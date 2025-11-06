ETV Bharat / entertainment

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനെ നായകനാക്കി സെല്‍വമണി സെല്‍വരാജ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വ്വഹിച്ച കാന്തയുടെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തുവിട്ടു. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍, സമുദ്രക്കനി, റാണ ദഗ്ഗുപതി, ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെ എന്നിവരാണ് ട്രെയിലറില്‍ ഹൈലൈറ്റാകുന്നത്.

പ്രേക്ഷകര്‍ അക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'കാന്ത'. സെല്‍വമണി സെല്‍വരാജ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വ്വഹിച്ച സിനിമയുടെ ട്രെയിലര്‍ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടു. സിനിമയ്‌ക്കുള്ളിലെ സിനിമയാണ് 'കാന്ത'യുടെ പ്രമേയം എന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍, സമുദ്രക്കനി, റാണ ദഗ്ഗുപതി, ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെ എന്നിവരാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ട്രെയിലറില്‍ ദൃശ്യമാകുന്നത്. വില്ലന്‍ ഭാവങ്ങളുള്ള ദുല്‍ഖറിനെയാണ് ട്രെയിലറില്‍ കാണാനാവുക. സിനിമയില്‍ ദുല്‍ഖര്‍ വില്ലനായി അഭിനയിക്കുകയാണോ അതോ വില്ലനാണോ എന്ന സംശയം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് 'കാന്ത'യുടെ ട്രെയിലര്‍.

ദുൽഖർ സൽമാനും സമുദ്രക്കനിയും നേര്‍ക്കുനേര്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണ് ട്രെയിലറില്‍ ഹൈലൈറ്റാകുന്നത്. ട്രെയിലറിലെ ദുല്‍ഖറുടെയും സമുദ്രക്കനിയുടെയും മാസ്‌ ഡയലോഗുകളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിലര്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

പ്രശസ്‌തരായ രണ്ട് കലാകാരൻമാർക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്‌നത്തിൻ്റെ കഥയാണ് 'കാന്ത' പറയുന്നത്. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ വേഷത്തില്‍ ശക്‌തമായൊരു വേഷത്തില്‍ റാണ ദഗുപതിയും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നു. 1950 കാലഘട്ടത്തിലെ മദ്രാസിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നത്.

കല, പ്രണയം, ഈഗോ, വൈകാരികത തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഒരു നടന്‍ എന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അവസരം നൽകുന്നതാണ് ചിത്രം എന്നാണ് 'കാന്ത'യെ കുറിച്ച് ദുല്‍ഖര്‍ പ്രതികരിച്ചത്. മനുഷ്യ വികാരങ്ങളുടെ ആഴം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ് ചിത്രമെന്നും ദുല്‍ഖര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ നവംബര്‍ 14നാകും ചിത്രം റിലീസിനെത്തുക. തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളില്‍ ഒരേസമയം ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. 'ദ ഹണ്ട് ഫോർ വീരപ്പൻ' എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ് ഡോക്യുമെന്‍ററി സീരീസിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ തമിഴ് സംവിധായകനാണ് സെൽവമണി സെൽവരാജ്.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ വേഫെറര്‍ ഫിലിംസും റാണ ദഗുപതിയുടെ സ്‌പിരിറ്റ് മീഡിയയും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. മലയാളത്തിൽ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അന്യഭാഷ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കാന്ത'. ദുൽഖർ സൽമാൻ, ജോം വർഗീസ്, റാണ ദഗുപതി, പ്രശാന്ത് പോട്ട്ലൂരി എന്നിവര്‍ സംയുക്‌തമായാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡാനി സാഞ്ചസ് ലോപ്പസ് ഛായാഗ്രഹണവും ലെവെലിൻ ആന്‍റണി ഗോൺസാൽവേസ് എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ഝാനു ചന്‍റര്‍ ആണ് സംഗീതം. അഡീഷണല്‍ തിരക്കഥ - തമിഴ് പ്രഭ, കലാസംവിധാനം - രാമലിംഗം, വസ്ത്രാലങ്കാരം - പൂജിത തടികൊണ്ട, അര്‍ച്ചന റാവു, ഹര്‍മ്മന്‍ കൗര്‍, വിഎഫ്‌എക്‌സ് - ഡെക്കാന്‍ ഡ്രീംസ്‌, പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

