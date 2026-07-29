ആരാധകര്ക്ക് നിരാശ! 'ഐ ആം ഗെയിം ട്രെയിലര്' റിലീസ് അവസാന നിമിഷം മാറ്റിവച്ചു; പുതിയ തിയതി ഉടന്
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ ജന്മദിനമായ ജൂലൈ 28 ന് ട്രെയിലര് പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് നേരത്തെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് അറിയിച്ചിരുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 10:45 AM IST
ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി ദുല്ഖര് സല്മാന് ചിത്രം ടഐ ആം ഗെയി'മിന്റെ ട്രെയിലര് റിലീസ് മാറ്റിവച്ചു. താരത്തിന്റെ പിറന്നാള് ദിനത്തില് സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'ഐ ആം ഗെയിം' എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിനായിരുന്നു. ജൂലൈ 28 വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നായിരുന്നു അണിയറ പ്രവർത്തകർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം ഉണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം ട്രെയിലർ റിലീസ് മാറ്റിവെച്ചതായി നിർമ്മാതാക്കളായ വേഫെയർ ഫിലിംസ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ദുൽഖറിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്ന ആരാധകർക്ക് നിരാശയായിരുന്നു ഫലം.
ട്രെയിലർ റിലീസ് വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് ദുൽഖർ സൽമാൻ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വിശദീകരണവുമായി എത്തിയത്. "സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം ഇന്നത്തെ 'ഐ ആം ഗെയിം' ട്രെയിലർ റിലീസ് മാറ്റിവെച്ചു. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ഷെഡ്യൂൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയ്ക്കും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി", എന്നാണ് താരം കുറിച്ചത്.
പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ആരാധകർ നിരാശ പങ്കുവെച്ചെങ്കിലും, മികച്ച നിലവാരത്തിൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതിനെ പിന്തുണച്ചും നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തി. പുതിയ റിലീസ് തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന വേഫെയർ ഫിലിംസിന്റെ അറിയിപ്പും ആരാധകർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്.
വലിയ പ്രതീക്ഷകൾക്കിടയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന 'ഐ ആം ഗെയിം' 2026 ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ഓണം റിലീസായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ സ്വന്തം ബാനറായ വേഫെയർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റിലുള്ള ചിത്രമായാണ് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്.
'ആര് ഡി എക്സ്' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം സംവിധായകൻ നഹാസ് ഹിദായത്ത് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും 'ഐ ആം ഗെയിമിനുണ്ട്'. തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സജീർ ബാബ, ഇസ്മായിൽ അബൂബക്കർ, ബിലാൽ മൊയ്ദു എന്നിവരാണ്. സംഭാഷണങ്ങൾ സജീർ ബാബ, ആദർശ് സുകുമാരൻ, ഷബാസ് റഷീദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തെന്നിന്ത്യയിലെ നൂറിലധികം ലൊക്കേഷനുകളിലായി ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രം ദൃശ്യവിസ്മയം സമ്മാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാപ്രേമികൾ. സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ്. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സീ മ്യൂസിക്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സ്റ്റണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫർമാരായ അൻപറിവ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്.
ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കരിയറിലെ 40-ാമത് ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ആന്ണി വർഗീസ്, മിഷ്കിൻ, കായദു ലോഹർ, കതിർ, പാർത്ഥ് തിവാരി, സംയുക്ത വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ.
മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലും പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രഖ്യാപന പോസ്റ്ററുകളും അപ്ഡേറ്റുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ട്രെയിലർ റിലീസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.