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ആഗോളതലത്തില്‍ ഗംഭീര പ്രകടനം; ദുൽഖറിന്‍റെ 'ഐ ആം ഗെയിം' സക്‌സസ് ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്; വിജയക്കുതിപ്പ് തുടര്‍ന്ന് ചിത്രം

ആര്‍ ഡി എക്‌സ് എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് ഹിദായത്തിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ഐ ആം ഗെയിം

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I'M Game Success Teaser released (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 1:40 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 1:50 PM IST

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രിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണ് ഐ ആം ഗെയിം. ചിത്രം വിജയകരമായി തിയേറ്ററുകളില്‍ മുന്നേറുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സക്‌സസ് ട്രെയിലര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ തുടക്കം മുതല്‍ മികച്ച പ്രകടനവുമായി മുന്നേറുന്ന ഈ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി 41.20 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. റിലീസായി നാലു ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഈ കുതിപ്പ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.

വിദേശ വിപണിയില്‍ നിന്ന് മാത്രം ചിത്രത്തിന് 17.25 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം വരുമാനം 23.95 കോടി രൂപയാണ്. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 14.75 കോടി രൂപ എന്ന നേട്ടമാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.

ആര്‍ ഡി എക്‌സ് എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് ഹിദായത്തിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ഐ ആം ഗെയിം. ബുക്ക് മൈഷോയിലും ട്രെന്‍ഡിങ്ങിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കുതിപ്പ്.

തുടക്കം മുതല്‍ അവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആവേശം സമ്മാനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്കാ ഫാന്‍റസി എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായാണ് സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌യുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ആക്ഷനും പ്രണയവും ദുല്‍ഖറിന്‍റെ പ്രകടനവുമെല്ലാം മികച്ച രീതിയിലാണ് സംവിധായകന്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ കരിയറിലെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായി ഐ ആം ഗെയിം മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധതര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. താരത്തിന്‍റെ കരിയറിലെ 40ാം ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

2023 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കിംഗ് ഓഫ് കൊത്ത' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് ദുല്‍ഖര്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ് ഐ ആം ഗെയിം.

സ്റ്റൈലിഷ് വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ഡാന്‍ ജോണ്‍ (ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍) യാഥാര്‍ഥ്യത്തേക്കാള്‍ ഭാഗ്യത്തില്‍ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ്. ചൂതാട്ടത്തിലൂടെ പരാജയങ്ങളുടെ പടുകുഴിയില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ദുരന്തം ഡാന്‍ ജോണിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ഇതോടെ അയാളുടെ ജീവിതം കീഴിന്‍മേല്‍ മറിയുന്നു. പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന അമ്പരപ്പിക്കുന്നതും ആകാംക്ഷയുണര്‍ത്തുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

ചിത്രത്തില്‍ നിര്‍ണായക വേഷത്തില്‍ ആന്‍റണി വര്‍ഗീസ് പെപ്പയും എത്തുന്നുണ്ട്. മിഷ്‌കിൻ, കതിർ, പാർത്ഥ് തിവാരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സജീർ ബാബ, ഇസ്മായിൽ അബൂബക്കർ, ബിലാൽ മൊയ്‌ദു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സജീർ ബാബ, ആദർശ് സുകുമാരൻ, ഷബാസ് റഷീദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സംഭാഷണങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വേഫെയറർ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ ദുൽഖർ സൽമാനും ജോം വർഗീസും ചേർന്നാണ് ഐ ആം ഗെയിം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു, ജിംഷി ഖാലിദ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

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Last Updated : September 8, 2026 at 1:50 PM IST

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DULQUER SALMAAN MOVIE
IAM GAME MOVIE
NAHAS HIDHAYATH DIRECTOR
DULQUER SALMAAN
IAM GAME SUCCESS TEASER

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