ETV Bharat / entertainment

സിനിമയില്‍ എത്തിയിട്ട് 14 വര്‍ഷം; ചോര പുരണ്ട മുഖവുമായി ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍, 'ഐ ആം ഗെയിം' പുത്തന്‍ പോസ്റ്റര്‍

ആര്‍ ഡി എക്‌സ് എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷംനഹാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'.

DULQUER SALMAAN DULQUER SALMAAN MOVIES NAHAS HIDHAYATH DIRECTOR UPCOMING MALAYALAM MOVIES
I M GAME MOVIE SECOND LOOK POSTER (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 4, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

രാധകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ദുല്‍ഖല്‍ സല്‍മാന്‍ നായകനാകുന്ന 'ഐ ആം ഗെയിം'. ചിത്രത്തിന്‍റെ സെക്കന്‍റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ദുല്‍ഖല്‍ സല്‍മാന്‍ വെള്ളിത്തിരയില്‍ എത്തിയിട്ട് 14 വര്‍ഷം തികയുന്ന വേളയിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തു വിട്ടത്.

നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം, വേഫെറർ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ, ജോം വർഗീസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമിക്കുന്നത്. സജീർ ബാബ, ഇസ്മായിൽ അബൂബക്കർ, ബിലാൽ മൊയ്‌തു എന്നിവർ ചേര്‍ന്നാണ് തിരക്കഥ. ചിത്രത്തിന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ആദർശ് സുകുമാരനും ഷഹബാസ് റഷീദുമാണ്. ഈ വര്‍ഷം ഓണം റിലീസായി ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്നാണ് പോസ്റ്റര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ചോര പുരണ്ട മുഖവും തോക്കുമായി നില്‍ക്കുന്ന കൈകള്‍ക്കൊണ്ട് മുഖം പാതി മറച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ദുല്‍ഖറിനെയാണ് പോസ്റ്ററില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുക. ഇതോടെ മാസ് ലുക്കിലായിരിക്കും ദുല്‍ഖര്‍ എത്തുന്നതെന്നാണ് ആരാധകരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. നേരത്തെ പുറത്ത് വന്ന, ചിത്രത്തിലെ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും വമ്പൻ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരേയും ആരാധകരേയും ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന കിടിലന്‍ ലുക്കിലാണ് ഈ രണ്ടു പോസ്റ്ററുകളിലും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആര്‍ ഡി എക്‌സ് എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷംനഹാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'. ദുല്‍ഖര്‍ വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം സല്‍മാന്‍റെ 40ാം ചിത്രമായാണ് ഐ ആം ഗെയിം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

ആന്‍റണി വർഗീസ്, തമിഴ് നടനും സംവിധായകനുമായ മിഷ്കിൻ, കയാദു ലോഹർ, കതിർ, പാർത്ഥ് തിവാരി, തമിഴ് നായികാ താരം സംയുക്ത വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ നിർണായക കഥാപാത്രങ്ങളായി വേഷമിടുന്നുണ്ട്.

'കബാലി', 'കെജിഎഫ് സീരിസ്', 'കൈതി', 'വിക്രം', 'ലിയോ', 'സലാർ' എന്നീ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളുടെ സംഘട്ടന സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള അൻപറിവ്‌ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് 'ഐ ആം ഗെയി'മിനു വേണ്ടി സ്റ്റണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നത്. 'ആർഡിഎക്സ്' എന്ന ആക്ഷൻ ഹിറ്റിന് ശേഷം അൻപറിവ്‌ ടീം വീണ്ടും നഹാസിനൊപ്പം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

'ഐ ആം ഗെയിം'. ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന ചിത്രം, മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.

ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - ബിബിൻ പെരുമ്പിള്ളി, ഛായാഗ്രഹണം- ജിംഷി ഖാലിദ്, സംഗീതം- ജേക്സ് ബിജോയ്, എഡിറ്റിങ്- ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെഡ് - സുജോയ് ജെയിംസ്, ദേവദേവൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അജയൻ ചാലിശേരി, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ. കോസ്റ്റ്യൂം- മഷർ ഹംസ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ദീപക് പരമേശ്വരൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- രോഹിത് ചന്ദ്രശേഖർ. ഗാനരചന- മനു മഞ്ജിത്ത്, വിനായക് ശശികുമാർ, VFX - തൗഫീഖ് - എഗ്‌വൈറ്റ്, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ- ടെൻ പോയിന്റ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- സിങ്ക് സിനിമ, സൗണ്ട് മിക്സ് - കണ്ണൻ ഗണപത്, സ്റ്റിൽസ്- എസ് ബി കെ, മാർക്കറ്റിങ് ഹെഡ് - വിജിത് വിശ്വനാഥൻ, പിആർഒ- ശബരി.

Also Read:തിയേറ്ററുകളിലെത്തും മുന്‍പേ ധുരന്ധര്‍ 2 ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; ചിത്രം എപ്പോള്‍, എവിടെ കാണാം

TAGGED:

DULQUER SALMAAN
DULQUER SALMAAN MOVIES
NAHAS HIDHAYATH DIRECTOR
UPCOMING MALAYALAM MOVIES
I M GAME MOVIE SECOND LOOK POSTER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.