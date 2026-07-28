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'ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്‌ണ'; ആകാശംലോ ഒക താരയിലെ ദുല്‍ഖറിന്‍റെ ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്

വീണ്ടും തെലുഗുവില്‍ തിളങ്ങാന്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍. ജന്മദിനത്തില്‍ പുതിയ സിനിമയുടെ ക്യാരക്ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ട് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

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Aakasamlo Oka Tara (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 1:45 PM IST

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ലയാളത്തിന് പുറമെ തെലുഗു പ്രേക്ഷകരുടെയും പ്രിയ താരമാണ് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍. താരത്തിന്‍റെ 43ാം ജന്മദിനമായ ഇന്ന് (ജൂലൈ 28) മൂന്ന് സിനിമകളുടെ അപ്ഡേറ്റാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ ഇതിനെ വരവേല്‍ക്കുന്നത്.

പുതിയ തെലുഗു ചിത്രമായ 'ആകാശംലോ ഒക താര' എന്ന സിനിമയുടെ പുത്തന്‍ ലുക്കാണ് സംവിധായകന്‍ പവന്‍ സാദിനേനി സര്‍പ്രൈസായി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.. ദുൽഖറിന്‍റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടത്. ചിത്രത്തിൽ 'കൃഷ്‌ണ' എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ദുൽഖർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മുണ്ടും ഷര്‍ട്ടും ധരിച്ചുള്ള ലളിതമായ വസ്‌ത്രധാരണത്തിലും സാധാരണക്കാരനായ യുവാവായുള്ള അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ലുക്കാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. തെലുഗു- മലയാളി ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ ദുല്‍ഖറിന്‍റെ ഈ ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.

ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററിനൊപ്പം ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനമായ 'ചിട്ടി ചിട്ടി ചീമ'യും ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങും. സംഗീതാസ്വാദകരും ദുൽഖർ ആരാധകരും ഒരുപോലെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഗാനമാണിത്.

സന്ദീപ് ഗണ്ണവും രമ്യ ഗണ്ണവും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. തെലുഗു സിനിമയിലെ പ്രമുഖ നിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഗീത ആർട്‌സ്, സ്വപ്‌ന സിനിമ, ലൈറ്റ്ബോക്‌സ് മീഡിയ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

പുതുമുഖ നടിയായ സാത്വിക വീരവല്ലിയാണ് ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖറിന്‍റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രമാണ് താരത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും നായികയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഗ്ലിംപ്സ് വീഡിയോയും വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ തൊടുന്ന, വികാരനിർഭരമായ ഒരു ഫീൽ-ഗുഡ് ഡ്രാമയായിരിക്കും ചിത്രമെന്ന സൂചനയാണ് ഇതിനോടകം പുറത്തുവന്ന പോസ്റ്ററുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ആഡംബരമില്ലാത്ത, ജീവിതത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ദുൽഖർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് പുത്തന്‍ പോസ്റ്റർ നൽകുന്നത്.

തെലുഗു സിനിമയിൽ ഇതിനകം തന്നെ തന്‍റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച നടനാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ. 'മഹാനടി', 'സീത രാമം', 'ലക്കി ഭാസ്‌കര്‍' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം വലിയ ജനപ്രീതി നേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രഭാസ് നായകനായ 'കൽക്കി 2898 എഡി'യിൽ അതിഥി വേഷത്തിലും ദുൽഖർ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു.

വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പുത്തിന്‍ ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ദുൽഖറിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും 'കൃഷ്ണ'യെന്നാണ് സൂചന. വികാരങ്ങൾക്കും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കഥയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്‍.

പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തും.

ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാർ ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.

റിലീസ് തീയതിയും ട്രെയിലറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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DULQUER SALMAAN
AAKASAMLO OKA TARA
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