കാന്തയെ ഉടനെ തന്നെ കാണാം; അപ്ഡേറ്റുമായി ദുല്ഖര് സല്മാന്
ദുൽഖർ സൽമാന്റെ തമിഴ് ചിത്രം കാന്തയുടെ റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്. സെൽവമണി സെൽവരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസും റാണ ദഗുപതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പിരിറ്റ് മീഡിയയും ചേർന്നാണ് നിര്മ്മാണം.
Published : October 21, 2025 at 1:31 PM IST
ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് ചിത്രം 'കാന്ത'യുടെ റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്. ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില് നവംബര് 14നാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത്. പ്രഖ്യാപനം മുതല് മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയുടെ ഓരോ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളും ആഘോഷമാക്കുന്ന ആരാധകര് പുതിയ അപ്ഡേറ്റും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
'കാന്ത'യുടെ റിലീസ് അപ്ഡേറ്റ് ദുല്ഖര് സല്മാനും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. "നവംബർ 14 മുതൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ കാന്ത പ്രദര്ശിപ്പിക്കും! നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ നേരുന്നു. ചിത്രം വളരെ വേഗം തിയേറ്ററുകളിൽ കാണാം. സ്പിരിറ്റ് മീഡിയയും വേഫെറര് ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം," ദുല്ഖര് സല്മാന് കുറിച്ചു.
സെൽവമണി സെൽവരാജ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ച ചിത്രം ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസ്, റാണ ദഗുപതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പിരിറ്റ് മീഡിയ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ, ജോം വർഗീസ്, റാണ ദഗുപതി, പ്രശാന്ത് പോട്ട്ലൂരി എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് നിര്മ്മാണം.
മലയാളത്തിൽ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ അന്യഭാഷ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കാന്ത'. 'ദ ഹണ്ട് ഫോർ വീരപ്പൻ' എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡോക്യുമെന്ററി സീരീസിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ തമിഴ് സംവിധായകനാണ് സെൽവമണി സെൽവരാജ്.
രണ്ട് വലിയ കലാകാരൻമാർക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ചിത്രപശ്ചാത്തലം. കല, പ്രണയം, ഈഗോ, വൈകാരികത തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുക. 1950 കാലഘട്ടത്തിലെ മദ്രാസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നത്.
ഒരു നടന് എന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അവസരം നൽകുന്നതാണ് ചിത്രം എന്നാണ് ദുല്ഖറിന്റെ പ്രതികരണം. മനുഷ്യ വികാരങ്ങളുടെ ആഴം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ് 'കാന്ത' പറയുന്നതെന്ന് സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ ദുൽഖർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെ ആണ് ചിത്രത്തില് ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. റാണ ദഗുപതി, സമുദ്രക്കനി എന്നിവരും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഡാനി സാഞ്ചസ് ലോപ്പസ് ഛായാഗ്രഹണവും ലെവെലിൻ ആന്റണി ഗോൺസാൽവേസ് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. ഝാനു ചന്റര് ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വസ്ത്രാലങ്കാരം - പൂജിത തടികൊണ്ട, സഞ്ജന ശ്രീനിവാസ്, കലാസംവിധാനം - രാമലിംഗം, പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
അതേസമയം തെലുങ്ക് ചിത്രം 'ലക്കി ഭാസ്കറി'ന് ശേഷം ദുല്ഖര് സല്മാന് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കാന്ത'.
