ട്രെയിലറില് കണ്ടതൊന്നുമല്ല സിനിമ; ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് 'ഐ ആം ഗെയിം' കത്തിക്കയറുന്നു; രണ്ടാം ദിവസത്തില് വമ്പന് കലക്ഷന്
മലയാളത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവില് ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ വമ്പന് പ്രകടനം. ആഘോഷമാക്കി ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 10:48 AM IST
ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദുല്ഖര് സല്മാന് മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'. നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ തിയേറ്ററുകളില് മുന്നേറുകയാണ്. റിലീസ് ചെയ്ത് രണ്ടാം ദിവസവും ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് ചിത്രം നടത്തുന്നത്.
പിതാവിന്റെ പണം കൊണ്ട് ചൂതാട്ടവും ആഢംബര ജീവിതവും നയിക്കുന്ന ഡാന് ജോണ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതമാണ് ദുല്ഖര് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കയാദു ലോഹറും സംയുക്ത വിശ്വനാഥനുമാണ് പ്രധാന നായിക കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത്. ആന്റണി വര്ഗീസ് പെപ്പെയും ഈ ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ആര് ഡി എക്സ് എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് ഹിദായത്തും ആന്റണിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. സെപ്റ്റംബര് മൂന്നിനാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
പ്രമുഖ ട്രാക്കര്മാര് നല്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമായി രണ്ടുദിവസം കൊണ്ട് 20.20 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന് 11.70 കോടി രൂപയും നെറ്റ് കലക്ഷന് 10.00 കോടി രൂപയുമാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 8.50 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയെടുത്തത്.
ആദ്യ ദിവസം 5.40 കോടി രൂപയാണ് വരുമാനം ലഭിച്ചതെങ്കില് രണ്ടാം ദിവസം അത് കുത്തനെ ഉയരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് 11.5 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. എന്നാല് രണ്ടാം ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച കുത്തനെ വര്ധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പ്രകടനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള് രണ്ടാം ദിവസം ചിത്രം പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാരാന്ത്യത്തിലെ പ്രകടനത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇനി ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന് ഉയരുന്നത്. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നത് തുടർന്നാൽ, ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിലെ കലക്ഷൻ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ബഹുഭാഷാ പതിപ്പുണ്ടായിട്ടും മലയാളത്തില് നിന്ന് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് കൂടുതല് കലക്ഷന് ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യദിനത്തില് 4.55 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചതെങ്കില് രണ്ടാം ദിവസത്തില് 3. 18 കോടി നേടിക്കൊണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. ഹിന്ദിയില് നിന്ന് ആദ്യദിവസം 0.1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസം 0.7 കോടി രൂപയുമാണ് ലഭിച്ചത്. തെലുഗുവില് നിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ദിവസം 0.75 കോടി രൂപയാണ് രണ്ടുദിവസങ്ങളിലേയും കലക്ഷന്. തമിഴില് നിന്ന് രണ്ടാം ദിവസം മാത്രം 0.6 കോടി രൂപ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അതേസമയം മൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 5) അവസാനത്തെ ഒരുമണിക്കൂറിനുള്ളില് 4.21 ടിക്കറ്റുകളാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബുക്ക മൈ ഷോയിലൂടെ വിറ്റഴിച്ചത്.
|ഭാഷ
|ഏറ്റവും കൂടുതല് ഒക്യുപ്പന്സിയുള്ള നഗരം
|ടോപ്പ് റീജിയൻ ഒ.സി.സി.
|മലയാളം
|കൊച്ചി
|77.8%
|തെലുങ്ക്
|ഹൈദരാബാദ്
|31.3%
|ഹിന്ദി
|എൻസിആർ
|45.3%
|തമിഴ്
|ചെന്നൈ
|12.8%
ഫാന്റസി ത്രില്ലറില് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളില് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ അസാധാരണ പ്രകടനവും ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണവും പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊക്കെ പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററില് പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ട്. 2023 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'കിംഗ് ഓഫ്' കൊത്ത എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് ദുല്ഖര് മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്.
സ്റ്റൈലിഷ് വേഷത്തില് എത്തുന്ന ഡാന് ജോണ് (ദുല്ഖര് സല്മാന്) യാഥാര്ഥ്യത്തേക്കാള് ഭാഗ്യത്തില് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ്. ചൂതാട്ടത്തിലൂടെ പരാജയങ്ങളുടെ പടുകുഴിയില് നില്ക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ദുരന്തം ഡാന് ജോണിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ഇതോടെ അയാളുടെ ജീവിതം കീഴിന്മേല് മറിയുന്നു. പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന അമ്പരപ്പിക്കുന്നതും ആകാംക്ഷയുണര്ത്തുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
മിഷ്കിൻ, കതിർ, പാർത്ഥ് തിവാരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സജീർ ബാബ, ഇസ്മായിൽ അബൂബക്കർ, ബിലാൽ മൊയ്ദു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സജീർ ബാബ, ആദർശ് സുകുമാരൻ, ഷബാസ് റഷീദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സംഭാഷണങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വേഫെയറർ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ദുൽഖർ സൽമാനും ജോം വർഗീസും ചേർന്നാണ് ഐ ആം ഗെയിം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു, ജിംഷി ഖാലിദ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.