'നിന്റെ പുഞ്ചിരികൾ പകർത്താന് ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ'! അമാലിന് പ്രണയം തുളുമ്പുന്ന പിറന്നാള് ആശംസയുമായി ദുല്ഖര് സല്മാന്
ഭാര്യ അമാല് സൂഫിയയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുറിപ്പുമായി ദുല്ഖര് സല്മാന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 1:38 PM IST
ഭാര്യ അമാല് സൂഫിക്ക് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി നടന് ദുല്ഖര് സല്മാന്. തിരക്കേറിയ സിനിമാ റിലീസിനും പ്രമോഷൻ പരിപാടികൾക്കുമിടയിലും ഭാര്യയുടെ പിറന്നാൾ മറക്കുമോ എന്ന അമാല് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള രസകരമായ സംശയം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുൽഖർ സ്നേഹാശംസകൾ നേർന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് ഇതിനോടകം ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
"ഹും! റിലീസിന്റെയും പ്രമോഷൻ തിരക്കുകളുടെയും ഇടയിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ പിറന്നാൾ ഓർക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു", എന്ന് അമാല് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളവാക്കുകളാണ് ദുല്ഖര് പങ്കുവച്ചത്. ഇതിന് മറുപടിയായി "ഗട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണേ! എന്നെ മറന്നതായി കണ്ടോളൂ", എന്ന തമാശ കലർന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ദുൽഖർ ആശംസകൾ പങ്കുവെച്ചത്.
"എന്റെ രാഞ്ജിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ പിറന്നാൾ ആശംസകള്! ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിന്നെ ചിരിപ്പിക്കാനും നിന്റെ പുഞ്ചിരികൾ പകർത്താനും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ", ദുല്ഖര് സല്മാന് രസകരമായി കുറിച്ചു.
വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും അമാലിനെ ചിരിപ്പിക്കാനും അവളുടെ പുഞ്ചിരികൾ പകർത്താനും കഴിയുന്നതിലുള്ള സന്തോഷവും താരം കുറിപ്പിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. ഇരുവരുടെയും വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും തമാശയും വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ദുൽഖറിന്റെ പിറന്നാൾ സന്ദേശം.
സിനിമാ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കുടുംബത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുമായി സമയം കണ്ടെത്തുന്ന താരമാണ് ദുൽഖർ. അമാലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ദുൽഖർ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണയും ഭാര്യയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുറിപ്പുമായി എത്തിയതോടെ ആരാധകരും ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തി.
ദുൽഖറും അമാൽ സൂഫിയയും 2011 ഡിസംബറിലാണ് വിവാഹിതരായത്. വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തോടെ നടന്ന പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു ദുല്ഖറിന്റെയും അമാലുവിന്റെയും ഇവർക്ക് മറിയം അമീറ സൽമാൻ എന്ന മകളുണ്ട്. സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ദുൽഖറിന്റെ കുടുംബജീവിതവും ആരാധകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകിയ ഇത്തവണത്തെ പിറന്നാൾ ആശംസയും അതുകൊണ്ടുതന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അമാലിന്റെ ജനനം. ചെന്നൈയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ബിസിനസുകാരനായ സയ്യിദ് നിസാമുദ്ദീന്റെ മകളായി തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അമാല് സൂഫിയ ജനിച്ചത്.
"ഒരു സിനിമ കാണാന് പോയാല് ആ പെണ്കുട്ടി അവിടെയും കാണും. ഞാന് പോലും അറിയാതെ ആ പെണ്കുട്ടിയോട് ഒരടുപ്പം തോന്നി. ദിവ്യമായ എന്തോ ഒരു തോന്നല്. അന്ന് ഞാന് മനസിലുറപ്പിച്ചു. ഇവളെ തന്നെയാണ് ഞാന് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത്. അമാലിനോട് ഇത് തുറന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യമായപ്പോള് ഒരു കാപ്പി കുടിക്കാന് ഞാന് ക്ഷണിച്ചു. പിന്നീട് എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഞാനിത് വീട്ടില് അവതരിപ്പിക്കുകയും ഇരുകുടുംബങ്ങളും വിവാഹവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഞങ്ങള്ക്കൊരു മകളുണ്ട്. അവള് വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്.",' -ദുല്ഖര് അമാലുമായി പ്രണയവും വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേര്ന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ മുന്പൊരിക്കല് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്.
അതേസമയം ഐ ആം ഗെയിം ആണ് ദുല്ഖര് സല്മാന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ പുതിയ ചിത്രം. നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം വിജയകരമായി തിയേറ്ററില് പ്രദര്ശനം തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെയാണ്(സെപ്റ്റംബര് 3) സിനിമ ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡിക്യു മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ സിനിമ കൂടിയാണിത്.