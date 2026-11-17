വീണ്ടും പ്രണയ ചിത്രവുമായി ദുല്ഖര് സല്മാന്; 'എ ഒ ടി' ആവേശകരമായ ട്രെയിലര് പുറത്ത്
ചിത്രം നവംബര് 20 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 9:50 AM IST
ദുൽഖർ സൽമാനെ നായകനാക്കി പവൻ സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ‘'ആകാശംലോ ഓക്ക താര' (AOT)’ സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്ത്. ഹൈദരാബാദിലെ ജെ.ആർ.സി കൺവെൻഷൻ സെന്ററില് പ്രൗഢഗംഭീരമായി നടന്ന പ്രീ-റിലീസ് ഇവന്റില് മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയ അല്ലു അർജുനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് റിലീസ് ചെയ്തത്.
സന്ദീപ് ഗണ്ണവും രമ്യ ഗണ്ണവും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം നവംബർ 20ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.തെലുഗു, തമിഴ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിനെത്തുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാനും ചിത്രത്തിലെ നായിക സാത്വിക വീരവല്ലിയും മറ്റ് സിനിമാ അണിയറപ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഗീത ആർട്സ്, സ്വപ്ന സിനിമ, ലൈറ്റ്ബോക്സ് മീഡിയ എന്നീ പ്രമുഖ ബാനറുകൾ സംയുക്തമായാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രം കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ്.
പ്രണയവും വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും ഫീൽ ഗുഡ് ഘടകങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും ചിത്രമെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ അവതരണത്തിലും ശൈലിയിലും ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് കൃഷ്ണ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ദുല്ഖര് എത്തുന്നത്. പുതുമുഖം സാത്വിക വീരവല്ലിയാണ് 'കല്പന' എന്ന നായികാ കഥാപാത്രമായെത്തുന്നത്. ബഹിരാകാശ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന കല്പന എന്ന പെണ്കുട്ടിക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്ന കൃഷ്ണയുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
ദുല്ഖറിന്റെയും സാത്വികയുടെയും മികച്ച പ്രകടനത്തോടൊപ്പം ജി.വി. പ്രകാശിന്റെ മനോഹര പശ്ചാത്തല സംഗീതവുമാണ് ട്രെയിലറിന്റെ മുഖ്യ ആകര്ഷണം. തമിഴ് താരം ശ്രുതി ഹാസൻ ചിത്രത്തിൽ 'രോഹിണി' എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രവുമായി എത്തുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വേഷമാണ് രോഹിണിയുടേത്.
റൂഹാനി ശർമ, മുരളി ശർമ, സ്വാസിക എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരനിരയിലുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ ‘കുട്ടി കുട്ടി പൂവേ’, ‘കണ്ണേ കണ്ണേ’ എന്നീ ഗാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
‘മഹാനടി’, ‘സീതാ രാമം’, ‘ലക്കി ഭാസ്കര്’ തുടങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തെലുഗു ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലും പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയിലും തന്റേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച താരമാണ് ദുല്ഖര് സല്മാന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് 'ആകാശംലോ ഓക്ക താര' എന്ന ചിത്രത്തിനായി തെലുഗു - മലയാളി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
രചന, തിരക്കഥ: ഗുന്നം ഗംഗരാജു, കഥ: പവൻ സാദിനേനി & വസന്ത് ജുറു, അധിക തിരക്കഥ: വസന്ത് ജുറു, ഛായാഗ്രഹണം: സുജിത് സാരംഗ്, സംഗീതം: ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാർ, എഡിറ്റർ: പ്രവീൺ കെ.എൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ശ്വേത സാബു സിറിൽ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ചന്തു നിമ്മഗദ്ദ, സഹസംവിധായകൻ: സുരേഷ് പരുച്ചൂരി, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ: യെലെപ്പെട്ടി ശ്രീനിവാസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം: ബത്തലൂരി ലോകേഷ് കുമാർ, ജതിൻ സി.എച്ച്, മുവ്വ ഗോപി, തേജ രാംകി, ഡയറക്ഷൻ വിഭാഗം: ഡിപിവി സന്തോഷ്, ഗയം ഈശ്വർ, സൗരബ് റെഡ്ഡി, സിഎച്ച്. നരസിംഹ റെഡ്ഡി, മഹാംകാളി വിനയ് കുമാർ, ചന്ദ്ര ശേഖർ ഹുഗ്ഗിഹെല്ല, വിശാഖ് പട്ടേൽ കോതപ്പള്ളി, കൊങ്ക രോഹൻ, പ്രീതം ശകുനാല, നിമ്മഗദ്ദ ആസീഷ് പ്രീതം, രാം മോഹൻ കോമണ്ഡൂരി, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: പല്ലവി സിംഗ്, കലാസംവിധാനം: വംശി കൃഷ്ണ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: സിങ്ക് സിനിമ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ: അനിൽ ഭാനു, വിഎഫ്എക്സ്: എഗ്വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ: തൗഫീഖ് ഹുസൈൻ, കളറിസ്റ്റ്: ഷൺമുഖ പാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽസ്: സായ് ശശാങ്ക്.