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ദുൽഖർ സൽമാനും പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയും ഒന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം; 'ശ്രീ ശ്രീ' ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റർ പുറത്ത്

ദുൽഖർ സൽമാൻ തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്‌റ്റിലൂടെയാണ് പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയ്‌ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പങ്കിട്ടത്

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ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ പുതിയ സിനിമ "ശ്രീ ശ്രീ"യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ (Instagram)
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By PTI

Published : July 10, 2026 at 2:54 PM IST

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ദുൽഖർ സൽമാനും പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയും ഒന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി അണിയറ പ്രവർത്തകർ. "ശ്രീ ശ്രീ" എന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര്. മുമ്പ് "ഡിക്യു 41" എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് രവി നെലകുടിറ്റിയാണ്. എസ്എൽവി സിനിമാസിന് കീഴിൽ സുധാകർ ചെറുകുരിയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ദുൽഖർ സൽമാൻ തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്‌റ്റിലൂടെയാണ് പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയ്‌ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പങ്കിട്ടത്. 'ശ്രീ ശ്രീ'യുമായുള്ള പ്രണയം അൽപ്പം പ്രത്യേകമായി അനുഭവപ്പെടും എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ പങ്കിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്.

രമ്യ കൃഷ്ണൻ, ജഗപതി ബാബു, റാവു രമേശ്, സച്ചിൻ ഖേദേക്കർ, ദീക്ഷിത് ഷെട്ടി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ജി വി പ്രകാശ് കുമാർ സംഗീതം നൽകുന്ന ചിത്രത്തിൽ അനയ് ഓം ഗോസ്വാമി ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ തെലുങ്ക് ചിത്രമാണിത്. തെലുങ്ക്, മലയാളം, ഹിന്ദി, കന്നഡ, തമിഴ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് തിയതി ഉടൻ അറിയിക്കും.

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യുവാക്കൾക്കും കുടുംബ പ്രേഷകർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടമാകുന്ന ഒരു പ്രണയചിത്രമായിരിക്കും രവി നെലകുടിറ്റി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. സുധാകർ ചെറുകുരി നിർമ്മിക്കുന്ന 'ശ്രീ ശ്രീ' എന്ന ചിത്രം എസ്എൽവി പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൻ്റെ പത്താമത്തെ ചിത്രമാണ്. ഗുന്നം സന്ദീപ്, രമ്യ ഗുന്നം, നാനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് -

2025 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കാന്ത എന്ന ചിത്രമാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ അവസാനമായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം . 1950 കളിലെ തമിഴ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാറായ തിരുച്ചെങ്കോട് കാളിദാസ മഹാദേവൻ ("ടികെഎം") എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്.

ശേഷം മലയാളം ആക്ഷൻ-ത്രില്ലർ ചിത്രമായ "ഐ ആം ഗെയിം" യിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ സംയുക്ത വിശ്വനാഥൻ നായിക ആകുന്നു.വരുൺ ധവാനും മൃണാൽ താക്കൂറിനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച "ഹായ് ജവാനി തോ ഇഷ്‌ക് ഹോനാ ഹേ" എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത്. വിജയ്‌ക്കൊപ്പം ജനനായകനിലും രാഘവ ലോറൻസ്, നോറ ഫത്തേഹി എന്നിവരോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന "കാഞ്ചന 4" എന്നീ ചിത്രങ്ങളും പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്.

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DULQUER SALMAAN
POOJA HEGDE
SRI SRI
NEW MOVIE TELUGU
DULQUER SALMAAN NEW MOVIE SRI SRI

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