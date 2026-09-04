ഒന്നൊന്നര തിരിച്ചുവരവ്! തിയേറ്റര് തൂക്കി ഡിക്യൂ, പ്രേക്ഷകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി 'ഐ ആം ഗെയിം'; ആദ്യദിനത്തില് എത്ര നേടി?
2023 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കിംഗ് ഓഫ് കൊത്ത'യ്ക്ക് ശേഷം ദുൽഖർ സൽമാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 10:17 AM IST
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ മലയാളത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഐ ആം ഗെയിം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വമ്പന് തിരിച്ചുവരവാണ് താരം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ഗ്രേ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഡാന് ജോണ് എന്ന വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായാണ് താരം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ മികച്ച അവതരണത്തെ കുറിച്ചും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും ആക്ഷന്നെ കുറിച്ചുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.
ഫാന്റസി, ആക്ഷൻ, ത്രില്ലർ, പ്രണയം എന്നീ ഘടകങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരേയും ഒരുപോലെ ത്രസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യാവസാനം വരെ വലിയ തിയേറ്റര് അനുഭവമാണ് നല്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകരെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒരേസമയം ആവേശവും അമ്പരപ്പും സമ്മാനിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'. ഞെട്ടിക്കുന്ന ഇന്റര്വെല് പോയന്റും തകർപ്പൻ ക്ലൈമാക്സുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്.
സെപ്റ്റംബര് 3 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസിലും വലിയ പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇന്ഡസ്ട്രി ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക് നല്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ആദ്യദിനത്തില് ആഗോളതലത്തില് 5.90 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന് 5.90 ആണ്. നെറ്റ് കലക്ഷന് 5.5 ആണ് നേടിയത്.
ഇന്ത്യയിൽ 2,309 ഷോകളിലായിരുന്നു ചിത്രം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മലയാളത്തില് മാത്രം 1,466 ഷോകളിലൂടെ 4.30 കോടി രൂപയും തെലുഗുവില് നിന്ന് 0.65 കോടി രൂപയും ഹിന്ദിയില് നിന്ന് 0.10 കോടി രൂപയുമാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. 36% ഒക്യുപ്പന്സിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി അവധി ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ചയും വാരാന്ത്യങ്ങളിലും കലക്ഷന് വര്ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്മാരുടെ വിലയിരുത്തല്. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില് 5.13 കെ ടിക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ന് വിറ്റഴിച്ചത്.
2023 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കിംഗ് ഓഫ് കൊത്ത'യ്ക്ക് ശേഷം ദുൽഖർ സൽമാൻ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ 'ഐ ആം ഗെയിം' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഈ ഓപ്പണിംഗ് പ്രധാനമാണ്. മറ്റു നിരവധി സിനിമകള് തിയേറ്ററില് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ദുല്ഖര് സിനിമയും തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. യഷ്- ഗീതു മോഹന്ദാസ് ചിത്രം ടോക്സിക്, ഹനുമാന് അന്ഷ്, സ്പൈഡര്മാന്: ബ്രാന്ഡ് ന്യൂ ഡേ, ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്, അവരപന്, ഇന്സിഡിയസ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും തിയേറ്ററില് മത്സരത്തിനുണ്ട്.
പിതാവിന്റെ പണം കൊണ്ട് ആഢംബര ജീവിതവും ചൂതാട്ടവുമായി ജീവിക്കുന്ന ഡാന് ജോണ് സ്റ്റൈലിഷ് വേഷത്തിലാണ് ദുല്ഖര് സല്മാന് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. യാഥാര്ഥ്യത്തേക്കാള് ഭാഗ്യത്തില് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന കഥാപാത്രം. ചൂതാട്ടത്തിലൂടെ പരാജയങ്ങളുടെ പടുകുഴിയില് നില്ക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ദുരന്തം ഡാന് ജോണിനുണ്ടാകുന്നത്. ഇതോടെ അയാളുടെ ജീവിതം കീഴിന്മേല് മറിയുന്നു. പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
ആന്റണി വര്ഗീസ് പെപ്പെയും ഈ ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിലാഷമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനായ വിഘ്നേഷ് വിക്കി ദാസ് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ആന്റണി വര്ഗീസ് എത്തുന്നത്.
ദുൽഖർ സൽമാനെ കൂടാതെ സംയുക്ത വിശ്വനാഥൻ, കയാദു ലോഹർ, ആൻ്റണി വർഗീസ്, മിഷ്കിൻ, കതിർ, പാർത്ഥ് തിവാരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
സജീർ ബാബ, ഇസ്മായിൽ അബൂബക്കർ, ബിലാൽ മൊയ്ദു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സജീർ ബാബ, ആദർശ് സുകുമാരൻ, ഷബാസ് റഷീദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സംഭാഷണങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വേഫെയറർ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ദുൽഖർ സൽമാനും ജോം വർഗീസും ചേർന്നാണ് ഐ ആം ഗെയിം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു, ജിംഷി ഖാലിദ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.