കയ്യില് തോക്കും ചോരക്കറയും..സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കില് ദുല്ഖര് സല്മാന്; ഐ ആം ഗെയിം ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഗംഭീരം
ദുല്ഖര് സല്മാന് നായകനായി എത്തുന്ന ഐ ആം ഗെയിമിലെ താരത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്. ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ കരിയറിലെ 40-ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. നഹാസ് ഹിദായത്ത് ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 1:19 PM IST
ദുല്ഖര് സല്മാന് നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'. ചിത്രത്തിലെ ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ ലുക്ക് പുറത്ത്. സിനിമ പ്രേമികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിഷ്, മാസ് ലുക്കിലാണ് ചിത്രത്തില് ദുല്ഖര് എത്തുന്നത്.
നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം വേഫെറര് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില് ദുല്ഖര് സല്മാന്, ജോം വര്ഗീസ് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് നിര്മ്മാണം. ആര്ഡിഎക്സ് എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ കരിയറിലെ 40-ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'. ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും വാനോളമാണ്. നേരത്തെ ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് താരങ്ങളുടെ പോസ്റ്ററുകളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.
ബിഗ് ബജറ്റ് ആക്ഷന് ത്രില്ലറായി ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ദുല്ഖര് സല്മാന് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തില് ആന്റണി വര്ഗീസ്, തമിഴ് നടനും സംവിധായകനുമായ മിഷ്കിന്, കതിര്, തമിഴ് താരം സംയുക്ത വിശ്വനാഥന്, പാര്ത്ഥ് തിവാരി എന്നിവരും സുപ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തും.
അന്പറിവ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സിനിമയുടെ സംഘട്ടന സംവിധാനം. കെജിഎഫ് സീരീസ്, കബാലി, ലിയോ, വിക്രം, സലാര്, കൈതി എന്നീ പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രങ്ങളുടെ സംഘട്ടന സംവിധാനം നിര്വ്വഹിച്ചതും അന്പറിവ് മാസ്റ്റേഴസ് ആണ്. ആര്ഡിഎക്സിന് ശേഷം അന്പറിവും നഹാസും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ബിലാല് മൊയ്തു, ഇസ്മായില് അബൂബക്കര്, സജീര് ബാബ എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ. ആദര്ശ് സുകുമാരന്, ഷഹബാസ് റഷീദ് എന്നിവര് സിനിമയുടെ സംഭാഷണങ്ങളും ഒരുക്കി. ജിംഷി ഖാലിദ് ഛായാഗ്രഹണവും ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിക്കുന്നു. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കോസ്റ്റ്യൂം - മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, ഗാനരചന - മനു മഞ്ജിത്ത്, വിനായക് ശശികുമാർ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - രോഹിത് ചന്ദ്രശേഖർ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - അജയൻ ചാലിശ്ശേരി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദീപക് പരമേശ്വരൻ, സൗണ്ട് മിക്സ് - കണ്ണൻ ഗണപത്, വിഎഫ്എക്സ് - തൗഫീഖ്, എഗ്വൈറ്റ്, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ - ടെൻ പോയിന്റ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - സിങ്ക് സിനിമ, സ്റ്റിൽസ് - എസ് ബി കെ, പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
