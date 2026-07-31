'ഐ ആം ഗെയിം' ട്രെയിലർ എത്തി; കോടികളുടെ ഗാംബ്ലിങ് ലോകത്ത് മാസ്- സ്റ്റൈലിഷ് അവതാരമായി ദുൽഖർ സൽമാൻ
'ആർ ഡി എക്സ്' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായതിനാൽ തന്നെ സിനിമയ്ക്കായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 9:28 AM IST
ഒടുവിൽ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം. ദുൽഖർ സൽമാനും നഹാസ് ഹിദായത്തും ഒന്നിക്കുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ 'ഐ ആം ഗെയിം' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആവേശകരമായ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. അവസാന നിമിഷത്തെ സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം മാറ്റിവെച്ച ട്രെയിലർ റിലീസ് ഇപ്പോൾ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ദുൽഖർ സൽമാന്റെ നരേഷനോടെയാണ് ട്രെയിലർ ആരംഭിക്കുന്നത്. കോടികൾ ഒഴുകുന്ന ഗാംബ്ലിങ് ലോകവും ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സംഘർഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആക്ഷൻ ലോകത്തേക്കാണ് ട്രെയിലർ പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മലയാള സിനിമ ഇതുവരെ പറയാത്ത വമ്പൻ ബെറ്റിങ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്.
പുതിയ ലുക്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലുമാണ് ദുൽഖർ എത്തുന്നത്. ആക്ഷനും സ്റ്റൈലും ഇമോഷനും ഒരുപോലെ കോർത്തിണക്കിയ ട്രെയിലർ ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. ദുൽഖറിനൊപ്പം കായദു ലോഹർ നായികയായി എത്തുമ്പോൾ ആന്റണി വർഗീസ്, മിഷ്കിൻ, കതിർ, പാർത്ഥ് തിവാരി, സംയുക്ത വിശ്വനാഥൻ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
'ആർ ഡി എക്സ്' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായതിനാൽ തന്നെ സിനിമയ്ക്കായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. സജീർ ബാബ, ഇസ്മായിൽ അബൂബക്കർ, ബിലാൽ മൊയ്ദു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതം പകരുന്ന ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സ്റ്റണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫർമാരായ അൻപറിവ് മാസ്റ്റേഴ്സാണ്.
തെന്നിന്ത്യയിലെ നൂറിലധികം ലൊക്കേഷനുകളിലായി ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രം ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റിലുള്ള സിനിമയായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. താരത്തിന്റെ സ്വന്തം നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ വേഫെയർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന 'ഐ ആം ഗെയിം' ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ഓണം റിലീസായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കരിയറിലെ 40-ാമത് ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലും പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ഇതിനോടകം തന്നെ സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
ഇതോടൊപ്പം ദുല്ഖറിന്റെ തെലുഗു ചിത്രങ്ങളും അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വിട്ട ആകാശംലോ ഒക താരയിലെ കുട്ടി കുട്ടി പൂവേ എന്ന ഗാനം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ഗാനം കണ്ടത്. ചിത്രത്തിലെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്ററും നടന്റെ ജന്മദിനത്തില് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.
സന്ദീപ് ഗണ്ണവും രമ്യ ഗണ്ണവും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. പവന് സാദിനേനി ആണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. തെലുഗു സിനിമയിലെ പ്രമുഖ നിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഗീത ആർട്സ്, സ്വപ്ന സിനിമ, ലൈറ്റ്ബോക്സ് മീഡിയ എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
പുതുമുഖ നടിയായ സാത്വിക വീരവല്ലിയാണ് ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖറിന്റെ നായികയായി എത്തുന്നത്.