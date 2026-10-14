ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്! ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ 'ഐ ആം ഗെയിം' ഒടിടിയിലേക്ക്; തിയതി പുറത്ത്
'ആര് ഡി എക്സ്' എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് ഹിദായത്തിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ചിത്രമാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 12:28 PM IST
ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദുല്ഖര് സല്മാന് മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'. നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം സമ്മിശ്ര പ്രതികരണത്തോടെയാണ് തിയേറ്ററുകളില് മുന്നേറിയത്. സെപ്റ്റംബര് 3 ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ഈ ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്.
പിതാവിന്റെ പണം കൊണ്ട് ചൂതാട്ടവും ആഢംബര ജീവിതവും നയിക്കുന്ന ഡാന് ജോണ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതമാണ് ദുല്ഖര് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കയാദു ലോഹറും സംയുക്ത വിശ്വനാഥനുമാണ് പ്രധാന നായിക കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയത്. ആന്റണി വര്ഗീസ് പെപ്പെയും ഈ ചിത്രത്തില് നിര്ണായക വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
'ആര് ഡി എക്സ്' എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് ഹിദായത്തിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം ഒക്ടോബര് 16 മുതലാണ് ഒടിടിയില് എത്തുക. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം.
ഫാന്റസി ത്രില്ലറില് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായിരിക്കും പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുക. ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ അസാധാരണ പ്രകടനവും ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണവും പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊക്കെ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷണമാണ്. 2023 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'കിംഗ് ഓഫ്' കൊത്ത എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് ദുല്ഖര് മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്.
സ്റ്റൈലിഷ് വേഷത്തില് എത്തുന്ന ഡാന് ജോണ് (ദുല്ഖര് സല്മാന്) യാഥാര്ഥ്യത്തേക്കാള് ഭാഗ്യത്തില് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ്. ചൂതാട്ടത്തിലൂടെ പരാജയങ്ങളുടെ പടുകുഴിയില് നില്ക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ദുരന്തം ഡാന് ജോണിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ഇതോടെ അയാളുടെ ജീവിതം കീഴിന്മേല് മറിയുന്നു. പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന അമ്പരപ്പിക്കുന്നതും ആകാംക്ഷയുണര്ത്തുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
മിഷ്കിൻ, കതിർ, പാർത്ഥ് തിവാരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സജീർ ബാബ, ഇസ്മായിൽ അബൂബക്കർ, ബിലാൽ മൊയ്ദു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സജീർ ബാബ, ആദർശ് സുകുമാരൻ, ഷബാസ് റഷീദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സംഭാഷണങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വേഫെയറർ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ദുൽഖർ സൽമാനും ജോം വർഗീസും ചേർന്നാണ് ഐ ആം ഗെയിം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു, ജിംഷി ഖാലിദ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
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