47 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറവും പ്രണയിച്ച് കൊതിതീരാതെ മമ്മൂട്ടിയും സുല്ഫത്തും; ആശംസയുമായി ദുല്ഖര്
മമ്മൂട്ടിക്കും സുല്ഫത്തിനും ഇന്ന് 47 ാം വിവാഹ വാര്ഷികം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 5:23 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ മെഗാസ്റ്റാര് മമ്മൂട്ടിയുടെയും സുല്ഫത്തിന്റെയും 47 ാം വിവാഹ വാര്ഷികമാണ് ഇന്ന്. പ്രണയജോഡികളായി നില്ക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ആശംസ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുല്ഖര് സല്മാന്.
എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദമ്പതികള്ക്ക് വിവാഹവാര്ഷിക ആശംസകള് എന്നാണ് ദുല്ഖര് സല്മാന് മമ്മൂട്ടിയുടെയും സുല്ഫത്തിന്റെയും ഫോട്ടോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കുറിച്ചത്.
"കാലതീതതവും ശ്വാശ്വതമായതും, എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദമ്പതികള്ക്ക് വിവാഹവാര്ഷിക ആശംസകള്", എന്നാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെയും സുല്ഫത്തിന്റെയും ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ദുല്ഖര് കുറിച്ചത്. സിനിമാ താരങ്ങളായ വിനയ് ഫോര്ട്ട്, വിന്സി, സ്വാസിക എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരാണ് മമ്മൂട്ടിക്കും സുല്ഫത്തിനും ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്.
മാതാപിതാക്കളുടെ അഗാധമായ സ്നേഹബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ദുല്ഖര് സല്മാന് പല അഭിമുഖങ്ങളിലും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. സിനിമാ ജീവിതവും കുടുംബ ജീവിതവും മമ്മൂട്ടി ഒരുപോലെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയില് പോലും മമ്മൂട്ടി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പല താരങ്ങളും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
മലയാള സിനിമയിലെ മാതൃകാ ദമ്പതികളാണ് മമ്മൂട്ടിയും സുല്ഫത്തും. 1979 മെയ് ആറിനായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. വീട്ടുകാര് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച വിവാഹമായിരുന്നു. അന്ന് മമ്മൂട്ടി മഞ്ചേരിയില് അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി സിനിമയില് ഹീറോ ആയത്. മമ്മൂട്ടി സിനിമയില് തിരക്കുള്ള നടനായി മാറിയപ്പോള് സുല്ഫത്തിന്റെ സപ്പോര്ട്ടും ഏറെയായിരുന്നു. വിവാഹം മുതല് നാളിത്രയും കാലം മമ്മൂട്ടിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സിനിമ ജീവിതത്തിലും താങ്ങും തണലുമായി എപ്പോഴും സുല്ഫത്തുണ്ട്.
സുല്ഫത്തിന്റെ പിറന്നാള് (മെയ് 4) ആയിരുന്നു. ഉമ്മയ്ക്കും ദുല്ഖര് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്നിരുന്നു. എപ്പോഴും സ്നേഹമാത്രം ഉമ്മച്ചി ,പിറന്നാള് ആശംസകള് എന്നാണ് ദുല്ഖര് അന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്.
അതേസമയം ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ മകള് മറിയത്തിന്റെ ഒന്പതാം പിറന്നാളായിരുന്നു ഇന്നലെ (മെയ് 5) മകളുടെ ജന്മദിനത്തിലും ഹൃദയത്തില് തൊടുന്ന കുറിപ്പുമായി എത്തിയിരുന്നു.
ജന്മദിനത്തിൽ മകൾക്ക് മനോഹരമായ ഓർമയാണ് ദുൽഖർ സമ്മാനിച്ചത്. അൾട്രാവയലറ്റ് എഫ് 77 ബൈക്കിൽ മകൾക്കൊപ്പം പാരിസിലൂടെ ദുൽഖർ കറങ്ങുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവര്ന്നിരുന്നു. സംരംഭകനായ നാരായണനാണ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മകള്ക്ക് ജന്മദിനാശംസ നേര്ന്നുകൊണ്ടുള്ള ദുല്ഖര് സല്മാന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച ഒരു കുറിപ്പും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ക്യാമറയില് പകര്ത്താന് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള എന്നാല് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകള് എന്നാണ് താരം കുറിച്ചത്. ചെറിയ വലിയ ആള്, അവള്ക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മികച്ച കാര്യമെന്നും ദുല്ഖര് കുറിച്ചു. മകളുടെ നിരവധി ഫോട്ടോകളും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയംഗമായ കുറിപ്പ് ദുല്ഖര് പങ്കുവച്ചത്. അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം വെളിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ദുല്ഖറിന്റെ ഇത്തവണത്തെ പോസ്റ്റ്.
അതേസമയം മഹേഷ് നാരായണന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ പേട്രിയറ്റ് ആണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം. മെയ് 1 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ഈ ചിത്രം മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ മുന്നേറുകയാണ്. ആദ്യദിനം മുതല് ബോക്സ് ഓഫിസിലും മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്.