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'അടുത്ത ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍! ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ്'; 'ഐ ആം ഗെയിം' പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലേക്ക് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ തിരിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'.

NAHAS HIDHAYATH DIRECTOR DULQUER SALMAAN DULQUER SALMAAN MOVIES IAM GAME MOVIE REVIEW
IAM GAME (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 1:48 PM IST

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റെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പുകള്‍ക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ 'ഐ ആം ഗെയിം' തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തി. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദുല്‍ഖര്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് സിനിമയ്ക്കായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരുന്നത്. വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കില്‍ ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ഗ്രേ ഷെയ്‌ഡിലുള്ള നായക കഥാപാത്രമായാണ് ദുല്‍ഖര്‍ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ഡാന്‍ ജോണ്‍ എന്ന വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായാണ് താരം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ആദ്യ ഷോ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സിനിമാസ്വാദകരില്‍ നിന്ന് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയേയും അതിന്‍റെ അവതരണത്തേയും പ്രേക്ഷകര്‍ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിറയുന്ന പ്രതികരണങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും പോസറ്റീവായാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര്‍ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ വി എഫ് എക്‌സ്, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, ആക്ഷന്‍ എന്നിവയ്ക്കും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

"ഐ ആം ഗെയിം — ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എ ഫൺ റൈഡ്! പ്രേക്ഷകരെ ആകര്‍ഷിപ്പിക്കുന്ന ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സിനിമയാണ് എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. വി എഫ് എക്‌സ് വര്‍ക്ക് വേറിട്ടു നില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന്‍ കുറിക്കുന്നു. ജേക്‌സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ സംഗീതം മികച്ചതാണെന്നും സിനിമയിലുടനീളം ഊര്‍ജം പകരുന്നുണ്ടെന്നും ഒരു കാഴ്‌ചക്കാരന്‍ കുറിച്ചു.

"ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷന്‍സും ഇടവേളയിലെ സീക്വന്‍സുമൊക്കെ മികച്ചതാണ്", ഒരാള്‍ കുറിച്ചു.

"സിനിമ മൊത്തത്തില്‍ രസകരമാണ്. ട്രെയിലറില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് മനസിലായത് ആ ഫാന്‍റിസി എലമെന്‍റാണ് സിനിമയുടെ മുഴുവന്‍ താക്കോല്‍. ഇടവേളയ്ക്ക് മുന്‍പും ശേഷവുമൊക്കെ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ പ്രകടനം ഗംഭീരമാണ്. രണ്ടാം പകുതി വേഗതയാര്‍ന്നതാണ്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മറ്റൊരു ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍", എന്നാണ് ഒരാള്‍ കുറിച്ചത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യഭാഗത്തേയും അതിന്‍റെ സ്റ്റൈലിഷ് അവതരണത്തേയും പ്രശംസിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്. മികച്ച മേക്കിംഗ് ദൃശ്യഭംഗിയും ഗംഭീരം. എന്ന് കുറിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഒരു തമിഴ് ശൈലിയിലാണ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇടവേളയ്ക്ക് തൊട്ടുമുന്‍പാണ് കഥാപാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഗംഭീരം എന്നാണ് പലരും കുറിക്കുന്നത്.

ആര്‍ കി എക്‌സ് എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് ഹിദായത്ത് ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് ഐ ആം ഗെയിം. ചിത്രത്തില്‍ ആന്‍റണി വര്‍ഗീസ് പെപ്പെയും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. സജീർ ബാബ, ഇസ്മായിൽ അബൂബക്കർ, ബിലാൽ മൊയ്‌ദു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. സജീർ ബാബ, ആദർശ് സുകുമാരൻ, ഷബാസ് റഷീദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സംഭാഷണങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ വേഫെറർ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ ദുൽഖർ സൽമാനും ജോം വർഗീസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

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DULQUER SALMAAN
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