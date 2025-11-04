ETV Bharat / entertainment

കാന്തയുടെ പുതിയ ടീസര്‍ പുറത്തുവിട്ട് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍. സിനിമയുടെ ട്രെയിലര്‍ റിലീസ് അപ്‌ഡേറ്റും താരം പങ്കുവച്ചു. മലയാളം, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലായി നവംബര്‍ 14നാണ് കാന്ത തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് 'കാന്ത'. 'കാന്ത'യുടെ പുതിയ ടീസര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ദുല്‍ഖര്‍. ദുൽഖർ സൽമാനും സമുദ്രക്കനിയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മില്‍ മുഖാംമുഖം നേരിടുന്നതാണ് ടീസറില്‍ ദൃശ്യമാകുന്നത്.

"കാന്തയിലെ ആദ്യ സ്‌പാര്‍ക്ക് പുറത്തുവിട്ടു! ട്രെയിലര്‍ നവംബര്‍ 6ന് റിലീസ് ചെയ്യും" -ഇപ്രകാരം കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് ദുല്‍ഖര്‍ കാന്തയുടെ ടീസര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

നവംബര്‍ 14നാകും ചിത്രം ആഗോള തലത്തില്‍ റിലീസിനെത്തുക. തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലാകും ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക. സെൽവമണി സെൽവരാജ് ആണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ ഹണ്ട് ഫോർ വീരപ്പൻ' എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ് ഡോക്യുമെന്‍ററി സീരീസിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ തമിഴ് സംവിധായകനാണ് സെൽവമണി സെൽവരാജ്.

റാണ ദഗുപതിയുടെ സ്‌പിരിറ്റ് മീഡിയയും ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ വേഫെറര്‍ ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. മലയാളത്തിൽ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ അന്യഭാഷ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കാന്ത'. ദുൽഖർ സൽമാൻ, ജോം വർഗീസ്, റാണ ദഗുപതി, പ്രശാന്ത് പോട്ട്ലൂരി എന്നിവര്‍ സംയുക്‌തമായി ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മ്മാണം.

വലിയ രണ്ട് കലാകാരൻമാർക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്‌നത്തിൻ്റെ കഥയാണ് 'കാന്ത'യുടെ ചിത്രപശ്ചാത്തലം. കല, പ്രണയം, ഈഗോ, വൈകാരികത തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 1950 കാലഘട്ടത്തിലെ മദ്രാസിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നത്.

ഒരു നടന്‍ എന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അവസരം നൽകുന്നതാണ് ചിത്രം എന്നാണ് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ദുല്‍ഖറുടെ പ്രതികരണം. മനുഷ്യ വികാരങ്ങളുടെ ആഴം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ് ചിത്രമെന്നും ദുല്‍ഖര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ദുൽഖർ സൽമാനും സമുദ്രക്കനിയെയും കൂടാതെ ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെയും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ദുല്‍ഖറുടെ നായികയായാണ് ചിത്രത്തില്‍ ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെ എത്തുന്നത്. റാണ ദഗുപതിയും സുപ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

ഡാനി സാഞ്ചസ് ലോപ്പസ് ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ലെവെലിൻ ആന്‍റണി ഗോൺസാൽവേസ് എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ഝാനു ചന്‍റര്‍ ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കലാസംവിധാനം - രാമലിംഗം, വസ്ത്രാലങ്കാരം - പൂജിത തടികൊണ്ട, സഞ്ജന ശ്രീനിവാസ്, പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

