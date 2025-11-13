കലയും വൈരാഗ്യവും 50കളിലെ മദ്രാസ് പശ്ചാത്തലവും; ദുല്ഖര് റാണയ്ക്കും സമുദ്രക്കനിക്കും വില്ലനോ?
ദുല്ഖര് സല്മാനെ നായകനാക്കി സെല്വമണി സെല്വരാജ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ച കാന്ത റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. മലയാളം, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലായി നാളെയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
ദുല്ഖര് സല്മാന് ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രം 'കാന്ത' തിയേറ്ററുകളിലെത്താന് ഇനി മണിക്കൂറുകള് മാത്രം. ആഗോള റിലീസായി നാളെയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിനെത്തുന്നത്.
സെല്വമണി സെല്വരാജ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ച സിനിമയുടെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ബുക്ക് മൈ ഷോ, ടിക്കറ്റ് ന്യൂ, ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നീ ഓണ്ലൈന് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആപ്പുകള് വഴി സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റുകള് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമയാണ് 'കാന്ത'യുടെ പ്രമേയം. 1950 കാലഘട്ടത്തിലെ മദ്രാസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്തരായ രണ്ട് കലാകാരൻമാർക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കഥയാണ് 'കാന്ത' പറയുന്നത്.
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളില് ഒന്നായിരിക്കും കാന്ത. നടിപ്പ് ചക്രവര്ത്തി എന്ന വിളിപ്പേരില് അറിയപ്പെടുന്ന ടികെ മഹാദേവന് എന്ന നടന് ആയാണ് ചിത്രത്തില് ദുല്ഖര് വേഷമിടുന്നത്. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തില് ശക്തമായൊരു കഥാപാത്രത്തെ റാണ ദഗുപതിയും അവതരിപ്പിക്കും.
അടുത്തിടെ സിനിമയുടെ ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. വില്ലന് ഭാവങ്ങളുള്ള ദുല്ഖറിനെയായിരുന്നു ട്രെയിലറില് കാണാനായത്. സിനിമയില് ദുല്ഖര് വില്ലനായി അഭിനയിക്കുകയാണോ അതോ വില്ലനാണോ എന്ന സംശയം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് 'കാന്ത' ട്രെയിലര്. ദുൽഖർ സൽമാനും സമുദ്രക്കനിയും നേര്ക്കുനേര് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണ് ട്രെയിലറിലെ ഹൈലൈറ്റ്. എന്നാല് റാണ ദഗുപതിയുടെ വില്ലനായാണോ അതോ മിത്രമായാണോ ദുല്ഖര് എത്തുന്നതെന്നതും കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം.
കല, പ്രണയം, ഈഗോ, വൈകാരികത തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഒരു നടന് എന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അവസരം നൽകുന്നതാണ് ചിത്രം എന്ന് 'കാന്ത'യെ കുറിച്ച് ദുല്ഖര് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മനുഷ്യ വികാരങ്ങളുടെ ആഴം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ് ചിത്രമെന്നും താരം പറഞ്ഞിരുന്നു.
'ദ ഹണ്ട് ഫോർ വീരപ്പൻ' എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡോക്യുമെന്ററി സീരീസിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ തമിഴ് സംവിധായകനാണ് സെൽവമണി സെൽവരാജ്. ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ വേഫെറര് ഫിലിംസും റാണ ദഗുപതിയുടെ സ്പിരിറ്റ് മീഡിയയും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. മലയാളത്തിൽ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അന്യഭാഷ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കാന്ത'. ദുൽഖർ സൽമാൻ, ജോം വർഗീസ്, റാണ ദഗുപതി, പ്രശാന്ത് പോട്ട്ലൂരി എന്നിവര് സംയുക്തമായാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡാനി സാഞ്ചസ് ലോപ്പസ് ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ലെവെലിൻ ആന്റണി ഗോൺസാൽവേസ് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. ഝാനു ചന്റര് ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. അഡീഷണല് തിരക്കഥ - തമിഴ് പ്രഭ, കലാസംവിധാനം - രാമലിംഗം, വസ്ത്രാലങ്കാരം - പൂജിത തടികൊണ്ട, അര്ച്ചന റാവു, ഹര്മ്മന് കൗര്, വിഎഫ്എക്സ് - ഡെക്കാന് ഡ്രീംസ്, പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
