ഗണ്ണവും രമ്യ ഗണ്ണവും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. തെലുഗു സിനിമയിലെ പ്രമുഖ നിർമ്മാണ ബാനറുകളായ ഗീത ആർട്സ്, സ്വപ്‌ന സിനിമ, ലൈറ്റ്ബോക്സ് മീഡിയ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖറിന്‍റെ നായികയായി എത്തുന്നത് പുതുമുഖ നടിയായ സാത്വിക വീരവല്ലിയാണ്. നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും നായികയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഗ്ലിംപ്സ് വീഡിയോയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നേടിയത്.

ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന വികാരനിർഭരമായ ഒരു ഫീൽ-ഗുഡ് ഡ്രാമയായിരിക്കും 'ആകാശംലോ ഒക താര' എന്ന സൂചനയാണ് ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും ഗാനവും നൽകുന്നത്. കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും മനുഷ്യ വികാരങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കഥയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കാനാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമം.

പിറന്നാൾ ദിനമായ ജൂലൈ 28-ന് തന്നെ ദുൽഖറിന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സിനിമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന അപ്ഡേറ്റുകൾ പുറത്തുവരുന്നതാണ് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് പുതിയ തെലുഗു ചിത്രമായ 'ആകാശംലോ ഒക താര'യിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററും ആദ്യ ഗാനവുമാണ്.

തെലുഗു സിനിമയിൽ ഇതിനകം തന്നെ തന്റെതായ സ്ഥാനം നേടിയ നടനാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ. 'മഹാനടി', 'സീതാ രാമം', 'ലക്കി ഭാസ്‌കർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വലിയ ജനപ്രീതി നേടിയ താരം, പ്രഭാസ് നായകനായ 'കൽക്കി 2898 എഡി'യിലെ അതിഥി വേഷത്തിലൂടെയും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഭാഷകളുടെ അതിരുകൾ മറികടന്ന് പാൻ ഇന്ത്യൻ താരമായി വളർന്ന ദുൽഖറിന്‍റെ ഓരോ പുതിയ പ്രഖ്യാപനവും സിനിമാപ്രേമികൾ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

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AAKASAMLO OKA TARA MOVIE
DULQUER SALMAAN
TELUGU MOVIE
DULQUER SALMAAN MOVIES
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