'ആകാശംലോ ഓക താര'യുടെ കഥ കേട്ടത് 'ലക്കി ഭാസ്കറി'ന് മുന്പ്; ചിത്രം കൈവിട്ടുപോകുമോ എന്ന് ഭയന്നു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ദുൽഖർ
മറ്റൊരു നടൻ ആ വേഷത്തിലെത്തുമോ? 'ആകാശംലോ ഓക താര'യെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് ദുൽഖർ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 10:22 AM IST
'മഹാനടി', 'സീതാരാമം', 'ലക്കി ഭാസ്കർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികൾക്കൊപ്പം തെലുഗു പ്രേക്ഷകരുടെയും ഹൃദയം കീഴടക്കിയ താരമാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ. ഇപ്പോഴിതാ താരത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'ആകാശംലോ ഓക താര'യ്ക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്.
ഈ തെലുഗു ചിത്രത്തിന്റെ ഗാനവും ടീസറുമൊക്കെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറ്റെടുത്തത്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും ദുൽഖറിന്റെ കഥാപാത്രവുമായുള്ള ബന്ധവും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയതിന് പിന്നിലെ രസകരമായ കഥ പറയുകയാണ് താരം. 'ലക്കി ഭാസ്കര്' എന്ന തന്റെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് മുന്പ് തന്നെ 'ആകാശംലോ ഓക താര'യുടെ കഥ കേട്ടിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് ആ വേഷം മറ്റൊരു നടന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുമോയെന്ന ആശങ്ക തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ദുല്ഖര് വെളിപ്പെടുത്തി.
ചിത്രത്തിന്റെ കഥ ആദ്യമായി കേട്ടപ്പോള് അതിന്റെ ഭാഗമാകണോയെന്ന കാര്യത്തില് തനിക്ക് വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ദുല്ഖര് സല്മാന് വ്യക്തമാക്കി. പിന്നീട് കഥ കേട്ടതിന് ശേഷം അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രമേയവും മനസില് തങ്ങി നില്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് മറ്റു സിനിമകളുടെ തിരക്കുകളിലേക്ക് നീങ്ങിയെങ്കിലും ഈ കഥ മറക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് ദുൽഖർ ഈ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്.
സംഗീതസംവിധായകൻ ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറിനൊപ്പം ചിത്രത്തിലെ 'രാധേ രാധേ' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ അൺപ്ലഗ്ഡ് പതിപ്പിന്റെ തത്സമയ അവതരണത്തിലും താരം പങ്കെടുത്തു. ചിത്രത്തിന്റെ കഥ ആദ്യമായി കേട്ടതുമുതൽ അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ തീരുമാനിച്ചതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് പരിപാടിക്കിടെ ദുൽഖർ വിശദീകരിച്ചത്.
" 'ലക്കി ഭാസ്കറി'ന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാന് 'ആകാശംലോ ഓക താര'യുടെ കഥ കേട്ടത്. എന്നാല് അന്ന് ഈ ചിത്രമെടുക്കുന്ന കാര്യത്തില് വ്യക്തയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കഥ ഏറെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.", താരം പറഞ്ഞു.
"മറ്റു സിനിമാ തിരക്കുകള്ക്കിടയിലും ആ പ്രൊജക്ട് മസലില് തന്നെ മായാതെ തങ്ങിനിന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു…", താരം വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാല് ഇതിനിടയില് 'ലക്കി ഭാസ്കര്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കുകളിലേക്ക് മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴും 'ആകാശംലോ ഓക താര'യിലെ കഥാപാത്രം മറ്റൊരു നടന് ലഭിക്കുമോയെന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ആശങ്ക. നിര്മാതാക്കള് മറ്റൊരു നടനെ ആ വേഷത്തിനായി പരിഗണിക്കുമോയെന്നായിരുന്നു തന്റെ ആശങ്കയെന്നും ഡിക്യു വെളിപ്പെടുത്തി. ദുൽഖർ ഈ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്ന വീഡിയോ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഗീത ആർട്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
വീഡിയോയ്ക്കൊപ്പം, "ചില കഥകൾ അവരുടെ നായകനെ കണ്ടെത്താൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവയാണ്… ദുൽഖർ സൽമാനെ 'ആകാശംലോ ഓക താര' എന്ന ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താരങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്നു" എന്ന കുറിപ്പും നിർമ്മാണക്കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പവൻ സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ആകാശംലോ ഓക താര'. ദുൽഖർ സൽമാനൊപ്പം നവാഗതയായ സാത്വിക വീരവല്ലിയും ശ്രുതി ഹാസനും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാകണമെന്ന വലിയ സ്വപ്നവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല.
ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയായി സാത്വിക വീരവല്ലി എത്തുമ്പോൾ, അവളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന മധ്യവർഗക്കാരനായ കൃഷ്ണന് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും താരനിരയും ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
പവൻ സാദിനേനിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ഗീത ആർട്സിന്റെ ബാനറിലാണ് എത്തുന്നത്. പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ 2026 നവംബർ 20-ന് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.