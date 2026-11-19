തിയേറ്റര് കത്തിക്കാന് ദുൽഖര് സല്മാന്! 'എ ഒ ടി'; അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു; ആദ്യ ദിനം മികച്ച പ്രതികരണം
'മഹാനടി', 'സീതാ രാമം', 'ലക്കി ഭാസ്കര്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ദുല്ഖര് തെലുഗുവില് നായകനായി എത്തുന്ന സിനിമയാണ് 'ആകാശംലോ ഒക താര' .
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 10:43 AM IST
ദുൽഖർ സൽമാനെ നായകനാക്കി പവൻ സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തെലുഗു ചിത്രം 'ആകാശംലോ ഒക താര' നാളെ (നവംബര് 20) തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് മൈ ഷോ, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ടിക്കറ്റ് ന്യൂ തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാം.
റിലീസിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യദിന അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങില് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യദിന പ്രദർശനങ്ങൾക്കായി 6,365 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. ബ്ലോക്ക് സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 10.06 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷനും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. ബ്ലോക്ക് സീറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ 6.80 ലക്ഷം രൂപയാണ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിലൂടെയുള്ള കലക്ഷൻ.
ആദ്യദിന പ്രദർശനങ്ങൾക്കായി രാജ്യത്തുടനീളം 151 തിയേറ്ററുകളിലായി 346 ഷോകളാണ് നിലവിൽ ബുക്കിംഗിന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രധാനമായും അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ലഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 5.85 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷനും തമിഴ്നാട്ടില് നിന്ന് 3.50 ലക്ഷം രൂപയും ചിത്രം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കേരളത്തിൽ 3,573 ബുക്കിംഗുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ 2,441 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റത്.
നഗരങ്ങളിൽ തലശ്ശേരിയാണ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിൽ മുന്നിലുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് 1.80 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബുക്കിംഗ് ലഭിച്ചു. തെലുഗു ചിത്രമാണെങ്കിലും മലയാളം പതിപ്പിനും മികച്ച ബുക്കിങ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യദിന കലക്ഷന്റെ 65 ശതമാനവും മലയാളം പതിപ്പിൽ നിന്നാണ്. മലയാളം 2D പ്രദർശനങ്ങളിലൂടെ 6.51 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടിയത്. തമിഴ് പതിപ്പിലൂടെ 3.55 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിച്ചു. റിലീസിന് മുമ്പുള്ള ഈ കണക്കുകൾ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യദിന തിയേറ്റർ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രണയവും സ്വപ്നങ്ങളും നിറഞ്ഞ വൈകാരിക യാത്ര
‘ഓരോ സ്വപ്നത്തിനും ഒരു യാത്രയുണ്ട്, ഓരോ യാത്രയ്ക്കും ഒരു കഥയുണ്ട്’ എന്ന ആശയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സമൂഹം ജീവിതത്തിന് നിശ്ചയിച്ച അതിരുകൾ മറികടന്ന് സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കല്പനയുടെയും അവളുടെ യാത്രയിൽ പിന്തുണയുമായി എത്തുന്ന കൃഷ്ണയുടെയും കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. പ്രണയം, പ്രതീക്ഷ, ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ, വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ എന്നിവ കോർത്തിണക്കിയാണ് പവൻ സാദിനേനി ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിൽ കൃഷ്ണ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ എത്തുന്നത്. പുതുമുഖം സാത്വിക വീരവല്ലിയാണ് കല്പനയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നായികയായി സാത്വിക അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. തമിഴ് താരം ശ്രുതി ഹാസൻ രോഹിണി എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന രോഹിണിയുടെ സാന്നിധ്യവും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. റൂഹാനി, മുരളി ശർമ, സ്വാസിക എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കുട്ടി കുട്ടി പൂവേ', 'കണ്ണേ കണ്ണേ' എന്നീ ഗാനങ്ങൾ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പ്രണയവും വൈകാരികതയും നിറഞ്ഞ ഗാനങ്ങളിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതലോകം ഇതിനകം തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ആരംഭിച്ച അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണം ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യദിന കളക്ഷനിൽ നിർണായകമാകും. മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഒരുപോലെ ബുക്കിംഗ് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാൻ ഇന്ത്യൻ തലത്തിൽ ചിത്രം എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ നേടുമെന്നാണ് സിനിമാപ്രേമികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ദുൽഖറിന്റെ മറ്റൊരു തെലുഗു ചിത്രം
'മഹാനടി', 'സീതാ രാമം', 'ലക്കി ഭാസ്കർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തെലുഗു സിനിമയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയ താരമാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ. 'കൽക്കി 2898 എഡി'യിലെ അതിഥിവേഷത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം തെലുഗു പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഈ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ദുൽഖർ നായകനായി എത്തുന്ന പുതിയ തെലുഗു ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും 'ആകാശംലോ ഒക താര'യ്ക്കുണ്ട്. തെലുഗുവിന് പുറമെ തമിഴ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. നാല് ഭാഷകളിലായി പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസിനെത്തുന്ന ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ദുൽഖറിന്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസാണ്.
സന്ദീപ് ഗണ്ണവും രമ്യ ഗണ്ണവും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഗീത ആർട്സ്, സ്വപ്ന സിനിമ, ലൈറ്റ്ബോക്സ് മീഡിയ എന്നീ ബാനറുകൾ സംയുക്തമായി ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പവൻ സാദിനേനി, വസന്ത് ജുറു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗുന്നം ഗംഗരാജുവാണ് രചനയും തിരക്കഥയും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അധിക തിരക്കഥ വസന്ത് ജുറുവിന്റേതാണ്. സുജിത് സാരംഗ് ഛായാഗ്രഹണവും പ്രവീൺ കെ.എൽ എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിക്കുന്നു.
ശ്വേത സാബു സിറിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ. പല്ലവി സിങ്ങാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ. വംശി കൃഷ്ണ കലാസംവിധാനവും സിങ്ക് സിനിമ സൗണ്ട് ഡിസൈനും നിർവഹിക്കുന്നു. എഗ്വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അനിൽ ഭാനുവാണ് പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ. വാൾസ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.