ഡിക്യുയ്ക്കൊപ്പം ഐക്കണ് സ്റ്റാര്! ആദ്യ സിനിമയായ 'സെക്കൻഡ് ഷോ'യിലെ അല്ലു കണക്ഷൻ; ആരാധനയുടെ കഥ പങ്കുവെച്ച് ദുൽഖർ സൽമാൻ
സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനാണെന്ന അഹങ്കാരം ദുൽഖർ സൽമാന് ഒരിക്കലും ഇല്ലെന്ന് അല്ലു അർജുൻ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 11:00 AM IST
ദുൽഖർ സൽമാനെ നായകനാക്കി പവൻ സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് 'ആകാശംലോ ഒക്ക താര'( ആകാശത്തിൽ ഒരു താരകം). സന്ദീപ് ഗണ്ണവും രമ്യ ഗണ്ണവും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന എ ഒ ടി നവംബർ 20ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
ഗീത ആർട്സ്, സ്വപ്ന സിനിമ, ലൈറ്റ്ബോക്സ് മീഡിയ എന്നീ പ്രമുഖ ബാനറുകൾ സംയുക്തമായാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ 'കൃഷ്ണ' എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുതുമുഖം സാത്വിക വീരവല്ലിയാണ് 'കല്പന' എന്ന നായികാ കഥാപാത്രമായെത്തുന്നത്.
കഴിഞ്ഞദിവസം ഹൈദരാബാദിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സിനിമയുടെ പ്രീ റിലീസ് ഇവനിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി നടൻ അല്ലു അർജുൻ എത്തുകയുണ്ടായി. ദുൽഖറും അല്ലു അർജുനും ഒരേ വേദി പങ്കിടുന്ന അപൂർവ്വ നിമിഷത്തിനാണ് ഇന്നലെ ഹൈദരാബാദ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. വേദിയിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ തന്റെ ആദ്യ സിനിമയെ കുറിച്ചും അതിലെ അല്ലു അർജുൻ കണക്ഷനെ പറ്റിയും വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
"എന്റെ ആദ്യ സിനിമയായ 'സെക്കൻഡ് ഷോ'യുടെ ചിത്രീകരണം കോഴിക്കോട് ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്നു. അന്ന് ഒരു നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല. തന്റെ കഥാപാത്രമായ ലാലുവിന്റെ വീടായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് താമസമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീട് തന്നെയാണ്. ആ വീടിന്റെ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ഒരു അലമാരയുണ്ടായിരുന്നു. ആ അലമാരയിൽ ഒട്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു ചിത്രം അല്ലു അർജുന്റേതാണ്. ഒരുപക്ഷേ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുറിയായിരിക്കാം അത്. കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ പോലും ഒരു തെലുഗു നടന്റെ സ്വീകാര്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നിമിഷം ആയിരുന്നു അത്. താനും അല്ലുവിന്റെ വലിയ ആരാധകനാണ്", ദുൽഖർ സൽമാൻ ഓര്ത്തു.
"കോവിഡ് സമയത്താണ് തന്റെ കുടുംബത്തിന് അങ്ങ് വൈകുണ്ഠപുരത്ത് എന്ന അല്ലു അർജുൻ ചിത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. തന്റെ ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിന് മലയാളമോ തമിഴോ തെലുഗുവോ അറിയില്ല. അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഉറുദുവാണ്. പക്ഷേ ബന്ധുക്കളായ കുട്ടികൾക്കും, എന്റെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും 'അങ്ങ് വൈകുണ്ഠപുരത്ത്' എന്ന ചിത്രം നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും അല്ലുവിന്റെ ഫാനായി", ദുൽഖർ പറഞ്ഞു.
അല്ലുവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനിടയില് താരത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ റാക്കയ്ക്ക് ആശംസകളും ദുല്ഖര് സല്മാന് നേര്ന്നു.
'എ ഒ ടി' യുടെ സംവിധായകൻ പവൻ സാദിനേനിയെ കുറച്ചു രസകരമായ ഒരു ഓർമ്മ ദുൽഖർ വേദിയിൽ പങ്കുവച്ചു. ഏകദേശം അഞ്ചുവർഷത്തോളം തനിക്കുവേണ്ടി കാത്തിരുന്നാണ് സംവിധായകൻ പവൻ 'എ ഒ ടി' എന്ന ചിത്രം സാധ്യമാക്കിയത്. മറ്റുള്ള സിനിമകളുടെ തിരക്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടിവന്നു. പക്ഷേ തനിക്കുവേണ്ടി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ സംവിധായകൻ കാണിച്ച മനസ്സിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു". ദുല്ഖര് സല്മാന് പറഞ്ഞു.
"സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയ ആദ്യ നാളുകളിൽ സംവിധായകനായ പവൻ സാദിനേനി മുഴുവൻ സമയവും സൺഗ്ലാസ് ധരിച്ചിരുന്നത് തന്നിൽ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാക്കി. രാത്രിപോലും സൺഗ്ലാസ് ഊരി മാറ്റാൻ സംവിധായകൻ തയ്യാറായില്ല. രാത്രിയിലും ഇദ്ദേഹം എന്തിനാണ് സൺഗ്ലാസ് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് സംവിധായകന് കാഴ്ച പ്രശ്നമുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവർ ഗ്ലാസ് എടുക്കാൻ മറന്നു. സൺഗ്ലാസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലെൻസും പവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധിതമായി അദ്ദേഹത്തിന് സദാസമയവും സൺഗ്ലാസ് ധരിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി", ദുൽഖർ പറഞ്ഞു.
"മലയാള സിനിമയുടെ മുഖമായ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനായിട്ട് കൂടി അത്തരത്തിൽ ഒരു ഗർവ് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ദുൽഖർ എന്ന് തനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ലന്ന് നടൻ അല്ലു അർജുൻ വ്യക്തമാക്കി. ദുൽഖർ അഭിനയിച്ച 'ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ' മുതലുള്ള എല്ലാ സിനിമകളും താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴിലേക്കും പിന്നീട് തെലുഗുവിലേക്കും അദ്ദേഹം കടന്നുവന്നു. ദുൽഖറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ഷൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് അല്ലു അർജുൻ പറഞ്ഞു. ദുൽഖറിനെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായി പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെ തനിക്ക് തോന്നി", അല്ലു പറഞ്ഞു.