'കത്തിക്കെടാ സല്മാനേ'! സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കില് ദുല്ഖര്; ഓണം തൂക്കാന് ഐ ആം ഗെയിം, പുത്തന് പോസ്റ്റര്
ആര് ഡി എക്സ് എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 10:47 AM IST
ആരാധകര് ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദുല്ഖര് സല്മാന് ചിത്രം 'ഐ ആം ഗെയിം' ന്റെ പുത്തന് പോസ്റ്റര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമാകുന്നു. ദുല്ഖര് സല്മാനെ അതീവ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ദുല്ഖര് സല്മാന് തന്നെയാണ് പുതിയ പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേരാണ് ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വരുന്ന ഓരോ അപ്ഡേറ്റിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ റിലീസ് നേരത്തെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഓണം റിലീസായി 2026 ഓഗസ്റ്റ് 20 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. തെന്നിന്ത്യയിലെ നൂറിലധികം ലൊക്കേഷനുകളില് ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായ ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാസ്വാദകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമായാണ് ഐ ആം ഗെയിം ഒരുങ്ങുന്നത്. വേഫെറര് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില് ദുല്ഖര് സല്മാന് ജോം വര്ഗീസ് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് നിര്മ്മിക്കുന്ന ചിത്രം രചിച്ചത് ഷഹബാസ് റഷീദും ആദര്ശ് സുകുമാരനും ചേര്ന്നാണ്.
ആര് ഡി എക്സ് എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'. ദുല്ഖര് വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം സല്മാന്റെ 40ാം ചിത്രമായാണ് ഐ ആം ഗെയിം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.
മെഗാ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ഹിറ്റായ ലോകക്ക് ശേഷം വേഫെറര് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില് നിര്മ്മിച്ചു പുറത്ത് വരാന് പോകുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'. തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും സ്റ്റൈലിഷ് ആയ ചിത്രമാണ് ഇതെന്നാണ് ദുല്ഖര് സല്മാന് അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം.
ആന്റണി വർഗീസ്, തമിഴ് നടനും സംവിധായകനുമായ മിഷ്കിൻ, കയാദു ലോഹർ, കതിർ, പാർത്ഥ് തിവാരി, തമിഴ് നായികാ താരം സംയുക്ത വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ നിർണായക കഥാപാത്രങ്ങളായി വേഷമിടുന്നുണ്ട്.
'കബാലി', 'കെജിഎഫ് സീരിസ്', 'കൈതി', 'വിക്രം', 'ലിയോ', 'സലാർ' എന്നീ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളുടെ സംഘട്ടന സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള അൻപറിവ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് 'ഐ ആം ഗെയി'മിനു വേണ്ടി സ്റ്റണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നത്. 'ആർഡിഎക്സ്' എന്ന ആക്ഷൻ ഹിറ്റിന് ശേഷം അൻപറിവ് ടീം വീണ്ടും നഹാസിനൊപ്പം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
'ഐ ആം ഗെയിം'. ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന ചിത്രം, മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - ബിബിൻ പെരുമ്പിള്ളി, ഛായാഗ്രഹണം- ജിംഷി ഖാലിദ്, സംഗീതം- ജേക്സ് ബിജോയ്, എഡിറ്റിങ്- ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെഡ് - സുജോയ് ജെയിംസ്, ദേവദേവൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അജയൻ ചാലിശേരി, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ. കോസ്റ്റ്യൂം- മഷർ ഹംസ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ദീപക് പരമേശ്വരൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- രോഹിത് ചന്ദ്രശേഖർ. ഗാനരചന- മനു മഞ്ജിത്ത്, വിനായക് ശശികുമാർ, VFX - തൗഫീഖ് - എഗ്വൈറ്റ്, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ- ടെൻ പോയിന്റ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- സിങ്ക് സിനിമ, സൗണ്ട് മിക്സ് - കണ്ണൻ ഗണപത്, സ്റ്റിൽസ്- എസ് ബി കെ, മാർക്കറ്റിങ് ഹെഡ് - വിജിത് വിശ്വനാഥൻ, പിആർഒ- ശബരി.